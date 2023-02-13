Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещённого фото- и видеоконтента «Окулус» Статьи редакции
Она работает как классификатор данных и обрабатывает свыше 200 тысяч материалов в сутки.
- РКН начал работать с системой автоматического поиска противоправного контента в изображениях и видеозаписях «Окулус», сообщил «Ведомостям» представитель подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), который выступал заказчиком.
- Детали ГРЧЦ не раскрыл, но сказал, что система протестирована ещё в декабре 2022 года и теперь «выполняет возложенные задачи в полном объёме». Она распознаёт сцены, действия, символы и тексты и фиксирует те, что указывают на экстремизм, продвижение наркотиков, «пропаганду ЛГБТ», призывы к «массовым незаконным мероприятиям» и суициду.
- Система работает как «классификатор с заданным набором источников» и умеет анализировать страницы сайтов, а также профили и паблики в соцсетях, пояснила гендиректор компании «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. По её словам, непосредственно сбором данных «Окулус» не занимается.
- Без «Окулуса» сотрудники РКН были вынуждены искать запрещённый контент «преимущественно вручную»: в день один оператор в среднем обрабатывал по 100 изображений и роликов. Новая система, в свою очередь, изучает более 200 тысяч единиц контента в сутки.
- Гендиректор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила: полученная системой информация «не будет автоматически куда-либо отправляться — в том числе для возбуждения дел и внесения в реестр запрещенных сайтов». Анализировать результаты будут «в связке с другими инструментами и человеком» — чтобы не допустить «ложного срабатывания».
- До 2025 года ведомство хочет добавить в систему новые классы и типы нарушений, а также функции «определения поз людей и их действий». Её также научат выявлять противоправные элементы «на нескольких кадрах в видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте», говорят собеседники газеты.
- Потребность в инструменте регуляторы объясняют «лавинообразным потоком» нежелательных с точки зрения российских законов материалов — в том числе «фейков». Их нужно блокировать до того, как их увидит весь интернет и особенно дети и молодёжь, считают в ГРЧЦ.
- О планах разработать «Окулус» РКН и ГРЧЦ говорили ещё в сентябре 2021 года. В августе 2022-го РКН решил выделить на это 57,7 млн рублей.
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Поживу лучше в другой стране, пожалуй.
Кто последний уезжать будет - свет в аэропорту выключите пожалуйста.
Точно, там же свобода и демократия, делай что хочешь. Когда улетаете?
Кстати, а почему не было новости об утечке данных из ГРЧЦ? Подозреваю, что Виси боится последствий в виде пришедшего трища маёра в Комитет.
Ну могли бы хотя бы как новостной эпизод обрисовать. А то когда Яндексы и прочие СДЭКи сливают - так вы тут же первые, а как РКН и прочие - так молчок.
Кстати, а почему не было новостей, что платежные системы РФ и Ирана полностью интегрировались и теперь все платежи как по маслу и быстро, причем к этой интеграции активно проявляют внимание и другие страны, чтобы подобное сделать.
Подозреваю, что Виси боится последствий в виде пришедшего трища нежных либералов в Комитет.
Ну могли бы хотя бы как новостной эпизод обрисовать. А то когда всякая хуйня происходит - так вы тут же первые, а как что-то такое и прочие - так молчок.
Чтобы судьбу TJ не повторить. Хотя последнему блокировка пошла на пользу, хоть и закончилась печально
Cdek и Яндекс - это совсем какой-то позор, отказался-удалился, но это не точно, тк там все через одно место
Бояться что их контент Окулус распознает как запрещённый)))
Есть Окулус рифт, а есть Окулус хуифт, какой для людей сделали, а какой против людей угадай сам
Какой сам наденешь, какой гражданам дашь?
Знаю еще один Окулус :)
Наконец-то. А то вручную искать приходилось 🧘
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Бедные люди сидели постоянно подслушивали телефонные разговоры, читали переписки - видимо не выдержали обилие кринжатины
Они реально начали играть во «Властелин Колец»?
После "Мордора", подарков в виде 7 колец от Путина...
Тут и Всевидящее око подоспело
А вы думаете в "свободной" Омерике нет такой системы ?
Привет, цифровой ГУЛАГ
Так ГУЛАГа никакого и не было, в том понимании, что вам 30 лет врали, просто вас готовили к нему, к настоящему ГУЛАГу, а не мифическому
Я на это денег на давал. Мне это не нужно в моей стране.
Ты свои деньги отдаешь солнцеликому а он решает куда потратить. Чаще всего чтобы защитить свою власть и своих дружков бандитов
А на что давал?
Давал конечно.
(Епд из интернета)
смех конечно, пришли какие-то говноеды в мой интернет, в котором я с 98г сижу и сам знаю что мне надо, и учат меня, как жить %)
Салага)
Если ты такой олдлвый - вспоминай про ВВS - начинай разворачивать 🤷♂️
100 роликов в день - полнометражных что ли? Или они смотрят ролик 3 минуты и 20 - заполняют бумаги?
А потом перерыв на чай
Правильно, для этого у нас есть целая Катенька. А то получается можно будет роботом заменить и катя станет не нужна, можно увольнять
В этой статье чуть меньше подробностей, чем в оригинальной.
