Право
Полина Лааксо

Meta* ответит перед судом за то, что пренебрегла психическим здоровьем модераторов в Кении — AP Статьи редакции

У них посттравматическое стрессовое расстройство из-за работы.

  • Суд по трудовым спорам в Найроби, Кения, заявил, что компанию Meta* «можно привлекать по исковым заявлениям на территории страны», сообщило издание AP. Речь в частности идёт об иске за «плохие условия труда», который подал бывший модератор Facebook* в Кении Дэниэл Мотаунг.
  • Истец указал, что модераторы соцсети были вынуждены просматривать «жуткие» фотографии и видеоролики с изображением насилия, пыток и казней, что подорвало их психическое здоровье, а также стало причиной посттравматического стрессового расстройства, уточняет Time. Попытки организоваться в профсоюзы компания пресекала — и уволила за них и самого Мотаунга.
  • По словам истца, Meta* и агентство Samasource, которое помогало фирме с наймом в Кении, не предлагали психологическую помощь и требовали «часами» быть на работе — без оснований и за минимальную плату. Сама Samasource в январе 2023-го заявила, что прекращает сотрудничать с Meta*.
  • Компания Марка Цукерберга пыталась добиться закрытия иска, так как формально не обязана подчиняться регуляторам кенийской юрисдикции — у неё нет операционных подразделений в стране. Но судья постановил, что она должна участвовать в процессе. Решение о дальнейших шагах регулятор вынесет 8 марта 2023 года.
  • Meta* также проходит по другому делу, в котором сотрудники из Эфиопии обвиняют её в плохой модерации соцсети во время конфликтов в Тыграе. Заявители считают, что она наняла недостаточно модераторов, чтобы эффективно фильтровать контент, позволяла алгоритмам продвигать риторику ненависти в лентах и реагировала на проблемы в африканском регионе медленнее, чем в других частях мира.
Источник: CNBC
  • В начале января 2023 года Time также рассказало, что эксплуатацией труда в Кении занималась и OpenAI: она использовала сотрудников на аутсорсе за $2 в час, чтобы сделать ChatGPT менее «токсичным».

*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской в России и запрещена.

#новость

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22 комментария
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 Pavel Cree

Нанимаешь больше модераторов — получаешь больше исков, нанимаешь меньше модераторов — получаешь больше исков.

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Артур Добряков

и как тогда такой вопросик решать?

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Martin Prestone

альтернатива — утки!

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Роботы из зубной пасты

Гуси. Уток неудобно.

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Alexander

Аутсорсить

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Tony Joke

думаю тут вопрос решиться Гусями и утками. Аутсорсить это просто))

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Михаил Добролюбов

На одних матом ChatGPT ругается, другим Meta всякую жуть показывают.
Чего у них там вообще происходит?

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Планетарная печенька

Коллективная толерантная содомия с обратным расизмом внутри заднего прохода

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Михаил Добролюбов

у них свой ФБ и ЧАТЖПТ чтоли ? )))
Йоу хоуми ВТФ

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Martin Prestone
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Вадим Д.
ответит перед судом

Ошибки надо смывать. Кровью.

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Вася Пражкин

Вадим, политруком на войну не хочешь?

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Вадим Д.

Где война?! Какая война?! Ты что, Вася, такое говоришь?

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Disgusting Den

В договоре надо было писать, что контора не несёт ответственности перед модерации за то, что постят юзеры.

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Планетарная печенька

За кривой интерфейс также будут судить?

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Вася Никитин

только там чутка по жёстче будет)))

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Артур Федосеев

По всей строгости закона

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Иван Егоров

Интересно кто модерирует твиттер?

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Планетарная печенька

МакакиGPT

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Алексей Беляков
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Слегка Придурковатый

"Модераторы соцсети были вынуждены просматривать «жуткие» фотографии и видеоролики с изображением насилия, пыток и казней, что подорвало их психическое здоровье"

Я бы тоже охуел, когда одно и то же что дома, что на работе.

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Alexander

Прогресс добрался и до Африки - уже и тут научились доить жирных IT-гигантов.

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