Суд прекратил производство по иску «Яндекса» на 891,5 млн рублей к дистрибутору техники A&DD Company Статьи редакции
Иск был связан с невыполнением обязательств по договору поставки «умных» устройств.
- Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании в пользу «Яндекса» 891,5 млн рублей с дистрибьютора цифровых устройств A&DD Company, следует из картотеки арбитражных дел.
- По данным Telegram-канала «Арбитр», компании заключили мировое соглашение. На момент публикации в «Яндексе» не ответили на вопросы vc.ru об этом.
- В ходе судебного процесса «Яндекс» просил суд наложить обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах A&DD Company. Ходатайство было отклонено.
- Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2022 года. В «Яндексе» рассказывали ТАСС, что иск связан с невыполнением обязательств по договору поставки «умных» устройств и наличием не оплаченной ответчиком задолженности. Других подробностей в компании не раскрыли.
- На сайте A&DD Company указано, что компания была основана в 2008 году и занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами. В числе её партнёров упоминаются «Яндекс», Sony, Sennheiser, JBL и ещё около 60 брендов. По данным «Контур Фокуса» в 2021 году чистый убыток организации составил 406,7 млн рублей.
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Пускай в Китае закупает. Все равно оно *овно
😂😂😂👍🏻
Заплатили без суда и разбежались все довольные. Ну и нормально.
Яндекс...да сдох бы он что-ли, мне он вообще по барабану,висит,как бесплатное приложение) Знаю,многие не согласны,но это только моё мнение¯\_(ツ)_/¯
как это так суд Москвы не присудил Яндексу денег
Там скорее всего про "жабу и гадюку", то есть у всех сторон рыльце в пушку
удивительный исход иска
Думаете яндекс будет на это отвечать? Им глубоко плевать на всех