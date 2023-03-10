Минюст внёс в список иноагентов бывшего главу «Яндекс Новостей» Льва Гершензона Статьи редакции
Вместе с ним иноагентом признали экономиста Сергея Гуриева.
- Минюст расширил список иностранных агентов, включив в него, помимо Гершензона и Гуриева, ещё три физлица, среди которых блогерша Ника Водвуд, а также две организации — «Всемирный фонд природы» и «Фонд "Свободная Бурятия"».
- Лев Гершензон руководил «Яндекс Новостями» с 2007 года по 2012-й. 22 августа 2022 года он запустил новостной агрегатор The True Story, планы на который вынашивал как минимум пять лет: платформа должна была стать независимым источником информации.
- Через три дня после запуска по запросу Генпрокуратуры сервис попал под блокировку Роскомнадзора — за «неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства России».
- Ещё одно основание для внесения Гершензона в список иноагентов — это его публичная критика действий российского правительства.
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«Всемирный фонд природы» это, если что, тот самый WWF. Угар конечно, самые страшные противники России ебать-копать. Ну, МинЮст пояснил что они аж «распространяли негативную информацию о политике России». Только такой формулировки в законе нет, ну да похуй.
Чует моё сердце занесли какие-нибудь группировки-переростки браконьеров чтоб их.
Надо водителей, которые на красный ездят, вообще не наказывать, ведь ну они же не такие, как бухие. Вот бухие - это дааа, зло
каво?
Таво. Задумывайтесь над тем, что советуете, а то может так выйти, что получится пропаганда приравнивания закона к дышлу, на что как раз ругалась нормальная оппозиция. Вам подобные и так ей все ноги своим двуличием прострелили
Охуеть, я что-то успел посоветовать, а что именно? А ещё я оппозиция, но ненормальная. Но почему я оппозиция ещё и ненормальная?
Вам бы лучше не за клавиатуру, а за метлу держаться, если вы не понимаете, что пишете, фейспалм.
Вы предложили применять закон выборочно (см. про дышло), я вам указал, что это не есть гуд. Далее я напомнил, что именно толпа услужливых "интеллектуалов" похоронила в стране ту самую оппозицию, которую народ стал воспринимать исходя из действий таких вот помощников.
Доступно?)
Да за метлу я итак держусь в основном по выходным, когда дома прибираюсь. Я вообще ничего не предлагал, я сказал что нет в законе формулировки о негативной информации, вот и всё. Ну что Вы мне указали я теперь понял. Про оппозицию её похоронил репрессивный аппарат в три этапа. Если это не так, то почему тогда всю оппозицию можно разделить на четыре части: сидят, выгнаны из страны, запуганы, убиты?
Да в этот раз хотя бы понятно, о чём речб.
Тут был текст, но толи из-за бага Сафари, толи VC, коммент отражался в ответах на другой коммент, и я это исправить решил…
Следующий на очереди ООН.
В современной журналистике и политике, статус инагента это знак качества.
А в нагрузку идет забвение в местных СМИ и практически невозможность зарабатывать в РФ, не зря грузины на дыбы встали от такого же закона, считай цензуры по факту...
PS Как так вышло, что прибалты, украинцы и грузины обогнали русских в социально-политическом развитии?
Знак качества тут не статус, а фамилия, бгг
Как перестать орать?«Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов»
Работу найдите. Там перестанете.
А если серьезно, то гринпис смотрит на вас с удивлением
Так он на грантах госдепа сидит по-вашему, разве нет?
А где про обаму и подъезды? Вываливайте уж все ваши стандартные заготовки
Лучше бы про никсель пиксель упомянули
вообще-то упомянули в первом абзаце! обижаете....
она выпустила книги с донатов?
Да там одного достаточно что с Патреона бабло получала. «Иностранное финансирование» ведь.
Как-то тихо незаметно прошла новость про закрытие Silicon Valley Bank.
Пингвинов то за шо?
Надышала маткой
"блогерша Ника Водвуд"
Кто такая? Чем знаменита?