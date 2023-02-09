Право
Полина Лааксо

Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили после девяти месяцев под стражей Статьи редакции

Его задержали 25 апреля 2022 года на фоне забастовок курьеров Delivery Club.

  • Сергиево-Посадский городской суд Московской области назначил главе профсоюза «Курьер» Кириллу Украинцеву 1,4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
  • Украинцева задержали 25 апреля 2022 года и обвинили по ст. 212.1 УК за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия» — из-за четырёх публикаций об акциях протеста. По версии следствия он призывал курьеров и водителей такси выходить на митинги против нарушения трудовых прав.
  • Так как с 25 апреля 2022-го по 8 февраля 2023 года Украинцев пребывал в СИЗО, его освободили в зале суда — после опроса троих свидетелей со стороны обвинения и стольких же со стороны защиты. Как объясняет Чиков, один день в СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении.
Кирилл Украинцев. Источник: профсоюз «Университетская Солидарность»
  • Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Например, в 2020 году он призвал доставщиков Delivery Club выйти на забастовку к офису VK из-за задержек выплат.
  • По подсчётам «Медиазоны», Кирилла Украинцева не меньше шести раз привлекали по ст. 20.2 КоАП о нарушении правил митингов.

#новость

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52 комментария
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 Васисуалий Лоханкин

Когда кто-то из путриотов пишет: а че вы ноете на свою работу? Не нравится- создавай профсоюз, отстаивай свои права, все можно у нас! рекомендую прочитать биографию этого мужика.

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Елена Новозерская

"Не нравится - создавай профсоюз" - это чё-то какая-то коммунистическая ебала. Типа, нам не нравится сколько нам платят - надавим и заставим платить больше - это ж ничем от рекета не отличается. Где тут рыночные отношения? Пойти к бабке на рынке, торгующей клубникой и начать вокруг неё митинговать "хочу на 50% дешевле" - это не рынок уже, а давление/принуждение. Ну хоти, кто тебе мешает - найдешь кто тебе продаст дешевле, тогда и я подвинусь.

"Не нравится - создавай то, где понравится" - так правильнее же. Только создавать мало кто умеет, все хотят чтобы создавал и нёс риски дядя с горы.

Про то, при чём тут патриоты - вообще никто не понял. Тут тред про системы ПВО чтоли. С-400 всё равно топовее.

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34 комментария

Комментарий удален модератором

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Мурад Муртазалиев

Я как раз сегодня в коментах приводил его в пример, там как раз обсуждали, что необходимо в забастовки уходить)

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dikomm

Почитай биографию примерно всех французских любителей забастовок, либерал.

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Вадим Д.

С такой фамилией мужику сейчас крайне увлекательно будет.
А вообще чушь Петровна, конечно, какая-то.

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Vitaly Tolstykh

Одно время футболиста Дмитрия Хохлова Facebook постоянно банил :)

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1 комментарий
Елена Новозерская

Да не будет, алкаши зарежут и забудут.

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Andrei Smirnovsky

Ещё относительно легко отделался...Яндекс как монополист и с новой крышей может многое устроить

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Елена Новозерская

А в чём он проепался в ходе своей деятельности? На митингах бил стульями омон?

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Вадим Д.

Отбивался пластиковым стаканчиком.

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2 комментария
ilia

В какой-нибудь Франции или Германии с четверть населения бы по такой логике посадили за их масштабные забастовки - за то что "не спросили разрешения на огласку нарушения трудовых прав".

upd: зы, народ такой пошел тут - не выкупают даже что я как бы не за "сажать", причем с примерами даже не выкупают.

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Gidwin

Сказочник, иди кушай на свои 15 рублей, смотри не обляпайся.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Сажать - это дорого. На гильотину и в газовую камеру соответственно.

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kotova lidiya

Красава мужик, просто мощь. Всех благ.

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Olya Arestova

💪

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Руслан Астафьев

Ну и казалось бы - чел отстоял что хотел?
Или как "дождевой" поп%здеть вышел😅

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