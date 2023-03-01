Сервис «Туту.ру» выплатит 60 тысяч рублей за утечку пользовательских данных Статьи редакции
Оспаривать штраф компания отказалась.
- Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Туту.ру». Последняя добавила, что фирма провела внутреннее расследование причин утечки, устранила их и продолжает «совершенствовать защитные механизмы».
- Часть пользовательских данных «Туту.ру» попала в интернет в июле 2022 года. Файл содержал информацию о покупателях автобусных билетов — это имена и фамилии, номера телефонов и адреса электронных почт. Сервис уточнял, что база включала в себя менее 1% данных от общего числа заказов.
- По данным Telegram-канала «Утечки информации», эту базу разместил «источник», который до этого публиковал утечки образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club. ТАСС пишет, что атаку на «Туту.ру» совершили хакеры «из-за рубежа».
- По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
- В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.
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Ого! Вот это день! 120 000 ₽ штрафов, Skyeng да Туту, вот оно где, «справедливое» наказание!
Да лучше бы наоборот премировали за утечки такими суммами. Ну а что, по всем СМИ «Рога и Копыта получили премию от Правительства РФ за утечку данных пользователей». Реклама охуенней некуда. Её бы хоть боялись…
в заголовке написано Skyeng 60к сказали выплатить а не 120
Туту 60 и SkyEng 60. 120.
Ну да, с учетом того, сколько можно на этих данных заработать, ебать «справедливо». ТуТу йопта.
Сколько можно заработать на очередной базе телефонов и емейлов, которые валяются в даркнете сотнями?
И не говорите что у нас законы не работают, никто от наказания не уйдёт)
Норм юмор
Хотя, грустно в целом
Какой-нить месье, который к подруге жены домой суши на Еде заказывал, бешено плюсует.
Блядь, как бы не разорились-то с такими штрафами
60т это шутка какая то, как и все штрафы от гибдд - просто мелочь
Baby штраф туту туру ру ру
Baby штраф туту туру ру ру
Baby штраф туту туру ру ру
Baby штраф
видимо ,чтобы претензий не было ,формально назначили хоть какой-то штраф
Претензии всегда найдутся. Всё зависит от человека.
Новость подана так, как-будто Роском кто то там рекламирует что за 60к рублей можно слить базу и заработать, браво🙏
А как же оборотные штрафы за утечку персональных данных?!Или умными мыслями они только воздух сотрясают?!но делать этого конечно же не будут.
ну, оборотные вроде как включают после 2+ утечек. А вообще что тут умного?) Любая система уязвима. Вот представьте себе ситуацию, держите вы бизнес, вкладываете в безопасность, но вас все равно ломают и выставляют вам штраф с треть вашей прибыли. Сильно бьет. Вы еще больше вкладываете в безопасность, а потом какой-нибудь высокопоставленный сотрудник скачивает нужную базу и уезжает, выкладывая ее в сеть. Вам еще выше штраф. Так и разориться недолго. Любую систему можно взломать, абсолютно любую. Более того, любая заплатка открывает еще больше дыр. Это длится до бесконечности.
Не можешь защитить данные - нахуй с пляжу.
Сразу видно человека в теме. Любая система является уязвимой по простой причине - она создана людьми,для людей, и ими же управляется. Если вы хотите, чтобы система была не уязвим для угроз - то или не храните там ничего или уберите нахрен людей, которые её эксплуатируют и создают.
Ещё раз: не можешь защитить данные - плати конские штрафы (а не вот это вот всё) или иди продажей шавермы занимайся.
Тогда можете инструкцию по защите данных назвать?
Легко. Час моих консультационных услуг по охуительной защите данных стоит 1488 долларей.
Судя по статьям в Приемной, только Авито можно поставить на счётчик за блокировки
Нужно
У них корни неправильные, в глазах правосудия они почти как богомерзкие гугол и эпол.
Это все быстро платят пока скидка действует?
Чет большой штраф, они так обанкротится могут
Да что ж такое-то! Целый день диджитол-биднес раздевают! До нитки обобрали уже!
Давай, сливай меня
Сливай меня полностью
Инициативы депутатов чтобы за утечки платили не одну среднюю для Мск (а то и меньше) з/п? Не? Не слышно? Не важно?
Что-то мне ни кто ничего не выплатил
хорошо, что у нас есть закон о защите персональных данных, можно спать спокойно
Кучно пошли.
С такими штрафами они совсем туту. Нет речь не о сервисе.