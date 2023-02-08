Право
Низкий хот-дог

Госдума поддержала в первом чтении запрет на съёмку в кинотеатрах Статьи редакции

Нарушителя могут вывести из зала.

  • Законопроект предлагает внести в закон «О государственной поддержке кинематографии» запрет на аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов.
  • Если нарушить запрет, кинотеатр имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления услуг по показу фильма — то есть вывести нарушителя из зала. Ко второму чтению документ должны доработать вместе с правоохранительными органами.
  • Селфи на фоне экрана в кинозале под полный запрет на съёмку не подпадают, заявила заместитель министра культуры Алла Манилова. Но запись коротких видеороликов для соцсетей в случае принятия законопроекта окажется под запретом.
  • Сейчас съёмка в кинотеатре законодательно не запрещена, но предусмотрено наказание за приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм для показа и продажи, совершенные в крупном размере (ст. 146 УК), а также за незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в для продажи (ст. 7.12 КоАП).
  • В декабре 2020-го Минкульт уже предлагал ввести запрет на съёмку, но документ так и не внесли в правительство.
  • Также законопроект предлагает возложить на производителя, прокатчика или другого правообладателя вместе с копией российского фильма обязанность предоставлять кинотеатру субтитры и тифлокомментарий (краткое описание персонажей, действий или деталей обстановки — для незрячих и слабовидящих людей.).

#новость #кинотеатры

1433 просмотров
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45 комментариев
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 Петр Коломбет

А раньше можно было что ли?

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Трейси Ло
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Grandzlo

Слово в слово так подумал.

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The USSR 2.0

Когда говоришь либералам, что Россия - самая свободная страна в мире, они только ржут над тобой. А потом сами же и ходят в растерянности: «А раньше можно было что ли?».

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Петр Коломбет

Либералы уже давно покинули страну

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The USSR 2.0

Да кому они нужны? Их даже из Турции погнали ссаными тряпками. Так что все либералы остались в России, никуда они не уехали. А если и уехали, то уже 10 раз успели вернуться.

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Петр Коломбет

Они никому не нужны, особенно в России.

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Михаил Желтухин

Чтобы настоящие правообладатели не смогли вычислить тех, кто нелегальными копиями снабжает.

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Иван Серик

Браво!

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Куртуазный маньерист

Защита пиратов!

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Пабы старой Руси

Запрещается грабить награбленное

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Солнечный коктейль

а чо, уже докачалось?

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Иван Серик
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Анна Тишина

«Он не любил синематограф»

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Дориан Грей

Аплодисменты👌

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Kot Wild

Хе хе пошел аватара снимать)

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Андрей Вечерний

Увидимся через 12 лет

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Alex Shevchenko

Это при условии, что он Кэмерон)

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Андрей Вечерний

Можем расследовать.

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Alex Shevchenko

Ждём на vc!

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Abyss

при условии что он его снимет)))

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Alex Shevchenko

Аватара 3? 😁

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Брянский Бренд
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D. Olko

Сейчас бы на своём полутораметровом ТВ посмотреть фильмец снятый на телефон, а не в 4К купленный за пару сотен на Иви

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Valeryi

Ведь на Иви есть все фильмы. А, стойте

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D. Olko

Ведь помимо Иви нет других ресурсов

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lakoros

А вот в кинотеатрах то точно все!

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крольчонок

Стоп, а раньше можно было снимать?

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Кирилл Садовой

А раньше можно было ? Камрипы кто-то смотрит ?

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Верховный Спецоператор

Камрип Аватара-2 некоторые качали и смотрели.

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Кирилл Садовой

Согласен, разные ненормальности бывают.

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SECTOR OMSK

Да ну

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Александра Борош

самому в это не особо верится

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Автомат Томпсона

и штраф еще нарушителю надо 60 т дать 😂 😂 😂

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Павел Туганов

сейчас курс чутка поднялся, 77т. самое то))

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Егор Егоров

Ну больше же нечего обсуждать, это самое насущное

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Император Нолимоций

Чтоб не палили «предсеансовое обслуживание».

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Слегка Придурковатый

"то есть вывести нарушителя из зала"

И кто будет выводить? Насколько я знаю, это могут делать только менты. Или подключат тяжёлую артиллерию - лютых беспредельщиц-гардеробщиц?

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Дориан Грей

Важный закон!
Нужный и своевременный!
Теперь как заживём!

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Abyss

мы так уже пару лет заживаем)))

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Jetsa.ru новости о спорте

Смешно это читать, когда сами кинотеатры прямо нарушают закон, ставя пиратки в прокат)

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Верховный Спецоператор

Это другое.

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Alex Shevchenko
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Sergey Furtaev

Пираты запретили пиратство?

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Волоцкой Дмитрий

А «принудительно легализовать» киношный импорт это типа ок?)

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