Право
Поздний паук например

Минэкономразвития предложило ввести налоговые льготы для музыкантов по примеру ИТ-компаний Статьи редакции

Им хотят снизить страховые взносы и ставку по налогу на прибыль.

  • Цель предложенных мер — стимулировать производство отечественного музыкального контента, пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанную Минэкономразвития дорожную карту. Её направили на согласование в Минкультуры, Минфин и Минцифры, а соответствующий законопроект собираются внести в правительство в июле 2023 года.
  • Для выдачи налоговых льгот предлагается создать институт аккредитации музыкальных организаций «при уполномоченном госоргане» — но какое это будет ведомство, не уточняется. В Минэкономразвития подтвердили работу над документом. Конкретные условия для получения льгот определят после утверждения доработанной дорожной карты, уточнили в ведомстве.
  • Как пояснил «Ведомостям» один из участников группы, которая разрабатывала дорожную карту, налоговые льготы получат авторы, артисты, лейблы, музыкальные издательства, концертные организации и дистрибьюторы. В будущем список могут расширить.
  • Организации, которая претендует на льготы, придётся получить госаккредитацию в сфере музыки, а 70% её выручки должно поступать от музыкальной деятельности.
  • Среди льгот, которые предлагается ввести — обнулить ставку по налогу на прибыль для регионального бюджета в 17% и сохранить её на уровне 3% для федерального, а также снизить взносы на страхование. Кроме того, музыкантов хотят освободить от уплаты НДС за реализацию исключительных прав на музыкальные произведения, результаты исполнительской деятельности и фонограммы.
  • Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с января 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. В феврале 2022 года Минкультуры уже предлагало ввести подобные льготы для кино, видео, игр, СМИ и других.

#новость #минэкономразвития #музыканты

926 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Покемон

Это льготы не для музыкантов, а для певцов ртом и торговцев совестью, типа автора «Я узкий».

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

кстати шаман почему то на фронт не катается - не приободряет бойцов. вот в вов артисты, актеры и певцы ездили на передовую.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это для всяких ноющих нарколыг типа бузовой и моргенштерна или для настоящих музыкантов/авторов/исполнителей?

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

И те и другие настоящие. Музыка измеряется по популярности, а не по мастерству исполнения

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Ну тогда у нас топ-1 музыкант мира - рингтон Айфона, чё у ж там...

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

А почему не йогурт Данон? Почему не звук оповещения на вокзале? И с каких пор звук стал музыкантом?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Smirnov

А кто настоящий?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Денис Мацуев, к примеру.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Smirnov

А Евгений Кисин тоже настоящий?

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Тимур Муцураев

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Муцураева включи!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Jetsa.ru новости о спорте

Русский рок говно

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Мало кто знает, но именно поэтому его нет в Guitar Hero

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

А настоящие, это какие? Интересно просто понимать)

Ответить
Развернуть ветку
Даниил

А можно льготы основным жителям РФ за счёт которых кормят музыкантов и чинуш?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Только для "правильных" музыкантов, как я понимаю?

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Эти льготы имеют смысл только в контексте (распильных) конкурсов

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Помню репортажи по ТВ в ковидный год, как несчастные Киркоров, Басков, Пенкин и прочие сидели бедные и голодные в своих роскошных особняках и плакали, как же им не хватает денег на педикюр... Теперь-то им будет легче переносить невзгоды...

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Купить особняк несложно. Сложно его окупать при прошедшей популярности

Ответить
Развернуть ветку
Anton Rozhkov

Знаю я тут одних музыкантов.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А если я стану айти-музыкантом, можно мне двойные льготы?

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

так уже были же попытки НТР или как их там. хуяк хуяк и в продакшн

Ответить
Развернуть ветку
Верховный Спецоператор

Зае6али уже эти льготники за чужой счет.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita S

За наш с вами счет

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

В этой сфере такая финансовая модель, что НДС и льготы никогда никого не интересовал

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Yakushev

Первая мысль - льготы для сотрудников известной чвк)

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

известного НВФ

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Грустный Минфин: Федеральный бюджет по итогам января 2023 г. исполнен с дефицитом в 1,76 трлн руб.
Веселый Минэкономразвития: предлогаю ввести налоговые льготы для музыкантов по примеру.... ИТ-компаний (и нос весь в порошке в сауне в обнимку с музыкантом)

=) Мне кажется, им настолько пох.ю все, что они предлагают всякую незаконную дичь, как то отменить налоги, брать взятки, убивать уехавших и так далее. Адекватности ноль.

Ответить
Развернуть ветку
Lisa Franceva

сначала отменили все концерты певцов, записали всех в иноагенты, а потом смотрите, мы вам льготы дадим

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова
институт аккредитации музыкальных организаций при царе РФ
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

Если льготы будут такими же неработающими как и в ИТ, то пусть дают

Ответить
Развернуть ветку
bySashka

Берем дирижёрский палочки и... «экспорто патроны»

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null