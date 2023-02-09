Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева освободили после девяти месяцев под стражей Статьи редакции
Его задержали 25 апреля 2022 года на фоне забастовок курьеров Delivery Club.
- Сергиево-Посадский городской суд Московской области назначил главе профсоюза «Курьер» Кириллу Украинцеву 1,4 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
- Украинцева задержали 25 апреля 2022 года и обвинили по ст. 212.1 УК за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия» — из-за четырёх публикаций об акциях протеста. По версии следствия он призывал курьеров и водителей такси выходить на митинги против нарушения трудовых прав.
- Так как с 25 апреля 2022-го по 8 февраля 2023 года Украинцев пребывал в СИЗО, его освободили в зале суда — после опроса троих свидетелей со стороны обвинения и стольких же со стороны защиты. Как объясняет Чиков, один день в СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении.
- Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Например, в 2020 году он призвал доставщиков Delivery Club выйти на забастовку к офису VK из-за задержек выплат.
- По подсчётам «Медиазоны», Кирилла Украинцева не меньше шести раз привлекали по ст. 20.2 КоАП о нарушении правил митингов.
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Когда кто-то из путриотов пишет: а че вы ноете на свою работу? Не нравится- создавай профсоюз, отстаивай свои права, все можно у нас! рекомендую прочитать биографию этого мужика.
"Не нравится - создавай профсоюз" - это чё-то какая-то коммунистическая ебала. Типа, нам не нравится сколько нам платят - надавим и заставим платить больше - это ж ничем от рекета не отличается. Где тут рыночные отношения? Пойти к бабке на рынке, торгующей клубникой и начать вокруг неё митинговать "хочу на 50% дешевле" - это не рынок уже, а давление/принуждение. Ну хоти, кто тебе мешает - найдешь кто тебе продаст дешевле, тогда и я подвинусь.
"Не нравится - создавай то, где понравится" - так правильнее же. Только создавать мало кто умеет, все хотят чтобы создавал и нёс риски дядя с горы.
Про то, при чём тут патриоты - вообще никто не понял. Тут тред про системы ПВО чтоли. С-400 всё равно топовее.
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Я как раз сегодня в коментах приводил его в пример, там как раз обсуждали, что необходимо в забастовки уходить)
Почитай биографию примерно всех французских любителей забастовок, либерал.
С такой фамилией мужику сейчас крайне увлекательно будет.
А вообще чушь Петровна, конечно, какая-то.
Одно время футболиста Дмитрия Хохлова Facebook постоянно банил :)
Да не будет, алкаши зарежут и забудут.
Ещё относительно легко отделался...Яндекс как монополист и с новой крышей может многое устроить
А в чём он проепался в ходе своей деятельности? На митингах бил стульями омон?
Отбивался пластиковым стаканчиком.
В какой-нибудь Франции или Германии с четверть населения бы по такой логике посадили за их масштабные забастовки - за то что "не спросили разрешения на огласку нарушения трудовых прав".
upd: зы, народ такой пошел тут - не выкупают даже что я как бы не за "сажать", причем с примерами даже не выкупают.
Сказочник, иди кушай на свои 15 рублей, смотри не обляпайся.
Сажать - это дорого. На гильотину и в газовую камеру соответственно.
Красава мужик, просто мощь. Всех благ.
💪
Ну и казалось бы - чел отстоял что хотел?
Или как "дождевой" поп%здеть вышел😅