Отдельного внимания заслуживает то, что кроме ВК и ОК планируется добавить поиск по ФБ и ИГ. Очевидно, что готовое api для таких целей там вряд ли дадут.
Второй интересный факт был в том, что планируют делать специальные фермы ботов (видимо, по аналогии с тем что на картинке), где будут ставиться приложения и имитироваться действия пользователя.
Но даже в той статье не делается вывод, что при сотрудничестве яндекса не требуется даже собирать такие фермы, ведь всякие яндекс браузеры способны исполнять данный функционал на миллионах девайсах. И алису, и навигатор уже ловили за слежкой.
И тут уже становится понятным, каким образом планируется анализ и закрытых групп. Видимо, такие яндекс-боты будут использовать авторизованную учетку и парсить уже с нее. А вы думали зачем идет впаривание яндекс браузера, якобы без него ссл не работает? Работает, отлично работает LE))
Либералы недовольны а ведь сами бы такую штуку создали будучи у власти чтобы искала ватников пишущих типа "либерастов на кол"
Тут бы рассказывали как это правильно и нужно для будущего)
И не отрицайте)
В ватниках ты либерал
В либералах ты ватник.
Ты сам решаешь кем быть либералом или ватником и что из этого хуже
На кол - это явный призыв к начилию. Но система несколько иное ищет.
и сейчас вы приводите уже готовый такой кейс, например в штатах есть призма. кого там на кол посадили?)
А чё так скучно-то назвали, полно же хороших звучных названий: Акулус, Могралус, О.К.У.Л.У.С., Окулу$2023, ГУП НИРЦ "Глаз-ус" им. Ленина...
ну хоть не Аргус %)
Знаем знаем. Находит в текстах экстремистские слова "мир", "бункерный дед", "война"... Уверен освоили не меньше 50 миллионов
Ну ждём уголовных дел за комментарии и посты в вк, у них наверное и kpi уже есть, который надо перевыполнить, показать, что не зря деньги потратили
там уже полно было уд, при этом даже по статьям, которые сочинили позже, чем был пост. не поленились, нашли в архивах и привлекли.
только никакие посты ничего не значат, значат лишь реальные дела, посадить пару анимешников и оштрафовать любителя рамштайна это не заслуга. а вот остановить террористов, устраивающих взрыв на мосту, который это государство считает своим, это было б круто
Теперь никто не назовет путина крабом?
крабы не так и плохи, теперь другие слова в ходу
А что будет запрещённым контентом, Всё будет ссылаться на законодательство или субъективное какое-то мнение?
Да
Нет
Может быть.
Товарищи майоры довольно усмехаются в наклеенные усы!
А так выглядят модераторы которые вручную фильтровали контент?!
Либералы всполошились, но справедливости ради в этой системе много совсем не связанного с ним. Детское порно, отслеживание какой-то вербовки, выявление всяких реалтных нарушений законов и т.д.
у меня уже аллергия на ваше детское порно, когда принимали пакет яровой, закон о блокировках сайтов, тоже был этот бред.и про вербовку, и про террористов.
подведем итоги?
что есть: детского порно нет (да и раньше не было), а мост в крым таки жахнули. зато успешно заблокирован сайт 7зип, инстаграм и еще разные совершенно непорнушные и неполитические ресурсы. несколько дней простоя и сбоя онлайн касс во время истории с телеграмом, и проблемы с бронированием билетов и т.д.
а кому надо, тот всегда через тор и сидел, и сидит, и останется там
Могли бы сделать ка в Китае: экономия + эффект.
Справедливости ради, упомянуты совсем другие темы для распознавания.
)) Окулус, созвучно запрещённой Oculus от Meta 😂 Что потом? лицокнига вместо Фейсбук?
Большой брат пришёл)
а чего Окулус,надо было по факту назвать "Очколус"
Верится с трудом.
Окулус Репаро произнесла Гермиона и очки Гарри Поттера стали как новые 🤷🏻♂️
Я если честно, не понимаю сколько еще можно терпеть эту наглость от Роскомнадзора. Все свои силы и деньги налогоплательщиков тратить лишь на это? Они серьезно? Как понимаю, мы наблюдаем закат интернета, ведь еще никогда я не видел столь вопиющей и несправедливой борьбы с... порно :(
Потом для создателей такого контента запустят систему "Оракул", чтобы за кавычки в неправильном месте и над правильным словом автоматически автору приходило сообщение о возможном сроке.
скорее перед публикацией
Когда уже себя запретят
распил денег - че тут объяснять, все и так понятно :-)
еще подскажу - сначала пусть скачают весь интернет на дискетку - потом можно прям с дискетки анализировать - удобно будет
У адекватных людей закрытые страницы в фб и инсте) кого они собираются разоблачать? Непуганых Школьников или блоггеров, которые уже давно продали имущество и живут где-нибудь в США, Аля Хесус)
почему опять какая-то иностранщина?!?! В переводе будет "Смотрящий". К чему эти полумеры?
Или, хотяьбы назвать "Ведун"..