Право
Полина Лааксо

Фонд Skolkovo Ventures подал в суд на стартап Brandquad и потребовал взыскать с него 164,88 млн рублей Статьи редакции

До этого Skolkovo Ventures вложил в компанию €1,5 млн. Основания для иска точно неизвестны.

Источник: Forbes
  • ООО «Сколково венчурные инвестиции» подал иск против Brandquad France (владеет ООО «Бренд квад») через ООО «СК Капитал», обратил внимание автор канала про венчурный бизнес The Edinorog Дмитрий Филонов. Ранее об этом также писала редакция «Арбитр».
  • В заявлении истец просит взыскать с Brandquad France 164,88 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», суд получил его 22 февраля 2023 года, а 28 февраля «принял к производству» и назначил слушание — на 17 апреля этого же года.
  • Основания для иска пока неизвестны. В «Контур.Фокусе» говорится о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам». Сооснователь Brandquad Филипп Денисов на запрос Филонова на момент написания заметки не ответил.
  • Brandquad — разработчик SaaS-платформы для онлайн-торговли: сервис собирает и анализирует данные о продуктах и помогает автоматизировать размещение товаров. Выручка «Бренд квад» на конец 2021 года составила 199,9 млн рублей, чистая прибыль (убыток) — 162,2 млн.
  • В 2019 году Brandquad привлёк 187,5 млн рублей от ФРИИ и бизнес-ангела Анатолия Митрошина. В 2021-м — €1 млн от BPI France, а также €1,5 млн непосредственно от Skolkovo Ventures. Последние инвестиции стартап хотел потратить «в частности на расширение сбыта в России, Европе, ОАЭ и США и создание научно-исследовательского центра во Франции».
  • У компании есть офисы в России, Франции и ОАЭ. Среди клиентов, по её собственным данным, бренды L’Oréal, Estée Lauder, Grohe, Hasbro, Nestlé, Unilever и другие.

#новость #brandquad

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20 комментариев
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 Многолетний коктейль

Лучшая иллюстрация поддержки стартапов, тут и там 🇷🇺 | 🇺🇸

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Gollut

Ой ну какой вялый наброс, никто же в мире из фондов в суд не подает, бери - не хочу

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Многолетний коктейль

А по-моему охуенный наброс получился, колоритный, мясистый

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Gollut

Пали нынче стандарты набросов!

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From Siberia to London

Тоже поди говорили «вернёте, как будут».
А договор никто внимательно не читал.
Ну вот, посчитали и решили что уже есть, значит пора🤗

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Jon Rembo

Мисс холмс об этом расскажите, она оценит

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Многолетний коктейль

Холмс обманом занималась, изначально.
А тут что, срыв сроков по исполнению договоров?

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Jon Rembo

А что, тут точно что-то другое? Есть инсайд? В статье ни слова, может это её последователи... А то уже ассенизаторы к вентелятору подтянулись, ещё не зная сути дела

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Genio Genio

Для кого-то бабло это все, а для кого-то это средство достижения хороших целей во благо

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Станислав Назаров

Ага-ага, ну-ну...
Или просто если позволить утечь паре десятков стартапов в другие юрисдикции, то чер 5 лет Майкрософту и гуглу будет нечего покупать и не за что будет расти.

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Gollut

Какая-то магия чисел здесь присутствует, сложно развидеть

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Сексорцист Милфхантерович

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Andrey Gordeev

Что, неужели обошлось без маски-шоу и обысков с изъятием? Даже как-то странно.

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Grandzlo

Суммы в рублях;-)

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Сексорцист Милфхантерович
1(6)4,88 миллионов рублей

Ни на что не намекаю

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Бублик static void

Вы таки обозначение периода неправильно используете

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Сексорцист Милфхантерович

Таки я просто одно число убрал в скобки

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Alexander Golubev

Мы инвестировать не бросим
Один четыре...

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Вадим Д.

Основания для иска — просто нужны бабки.
А вот ежели подключится знаменитый таганский суд, то 164,88 млн ₽ будет уже в день, схема обкатана.

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Kudgi

Бабло на базу и точка

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