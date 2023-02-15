Глава Минцифры попросил Путина подготовить указ о возможных случаях подтверждения личности с помощью смартфона Статьи редакции
Технологию уже согласовали с ФСБ.
- Максут Шадаев на совещаении с президентом рассказал о результатах работы по переводу госуслуг в электронный вид и попросил дать поручение подготовить до 1 мая 2023 года проект указа о возможных случаях использования цифрового удостоверения личности.
- По словам Шадаева, есть много бытовых ситуаций, когда бумажный паспорт излишне требовать — например, при совершении определённых покупок или проходе в офисы.
- По мнению Минцифры, в 80% бытовых ситуаций россияне смогут использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Технология полностью согласована с ФСБ, добавил Шадаев: «Нам кажется, что уже можно вернуться к вопросу о её легализации и массовом внедрении». Путин поддержал предложение.
- Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках летом 2022 года. Технологию «безопасной идентификации граждан с помощью смартфона» уже протестировали на «Пушкинской карте» и «Карте болельщика», рассказывал Шадаев.
- При этом в России также собирались запустить пилот цифровых паспортов — альтернативы бумажного документа в виде пластиковой карты с бесконтактным чипом. Но в июне 2022-го проект заморозили. По данным Forbes, среди причин — нехватка чипов и сомнения, что проект окупится.
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"Технология полностью согласована с ФСБ"
Всё звучит интересно, но представляю потоки обманутых людей, в первую очередь возрастных, да и просто далёких от технологий и здравого смысла, у которых будут, по сути, воровать личность.
Это с каждый новый технологией так. По этой логики и интернет надо было запретить.
То же самое можно сказать про банковское приложение, что даёт доступ к счету. А если, а вдруг узнают пароль...
А чем это отличается от украденного паспорта?
Уверен, вы будете в числе первых.
У Вас появился план, Вадим? )
Можно подумать сейчас не так
В приложении Почты России давно уже получаю заказные письма по смс. По сути тот же аналог паспорта. Уведомления от госорганов в госуслугах аналогично. Мне удобно.
Повестка в госуслугах удобно, согласен
Они еще push присылают за место смс и в этом есть проблема. Удобство закончится когда ты придешь, а посылку за тебя получили.
И ниже новость, о том, что минцифры просит не оказывать услуги через мессенджер.
Хотя проход по паспорту в бизнесцентры всегда раздражал. Не говоря уже о том, что в 99 процентов случаев они нарушают закон
А еще прям бесит, когда в пятерочке надо карту магазина всегда показывать. Вот бы от этого тоже что-нибудь придумали, камеру Минцифры в квартиру поставили, например.
Я так понимаю, скоро в интернет будем входить после подтверждения личности?
Уже. Для подключения к любому бесплатному вайфаю вам по закону необходимо ввести номер телефона, который связан с вашим паспортом.
Мы с самого начала так входим
Кибергулаг. Как думаете почему россия первая по части постоянной идентификации личности? Ни разу не слышала чтоб развитые страны брались все цифровизировать. Тот факт что этим постоянно занимаються исключительно нищие, дает некоторую пищу для размышления о природе и смысле этого явления. Кста, то что должно было якобы уменьшить уровень преступности, сделало так, что ее уровень на сегоднящний день больше чем когда либо. Вообщем, заявления не соответсвуют результату, впрочем как и в 99процентов случаев, когда что то создается от лица невъебено уважаемой всеми и вся "государственности". То что угробило все социальные институты, никогда не создаст ничего путящего, только пропутинское.
У них нет Минцифры, т.е. министерства, работа которого - цифровизировать. Не цифровизируешь, значит типа и не работаешь. А если не работаешь, значит зачем ты нужен. Вот они и генерят идеи на потоке, одну за одной.
Чем тоталитарней государство, тем выше контроль над людьми, вот Китай топ 1, к нему и стремимся
Этот комментарий написан нейросетью?
Невъебенно - с двумя н
Озорники!
Госуслуги свои сначала чините!
https://v1.ru/text/economics/2023/02/14/72057773/
Давно пора. За пивком не с паспортом и физической картой, а с куар-кодом и стикером на телефоне.Тот, кто хочет проверить (паспорт — vc.ru), из мобильного приложения Госуслуг тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО.
Ихмо надо еще фотку подгружать. В ковидные времена знаю случаи, когда чужой вакцинационный куар предъявляли.
Так оно и работает)
В общем, родили аналог дiя
Комментарий удален модератором
Как будто он знает что такое смартфон
Максут знает.
напомните популярность удостоверения болельщика?
Нет уж. Сначала ты загружаешь в хрен пойми куда свои данные,
А потом тащ.майор удалённо блокирует тебе проход
Не.. тут пока по новости могут поставить вам возраст 17 лет и заблокировать пиво и сиги в пятерочке)
Карту болельщика пусть засунут себе в одно место.
Плашмя))
До слива баз осталось...
А ФСБ-то тут причём?? Паспорта - это целиком и полностью МВД-шная кормушка.
Это чтобы на пропускной в офисе, когда на собеседование идете, паспорт не надо было с собой брать, понимаете?
Полезно
У меня вопрос уже на этом этапе:
"вы на смартфон загружаете фотографию с биометрического паспорта, дальше генерится QR-код" - это как я с паспорта с биометрией фотку загружаю в телефон? Это какая-то апка будет, которая по фото в паспорте-книжечке найдет человека в базах данных и по этим данных код сделает?
Ля, лучше бы уже вместо паспорта карточки ввели пластиковые - куда уж проще и удобнее.
И во время инициатив министра по цифровому развитию, когда в каждом кабинете поликлиники стоит принтер, врачи все равно после распечатки ножницами обрезают криво бумагу и на клей клеят в карточку коряво опять же. Скоросшиватели и дырокол добавить в схему? "Не, не слишком цифрово и инновационно!".
Просто телефон делает куар код показывающий возраст на госуслугах по коду из паспорта который он считает с помощью нфц
Глава Минцифры попросил Путина подготовить указ о назначении наказания в виде лишения свободы сроком в 30 лет общего режима всем гражданам России достигшим 18 лет.
Омг, сколько ж токсичных нытиков тут...
15₽
в теории должно быть удобно
как будет в реальности - не знаем
Знаем.