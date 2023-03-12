Фонд Skolkovo Ventures подал в суд на стартап Brandquad и потребовал взыскать с него 164,88 млн рублей Статьи редакции
До этого Skolkovo Ventures вложил в компанию €1,5 млн. Основания для иска точно неизвестны.
- ООО «Сколково венчурные инвестиции» подал иск против Brandquad France (владеет ООО «Бренд квад») через ООО «СК Капитал», обратил внимание автор канала про венчурный бизнес The Edinorog Дмитрий Филонов. Ранее об этом также писала редакция «Арбитр».
- В заявлении истец просит взыскать с Brandquad France 164,88 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», суд получил его 22 февраля 2023 года, а 28 февраля «принял к производству» и назначил слушание — на 17 апреля этого же года.
- Основания для иска пока неизвестны. В «Контур.Фокусе» говорится о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам». Сооснователь Brandquad Филипп Денисов на запрос Филонова на момент написания заметки не ответил.
- Brandquad — разработчик SaaS-платформы для онлайн-торговли: сервис собирает и анализирует данные о продуктах и помогает автоматизировать размещение товаров. Выручка «Бренд квад» на конец 2021 года составила 199,9 млн рублей, чистая прибыль (убыток) — 162,2 млн.
- В 2019 году Brandquad привлёк 187,5 млн рублей от ФРИИ и бизнес-ангела Анатолия Митрошина. В 2021-м — €1 млн от BPI France, а также €1,5 млн непосредственно от Skolkovo Ventures. Последние инвестиции стартап хотел потратить «в частности на расширение сбыта в России, Европе, ОАЭ и США и создание научно-исследовательского центра во Франции».
- У компании есть офисы в России, Франции и ОАЭ. Среди клиентов, по её собственным данным, бренды L’Oréal, Estée Lauder, Grohe, Hasbro, Nestlé, Unilever и другие.
1124 просмотров
Лучшая иллюстрация поддержки стартапов, тут и там 🇷🇺 | 🇺🇸
Ой ну какой вялый наброс, никто же в мире из фондов в суд не подает, бери - не хочу
А по-моему охуенный наброс получился, колоритный, мясистый
Пали нынче стандарты набросов!
Тоже поди говорили «вернёте, как будут».
А договор никто внимательно не читал.
Ну вот, посчитали и решили что уже есть, значит пора🤗
Мисс холмс об этом расскажите, она оценит
Холмс обманом занималась, изначально.
А тут что, срыв сроков по исполнению договоров?
А что, тут точно что-то другое? Есть инсайд? В статье ни слова, может это её последователи... А то уже ассенизаторы к вентелятору подтянулись, ещё не зная сути дела
Для кого-то бабло это все, а для кого-то это средство достижения хороших целей во благо
Ага-ага, ну-ну...
Или просто если позволить утечь паре десятков стартапов в другие юрисдикции, то чер 5 лет Майкрософту и гуглу будет нечего покупать и не за что будет расти.
Какая-то магия чисел здесь присутствует, сложно развидеть
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Что, неужели обошлось без маски-шоу и обысков с изъятием? Даже как-то странно.
Суммы в рублях;-)
Ни на что не намекаю
Вы таки обозначение периода неправильно используете
Таки я просто одно число убрал в скобки
Мы инвестировать не бросим
Один четыре...
Основания для иска — просто нужны бабки.
А вот ежели подключится знаменитый таганский суд, то 164,88 млн ₽ будет уже в день, схема обкатана.
Бабло на базу и точка