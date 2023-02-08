Госдума поддержала в первом чтении запрет на съёмку в кинотеатрах Статьи редакции
Нарушителя могут вывести из зала.
- Законопроект предлагает внести в закон «О государственной поддержке кинематографии» запрет на аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов.
- Если нарушить запрет, кинотеатр имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления услуг по показу фильма — то есть вывести нарушителя из зала. Ко второму чтению документ должны доработать вместе с правоохранительными органами.
- Селфи на фоне экрана в кинозале под полный запрет на съёмку не подпадают, заявила заместитель министра культуры Алла Манилова. Но запись коротких видеороликов для соцсетей в случае принятия законопроекта окажется под запретом.
- Сейчас съёмка в кинотеатре законодательно не запрещена, но предусмотрено наказание за приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм для показа и продажи, совершенные в крупном размере (ст. 146 УК), а также за незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в для продажи (ст. 7.12 КоАП).
- В декабре 2020-го Минкульт уже предлагал ввести запрет на съёмку, но документ так и не внесли в правительство.
- Также законопроект предлагает возложить на производителя, прокатчика или другого правообладателя вместе с копией российского фильма обязанность предоставлять кинотеатру субтитры и тифлокомментарий (краткое описание персонажей, действий или деталей обстановки — для незрячих и слабовидящих людей.).
1433 просмотров
А раньше можно было что ли?
Слово в слово так подумал.
Когда говоришь либералам, что Россия - самая свободная страна в мире, они только ржут над тобой. А потом сами же и ходят в растерянности: «А раньше можно было что ли?».
Либералы уже давно покинули страну
Да кому они нужны? Их даже из Турции погнали ссаными тряпками. Так что все либералы остались в России, никуда они не уехали. А если и уехали, то уже 10 раз успели вернуться.
Они никому не нужны, особенно в России.
Чтобы настоящие правообладатели не смогли вычислить тех, кто нелегальными копиями снабжает.
Браво!
Защита пиратов!
Запрещается грабить награбленное
а чо, уже докачалось?
«Он не любил синематограф»
Аплодисменты👌
Хе хе пошел аватара снимать)
Увидимся через 12 лет
Это при условии, что он Кэмерон)
Можем расследовать.
Ждём на vc!
при условии что он его снимет)))
Аватара 3? 😁
Сейчас бы на своём полутораметровом ТВ посмотреть фильмец снятый на телефон, а не в 4К купленный за пару сотен на Иви
Ведь на Иви есть все фильмы. А, стойте
Ведь помимо Иви нет других ресурсов
А вот в кинотеатрах то точно все!
Стоп, а раньше можно было снимать?
А раньше можно было ? Камрипы кто-то смотрит ?
Камрип Аватара-2 некоторые качали и смотрели.
Согласен, разные ненормальности бывают.
Да ну
самому в это не особо верится
и штраф еще нарушителю надо 60 т дать 😂 😂 😂
сейчас курс чутка поднялся, 77т. самое то))
Ну больше же нечего обсуждать, это самое насущное
Чтоб не палили «предсеансовое обслуживание».
"то есть вывести нарушителя из зала"
И кто будет выводить? Насколько я знаю, это могут делать только менты. Или подключат тяжёлую артиллерию - лютых беспредельщиц-гардеробщиц?
Важный закон!
Нужный и своевременный!
Теперь как заживём!
мы так уже пару лет заживаем)))
Смешно это читать, когда сами кинотеатры прямо нарушают закон, ставя пиратки в прокат)
Это другое.
Пираты запретили пиратство?
А «принудительно легализовать» киношный импорт это типа ок?)