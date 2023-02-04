Суд признал Илона Маска невиновным в деле об обмане инвесторов из-за твита о выкупе акций Tesla Статьи редакции
Инвесторы заявляли, что этим сообщением он ввёл их в заблуждение и причинил ущерб на «миллиарды долларов».
- Суд присяжных в Сан-Франциско оправдал основателя Tesla Илона Маска по делу о мошенничестве с ценными бумагами из-за твита 2018 года, пишет Reuters. Издание отметило, что присяжным потребовалось два часа, чтобы единогласно признать Маска невиновным.
- «Слава богу, народная мудрость восторжествовала! Я глубоко признателен присяжным за единогласное постановление о невиновности», — написал Маск в Twitter.
- В сентябре 2018 года SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla после того, как предприниматель в Twitter пообещал сделать компанию частной. Маск утверждал, что готов предложить акционерам по $420 за акцию и что финансирование для сделки «обеспечено».
- В феврале 2019 года SEC подала в суд на Маска и обвинила его во введении акционеров в заблуждение. Комиссия также обнаружила, что он не советовался с юристами перед твитами. После этого Маск согласился не раскрывать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения юриста.
- Инвесторы в коллективном иске утверждали, что своим сообщением Маск ввёл их в заблуждение и причинил ущерб на «миллиарды долларов».
- Маск в свою очередь говорил, что его слова никого не вводили в заблуждение, а в твите говорилось лишь о том, что найти деньги не будет проблемой. В суде он заявил, что был уверен, что заручился согласием инвестфонда Саудовской Аравии и никаких правонарушений не совершал.
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Круто
God bless America!
Во-скольео ему это обошлось?
Во столько, сколько стоят старлинки для кое-какой страны (пару месяцев назад Маск хотел переложить счета за их обслуживание на Пентагон)
я думаю многовато )))
Маск не виноват
Вот и ладушки, а теперь
да чеб он нарушал закон, он норм себя ведет в движухах
У скрепоносцев уже подгорело?
Я уже тут, вот что принёс.
420 (!) долларов за акцию 🙃 это похоже после того косяка 😁