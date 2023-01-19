Право
Дорогой коктейль

Минцифры будет принимать заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 23 января по 6 февраля Статьи редакции

Податься может и сам сотрудник, но компании всё равно должны проверить все данные и сформировать списки.

  • Минцифры немного изменило правила подачи заявлений — теперь это сможет сделать и сам сотрудник. До этого списки подавали только ИТ-компании.
  • Сотруднику нужно будет подать заявку с 23 января по 6 февраля через Госуслуги. Его работодатель увидит информацию в своём личном кабинете. Если у работника нет профиля на Госуслугах или он не успел отправить заявку — компания может сделать это за него.
  • После этого компания до 9 февраля должна проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной фирмы может быть несколько списков. Ведомство передаст их в Минобороны до 1 марта. Окончательное решение по отсрочке с 1 апреля по 15 июля будет принимать призывная комиссия.
  • Кроме возраста и гражданства надо соответствовать и другим критериям — работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю), профильное высшее образование. Есть особые указания к стажу — работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, при этом компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года.
  • Правительство определило условия отсрочки от армии для ИТ-специалистов в марте 2022 года. Среди них — высшее образование по ИТ-специальности и стаж от года. Заявки принимались уже дважды — весной и осенью.

#новость #минцифры #призыв

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92 комментария
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 Участковый пришелец

Призывник должен подать заявку самостоятельно. Заявки принимаются в городе Щебекино белгородской области.

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Dmitriy Nedostup

Нужно явиться на линию фронта и расписаться за калаш.

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1 комментарий
Вася Пражкин

Срок рассмотрения заявки - 1 год.

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AnlimiT

Поправлю, что Шебекино только

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Handsome

Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат. Китайская пословица.

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Василий Колеев

Напали немцы в 41, все такие: о, мыж хорошие, так что норм в тылу отсидимся.

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18 комментариев
DrHyde

из хороших СЫНОВЕЙ не делают солдат. По-моему так в оригинале было. Извините за занудство :)

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4 комментария
Кверху каком по стартапам
Окончательное решение по отсрочке с 1 апреля по 15 июля будет принимать призывная комиссия.

Будут сдавать тест по программированию на бумаге

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Alexander Tipugin

Литкод на компьютере военкома

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1 комментарий
Sergeant Ding

То есть все шансы уйти в армию есть, а уж оттуда без проблем решение комиссии можно и опротестовать

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2 комментария
Иван Иванов
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Добрый Кот

По-хорошему, «военный призыв» это анахронизм, который должен объявляться только тогда, когда в стране объявлено военное положение.
Армия должна быть профессиональной и добровольной.

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Василий Колеев

Мало ли что там быть должно, важно что удаётся сделать. Программисты должны, например, код без багов писать, а дыры в софте как были, так и остались, данные воруют. Армия нужна большая, а если на контракт много добровольно не пришло, то чё теперь, родину не защищать в нужное число штыков?

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20 комментариев
Алексей Никитенко

Свободу собрания не забудьте, свободу слова, независимость судей, и не более двух сроков у власти. Все это есть в России, не знаю зачем что-то еще сюда добавлять.

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Hnorr

Т.е. айтишники 27-30 лет идут на.. в армию?

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Участковый пришелец

нет времени объяснять - приходи в военкомат, там разберутся

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1 комментарий
Василий Колеев

Айтишники в мире уже не нужны. Все соцсети сделаны, всё готово.

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1 комментарий
Мимо проходивший

Профильное образование - 80% айтишников вышло из чата (в окопы)

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M-S-R

Весеннего призыва или весенней мобилизации?

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Светский Влад

Да

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Vladislav
Окончательное решение по отсрочке с 1 апреля по 15 июля будет принимать призывная комиссия
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Участковый пришелец

окончательное решение по отсрочке будет принимать ситуация на фронте

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1 комментарий
Ware Wow

Кстати да. На это мало кто обратил внимание.

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Светский Влад

Судя по датам в новости, слухи о всеобщей мобзации 24 февраля обретают очертания.

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Илья Попов

Два или три месяца назад я написал, что после нового года будет следующая мобилизация. Кто-то мне ответил - это в вашей больной голове.

