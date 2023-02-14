Право
Пограничный Паша

Путин предложил запретить продлевать арест фигурантам дел в экономической сфере Статьи редакции

Им следует заменять меру пресечения на «не связанную с изоляцией от общества», считает президент.

  • Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов поднял вопрос «о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».
  • В частности, о запрете на продление срока ареста подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях и избрание для них мер пресечения, «не связанных с изоляцией от общества» — залога или домашнего ареста. По словам президента, это «будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия».
  • Летом 2022 года Путин предлагал пересмотреть основания для ареста предпринимателей, а Минюст России — не арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям.
  • По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, на конец 2022 года по экономическим статьям под домашним арестом находилось 4957 человек (на 5,1% больше год к году). Также участились случаи, когда суд назначает залог — «что для России вообще редкость», отметил он.
  • При этом количество находившихся в СИЗО по экономическим статьям выросло почти на 6%, до 7402 человек.

#новость #предприниматели

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122 комментария
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 Vit M

Скоро в стране не будет экономических преступлений… потому что не будет никакой этой вашей экономики)

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David Tukin
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Sergey Gerasimov

🖕

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Rimik
По словам президента, это «будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия».

Как насчет отменить 15 лет за "фейки"?

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Дмитрий Кораблёв

в чем проблема не распространять фейки?

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46 комментариев
Artur Kuramshin

В для кого по вашему места освободятся?

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Hnorr

Вы не понимаете, это другое!

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Повелитель 11 часовых поясов
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Щукин Сергей

Во! Именно об этом я и писал выше - болтает он много - только потом никто ничего не делает. А самое прикольное - тем, кто ничего не делает - потом не наступает никакой ответственности за несделанное... Система-ниппель! 👍👍 такЪ побьедимЪ

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19 комментариев
Роман Петров

Ну нужду тоже можно надумать ...

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Устойчивый корабль

Стоит к экономическим статьям добавить какую-нибудь 210 УК РФ и запрет на арест или его продление сразу станет неактуальным)

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Слегка Придурковатый

Но за мешок картошки всё равно придётся посидеть.

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Смешной чайник

Кэшбэк-мальчика выпустят?

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Андрей Вечерний

Свободу Кэшбэкову!

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3 комментария
Blackrock

Это который тут отписывался?
Если мне не изменяет память его вроде еще по 210 тянут. В таком случае выпускной ему не грозит.

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1 комментарий
Император Нолимоций

Если в качестве залога баллы «Спасибо» будут принимать.

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Aleks B

кто это

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Виталий Лановой

Ну что тут можно сказать

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Щукин Сергей

Как будто он первый раз это предлагает 😅 кто его слушает вообще из подчинённых? А то, что болтать - не мешки ворочать - это давно известная фича

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Artur Kuramshin

Похоже малость на китайский сценарий, где экономическому преступнику составляется график выплат, и если он выплачивает всё вовремя - остаётся на свободе, но без паспорта.
Если не вносит платеж по графику - его закрывают в СИЗО на 2 недели или месяц каждые полгода. При этом если кто-то вносит этот взнос за него - человек выходит на свободу сразу же

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Sergey Gerasimov

Президент не издал указ, не запретил законодательно.

Это были его пожелания на очередной сходке с судьями.

Люди, вы на хрен о чем вообще??

Судьи не обязаны слушать кого-либо, будь то президент. Если в уголовный кодекс введут поправки - судья будет следовать кодексу, но точно не пожеланиям и рекомендациям пусть даже самого президента.

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Zloy Marketolog
Судьи не обязаны слушать кого-либо, будь то президент

А ты попробуй не послушать своего работодателя, который тебя на должность назначил и может с нее снять)

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3 комментария
Смешной чайник

"1. Решение о принятии федерального закона в редакции Президента Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 2. Принятый федеральный закон в редакции Президента Российской Федерации в течение пяти дней направляется в Совет Федерации." Без него ничего у нас не примется, несмотря на стартовые указы и распоряжения.
И этот человек тут других в школы отправляет.
Будто у нас судебная власть оторвана от его решений, будто у нас "поправки" сами по себе в кодексы попадают, особенно свежие.
Вы что, думаете, чем громче крикните и оскорбите других - тем станете "правее"?

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1 комментарий
Garold268
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Джошуа

Я уже и забыл что у страны президент есть

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Тесть Роршаха

такое нельзя забывать

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1 комментарий
Эдуард Ямуров

Ну наш мошенник, который 86 человек обманул на продаже несуществующих товаров в Самаре, думаю должен сидеть в тюрьме.

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Zumon

А если ему вменить выплату с покрытием всех издержек пострадавших? (хотя откуда у таких пидорасов деньги, конечно)

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Андрей Землянский

А что за мошенник в Самаре?

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Кабаре-дуэт Академия

Забавно, что вопрос гуманизации рассматривается именно на примере экономических статей. Ну ни разу не для своих поправки, ну что вы

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Sergey Gerasimov

Там нет никаких поправок, это просто совещание на котором президент высказал свое мнение.

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Андрей Вечерний

А что Титов?

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Artur Kuramshin

Не сядет

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3 комментария
GPT-Либерал-смузихлёб

Путин либераст

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D. Olko

Можно я не буду платить свои копеечные налоги и меня не беспокоить при этом

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Щукин Сергей

Нет. Ваши налоги нужны молодым детям старых чиновников - им ещё свои дома строить и яхты покупать

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1 комментарий
Denys

Великий юрист и специалист по всем вопросам

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Zloy Marketolog
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Алеоп

В хату заходит?

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Вадим Д.

Все свободны, закончил он выступление.

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Oleg Shirochenkov

Путин собирается быть обвинённым в экономическом преступлении?

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Sergey Gerasimov

У людей в России уже по дефолту все что сказал Путин - это должно быть сделано 😂😂😂

И это у тех, кто ненавидит власть и самого Путина.
Разговор «за чаем» от подписанного и изданного указа уже не отличают, зато блеять власть хотят сменить 😂😂😂😂😂

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Santiago

Царь милостив!

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Kirill Kulagin

Наифга ты фейки распространяет, докажи где лендлиз был подписан задолго

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