Суд обязал Google платить неустойку в 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала «Рен-ТВ» Статьи редакции
Каждую неделю штраф будет увеличиваться вдвое.
- Об этом сообщил сам телеканал, решение также опубликовано в картотеке арбитражных дел. Суд обязал Google восстановить доступ к девяти каналам «Рен-ТВ» — «Новости», «Документальное кино», «Как устроен мир», «Военная тайна», «Территория заблуждений» и другим.
- Если компания этого не сделает, она будет платить неустойку: на шестой день со вступления решения в силу Google обязана платить по 100 тысяч рублей в день. Потом — вдвое больше с каждой неделей, пока общая сумма выплат не составит 1 млрд рублей.
- Если за девять месяцев компания не исполнит решение суда, ограничение на размер неустойки снимут, а её начисление продолжится по той же формуле.
- Весной и летом 2022 года суд арестовал на счетах российской «дочки» Google больше 2,5 млрд рублей по искам российских СМИ. Из-за этого та подала иск о банкротстве. В сентябре суд признал заявление обоснованным и на полгода ввёл процедуру наблюдения.
- В октябре 2022 года суд обязал Google платить «Газпром-медиа» 100 тысяч рублей в день до разблокировки YouTube-канала ТНТ. В ноябре вынес аналогичное решение по иску «Первого канала», «Звезды», НТВ и телеканала Госдумы.
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Думаю, скоро долг Google превысит денежную массу всех государств мира.
А затем гугл сделает все андроид смартфоны кирпичами
А самое главное, зачем им ютуб, все, кому интересна передача «военная тайна с Игорем Прокопенко» и «совершенно секретно (прям пздц, максимальная тайна, вынесенная из библиотеки в очке)», спокойно посмотрели ее по рен-тв, сдался им этот ваш утуб 🗿
Наконец Рен тв сможет заработать на своих передачах )))))
Наконец то рептилоиды восстановят свой доход от вложений в Рен-ТВ
..
Это как бы типа, Google оформил подписку на Рен ТВ?
надо было лучше позаботиться о Рен-ТВ и сразу начать со штрафа в 1 миллиард в день, ведь это же больше!
Ахах. Подробнее расскажите о монетизации Рен-ТВ. Я так понял вы эксперт
Наконец-то, пора вообще блокнуть этот Гугл, у нас есть Яндекс, и в конце концов китайский baidu, кстати baidu лучше ищет в интернете
В чебурнете вы хотели сказать
Нет
А чем тебе мешает ютуб? Сиди смотри своё РЕН-ТВ на Яндексе и не лезь к нормальным людям, шакал бля
А ничего что байду малость тормознуто грузится за великим китайским файерволом? Ну и пока не настолько китаизировались в России
лучше ищет в чайнете?
По хорошему, этот "сказочный" канал вообще надо запретить
Зачем? Помню в детстве там интересные фильмы и сериалы смотрел
А я очень хорошо засыпала, когда работало без 33-х шагов выключение экрана, а там передачи были про всяких подводных "квакеров".
А где тогда про рептилоидов, посмотреть и про вред 5g ?
YouTube нужно сказать спасибо, что отгородил народ от экстрасенсорного облучения.
Конечно, а на YouTube сплошь высокоинтеллектуальный контент. Не смешите. Такой же шлак в массе
Вот и правильно
Эти петухи с самого начала сво начали одну и ту же рекламу о вторжении крутить массово, заранее подготовленную.
О "святости" гугла и других компаний со временем стало все понятно. Доить их надо по полной, без сожалений
Разве петухи - это не те кто боятся войну войной называть?
Гугл вообще отключил рекламу в России после начала говносво
А, то есть вы думаете, что Google реально будет платить?
И гугл тут же побежал платить
да он бы и заплатил но зарубежные карты в россии пока не принимают(
Предполагаю, что будут насильно со счетов снимать
2,5млрд арестовано, кто их спрашивать будет?
О, про рен-тв по-другому и не вспомнили бы (-:
Гуляй рванина, блокаем ещё ..
Так а чего там с оплатой ранее вынесенных "платите, гугл"? Не платит? Вроде на банкротство подавал и больше вестей не было
Процедуру банкротства «Гугл Рус» остановили, так как «Гугл Рус» не погасила оборотный штраф в 21,7 млрд рублей.
Ща Google как отключит Россию от своих сервисов и писец
Это он ушел, мы тут не причём. И вообще у нас свой рутьюб есть.
с.Пыня по первому каналу
Старый добрый астрент для Гугла. А я уж думал забыли.
в смысле? это окей гугл
Правильно, на счётчик этих тварей. Будут знать, как самые честные СМИ блокировать
Могу спрогнозировать, что выручка Рен ТВ за год подрастет на 36.000.0000 🤝
Не подрастёт.
С компании-банкрота, которая не присутствует финансово и юридически в экономическом поле России, можно хоть по миллиарду в день требовать, хоть по 100500 миллиардов, результат получится один: 0.
Ой...
А Рен-ТВ разве еще существует ? Я думал что эти клоуны уже всё. Или там старые бредо, ролики были ?
Во 1) хYле ты мне сделаешь 2) вовторых пошел нахYй в тетьих 3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе.
Просто рептиллоиды больше не могли позволить единственным честным новостям в мире раскрыть больше правды о них