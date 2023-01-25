МТС оспорил решение ФАС о незаконном повышении тарифов на мобильную связь Статьи редакции
Компания считает, что регулятор основывался на некорректных прогнозах о её выручке и расходах.
- Оператор подал иск к Федеральной антимонопольной службе, следует из картотеки арбитражных дел. Компания намерена оспорить обвинения в необоснованном повышении цен, которые служба выдвинула в октябре 2022 года, пояснил РБК представитель МТС.
- ФАС выносила решение, основываясь на некорректном прогнозе о приросте выручки и расходах оператора, считают в МТС. Служба основывалась на данных за январь-август 2022 года, «но основные расчёты с контрагентами и регулярные платежи традиционно проводятся в четвёртом квартале».
- Фактические итоги 2022 года оператор планирует раскрыть в марте 2023-го. Представитель МТС отметил, что компания намерена продолжать диалог с ФАС по вопросу подорожания тарифов.
- В январе 2022 года оператор увеличил цены в среднем на 9,5%, в августе — на 8,4%, а в сентябре и октябре — ещё на 9,7%. В сумме за указанные месяцы повышение тарифных ставок для 28 млн абонентов составило более 20%, подсчитала ФАС. Антимонопольное расследование регулятор начал ещё в феврале 2022-го.
- После открытия дела МТС пояснял, что вынужден повышать тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого.
- 12 октября ФАС заключила, что для роста стоимости тарифов не было «технологических, экономических и иных» причин. Ведомство признало МТС виновным в «установлении и поддержании монопольно высоких цен» и потребовало снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня».
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Машинно-тракторная станция заработала такие космические деньги в эпоху, когда минута звонка в дневное время стоила 90 центов, а одна SMS — 10 центов (у Би+ так было, по крайней мере; сомневаюсь, что у МТС было дешевле), что они должны абонентов, подключившихся до 2000 года, вообще обслуживать бесплатно до скончания веков и еще открытки присылать на день рождения. А не повышать тарифы на те же услуги на ровном месте.
Или по крайней мере не сочинять сказки про увеличение капитальных затрат, а хотя бы честно заявлять: повысили потому, что могли.
Как этих удодов на потребительском уровне наказать, к сожалению, непонятно. Но очень бы хотелось.
Ну с другой стороны, они все эти годы вкладывались в модернизацию оборудования - GSM, edge, 3g, 4g во всех их ипостасях, а потребители получали просто "более быстрый интернет", платья при этом те же условные 300 рублей десятилетиями. Я не защищаю их, но оборудование вроде бы тоже денег стоит
Я одного непонимаю, вы реально считаете, что платить вместо 185 рублей, за безлимит интернет, и минуты целых 240, это дорого ???
Возьмите тарифы "соседних" государств. Скажем ... Турцию.
1. нет безлимита
2. за 40 гигабайт (с минутами) надо отдать 1030 рублей.
3. Каждый месяц, просто так, с вас списывают 60 рублей.
Турция это далеко. Возьмем Беларусь ....
В России есть куча других дорогих услуг, которые люди не могут себе позволить.
Хочется чтобы хоть интернеты были всегда хорошие и доступные.
Тем более, что существенных причин повышать цены нет.
У работников растут зарплаты?Качество выросло на эту доплату?У компании проблемы с доходами?Нужны деньги на новые разработки? если да, то какие?
Куда идут эти деньги?
мне, переодически, сильно нравятся заявление оффициальных лиц, что имеющегося запаса оборудования хватит еще на 1.5 года. Они (абоненты) это оборудование, видимо как крысы, грызут, и его надо, раз в месяц, менять.
А статистика отказов это шутка какая-то?
Неважно, дорого это или нет, но повышение тарифов должно быть обоснованным.
Ну и в целом неплохо бы учитывать уровень доходов населения при таких рассуждениях.
Да, на объем и качество услуг мобильной связи и фиксированного интернета в пересчете на рубли в РФ грех жаловаться. Когда я в Японии познакомился с американцами, австралийцами, французом и немцем (удачно зашел в рекреацию в хостеле), они, конечно, были удивлены (мягко скажем) тем, сколько я плачу за свой пакет у провыдры.
Но мобильные операторы в России явно повышают цены не потому, что не могут не повышать, а потому, что «почему бы, собственно, и нет?».
Тут статья недавно была, как МТС кинула своего клиента, из-за участия в розыгрыше. При этом изменив правила акции в процессе розыгрыша. МТС вообще не жалко теперь вообще.
Если я слышу, что у кого-то МТС я сразу понимаю, что этот человек плебей
А если акции?
Акции это спикулитивный процесс... пофиг чем торговать, можно любым говном, лишь бы в прибыль
Посчитай количество своих ошибок в слове "спикулитивный", плиз
Вот я только сегодня смотрел альтернативу. Подскажете тариф у другого оператора? Не теле2 и производные только
Вбейте в поиск тарифвип ком. Вот там можно подобрать норм тариф.
Тинькофф - бесплатно
Тинькофф == Теле2. То есть зона покрытия оставляет желать лучшего
повышение тарифных ставок для 28 млн абонентов составило более 20% - а инфляция 10% - непорядок
Ну-ну, удачи, МТС.
Перспективы у МТС так себе, едва ли можно найти случаи, когда ФАС проигрывала по подобным делам.
Роснефти наверняка проигрывала))
И правда, Роснефть выигрывала по другим категориям дел (нарушение порядка закупок и проч.), но вот в интересном деле № А40-249075/2016 (можете на kad.arbitr.ru посмотреть), Роснефть и ФАС дружно проиграли Президиуму Верховного Суда, так что не все так однозначно, как говорят некоторые любители геополитики.
А у нас только для поднятия ндс есть причины всегда, я не заступаюсь конечно, но фасу бы заняться делами посерьезнее, например ценами на продукты или коммунальные услуги
вы еще предложите зерно не африканцам, а в хлеб.