Право
Сложный ключ

США прекратили выдавать разрешения на продажу технологий для Huawei — СМИ Статьи редакции

До этого компания могла их покупать — если Минторг США выдал соответствующую лицензию.

  • Об этом со ссылкой на источники сообщили Reuters, Financial Times и Bloomberg.
  • По данным FT, Минторг США уведомил некоторые компании, что больше не будет выдавать разрешения на продажу Huawei американских технологий. Как отмечает издание, это может означать, что ведомство стремится ввести полный запрет на экспорт ПО и оборудования для китайской компании. Среди тех, кто сотрудничал с Huawei — AMD, Intel и Qualcomm.
  • Как уточняет Bloomberg, все заявки на получение лицензии будут отклонять, а те, что поданы, до сих пор не утверждены. По сути это означает полную приостановку выдачи разрешений. Официально запрет могут ввести в мае 2023 года — на четырёхлетнюю «годовщину» включения компании в чёрный список Минторга.
  • В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве.
  • Тогда же компания попала в чёрный список Минторга — ей запретили закупать оборудование и программное обеспечение американских компаний без разрешения правительства США. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor. В ноябре 2022-го в стране также запретили продажу телеком-оборудования, произведённого китайской компанией.
  • Такие разрешения действительно выдавали, отмечают FT и Reuters: если они не касались технологий 5G — например, в 2020 году Qualcomm получила лицензию на продажу Huawei процессоров для 4G-смартфонов.

#новость #huawei

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24 комментария
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 Слава Мак

Свободный рынок порешал за честную конкуренцию

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Sergey Ilyin

<del>

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nanochat.ru

Признали, что Huawei больше не нуждается ни в каких технологиях - всё уже сами умеют.

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Роман Величкин

Совершенно свободный рынок даже в учебниках описывается, как недостижимый идеал.

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Future Prophecies

Экономика США уже признана не рыночной?

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Василий Жизнелюбов

Давно

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Кирилл Катков

А кто её должен/может "признать"? Сами США? Ну так это как у маньяка спрашивать: "Ты маньяк?"

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Вадим Д.
на четырёхлетнюю «годовщину» включения компании в чёрный список Минторга

Как же любят этот символизм везде.

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Денис Пронин

У каждого комментарии юмор все более мощный и громкий

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nanochat.ru
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Серж

Чувствуешь невидимую руку рынка?

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Sergey Ilyin

Спрашивала каждый вечер ведущая «Спокойной ночи, малыши» Хрюшу…

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Слегка Придурковатый

Какой-то не очень рыночный рынок.

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Богатый Абдужаббор

WSJ: Huawei заявила, что стабилизировала доходы и вышла из «кризисного режима»

– Huawei вышла из «кризисного режима» после санкций США
– Huawei заявила про рост своего инфраструктурного бизнеса
– Она также смогла стабилизировать потребительский бизнес
– Санкции стали нормой, работа вернулась в обычный режим
– Годовой доход Huawei составит $91,5 млрд, аналогично 2021
– Новый год должен стать решающим для бизнеса компании
– Она сохранит инвестиции в R&D и будет искать новые рынки.
© тк "42 секунды"

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Руслан Астафьев

Свобода, рынок, демократия, конкуренция 😂😂😂
Мир выводы делает же😅

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Таир Бакиев

Интересно, хотя бы после этого Хуавей перестанет ссаться работать в открытую на российском рынке?

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Серж

Либеры, не спешите по привычке вылизывать амерам,они все делают правильно, это я как ватник говорю.
Когда мы прикалываемся над "рыночком" мы прежде всего над своими полоумными либералами смеемся.Смеемся с горечью потому что когда то допустили этих умалишенных до своей экономики ,смеемся с содроганием когда представляем что это может опять повторится.

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Дмитрий Лукас

А по-вашему что-то изменилось, вы о прошедшем времени пишете?

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Iskra

Правильно, протекционизм своей экономики - это хорошо. Без сарказма.

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Mr Black

Да они просто спиздят что им надо и все)По старинке так сказать)

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Слава Мак

Но не смогут продавать это на территории США

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Freeman

Правительство США Huawei

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vlc

Напугали бабу м*дями

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ААА

Разобрать всегда проще чем собрать.

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