Getty Images снова подал в суд на разработчика Stable Diffusion за использование фотобанка для «обучения» нейросети Статьи редакции
Но на рассмотрение дела могут уйти «месяцы».
- Владелец фотобанка Getty Images подал иск в окружной суд в Делавэре, США, к фирме Stability AI, которая разрабатывает нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion, пишет The Verge.
- Истец считает, что Stability AI «скопировала более 12 млн изображений из его фотобанка без разрешения и финансовых выплат, чтобы построить конкурентоспособный бизнес». Тем самым компания нарушила авторские права Getty Images и посягнула на товарный знак сервиса.
- Это уже второй иск фотобанка к разработчику. Первый он подал в январе 2023 года — в лондонский суд, но тогда не говорил, что будет судиться с ним в том числе и в США.
- Предсказать исход дела сложно, пишет The Verge: законы в сфере работы ИИ-сервисов для генерации контента ещё не проработаны. Опрошенный изданием юрист по авторским правам Аарон Мосс также отмечает: выбранный компанией суд «загружен», так что на рассмотрение дела уйдут «месяцы», а досудебное разбирательство, скорее всего, состоится только через «несколько лет».
- В сентябре 2022 года Getty Images запретил пользователям загружать и продавать изображения, созданные нейросетями. Таким образом фирма рассчитывала обезопасить себя и клиентов от юридических угроз.
- В январе 2023 года коллективный иск против разработчиков Midjourney и Stable Diffusion подали юрист и типограф Мэтью Баттерик, юридическая компания Joseph Saveri Law Firm, а также художники Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Ортиз. Они считают, что нейросети нарушают закон об авторском праве.
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Теперь без ИИ адвоката не разобраться
На бота-юриста уже тоже подали в суд в США. Говорят, что бот не имеет права вести практику без адвокатской лиценизии)
Чуют, откуда сильное сокращение поголовья их рынка надвигается)
https://rossaprimavera.ru/news/3c7dcb68
Вот черт, срочно нужно выкатить бота, который может выдавать лицензии другим ботам
выкатить то вы можете, а кто лицензию вашему боту выдаст?
вот прикол будет если ему выдадут лицензию после сдачи экзамена и ИИ бот выиграет суд 😂
Да, ChatGPT кстати дает хорошие ответы на сложные юридические вопросы
Аналогично, можно кому угодно иск предъявить, что он ходил и вдохновлялся без спроса. Броузил картинки и искал идеи, видишь ли он. Ишь ты!
Я думаю это разные вещи
Человек 12 000000 изображений за час не обработает в своей голове так что потом выдаст 1000000 вариантов склеивая пиксели
И это по факту оружие прикольное
Сейчас мы обучим нейронку по знаниям всего мира и она будет такое выдавать и потом мы продаем это за триллиарды
В нынешней модели мира где основа капитал, может быть скайнет.
Не утверждаю делюсь мыслями
Не, ну фотостоки можно понять. Их конец уже на горизонте. Останутся разве что фото всяких событий и конкретных локаций. А вот всякую графику для сайтов покупать там смысла уже нет
Дизайнеров за насмотренность тоже скоро преследовать будут?
Судам придется в любом случае как-то шевелиться и перестраиваться. Да и законодателям много работы предстоит. Вопросов и казусов, связанных с AI очень много. И начинать регулировать их нужно вовремя
Угу. Сейчас как зарегулируют open source модель. Прям как с фоткой Бьёнсе будет.
Кража картинок не является кражей, это океанический экологический процесс типа пожирания донного планктона или питания серфингистами.
Если у вас украли, или вы видите что украли - либо придумайте неукрадываемые картинки, глупые и кринжовые - либо украдите обратно.
* так вижу :))
Мне сказали, что права нейронных сетей ущемляют, запрещают обучаться.
Меня послали вам помочь!
Да уж, Арни нужно вернуться в губернаторское кресло, и на инаугурации срезать кожанную перчатку, и показать кто теперь всем командует
Я вот смотрю на этого терминатора, и ведь какая нибудь Boston Dynamics уже сейчас может сделать такого
Интересно а как они увидели его Fotobank. Сотрудники рассказали которые на него работали?
а там на картинке вылезло их лого
Надеюсь Getty Images получит говна на лопате