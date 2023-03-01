Олег Тиньков попросил правительство Великобритании снять с него санкции — Bloomberg Статьи редакции
Местный регулятор комментировать прошение отказался.
- Олег Тиньков подал прошение в Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании об исключении его из санкционных списков, сообщило Bloomberg. Снять с него ограничения просил и Михаил Ходорковский — также в письме британскому МИДу.
- Британский регулятор пояснил, что каждое подсанкционное физлицо и юрлицо вправе оспорить решение, однако комментировать отдельные случаи он отказывается.
- Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. Против него ввели транспортные ограничения: его яхтам запретили заходить в порты Великобритании, а самолётам — приземляться на территории страны или пролетать в её воздушном пространстве.
- 19 апреля того же года он осудил «спецоперацию» в Украине. В «Тинькофф» его высказывания назвали «личным мнением» предпринимателя и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина заявила, что купит долю Тинькова в 35% в TCS Group. В интервью NYT последний заявил, что получил за TCS Group лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Forbes посчитал, что речь могла идти о максимум $260 млн.
- В октябре предприниматель отказался от российского гражданства.
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Хорошо что Олег человек слова и все эти заявления делал совершенно не для того, чтобы с него сняли санкции
Какие санкции, ему за державу обидно)
Мне ужасно интересно узнать, чей он кошелек, если честно)
как минимум после его слов о войне он лишился своего банка
Местный регулятор комментировать прошение отказался, но уходя из помещения МИДа, Олег вдруг услышал ласковый тихий звук родной речи с английским акцентом: "Олежка, хуй поешь-ка".
"Показалось" - подумал Олег. И заплакал.
Мне кажется, был бы хороший прецедент и сигнал остальным денежным мешкам: отрекитесь и вам это компенсируется.
Чет ощущение, что уже срок вышел. Кто реально хотел - уже отрекся. Слоупоки теперь выглядят подозрительно
Ты меня прощаешь?
объясните как человек без образования и профессии не понимающий ничего ни в чем может создать банк
Это как с рыбалкой - достаточно уметь наливать да пить
а чтобы открыть пельменную надо уметь хорошо делать пельмени?
Нужно вернуться в период 90-х и нулевых, стать хорошим торгашем, сколотить капитал (что, кстати, вышло у него неплохо), познакомиться с нужными людьми и начать распихивать кредитки в конвертах в почтовые ящики. А дальше дело техники
Если бы Тиньков ничего не понимал, то не построил бы несколько бизнесов
божественный талант
Главный талант всех серьезных предпринимателей это не знание предметной области в которой они работают, а умения управлять и заставлять людей, которые в ней разбираются работать на себя.
чуйка
это росися
Это Россия, страна возможностей!
Ты че книгу его не читал? Нужно всего лишь быть Олегом. Тогда и воркутинская братва, и тамбовская будет тебя обходить. А сам Абрамович у тебя будет пельмени выкупать, да-да %)
Олег видимо надеется что в правительстве Его Величества гуглить не умеют, и такое не найдут:
Да вы смотрите, как руки Олега к горлу Пескова тянутся! Если бы не бритый джентльмен, одни усы бы остались!
Лысый хуй на Кортнева похож.
Какой год?
Имхо, не снимут санкции. Слишком мало "рашистов" у него в постах.
.
Оф.ответ Великобритании:
"БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ К ЭТИМ РУССКИМ,
ПЛОХО СТАРАЕШЬСЯ ОЛЕГ !!!!!11111!!!!"
Вы из тех, кто нелюбовь к власти автоматом приравнивает к нелюбви к русским? Прям лакмусовая бумажка для рашиста.
Комментарий удален модератором
Ну вообще странно, что они под санкциями оказались, и тот же Фридман даже.
Ага вообще странно, вроде просили кого то сделать императором, а когда "император" начал расширять "империю" то заскудели
Есть вопрос, на который лично я не могу ответить: может ли человек, в российских условиях, построить бизнес (а тем более банк) такого масштаба, и при этом не быть связанным с властью/людьми в погонах? Банк - это основа финансовой системы, а следовательно - серьезный элемент национальной безопасности. И в условиях централизованной автократической власти... Ну вы поняли.
Вы за них не переживайте. Их "минусы" с лихвой оплатит простой народ.
Комитету: охереть во что вы превратили VC... пиздец ребят... я может конечно не понимаю всех внутренних процессов.......... нет слов.
Vc, как и множество других ресурсов, скупил аппарат президента) далее к ним прикручивается ботоферма. Что мы собственно и наблюдаем в комментариях
Ваш комментарий запоздал как минимум на год
А что за санкции Bloomberg? Они отказываются про него писать поэтому он пожаловался на них правительству?)
Это источник, отбивается знаком тире.
Гоните его в шею!) Вот бы еще все отобрали в их стиле, и олеже пришлось плыть обратно сюда))))))
на завод пусть идёт
На заводе он не нужен, в окоп пусть идёт)
Ему похуй, он так чувствует
Он уже получил паспорт хорошего русского? Без него санкции не снимут.
БУГАГА, вот это понимаю хотелки у главных спонсоров СВО. Один из главных налогоплательщиков в стране, который заслужил вечные санкции (внезапно разыгравший белые тапочки), вдруг захотел чтобы с него их сняли, прям анекдот дня. Им бы с алишеркой и Абрамовичем объединиться и вложить ещё больше денег в самопиар, жертвы не иначе🤡
В марте ввели санкции, а в апреле высказался. Что мешало раньше - неизвестно
Он один из первых кто высказался, да и вообще он начал высказываться ещё в 90х когда даже говорить было некому
Я посмотрел бы на Вас, как Вы бы расставались со своими 7 млрд баксов. Наверное сразу бы сказали - «Да забирайте!»?
Может быть болел, может ждал и надеялся просочиться сквозь струи дождя. Вы как будто биографию святого разбираете
Возможно, учитывая санкции на ТКС, Потанин ещё и переплатил.
Стыд и позор!
Получит VyalbIm po gubam
Пазяяязяяяяя
Олег тяжело болен. Да талантлив. Но кто то его несомненно толкал вперёд. Конечно. Репутацию он себе испортил. Но в Британии таких любят и наконец надо признаться в своей ориентации и тогда на руках понесут а может и на других органах
Я вам больше скажу, Абрамович успешно идёт к реализации своего нереального плана! Он хочет снять санкции со сделки продажи Челси это 3 млрд валюты, на условии передачи половины беженцам из Украины, а вторую половину вывести для своих нужд!!! Для своих нужд Карл! А чтобы забрать у него всё, видимо не рассматривается
И Apple Pay пусть подчинят.
Олег думает что он уже достаточно посидел под санкциями. Типа искупил.
Домашний арест был, залог был, может отпустите? )
А то ни яхтам зайти, ни самолетам сесть. Так и кружат вокруг острова.
Не не не, сперва в Россию, публично извиниться перед гражданами России, за то что, коллаборационировал с Путиным и его шайкой. И всем чем нажился в эпоху тирана, возместить гражданам. А потом уже и можно про санкции говорить.