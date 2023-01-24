Минюст США подал иск против Google из-за доминирования на рынке онлайн-рекламы Статьи редакции
Это второй антимонопольный иск ведомства против компании — первый подали в 2020 году.
- Минюст США подало антимонопольный иск против Google, в котором утверждает, что компания контролирует рынок рекламы, пишет TechCrunch. К обвинению министерства также присоединились восемь штатов США.
- Согласно иску, Google стремится контролировать все аспекты рынка онлайн-рекламы и использует любые методы, чтобы устранить или уменьшить любую конкуренцию. В том числе компания покупала конкурентов, чтобы их «уничтожить» и заставила рекламодателей использовать только её продукты, говорится в документе.
- Как отмечал Bloomberg, который первым сообщил о возможной подаче иска, Google — крупнейший игрок на рынке онлайн-рекламы в США с оборотом $278,6 млрд. Компания контролирует большую часть технологий для покупки, продажи и обслуживания цифровой рекламы.
- Как пишет CNBC, Google пока не прокомментировала иск, но до этого она не раз отрицала монополию на рынке онлайн-рекламы и называла в качестве своих конкурентов Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Amazon и Microsoft.
- Это уже второй антимонопольный иск Минюста США против Google. Первый, из-за доминирования на поисковом рынке, подали в октябре 2020 года. Его должны рассмотреть в суде в сентябре 2023 года.
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А где Вадим Д.?
ест.
попить не вынесет.
мяч не скинет.
У ChatGPT высокий спрос, он присоединится чуть позже.
42 бакса ищет? -)
Выучите хотя бы базовую терминологию, чтобы не выглядеть глупо. Монополия не является нарушением. Даже если у вас 100% рынка. Нарушением является злоупотребление своим монополистическим положением.
Хуясе ты буквоед.
а "монополия" почему в кавычки взята?
Дефицит бюджета чуть покрыть хотят)
Надеюсь, Гугл, когда недавно сокращал штат, уволил не только инженеров, но и юристов? гг
Если все как в заголовке, нужно также подать в суд на Yahoo из-за недоминирования на рынке онлайн-рекламы!
Альтависта сейчас занимается недоминированием более лучше, чем Яху.