Роскомнадзор и Госдума начали обсуждать штрафы за онлайн-банкинг в Telegram Статьи редакции
Но какими они будут — неизвестно.
- Роскомнадзор вместе с депутатами Госдумы обсуждает введение отвественности за использование иностранных мессенджеров банками и другими организациями, которые оказывают госуслуги, пишут «Ведомости».
- Какие именно это будут меры — пока неизвестно. В Роскомнадзоре уточнили, что речь о внесении изменений в КоАП. Минимальные штрафы для бизнеса, предусмотренные кодексом — 5000 тысяч рублей. Существенные — 100-500 тысяч рублей, говорят опрошенные изданием юристы.
- Запрет на использование иностранных мессенджеров вступил в силу с 1 марта 2023 года. Среди тех, кого это касается — банки, брокеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики.
- Также Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые подпадают под запрет — Discord, Microsoft Teams, версия Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.
- В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. В компании отмечали, что все операции «остаются внутри защищённой системы банка» и не передаются в мессенджер. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram. После публикации Роскомнадзора ВТБ обратился в ведомство за разъяснениями и допустил, что может отключить бота.
- Как говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты, закон не запрещает работу в мессенджерах целиком — только передачу платёжной информации. А после удаления приложений банков из App Store и Google Play у финансовых организаций не так много альтернатив, Telegram — лучшая из них.
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🤦♂️
Очень нравится сочетание.
возникает вопрос - Роскомнадзор за кого?
Бей своих, чтоб чужие боялись.
"Запрет на использование иностранных мессенджеров вступил в силу с 1 марта 2023 года."- поздравили с началом весны так сказать
"Минимальные штрафы для бизнеса, предусмотренные кодексом — 5000 тысяч рублей. Существенные — 100-500 тысяч рублей"
Срочные новости! Минимальные штрафы для бизнеса выше, чем существенные. Шок!
а вот и меры поддержки бизнеса подъехали.
Я так понимаю, что в лучшем случае услуги будут указывать в отечественных мессенджерах? А что будут делать, если и их удалят из-за санкций?
как что, пользуйтесь телефоном крот на процессоре байкал там будет православный рустор и все все все
Зашибись со всех сторон продолжают щемить. Одни удаляют приложения из маркетов, другая сторона штрафы за онлайн банкинг «не в тех местах» клепают. Походу про «самый лучший» онлайн-банкинг скоро только одни воспоминания останутся.
Да явно, что это попытка реанимировать ВКонтакте и Одноклассники.
Люди массово уходят оттуда, вот и не оставили выбора. Либо остаешься в ВК, либо переводов тебе не видать.
На основе пары известных блогеров могу сказать, что уходят туда, а не оттуда