Роскомнадзор обязал Qiwi делиться данными пользователей по запросу властей Статьи редакции
Это нужно делать по «закону Яровой».
- Всего в реестре более 350 записей. Среди них — сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter и другие.
- В марте 2022 года правительство России разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов по «закону Яровой», чтобы они могли снизить свои расходы.
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А можно закон, что власти должны делиться всеми данными по запросу гражданских лиц.
Комментарий пресс - службы Госдумы: "вялым по губам"
Нет конечно!
Да мы бы, власти, только за. Просто, понимаете, гражданское лицо, вы делегировали нам полномочия, включая репрессивные, и всецело нам доверяете, как показали прошедшие выборы (уже не первые, между прочим). Поэтому даже если мы захотим, то не сможем этого сделать. Сорян.
ой неужели теперь будут хлопать всех школьников скаммеров с кошельками дропов-узбеков?
да нет, вряд ли
У нас есть более опасные злоумышленники, оставляющие злостные комментарии в интернете.
Гнобить этих падл!
На самом деле, чтобы упростить заведения ИП и ареста на цифровые денежные средства. Не говорите, что не так, плз)
А ип принимают на киви а не на сбер?
Исполнительное производство
А ясно...
Тем временем, киви
https://youtu.be/pryvroOzPi4
А до этого типа не делились)
когда они стали "банком", вообще многое по 3.14 пошло
У нас в стране давно общая автоматическая банковская система в которую входят все банки. Никакие запросы там делать не надо, у силовиков просто имеется доступ. Эта новость имеет другую задачу
Кредиты выдают? :)
Всегда?
Ну, вообще, они и до этого делились)
И что это значит для простых смертных?🌚
Данные о переводах денежных будет передавать или просто и без того доступные органам данные предоставлять?
Странно, что Роскомнадзор обязывает, а не суд по конкретному случаю
Суды перегружены, а в РКН уже ИИ работает и выявляет.
Ой-ёй...
делетед
Ага!
Бежим .. и Летим.. и Падаем.. и Тормозим зубами об асфальт!
Держите карман шире «власти»
А там стримерши, форекс, беттинг
был еще walletone - они еще живы?
Да, у них все хорошо вроде, как и у Киви
а ещё qiwi крадёт твои деньги, блокируя счёт, но отправить на счёт деньги можно