Минцифры будет принимать заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 23 января по 6 февраля Статьи редакции
Податься может и сам сотрудник, но компании всё равно должны проверить все данные и сформировать списки.
- Минцифры немного изменило правила подачи заявлений — теперь это сможет сделать и сам сотрудник. До этого списки подавали только ИТ-компании.
- Сотруднику нужно будет подать заявку с 23 января по 6 февраля через Госуслуги. Его работодатель увидит информацию в своём личном кабинете. Если у работника нет профиля на Госуслугах или он не успел отправить заявку — компания может сделать это за него.
- После этого компания до 9 февраля должна проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной фирмы может быть несколько списков. Ведомство передаст их в Минобороны до 1 марта. Окончательное решение по отсрочке с 1 апреля по 15 июля будет принимать призывная комиссия.
- Кроме возраста и гражданства надо соответствовать и другим критериям — работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю), профильное высшее образование. Есть особые указания к стажу — работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, при этом компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года.
- Правительство определило условия отсрочки от армии для ИТ-специалистов в марте 2022 года. Среди них — высшее образование по ИТ-специальности и стаж от года. Заявки принимались уже дважды — весной и осенью.
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Призывник должен подать заявку самостоятельно. Заявки принимаются в городе Щебекино белгородской области.
Нужно явиться на линию фронта и расписаться за калаш.
Срок рассмотрения заявки - 1 год.
Поправлю, что Шебекино только
Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат. Китайская пословица.
Напали немцы в 41, все такие: о, мыж хорошие, так что норм в тылу отсидимся.
из хороших СЫНОВЕЙ не делают солдат. По-моему так в оригинале было. Извините за занудство :)
Будут сдавать тест по программированию на бумаге
Литкод на компьютере военкома
То есть все шансы уйти в армию есть, а уж оттуда без проблем решение комиссии можно и опротестовать
По-хорошему, «военный призыв» это анахронизм, который должен объявляться только тогда, когда в стране объявлено военное положение.
Армия должна быть профессиональной и добровольной.
Мало ли что там быть должно, важно что удаётся сделать. Программисты должны, например, код без багов писать, а дыры в софте как были, так и остались, данные воруют. Армия нужна большая, а если на контракт много добровольно не пришло, то чё теперь, родину не защищать в нужное число штыков?
Свободу собрания не забудьте, свободу слова, независимость судей, и не более двух сроков у власти. Все это есть в России, не знаю зачем что-то еще сюда добавлять.
Т.е. айтишники 27-30 лет идут на.. в армию?
нет времени объяснять - приходи в военкомат, там разберутся
Айтишники в мире уже не нужны. Все соцсети сделаны, всё готово.
Профильное образование - 80% айтишников вышло из чата (в окопы)
Весеннего призыва или весенней мобилизации?
Да
окончательное решение по отсрочке будет принимать ситуация на фронте
Кстати да. На это мало кто обратил внимание.
Судя по датам в новости, слухи о всеобщей мобзации 24 февраля обретают очертания.
Два или три месяца назад я написал, что после нового года будет следующая мобилизация. Кто-то мне ответил - это в вашей больной голове.
К датам явно привязываться смысла нет, да и что значит всеобщая мобилизация? Какой смысл вообще что-то объявлять, если можно просто разносить повестки
"работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года" - этот пункт отсечёт 90%. В ИТ компанию надо было устроиться до мая 22-го года.
Можно подумать эти условия сделаны для айтишников
и образование.
да и вообще надеяться на это такое себе...
вон там ниже заметили, что это не гарантирует отсрочку вообще.
решение будет принимать призывная комиссия.
Будет как с мобилизацией. Айтишеички будут приходить к военкомат развесив уши. Военком скажет с вами там дальше разберутся, доктор осмотрит, вставьте своё. И потом Максут будет бегать за каждым по частям волосы назад.
Товарищ майор собирает сведения о призывниках, только и всего 🤷♂️
И податься желательно подальше от призывных пунктов.
Я так понял что "Призыв" ≠ "Мобилизация" то есть эта отсрочка только для тех кто будет строчку служить?
По логике - да
Говорят, ещё осталось много стран, где россияне могут получить отсрочку и от весеннего и от осеннего призывов.
При этом вовсе не обязательно быть айтишником.
это скоро исправят
не айтишнику тяжеловато
Что-то там наскоро придуманное на коленке в очередной раз поменяли. Работало ли оно до этого хоть раз не сообщается.
Заявки, условия, комиссия - чушь какая-то. Отсрочка должна предоставляться самым честным в жизни образом - рыночным.
Наверняка, в течение этих 14 дней - их сайт заглючит, сократив эту форточку возможности еще больше
Банки в России оказались абсолютно не готовы к отъезду айтишников за рубеж, подскажите как взять ипотеку в России в рублях ? Пытаюсь оформить ипотеку на покупку квартиры в Москве, о себе, гражданство России и одной из стран Евросоюза, стаж 20 лет, доход все 20 лет всегда белый, последние 5 лет работа за рубежом, трудовой договор на английском языке, зарплата поступает на счёт в европейском банке, ни один банк в России не готов дать ипотеку такому заёмщику. И как теперь банки будут кредитовать айтишников которые сбежали после 2022 года?
Такой доход и поступления на счёт в евробанке никак нельзя проверить - потому никто под такое ипотеку не даст. По опыту других стран знаю что в таком случае надо искать банк, который имеет филиалы в обоих странах (где доход и где ипотека). В таком случае банк в стране дохода сможешь верифицировать ваш рабочий контакт и доход и дать отмашку банку в стране ипотеки.
и зачем ты все еще в РФ живешь? Мазохист?
Вы иностранный агент, так то
У меня только один вопрос. Зачем!?!
Эхех. Я бы не стал связываться с ипотекой. Это же рабство на годы. А хотелось бы иметь свободу
Что такое «отсрочка от весеннего призыва»? Это когда подлежишь призыву только во время осеннего набора?
Новояз обыкновенный
Отсрочка от весеннего призыва 2023 года. На каждый призыв подавать документы снова.
ddos-АТАКА ))
Слово «отсрочка» никого не смущает? )
окончательное решение призывного вопроса
Заявка - это ещё не отсрочка
Дади, не берите меня в армию... я IT-ик... честно
с 14 до 16 часов, по чётным средам?
ВНЖ попроще получить выходит.