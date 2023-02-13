Право
Финский Петя

Роскомнадзор обязал Qiwi делиться данными пользователей по запросу властей Статьи редакции

Это нужно делать по «закону Яровой».

  • АО «Киви банк» находится в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) с 9 февраля 2023 года. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
  • С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов.
  • Всего в реестре более 350 записей. Среди них — сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter и другие.
  • В марте 2022 года правительство России разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов по «закону Яровой», чтобы они могли снизить свои расходы.

#новость #qiwi

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28 комментариев
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 Шпуля Шунтиковна

А можно закон, что власти должны делиться всеми данными по запросу гражданских лиц.

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Февраль Камшотов

Комментарий пресс - службы Госдумы: "вялым по губам"

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Боевой ящик

Нет конечно!

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Слегка Придурковатый

Да мы бы, власти, только за. Просто, понимаете, гражданское лицо, вы делегировали нам полномочия, включая репрессивные, и всецело нам доверяете, как показали прошедшие выборы (уже не первые, между прочим). Поэтому даже если мы захотим, то не сможем этого сделать. Сорян.

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Александр Б.

ой неужели теперь будут хлопать всех школьников скаммеров с кошельками дропов-узбеков?

да нет, вряд ли

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Pavel Cree

У нас есть более опасные злоумышленники, оставляющие злостные комментарии в интернете.

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Слегка Придурковатый

Гнобить этих падл!

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daddymedved

На самом деле, чтобы упростить заведения ИП и ареста на цифровые денежные средства. Не говорите, что не так, плз)

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Случайные фотографии

А ип принимают на киви а не на сбер?

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daddymedved

Исполнительное производство

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Случайные фотографии

А ясно...

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Довольный динозавр

Тем временем, киви
https://youtu.be/pryvroOzPi4

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Paul Brezcuu

А до этого типа не делились)

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Довольный динозавр

когда они стали "банком", вообще многое по 3.14 пошло

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Paul Brezcuu

У нас в стране давно общая автоматическая банковская система в которую входят все банки. Никакие запросы там делать не надо, у силовиков просто имеется доступ. Эта новость имеет другую задачу

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Sergei Timofeyev

Кредиты выдают? :)

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M Y
"когда"

Всегда?

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AleXXX

Ну, вообще, они и до этого делились)

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PDen

И что это значит для простых смертных?🌚
Данные о переводах денежных будет передавать или просто и без того доступные органам данные предоставлять?

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Techno George

Странно, что Роскомнадзор обязывает, а не суд по конкретному случаю

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Sergei Timofeyev

Суды перегружены, а в РКН уже ИИ работает и выявляет.

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Боевой ящик

Ой-ёй...

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Некто съел 2 яблока

делетед

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Иван Серик

Ага!

Бежим .. и Летим.. и Падаем.. и Тормозим зубами об асфальт!

Держите карман шире «власти»

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Качан Водки

А там стримерши, форекс, беттинг

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Качан Водки

был еще walletone - они еще живы?

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Борис Вишневский

Да, у них все хорошо вроде, как и у Киви

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mrazziyanin)

а ещё qiwi крадёт твои деньги, блокируя счёт, но отправить на счёт деньги можно

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