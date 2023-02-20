ФАС выдала предписание телеканалу ТНТ из-за слишком громкой рекламы Статьи редакции
Его могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч рублей.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала телеканалу ТНТ снизить громкость рекламных объявлений, признав, что она превышала средний уровень громкости прерываемых программ более чем на 1,5 децибела.
- Если ТНТ не выполнит требование в течение 30 дней со дня получения, ему будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Регулятор возбудил дело против ТНТ в январе 2023 года, так как разница в громкости рекламных анонсов и телепередач была «выше допустимой». Согласно Закону о рекламе, телеканалы и радиостанции не имеют права создавать «излишнюю шумовую коммерческую активность».
- За подобное нарушение ФАС уже штрафовала НТВ — в 2020 году. Канал должен был выплатить 100 тысяч рублей.
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Да что ТНТ знают о завышении громкости...
Спустя время это будет вызывать ностальгические чувства 🥲
это вообще свинство.
Тут-то как раз все понятно. Ты купил премиум или подписку? Нет - вот и сиди, мучайся.
А если хочешь посмотреть то чего нет на оф площадках? Не смотреть как папину порнуху?
это легенды
Не смотрю телевизор уже лет 5, но действительно они оборзели. Смотришь кинцо тихо, а потом — хуяк! — на весь дом прокладки «Cotex». Или «там 12 капсул, надолго хватит!»
Хоооочется кууурочки?)))
Рекламу Утконоса.
Блин, меня и тут и там показывают 😱
Я думаю, пара секунд рекламы стоит больше, чем эти жалкие 300.000
Давненько не было таких предписаний. Давно не смотрю его, да и телевидение в целом. Неужто и правда такой громкий, что аж ФАС возбудился?
ТНТ от страха пытается съ**ться ..
съёжиться?
ТнТ это какой то канал?
Транс Национальные Трансвиститы
Треш-На-Треше, вроде, расшифровывается
Понты по старинке.
"Это для меня, не остальных"
"Нормальные мужики не дрочат"
"Это что, <очевидная вещь, которую знаешь, но хочешь показаться якобы круче других>?!"
Можно за такое им оборотный штраф, а не эти копейки.
По триста каждому пострадавшему, будет справедливо)
Штраф в 300 тысяч у них окупается, я полагаю, за пол минуты, примерно... :)
Кому-то не хватит
Думаю цель просто намекнуть чтобы не борзели
За 30 секунд окупится
Какой страшный штраф для них, где же они возьмут деньги)
а кто-то смотрит рекламу и вообще ТНТ?
Триста?
три хандрет бакс
О, Бэтмен!
Это наглая подделка! Настоящий Чёрный Властелин только один!
Тысяч. Рублей.
Какая важная новость! Нет...
Может они еще и на предмет внезапности включения рекламы проверят канал? Тогда и звук не так напрягать будет)
Лучше бы за футболку под пиджак штраф выдали)
Ну наконец то не надо будет в начале рекламы судорожно искать пульт))
ТНТ, скажи "триста".
Штраф 300 тысяч может для канала и мелочь, а вот предписание придется выполнять. «10. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.» Далее могут быть приняты более серьезные меры.
Целых 300 тыщ, несомненно Газпром медиа исправится и не будет больше так делать.
Не смотрю эту помойку, так что вообще по фиг на их рекламу
Не смотрю тв лет 5, после стриминговых сервисов рекламы вызывают лишь ненависть (так и не досмотрела фильм по тнт)