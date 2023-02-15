Арбитражный управляющий заподозрил владельцев Game Insight в преднамеренном банкротстве российского юрлица Статьи редакции
Владельцам компании может грозить уголовная ответственность, считают юристы.
- Информацию о признаках преднамеренного банкротства ООО «Гейм Инсайт» обнаружил «Ъ» в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Арбитражный управляющий компании Денис Качура пояснил газете, что уже обратился в прокуратуру и рассчитывает привлечь к ответсвенности «широкий круг лиц, контролирующих компанию».
- ООО «Гейм Инсайт» — дочернее предприятие литовской Game Insight. Российское юрлицо разрабатывало игры по заказу головной компании и получало от неё деньги, но не владело правами на сами продукты, рассказал Качура. Товарные знаки и интеллектуальные права принадлежали литовской структуре.
- На сегодняшний день Game Insight осталась должна «Гейм Инсайт» €1,4 млн, отмечает Качура. Литовская компания не перевела деньги, ссылаясь на санкции. При этом обе компании контролировали сооснователи Mail.ru Group (сейчас VK) Игорь Мацанюк, Григорий Фингер и Михаил Винчель, утверждает арбитражный управляющий со ссылкой на внутренние документы.
- Тот же управляющий в январе 2023 года заявлял, что руководство Game Insight «при желании» могло бы найти способ перевести деньги, несмотря на ограничения.
- Если владельцы вывели активы российской компании и перестали обеспечивать её работу, это можно квалифицировать как преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), считает старший юрист NSP Арам Григорян. Дела по этой статье возбуждают нечасто, говорят в ProLegals, но действия бенефициаров могут определить и как хищение средств, мошенничество или злоупотребление полномочиями.
- Game Insight ушла с российского рынка в июне 2022 года из-за санкций. Российские активы передали новому руководству, перед которым стояла задача ликвидировать компанию по закону.
- В июле 2022 года несколько сотрудников компании рассказали, что она отказалась выплачивать выходные пособия и потребовала вернуть рабочую технику. К августу в картотеке дел судов общей юрисдикции было зарегистрировано 74 иска от сотрудников к «Гейм Инсайт», общая сумма требований по которым составила около 70 млн рублей.
- В августе 2022 года ООО «Гейм Инсайт» подала заявление на банкротство. По словам источника «Ъ», знакомого с делом, задолженность перед работниками составила 125 млн рублей. В октябре компанию признали банкротом.
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"руководство Game Insight «при желании» могло бы найти способ перевести деньги, несмотря на ограничения" - конкретики о таких способах мы конечно не увидим?
Там в прошлом посте от временного управляющего была конкретика. Например то, что бабки вывели, вместо того, чтобы оплатить работу сотрудников. По сути преднамеренно кинули людей, прикрывшись санкциями.
Там такая же вода приправленная словами: скорее всего, предположительно и тд. Ситуацию осуждаю, зп и компенсации нужно выплачивать. Но так же хочется конкретики
уууууу а вот это уже низость
Схематозы разные серые. Серый импорт ж работает (хотя там в обратном направлении потоки).
Но дело в другом - а почему руководство должно идти пусть даже на формальное нарушение законодательства ЕС (и возможно - России)? И рисковать проблемами? Потому что это правильно?
Причем вот не думаю что им будет так сложно в текущих обстоятельствах от банка в Латвии бумагу получить что деньги перевестии ну никак не возможно.
Хотя вот требовать от сотрудников железо в такой ситуации...некрасиво. очень.
потому что обязательства перед сотрудниками, выполни их, честно выдай в руки 2-3 ЗП и удачи в новом месте.
Конкретики? Открыл юр.лицо в Казахстане, Армении, Грузии итд и перевел оттуда. Это на поверхности.
Ну нет, не может такого быть! Преднамеренное банкротство?! В России?!
Чего подозревать, сразу привлекать нужно.
Вадим, тут реально фаундеры повели себя как свиньи, кинув сотрудников, с которыми работали годами. Так что привлечь действительно нужно, но все ответственные за это вряд ли когда-то приедут в РФ.
Так я про это и говорю — этих не подозревать и думать, а сразу за шкирку надо брать.
Фаундеры виновны. Всё, российский "объективный суд" уже постановил.
Тема закрыта.
Арбитражные суды работают более-менее в РФ, так что я думаю решение вполне соответствует действительности. Почитайте посты сотрудников, уволенных без выплат или управляющего, который выяснил что у компании были деньги, но выплачивать ничего они не стали.
"Арбитражные суды работают более-менее в РФ" - поправочка: кроме судов Краснодарского края
Пусть идут в Яндекс работать
Фаундеры повели себя либо как свиньи либо повели себя как профессионалы, наказавшие того кто кинул их.
О, это же пидары, которые работников без выходного пособия уволили? Так им. Правда, уже свалили, так что им похер
Справедливости ради, не только они без пособия уволили)
Какая уж тут справедливость
Какой справедливости?
«Гей Инсайт»
Работникам только на пользу пошло, теперь могут за 165 тысяч работать, на благородной работе, как братья.
БУГАГА, и ещё мимо кассы теперь донатики в геншин летят?))) С огромных сумм донатов платились налоги. Самое смешное что донаты то остались, просто они теперь идут в обход налоговой) краб на галерах всех переигрун
Банкротство признают фиктивным, накажут и потребуют выплатить все долги.
Собственники могут не захотеть это делать.
В данном случае или учредителям, или директору, скорее всего, придётся посидеть.
Но для этого их надо «достать».
Работники технику вернули или себе "оставили" (своровали)? Как правильно? Это какая статья УК?На сегодняшний день Game Insight осталась должна «Гейм Инсайт» €1,4 млн, отмечает Качура. Литовская компания не перевела деньги, ссылаясь на санкции. При этом обе компании контролировали сооснователи Mail.ru Group (сейчас VK)
Офшор закрылся) Так и работает "ИТ" в РФ.
Думаю, удерживают до выполнения компанией своих обязательств.
надеюсь что докажут это и накажут,хотя бы из за того как они поступили со своими работниками
Мацанюк же продал Мэйлу Аструм, а не «соосновал» Mail.ru, вы чего?