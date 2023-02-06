Meta* ответит перед судом за то, что пренебрегла психическим здоровьем модераторов в Кении — AP Статьи редакции
У них посттравматическое стрессовое расстройство из-за работы.
- Суд по трудовым спорам в Найроби, Кения, заявил, что компанию Meta* «можно привлекать по исковым заявлениям на территории страны», сообщило издание AP. Речь в частности идёт об иске за «плохие условия труда», который подал бывший модератор Facebook* в Кении Дэниэл Мотаунг.
- Истец указал, что модераторы соцсети были вынуждены просматривать «жуткие» фотографии и видеоролики с изображением насилия, пыток и казней, что подорвало их психическое здоровье, а также стало причиной посттравматического стрессового расстройства, уточняет Time. Попытки организоваться в профсоюзы компания пресекала — и уволила за них и самого Мотаунга.
- По словам истца, Meta* и агентство Samasource, которое помогало фирме с наймом в Кении, не предлагали психологическую помощь и требовали «часами» быть на работе — без оснований и за минимальную плату. Сама Samasource в январе 2023-го заявила, что прекращает сотрудничать с Meta*.
- Компания Марка Цукерберга пыталась добиться закрытия иска, так как формально не обязана подчиняться регуляторам кенийской юрисдикции — у неё нет операционных подразделений в стране. Но судья постановил, что она должна участвовать в процессе. Решение о дальнейших шагах регулятор вынесет 8 марта 2023 года.
- Meta* также проходит по другому делу, в котором сотрудники из Эфиопии обвиняют её в плохой модерации соцсети во время конфликтов в Тыграе. Заявители считают, что она наняла недостаточно модераторов, чтобы эффективно фильтровать контент, позволяла алгоритмам продвигать риторику ненависти в лентах и реагировала на проблемы в африканском регионе медленнее, чем в других частях мира.
- В начале января 2023 года Time также рассказало, что эксплуатацией труда в Кении занималась и OpenAI: она использовала сотрудников на аутсорсе за $2 в час, чтобы сделать ChatGPT менее «токсичным».
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской в России и запрещена.
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Нанимаешь больше модераторов — получаешь больше исков, нанимаешь меньше модераторов — получаешь больше исков.
и как тогда такой вопросик решать?
альтернатива — утки!
Гуси. Уток неудобно.
Аутсорсить
думаю тут вопрос решиться Гусями и утками. Аутсорсить это просто))
На одних матом ChatGPT ругается, другим Meta всякую жуть показывают.
Чего у них там вообще происходит?
Коллективная толерантная содомия с обратным расизмом внутри заднего прохода
у них свой ФБ и ЧАТЖПТ чтоли ? )))
Йоу хоуми ВТФ
Ошибки надо смывать. Кровью.
Вадим, политруком на войну не хочешь?
Где война?! Какая война?! Ты что, Вася, такое говоришь?
В договоре надо было писать, что контора не несёт ответственности перед модерации за то, что постят юзеры.
За кривой интерфейс также будут судить?
только там чутка по жёстче будет)))
По всей строгости закона
Интересно кто модерирует твиттер?
МакакиGPT
"Модераторы соцсети были вынуждены просматривать «жуткие» фотографии и видеоролики с изображением насилия, пыток и казней, что подорвало их психическое здоровье"
Я бы тоже охуел, когда одно и то же что дома, что на работе.
Прогресс добрался и до Африки - уже и тут научились доить жирных IT-гигантов.