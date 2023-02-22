Российская «дочка» Game Insight через суд потребовала 154 млн рублей у материнской компании в Литве Статьи редакции
Местную компанию признали банкротом в октябре 2022 года, она должна сотрудникам 66,5 млн рублей.
- Российское юрлицо разработчика мобильных игр ООО «Гейм Инсайт» подало иск в Арбитражный суд Москвы на литовскую материнскую компанию Game Insight. Причины иска неизвестны, заявление ещё не принято к производству, пишет ТАСС.
- «Гейм Инсайт» признали банкротом в октябре 2022 года. Сумма её неисполненных обязательств — 76,2 млн рублей. Из них 66,5 млн рублей — невыплаты по зарплате и выходным пособиям.
- Game Insight основана в 2009 году Алисой Чумаченко, в 2014 году головной офис компании перенесли в Вильнюс. По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Гейм Инсайт» в 2021 году составила 1,5 млрд рублей, прибыль — 100 млн рублей.
- В августе 2022 года сотрудники Game Insight потребовали через суд выплатить им зарплаты после закрытия российского офиса. Тогда юристы литовской головной компании пояснили, что «с учётом санкций со стороны Литвы платежи российской дочерней компании невозможны».
- В феврале 2023 года арбитражный управляющий компании Денис Качура обратился в прокуратуру, потому что заподозрил преднамеренное банкротство ООО «Гейм Инсайт». Он рассчитывает привлечь к ответсвенности «широкий круг лиц, контролирующих компанию».
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Очень надеюсь, что сотрудники получат свои деньги от этих паразитов.
На фоне действительно иностранных компаний - да, паразиты ещё те.
Иск это конечно хорошо только сейчас исполнение решений на территории Европы (а уж особенно Прибалтике) затруднено и оч маловероятно особенно если нет соглашения о признании судебных актов.
Не мешало бы рассказать кто такая Чумаченко, и как ее хайпили на пдф и вс
А заодно еще и то, что она покинула Game Insight почти 10 лет назад
Пдф?
в узких кругах известен как dtf.ru
ждем от вас расследования
ля,ну не выплатить сотрудникам их заработанные деньги это просто свинство ,как эту компанию не отменили еще
Алиса Чумаченко Сбер все же развела, долю свою получила?
Т.е. вся выручка сливалась зарубеж?
Сотрудникам не повезло, надеюсь всё им вернут