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1 комментарий
Sergeant Ding

К датам явно привязываться смысла нет, да и что значит всеобщая мобилизация? Какой смысл вообще что-то объявлять, если можно просто разносить повестки

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2 комментария
Участковый пришелец

"работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года" - этот пункт отсечёт 90%. В ИТ компанию надо было устроиться до мая 22-го года.

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Sergeant Ding

Можно подумать эти условия сделаны для айтишников

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Ware Wow

и образование.
да и вообще надеяться на это такое себе...

вон там ниже заметили, что это не гарантирует отсрочку вообще.
решение будет принимать призывная комиссия.

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Кирилл Макеев

Будет как с мобилизацией. Айтишеички будут приходить к военкомат развесив уши. Военком скажет с вами там дальше разберутся, доктор осмотрит, вставьте своё. И потом Максут будет бегать за каждым по частям волосы назад.

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Игорь Мазаев

Товарищ майор собирает сведения о призывниках, только и всего 🤷‍♂️

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Вадим Д.
Податься может и сам сотрудник

И податься желательно подальше от призывных пунктов.

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Dmitry Kapustin

Я так понял что "Призыв" ≠ "Мобилизация" то есть эта отсрочка только для тех кто будет строчку служить?

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Щукин Сергей

По логике - да

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From Siberia to London

Говорят, ещё осталось много стран, где россияне могут получить отсрочку и от весеннего и от осеннего призывов.
При этом вовсе не обязательно быть айтишником.

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Участковый пришелец

это скоро исправят

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Ware Wow

не айтишнику тяжеловато

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Случайные фотографии

Что-то там наскоро придуманное на коленке в очередной раз поменяли. Работало ли оно до этого хоть раз не сообщается.

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Участковый пришелец

Заявки, условия, комиссия - чушь какая-то. Отсрочка должна предоставляться самым честным в жизни образом - рыночным.

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Щукин Сергей

Наверняка, в течение этих 14 дней - их сайт заглючит, сократив эту форточку возможности еще больше

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hammerpreisen de

Банки в России оказались абсолютно не готовы к отъезду айтишников за рубеж, подскажите как взять ипотеку в России в рублях ? Пытаюсь оформить ипотеку на покупку квартиры в Москве, о себе, гражданство России и одной из стран Евросоюза, стаж 20 лет, доход все 20 лет всегда белый, последние 5 лет работа за рубежом, трудовой договор на английском языке, зарплата поступает на счёт в европейском банке, ни один банк в России не готов дать ипотеку такому заёмщику. И как теперь банки будут кредитовать айтишников которые сбежали после 2022 года?

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Участковый пришелец

Такой доход и поступления на счёт в евробанке никак нельзя проверить - потому никто под такое ипотеку не даст. По опыту других стран знаю что в таком случае надо искать банк, который имеет филиалы в обоих странах (где доход и где ипотека). В таком случае банк в стране дохода сможешь верифицировать ваш рабочий контакт и доход и дать отмашку банку в стране ипотеки.

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Мимо проходивший

и зачем ты все еще в РФ живешь? Мазохист?

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M-S-R

Вы иностранный агент, так то

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Dimitri

У меня только один вопрос. Зачем!?!

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Sergey Redmi

Эхех. Я бы не стал связываться с ипотекой. Это же рабство на годы. А хотелось бы иметь свободу

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Sergeant Ding

Что такое «отсрочка от весеннего призыва»? Это когда подлежишь призыву только во время осеннего набора?

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Сраный Ковбой

Новояз обыкновенный

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selecadm

Отсрочка от весеннего призыва 2023 года. На каждый призыв подавать документы снова.

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Алексей Никитенко

ddos-АТАКА ))

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Pingun

Слово «отсрочка» никого не смущает? )

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Участковый пришелец

окончательное решение призывного вопроса

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Котик Котиков

Заявка - это ещё не отсрочка

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Замело Порошин

Дади, не берите меня в армию... я IT-ик... честно

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Ware Wow

с 14 до 16 часов, по чётным средам?

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High Stakes

ВНЖ попроще получить выходит.

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