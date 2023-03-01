Право
Прекрасный мангал

Суд в Москве оштрафовал Skyeng на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции

В 2020 году на продажу выставили данные 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng — сама компания отрицала утечку.

  • Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных, пишут «РИА Новости».
  • Компанию признали виновной по ч.1 ст. 13.11 КоАП — максимальный штраф по ней составляет 100 тысяч рублей. В суде не уточнили объём утечки и когда она произошла. Редакция vc.ru обратилась в Skyeng с вопросом, о какой утечке идёт речь, но на момент публикации заметки комментарий не получила.
  • В 2020 году в интернете выставили на продажу данные 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng. Сама компания тогда утечку отрицала — она заявила, что нет никаких оснований считать, что эта база данных относится к ней.
  • По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
  • В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.

#новость #skyeng

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 Дар Ветер

Ого-го, какой штраф

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Вася Пражкин

Пусть знают мощь закона!

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Слегка Придурковатый

Главное, делать ебало кирпичом и всё отрицать. А уж 60 тыщ как-нибудь с горем пополам выплатят. Затянут пояса, но выплатят.

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Лже Алёша

ага, там иногда столько бабок берут за обучение, что вот вроде как эти 60к им как мелочь

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Император Нолимоций

Продал базёнку за нормальные деньги, откатил 60К, пользователям по губам провёл вялым, через полгода повторил. Романтика.

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Саша

Зачем нанимать безопасников и норм разрабов если можно просто по 60к платить штраф, логично

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Вадим Д.

Стандартная такса. Недорого нынче данные ценятся.

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Pavel Cree

Пусть будут благодарны, что не 100 тысяч. А кто-то ещё на суды в России наговаривает.

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Агафья Носова

Эх Skyeng, а я тебя так любила

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Andrey Kuznetsov

С такими штрафами можно не напрягаться и кайфовать от "делания своего бизнеса".

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Dmitriy

Очень странные расценки. Apple дали 900 миллионов штрафа, а тут всего 60 тысяч, за куда более серьёзное нарушение.

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Непонятный паук например

потому что это стартовый штраф для россюрлиц по КоАП.
Поднимать они его не хотят, им некогда, они законотворят в фазе "лишь бы "кейс" не говорили".

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ЯД

приплетаюэпол.жпег

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Дмитрий Зима

штраф меньше чем курс, который они продают?

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Антон 34

Я вот не пойму одного,компромитируют данные пользователей,а штрафы платят государству.А пользователю что?!

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Rafa Ramazanoff

Пользователю популярность за счёт данных в публичном доступе 🕳️

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Daniel de Lion

А че не на 60 тысяч мильярдов как apple и гугол?

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Непонятный паук например

ты меня называаала.....

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Rafa Ramazanoff

Как всегда, какие большие деньги...
П.С а эти слитые данные где-то скорее всего продаются дороже 60к

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Голодный цветок

SkyEng закрылся в Европе и не выплачивает компенсации за неиспользованные уроки. 60 тыс для них мелочи на фоне того, что они украли. Вот пруф

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Pavel Cree

Так вы английский и так знаете: из Европы и вон даже письма на ангельском читаете. Это штраф за обман.

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Голодный цветок

Я хотел RP поставить, но это явно не по их части было, хотя их менеджер уверял меня, что очень даже по их. Поэтому в итоге я просто стал общаться с преподавателем.

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Руслан Кцоев

А штраф за превышение скам полномочий выставить в карму. С последующей выплатой пошлины в размере хммм. На счёт ЦБ или Минфина.

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