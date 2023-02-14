Путин предложил запретить продлевать арест фигурантам дел в экономической сфере Статьи редакции
Им следует заменять меру пресечения на «не связанную с изоляцией от общества», считает президент.
- Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов поднял вопрос «о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».
- В частности, о запрете на продление срока ареста подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях и избрание для них мер пресечения, «не связанных с изоляцией от общества» — залога или домашнего ареста. По словам президента, это «будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия».
- Летом 2022 года Путин предлагал пересмотреть основания для ареста предпринимателей, а Минюст России — не арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям.
- По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, на конец 2022 года по экономическим статьям под домашним арестом находилось 4957 человек (на 5,1% больше год к году). Также участились случаи, когда суд назначает залог — «что для России вообще редкость», отметил он.
- При этом количество находившихся в СИЗО по экономическим статьям выросло почти на 6%, до 7402 человек.
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Скоро в стране не будет экономических преступлений… потому что не будет никакой этой вашей экономики)
🖕
Как насчет отменить 15 лет за "фейки"?
в чем проблема не распространять фейки?
В для кого по вашему места освободятся?
Вы не понимаете, это другое!
Во! Именно об этом я и писал выше - болтает он много - только потом никто ничего не делает. А самое прикольное - тем, кто ничего не делает - потом не наступает никакой ответственности за несделанное... Система-ниппель! 👍👍 такЪ побьедимЪ
Ну нужду тоже можно надумать ...
Стоит к экономическим статьям добавить какую-нибудь 210 УК РФ и запрет на арест или его продление сразу станет неактуальным)
Но за мешок картошки всё равно придётся посидеть.
Кэшбэк-мальчика выпустят?
Свободу Кэшбэкову!
Это который тут отписывался?
Если мне не изменяет память его вроде еще по 210 тянут. В таком случае выпускной ему не грозит.
Если в качестве залога баллы «Спасибо» будут принимать.
кто это
Ну что тут можно сказать
Как будто он первый раз это предлагает 😅 кто его слушает вообще из подчинённых? А то, что болтать - не мешки ворочать - это давно известная фича
Похоже малость на китайский сценарий, где экономическому преступнику составляется график выплат, и если он выплачивает всё вовремя - остаётся на свободе, но без паспорта.
Если не вносит платеж по графику - его закрывают в СИЗО на 2 недели или месяц каждые полгода. При этом если кто-то вносит этот взнос за него - человек выходит на свободу сразу же
Президент не издал указ, не запретил законодательно.
Это были его пожелания на очередной сходке с судьями.
Люди, вы на хрен о чем вообще??
Судьи не обязаны слушать кого-либо, будь то президент. Если в уголовный кодекс введут поправки - судья будет следовать кодексу, но точно не пожеланиям и рекомендациям пусть даже самого президента.
А ты попробуй не послушать своего работодателя, который тебя на должность назначил и может с нее снять)
"1. Решение о принятии федерального закона в редакции Президента Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 2. Принятый федеральный закон в редакции Президента Российской Федерации в течение пяти дней направляется в Совет Федерации." Без него ничего у нас не примется, несмотря на стартовые указы и распоряжения.
И этот человек тут других в школы отправляет.
Будто у нас судебная власть оторвана от его решений, будто у нас "поправки" сами по себе в кодексы попадают, особенно свежие.
Вы что, думаете, чем громче крикните и оскорбите других - тем станете "правее"?
Я уже и забыл что у страны президент есть
такое нельзя забывать
Ну наш мошенник, который 86 человек обманул на продаже несуществующих товаров в Самаре, думаю должен сидеть в тюрьме.
А если ему вменить выплату с покрытием всех издержек пострадавших? (хотя откуда у таких пидорасов деньги, конечно)
А что за мошенник в Самаре?
Забавно, что вопрос гуманизации рассматривается именно на примере экономических статей. Ну ни разу не для своих поправки, ну что вы
Там нет никаких поправок, это просто совещание на котором президент высказал свое мнение.
А что Титов?
Не сядет
Путин либераст
Можно я не буду платить свои копеечные налоги и меня не беспокоить при этом
Нет. Ваши налоги нужны молодым детям старых чиновников - им ещё свои дома строить и яхты покупать
Великий юрист и специалист по всем вопросам
В хату заходит?
Все свободны, закончил он выступление.
Путин собирается быть обвинённым в экономическом преступлении?
У людей в России уже по дефолту все что сказал Путин - это должно быть сделано 😂😂😂
И это у тех, кто ненавидит власть и самого Путина.
Разговор «за чаем» от подписанного и изданного указа уже не отличают, зато блеять власть хотят сменить 😂😂😂😂😂
Царь милостив!
Наифга ты фейки распространяет, докажи где лендлиз был подписан задолго