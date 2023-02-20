Право
Полина Лааксо

ФАС выдала предписание телеканалу ТНТ из-за слишком громкой рекламы Статьи редакции

Его могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч рублей.

Источник: Life.ru
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала телеканалу ТНТ снизить громкость рекламных объявлений, признав, что она превышала средний уровень громкости прерываемых программ более чем на 1,5 децибела.
  • Если ТНТ не выполнит требование в течение 30 дней со дня получения, ему будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • Регулятор возбудил дело против ТНТ в январе 2023 года, так как разница в громкости рекламных анонсов и телепередач была «выше допустимой». Согласно Закону о рекламе, телеканалы и радиостанции не имеют права создавать «излишнюю шумовую коммерческую активность».
  • За подобное нарушение ФАС уже штрафовала НТВ — в 2020 году. Канал должен был выплатить 100 тысяч рублей.

#тнт #новость #фас

2008 просмотров
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42 комментария
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Глобальный динозавр

Да что ТНТ знают о завышении громкости...

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Монументальный Утконос

Спустя время это будет вызывать ностальгические чувства 🥲

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Честный ключ

это вообще свинство.

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Денис

Тут-то как раз все понятно. Ты купил премиум или подписку? Нет - вот и сиди, мучайся.

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Александр Кабешов

А если хочешь посмотреть то чего нет на оф площадках? Не смотреть как папину порнуху?

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Максим Степанов

это легенды

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Монументальный Утконос

Не смотрю телевизор уже лет 5, но действительно они оборзели. Смотришь кинцо тихо, а потом — хуяк! — на весь дом прокладки «Cotex». Или «там 12 капсул, надолго хватит!»

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Честный ключ

Хоооочется кууурочки?)))

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Александр Кабешов

Рекламу Утконоса.

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Монументальный Утконос

Блин, меня и тут и там показывают 😱

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Алексей

Я думаю, пара секунд рекламы стоит больше, чем эти жалкие 300.000

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Вадим Д.

Давненько не было таких предписаний. Давно не смотрю его, да и телевидение в целом. Неужто и правда такой громкий, что аж ФАС возбудился?

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Уголовный жар

ТНТ от страха пытается съ**ться ..

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Egor Chusov

съёжиться?

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Yuri

ТнТ это какой то канал?

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Александр Кабешов

Транс Национальные Трансвиститы

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Монументальный Утконос

Треш-На-Треше, вроде, расшифровывается

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jonewayne

Понты по старинке.
"Это для меня, не остальных"
"Нормальные мужики не дрочат"
"Это что, <очевидная вещь, которую знаешь, но хочешь показаться якобы круче других>?!"

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Lengor

Можно за такое им оборотный штраф, а не эти копейки.

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Евгений Кислов

По триста каждому пострадавшему, будет справедливо)

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Стёпа

Штраф в 300 тысяч у них окупается, я полагаю, за пол минуты, примерно... :)

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Вованыч

Кому-то не хватит

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Жошы хан

Думаю цель просто намекнуть чтобы не борзели

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Сергей Поляков

За 30 секунд окупится

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Саханова Наталья

Какой страшный штраф для них, где же они возьмут деньги)

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Перечитатель

а кто-то смотрит рекламу и вообще ТНТ?

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Ale K

Триста?

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Lengor
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Enee

три хандрет бакс

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Монументальный Утконос

О, Бэтмен!

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Александр Кабешов
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Монументальный Утконос

Это наглая подделка! Настоящий Чёрный Властелин только один!

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Вадим Д.

Тысяч. Рублей.

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Stas Sokolov

Какая важная новость! Нет...

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Настя Савельева

Может они еще и на предмет внезапности включения рекламы проверят канал? Тогда и звук не так напрягать будет)

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Лиса Пенькова

Лучше бы за футболку под пиджак штраф выдали)

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Катюшка Лапина

Ну наконец то не надо будет в начале рекламы судорожно искать пульт))

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Слегка Придурковатый

ТНТ, скажи "триста".

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Free Wheel

Штраф 300 тысяч может для канала и мелочь, а вот предписание придется выполнять. «10. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.» Далее могут быть приняты более серьезные меры.

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Кирилл Кириллов

Целых 300 тыщ, несомненно Газпром медиа исправится и не будет больше так делать.

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Человек с бульвара

Не смотрю эту помойку, так что вообще по фиг на их рекламу

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Venom

Не смотрю тв лет 5, после стриминговых сервисов рекламы вызывают лишь ненависть (так и не досмотрела фильм по тнт)

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