Минэкономразвития предложило ввести налоговые льготы для музыкантов по примеру ИТ-компаний Статьи редакции
Им хотят снизить страховые взносы и ставку по налогу на прибыль.
- Цель предложенных мер — стимулировать производство отечественного музыкального контента, пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанную Минэкономразвития дорожную карту. Её направили на согласование в Минкультуры, Минфин и Минцифры, а соответствующий законопроект собираются внести в правительство в июле 2023 года.
- Для выдачи налоговых льгот предлагается создать институт аккредитации музыкальных организаций «при уполномоченном госоргане» — но какое это будет ведомство, не уточняется. В Минэкономразвития подтвердили работу над документом. Конкретные условия для получения льгот определят после утверждения доработанной дорожной карты, уточнили в ведомстве.
- Как пояснил «Ведомостям» один из участников группы, которая разрабатывала дорожную карту, налоговые льготы получат авторы, артисты, лейблы, музыкальные издательства, концертные организации и дистрибьюторы. В будущем список могут расширить.
- Организации, которая претендует на льготы, придётся получить госаккредитацию в сфере музыки, а 70% её выручки должно поступать от музыкальной деятельности.
- Среди льгот, которые предлагается ввести — обнулить ставку по налогу на прибыль для регионального бюджета в 17% и сохранить её на уровне 3% для федерального, а также снизить взносы на страхование. Кроме того, музыкантов хотят освободить от уплаты НДС за реализацию исключительных прав на музыкальные произведения, результаты исполнительской деятельности и фонограммы.
- Налоговый манёвр для ИТ-отрасли действует в России с января 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. В феврале 2022 года Минкультуры уже предлагало ввести подобные льготы для кино, видео, игр, СМИ и других.
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Это льготы не для музыкантов, а для певцов ртом и торговцев совестью, типа автора «Я узкий».
кстати шаман почему то на фронт не катается - не приободряет бойцов. вот в вов артисты, актеры и певцы ездили на передовую.
Это для всяких ноющих нарколыг типа бузовой и моргенштерна или для настоящих музыкантов/авторов/исполнителей?
И те и другие настоящие. Музыка измеряется по популярности, а не по мастерству исполнения
Ну тогда у нас топ-1 музыкант мира - рингтон Айфона, чё у ж там...
А почему не йогурт Данон? Почему не звук оповещения на вокзале? И с каких пор звук стал музыкантом?
А кто настоящий?
Денис Мацуев, к примеру.
А Евгений Кисин тоже настоящий?
Тимур Муцураев
Муцураева включи!
Русский рок говно
Мало кто знает, но именно поэтому его нет в Guitar Hero
А настоящие, это какие? Интересно просто понимать)
А можно льготы основным жителям РФ за счёт которых кормят музыкантов и чинуш?
Только для "правильных" музыкантов, как я понимаю?
Эти льготы имеют смысл только в контексте (распильных) конкурсов
Помню репортажи по ТВ в ковидный год, как несчастные Киркоров, Басков, Пенкин и прочие сидели бедные и голодные в своих роскошных особняках и плакали, как же им не хватает денег на педикюр... Теперь-то им будет легче переносить невзгоды...
Купить особняк несложно. Сложно его окупать при прошедшей популярности
Знаю я тут одних музыкантов.
А если я стану айти-музыкантом, можно мне двойные льготы?
так уже были же попытки НТР или как их там. хуяк хуяк и в продакшн
Зае6али уже эти льготники за чужой счет.
За наш с вами счет
В этой сфере такая финансовая модель, что НДС и льготы никогда никого не интересовал
Первая мысль - льготы для сотрудников известной чвк)
известного НВФ
Грустный Минфин: Федеральный бюджет по итогам января 2023 г. исполнен с дефицитом в 1,76 трлн руб.
Веселый Минэкономразвития: предлогаю ввести налоговые льготы для музыкантов по примеру.... ИТ-компаний (и нос весь в порошке в сауне в обнимку с музыкантом)
=) Мне кажется, им настолько пох.ю все, что они предлагают всякую незаконную дичь, как то отменить налоги, брать взятки, убивать уехавших и так далее. Адекватности ноль.
сначала отменили все концерты певцов, записали всех в иноагенты, а потом смотрите, мы вам льготы дадим
Если льготы будут такими же неработающими как и в ИТ, то пусть дают
Берем дирижёрский палочки и... «экспорто патроны»