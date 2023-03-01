Право
Полина Лааксо

Сервис «Туту.ру» выплатит 60 тысяч рублей за утечку пользовательских данных Статьи редакции

Оспаривать штраф компания отказалась.

  • Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Туту.ру». Последняя добавила, что фирма провела внутреннее расследование причин утечки, устранила их и продолжает «совершенствовать защитные механизмы».
  • Часть пользовательских данных «Туту.ру» попала в интернет в июле 2022 года. Файл содержал информацию о покупателях автобусных билетов — это имена и фамилии, номера телефонов и адреса электронных почт. Сервис уточнял, что база включала в себя менее 1% данных от общего числа заказов.
  • По данным Telegram-канала «Утечки информации», эту базу разместил «источник», который до этого публиковал утечки образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club. ТАСС пишет, что атаку на «Туту.ру» совершили хакеры «из-за рубежа».
Источник: «Меандр»
  • По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
  • В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.

#новость #тутуру

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34 комментария
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 Вадим Д.

Ого! Вот это день! 120 000 ₽ штрафов, Skyeng да Туту, вот оно где, «справедливое» наказание!

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Даниил Мельник

Да лучше бы наоборот премировали за утечки такими суммами. Ну а что, по всем СМИ «Рога и Копыта получили премию от Правительства РФ за утечку данных пользователей». Реклама охуенней некуда. Её бы хоть боялись…

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Владимир Иващенко

в заголовке написано Skyeng 60к сказали выплатить а не 120

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Император Нолимоций

Туту 60 и SkyEng 60. 120.

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Айрат Галиуллин

Ну да, с учетом того, сколько можно на этих данных заработать, ебать «справедливо». ТуТу йопта.

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Rex Mundy

Сколько можно заработать на очередной базе телефонов и емейлов, которые валяются в даркнете сотнями?

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Sergey Folps

И не говорите что у нас законы не работают, никто от наказания не уйдёт)

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تقي

Норм юмор
Хотя, грустно в целом

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Император Нолимоций

Какой-нить месье, который к подруге жены домой суши на Еде заказывал, бешено плюсует.

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Даниил Мельник

Блядь, как бы не разорились-то с такими штрафами

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Malina Krasnaya

60т это шутка какая то, как и все штрафы от гибдд - просто мелочь

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Никита

Baby штраф туту туру ру ру
Baby штраф туту туру ру ру
Baby штраф туту туру ру ру
Baby штраф

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Андрей Соломатов

видимо ,чтобы претензий не было ,формально назначили хоть какой-то штраф

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Nikita Lapin

Претензии всегда найдутся. Всё зависит от человека.

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Sergey Folps

Новость подана так, как-будто Роском кто то там рекламирует что за 60к рублей можно слить базу и заработать, браво🙏

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Антон 34

А как же оборотные штрафы за утечку персональных данных?!Или умными мыслями они только воздух сотрясают?!но делать этого конечно же не будут.

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Стерлядка Вяленая

ну, оборотные вроде как включают после 2+ утечек. А вообще что тут умного?) Любая система уязвима. Вот представьте себе ситуацию, держите вы бизнес, вкладываете в безопасность, но вас все равно ломают и выставляют вам штраф с треть вашей прибыли. Сильно бьет. Вы еще больше вкладываете в безопасность, а потом какой-нибудь высокопоставленный сотрудник скачивает нужную базу и уезжает, выкладывая ее в сеть. Вам еще выше штраф. Так и разориться недолго. Любую систему можно взломать, абсолютно любую. Более того, любая заплатка открывает еще больше дыр. Это длится до бесконечности.

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Слегка Придурковатый

Не можешь защитить данные - нахуй с пляжу.

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Руслан Мамедов

Сразу видно человека в теме. Любая система является уязвимой по простой причине - она создана людьми,для людей, и ими же управляется. Если вы хотите, чтобы система была не уязвим для угроз - то или не храните там ничего или уберите нахрен людей, которые её эксплуатируют и создают.

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Слегка Придурковатый

Ещё раз: не можешь защитить данные - плати конские штрафы (а не вот это вот всё) или иди продажей шавермы занимайся.

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Руслан Мамедов

Тогда можете инструкцию по защите данных назвать?

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Слегка Придурковатый

Легко. Час моих консультационных услуг по охуительной защите данных стоит 1488 долларей.

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Artur Kuramshin

Судя по статьям в Приемной, только Авито можно поставить на счётчик за блокировки

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Andrew Sychev

Нужно

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Император Нолимоций

У них корни неправильные, в глазах правосудия они почти как богомерзкие гугол и эпол.

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تقي

Это все быстро платят пока скидка действует?

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Александр Назаров

Чет большой штраф, они так обанкротится могут

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Император Нолимоций

Да что ж такое-то! Целый день диджитол-биднес раздевают! До нитки обобрали уже!

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Интенсивный кубок

Давай, сливай меня
Сливай меня полностью

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ilia

Инициативы депутатов чтобы за утечки платили не одну среднюю для Мск (а то и меньше) з/п? Не? Не слышно? Не важно?

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Виктор Ардабьев

Что-то мне ни кто ничего не выплатил

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Aleks B

хорошо, что у нас есть закон о защите персональных данных, можно спать спокойно

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Слегка Придурковатый

Кучно пошли.

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badResistor

С такими штрафами они совсем туту. Нет речь не о сервисе.

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