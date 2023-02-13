Право
Специальный череп

Суд обязал Google платить неустойку в 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала «Рен-ТВ» Статьи редакции

Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое.

  • Об этом сообщил сам телеканал, решение также опубликовано в картотеке арбитражных дел. Суд обязал Google восстановить доступ к девяти каналам «Рен-ТВ» — «Новости», «Документальное кино», «Как устроен мир», «Военная тайна», «Территория заблуждений» и другим.
  • Если компания этого не сделает, она будет платить неустойку: на шестой день со вступления решения в силу Google обязана платить по 100 тысяч рублей в день. Потом — вдвое больше с каждой неделей, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.
  • Если за девять месяцев компания не исполнит решение суда, ограничение на размер неустойки снимут, а её начисление продолжится по той же формуле.
  • Весной и летом 2022 года суд арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ. Из-за этого та подала иск о банкротстве. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
  • В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала», «Звезды», НТВ и телеканала Госдумы.

#новость #google

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93 комментария
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 Pavel Cree

Думаю, скоро долг Google превысит денежную массу всех государств мира.

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Иван Серик

А затем гугл сделает все андроид смартфоны кирпичами

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11 комментариев
Телевизионный франт

А самое главное, зачем им ютуб, все, кому интересна передача «военная тайна с Игорем Прокопенко» и «совершенно секретно (прям пздц, максимальная тайна, вынесенная из библиотеки в очке)», спокойно посмотрели ее по рен-тв, сдался им этот ваш утуб 🗿

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Гар Гарыч

Наконец Рен тв сможет заработать на своих передачах )))))

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Bolt-0n

Наконец то рептилоиды восстановят свой доход от вложений в Рен-ТВ
..

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Божий рубин

Это как бы типа, Google оформил подписку на Рен ТВ?

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1 комментарий
bravo sierra

надо было лучше позаботиться о Рен-ТВ и сразу начать со штрафа в 1 миллиард в день, ведь это же больше!

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Альберт Кех

Ахах. Подробнее расскажите о монетизации Рен-ТВ. Я так понял вы эксперт

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Лев Сергеев

Наконец-то, пора вообще блокнуть этот Гугл, у нас есть Яндекс, и в конце концов китайский baidu, кстати baidu лучше ищет в интернете

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Иван Вознюк

В чебурнете вы хотели сказать

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13 комментариев
Oleg

Нет

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1 комментарий
Kot Wild

А чем тебе мешает ютуб? Сиди смотри своё РЕН-ТВ на Яндексе и не лезь к нормальным людям, шакал бля

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1 комментарий
Oleg
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Artur Kuramshin

А ничего что байду малость тормознуто грузится за великим китайским файерволом? Ну и пока не настолько китаизировались в России

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Garmonbon

лучше ищет в чайнете?

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Алексей Айтишный

По хорошему, этот "сказочный" канал вообще надо запретить

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Artur Kuramshin

Зачем? Помню в детстве там интересные фильмы и сериалы смотрел

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2 комментария
Довольный динозавр

А я очень хорошо засыпала, когда работало без 33-х шагов выключение экрана, а там передачи были про всяких подводных "квакеров".

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Ivan

А где тогда про рептилоидов, посмотреть и про вред 5g ?

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Dozent

YouTube нужно сказать спасибо, что отгородил народ от экстрасенсорного облучения.

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Андрей Комягин

Конечно, а на YouTube сплошь высокоинтеллектуальный контент. Не смешите. Такой же шлак в массе

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6 комментариев
Не очень хороший человек

Вот и правильно

Эти петухи с самого начала сво начали одну и ту же рекламу о вторжении крутить массово, заранее подготовленную.

О "святости" гугла и других компаний со временем стало все понятно. Доить их надо по полной, без сожалений

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Илья Фридман

Разве петухи - это не те кто боятся войну войной называть?

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6 комментариев
Alex R

Гугл вообще отключил рекламу в России после начала говносво

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1 комментарий
Император Нолимоций

А, то есть вы думаете, что Google реально будет платить?

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1 комментарий
Маргарита Баженова

И гугл тут же побежал платить

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Martin Prestone

да он бы и заплатил но зарубежные карты в россии пока не принимают(

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1 комментарий
Qnoc

Предполагаю, что будут насильно со счетов снимать

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4 комментария
EHF

2,5млрд арестовано, кто их спрашивать будет?

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Вадим Д.

О, про рен-тв по-другому и не вспомнили бы (-:

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Некто съел 2 яблока

Гуляй рванина, блокаем ещё ..

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ilia

Так а чего там с оплатой ранее вынесенных "платите, гугл"? Не платит? Вроде на банкротство подавал и больше вестей не было

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Божий рубин

Процедуру банкротства «Гугл Рус» остановили, так как «Гугл Рус» не погасила оборотный штраф в 21,7 млрд рублей.

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Качан Водки

Ща Google как отключит Россию от своих сервисов и писец

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Людской кубок

Это он ушел, мы тут не причём. И вообще у нас свой рутьюб есть.
с.Пыня по первому каналу

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Слегка Придурковатый

Старый добрый астрент для Гугла. А я уж думал забыли.

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Rnatery

в смысле? это окей гугл

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Gorbun iz Notr Dama

Правильно, на счётчик этих тварей. Будут знать, как самые честные СМИ блокировать

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Parkhat Tashmetov

Могу спрогнозировать, что выручка Рен ТВ за год подрастет на 36.000.0000 🤝

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Ivan Boldyrev

Не подрастёт.

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bravo sierra

С компании-банкрота, которая не присутствует финансово и юридически в экономическом поле России, можно хоть по миллиарду в день требовать, хоть по 100500 миллиардов, результат получится один: 0.

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Боевой ящик

Ой...

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Ivan

А Рен-ТВ разве еще существует ? Я думал что эти клоуны уже всё. Или там старые бредо, ролики были ?

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Ivan Boldyrev

Во 1) хYле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахYй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе.

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Artur Kuramshin

Просто рептиллоиды больше не могли позволить единственным честным новостям в мире раскрыть больше правды о них

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