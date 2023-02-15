Поэтому такую технологию мы разработали, она работает очень просто: вы на смартфон загружаете фотографию с биометрического паспорта, дальше генерится QR-код, который вы предъявляете. Тот, кто хочет проверить (паспорт — vc.ru), из мобильного приложения Госуслуг тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО.