Суд в Москве оштрафовал Skyeng на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции
В 2020 году на продажу выставили данные 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng — сама компания отрицала утечку.
- Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных, пишут «РИА Новости».
- Компанию признали виновной по ч.1 ст. 13.11 КоАП — максимальный штраф по ней составляет 100 тысяч рублей. В суде не уточнили объём утечки и когда она произошла. Редакция vc.ru обратилась в Skyeng с вопросом, о какой утечке идёт речь, но на момент публикации заметки комментарий не получила.
- В 2020 году в интернете выставили на продажу данные 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng. Сама компания тогда утечку отрицала — она заявила, что нет никаких оснований считать, что эта база данных относится к ней.
- По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
- В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.
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Ого-го, какой штраф
Пусть знают мощь закона!
Главное, делать ебало кирпичом и всё отрицать. А уж 60 тыщ как-нибудь с горем пополам выплатят. Затянут пояса, но выплатят.
ага, там иногда столько бабок берут за обучение, что вот вроде как эти 60к им как мелочь
Продал базёнку за нормальные деньги, откатил 60К, пользователям по губам провёл вялым, через полгода повторил. Романтика.
Зачем нанимать безопасников и норм разрабов если можно просто по 60к платить штраф, логично
Стандартная такса. Недорого нынче данные ценятся.
Пусть будут благодарны, что не 100 тысяч. А кто-то ещё на суды в России наговаривает.
Эх Skyeng, а я тебя так любила
С такими штрафами можно не напрягаться и кайфовать от "делания своего бизнеса".
Очень странные расценки. Apple дали 900 миллионов штрафа, а тут всего 60 тысяч, за куда более серьёзное нарушение.
потому что это стартовый штраф для россюрлиц по КоАП.
Поднимать они его не хотят, им некогда, они законотворят в фазе "лишь бы "кейс" не говорили".
приплетаюэпол.жпег
штраф меньше чем курс, который они продают?
Я вот не пойму одного,компромитируют данные пользователей,а штрафы платят государству.А пользователю что?!
Пользователю популярность за счёт данных в публичном доступе 🕳️
А че не на 60 тысяч мильярдов как apple и гугол?
ты меня называаала.....
Как всегда, какие большие деньги...
П.С а эти слитые данные где-то скорее всего продаются дороже 60к
SkyEng закрылся в Европе и не выплачивает компенсации за неиспользованные уроки. 60 тыс для них мелочи на фоне того, что они украли. Вот пруф
Так вы английский и так знаете: из Европы и вон даже письма на ангельском читаете. Это штраф за обман.
Я хотел RP поставить, но это явно не по их части было, хотя их менеджер уверял меня, что очень даже по их. Поэтому в итоге я просто стал общаться с преподавателем.
А штраф за превышение скам полномочий выставить в карму. С последующей выплатой пошлины в размере хммм. На счёт ЦБ или Минфина.