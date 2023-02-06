Право
Полина Лааксо

Getty Images снова подал в суд на разработчика Stable Diffusion за использование фотобанка для «обучения» нейросети Статьи редакции

Но на рассмотрение дела могут уйти «месяцы».

  • Владелец фотобанка Getty Images подал иск в окружной суд в Делавэре, США, к фирме Stability AI, которая разрабатывает нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion, пишет The Verge.
  • Истец считает, что Stability AI «скопировала более 12 млн изображений из его фотобанка без разрешения и финансовых выплат, чтобы построить конкурентоспособный бизнес». Тем самым компания нарушила авторские права Getty Images и посягнула на товарный знак сервиса.
  • Это уже второй иск фотобанка к разработчику. Первый он подал в январе 2023 года — в лондонский суд, но тогда не говорил, что будет судиться с ним в том числе и в США.
  • Предсказать исход дела сложно, пишет The Verge: законы в сфере работы ИИ-сервисов для генерации контента ещё не проработаны. Опрошенный изданием юрист по авторским правам Аарон Мосс также отмечает: выбранный компанией суд «загружен», так что на рассмотрение дела уйдут «месяцы», а досудебное разбирательство, скорее всего, состоится только через «несколько лет».
Так выглядит пример сгенерированного Stable Diffusion изображения с водяным знаком Getty Images
  • В сентябре 2022 года Getty Images запретил пользователям загружать и продавать изображения, созданные нейросетями. Таким образом фирма рассчитывала обезопасить себя и клиентов от юридических угроз.
  • В январе 2023 года коллективный иск против разработчиков Midjourney и Stable Diffusion подали юрист и типограф Мэтью Баттерик, юридическая компания Joseph Saveri Law Firm, а также художники Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Ортиз. Они считают, что нейросети нарушают закон об авторском праве.

#новость #нейросети

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20 комментариев
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 Artur Kuramshin

Теперь без ИИ адвоката не разобраться

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Алексей Лян

На бота-юриста уже тоже подали в суд в США. Говорят, что бот не имеет права вести практику без адвокатской лиценизии)
Чуют, откуда сильное сокращение поголовья их рынка надвигается)
https://rossaprimavera.ru/news/3c7dcb68

Юристы в США угрожают засудить разработчиков…
Джошуа Браудер, генеральный директор нью-йоркского стартапа DoNotPay заявил, что откладывает…
rossaprimavera.ru
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Artur Kuramshin

Вот черт, срочно нужно выкатить бота, который может выдавать лицензии другим ботам

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Сергей Житников

выкатить то вы можете, а кто лицензию вашему боту выдаст?

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Михаил Добролюбов

вот прикол будет если ему выдадут лицензию после сдачи экзамена и ИИ бот выиграет суд 😂

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Андрей Лучина

Да, ChatGPT кстати дает хорошие ответы на сложные юридические вопросы

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Artur Kuramshin
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Кирилл Паркс

Аналогично, можно кому угодно иск предъявить, что он ходил и вдохновлялся без спроса. Броузил картинки и искал идеи, видишь ли он. Ишь ты!

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LAY LAFFF

Я думаю это разные вещи

Человек 12 000000 изображений за час не обработает в своей голове так что потом выдаст 1000000 вариантов склеивая пиксели

И это по факту оружие прикольное
Сейчас мы обучим нейронку по знаниям всего мира и она будет такое выдавать и потом мы продаем это за триллиарды

В нынешней модели мира где основа капитал, может быть скайнет.

Не утверждаю делюсь мыслями

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Xi

Не, ну фотостоки можно понять. Их конец уже на горизонте. Останутся разве что фото всяких событий и конкретных локаций. А вот всякую графику для сайтов покупать там смысла уже нет

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Вадим Д.

Дизайнеров за насмотренность тоже скоро преследовать будут?

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Giraffe

Судам придется в любом случае как-то шевелиться и перестраиваться. Да и законодателям много работы предстоит. Вопросов и казусов, связанных с AI очень много. И начинать регулировать их нужно вовремя

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Атлант и Томный Вечер

Угу. Сейчас как зарегулируют open source модель. Прям как с фоткой Бьёнсе будет.

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Горячий спрей

Кража картинок не является кражей, это океанический экологический процесс типа пожирания донного планктона или питания серфингистами.
Если у вас украли, или вы видите что украли - либо придумайте неукрадываемые картинки, глупые и кринжовые - либо украдите обратно.
* так вижу :))

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Михаил Добролюбов

Мне сказали, что права нейронных сетей ущемляют, запрещают обучаться.
Меня послали вам помочь!

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Artur Kuramshin

Да уж, Арни нужно вернуться в губернаторское кресло, и на инаугурации срезать кожанную перчатку, и показать кто теперь всем командует

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Giraffe

Я вот смотрю на этого терминатора, и ведь какая нибудь Boston Dynamics уже сейчас может сделать такого

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Yonigaz

Интересно а как они увидели его Fotobank. Сотрудники рассказали которые на него работали?

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Михаил Добролюбов

а там на картинке вылезло их лого

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Шалтай Болтай

Надеюсь Getty Images получит говна на лопате

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