Право
Артур Томилко

СК попросил суд заочно арестовать медиаменеджера и бывшего главу «Яндекс Лавки» Илью Красильщика Статьи редакции

До этого ему заочно предъявили обвинения по делу о «фейках» про российскую армию.

Илья Красильщик
  • Басманный районный суд Москвы 16 марта 2023 года рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Красильщика, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
  • Уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) против него возбудили в апреле 2022 года. Поводом стали публикации Красильщика в соцсетях «об использовании российских военных для убийства мирного населения Украины».
  • В июле МВД объявило медиаменеджера в розыск, а приставы наложили арест на его российские счета. 2 марта 2023 года следствие заочно предъявило ему обвинения в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ».
  • Илья Красильщик — сооснователь «Медузы» (объявлена нежелательной организацией в России) и бывший глава сервиса «Яндекс Лавка» (ушёл с поста в ноябре 2021-го, официально покинул компанию в апреле 2022-го). После 24 февраля 2022 года он осудил «спецоперацию», уехал из России и запустил издание «Служба поддержки» — с рассказами о «людях в беде» и организациях, которые им помогают.
  • В октябре 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Службы поддержки».

#новость #красильщик

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Nikolay Vavilov

Чел буквально ходил за методичкой в АП, потом по блату папик его пристроил в днондекс - карьерный лифт из редактора в гендиры (показатели лавки сами чекнете), ну а дальше чтоб стать своим среди чужих - решил переобуться)

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Инженер-душнила

ну все четко расписал. однозначно ВИНОВЕН! 15 лет общего наверное хватит

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Kirill

Когда на место профессионала приходят такие илюши красильщики по блату от папика, то не ворчи, что у тебя плохое руководство :)

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Инженер-душнила

зато вас как профессионала сразу видно.

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Мастер многоходовок

– Сергей, а почему мы отступаем из Херсона?
– Володя, ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов

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Pavel Cree

Садитесь, 3.

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СарыньНаКичку

Интересно, сколько на виси продержится ваш комент?))) Я недавно вышел из месячного бана "за политику", примерно также коментил

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Maxim Z

Если почтиать его посты в твиттере, складывается ощущение, что мудень он ещё тот

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Инженер-душнила

если посмотреть ваш никнейм тоже можно подумать что вы мудень еще тот)

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Maxim Z

Парирую, что мудень вы, так как судите человека из-за инициалов, при этом думая, что судите по политеческим предпочтениям, что тоже не очень

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Инженер-душнила

парирование неудачно. наношу крит!

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Gosoo Gosoo

Лучше бы красил, как отец и дед, а не вот это вот всё.
Илья, ты же не Лавочкин, одумайся.

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СарыньНаКичку

Судя по тому как удаляют коменты, VC захватил СК

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Энтони Лавджой

Эх, Расея

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Невероятный Блондин

Бизнес кончился.

Даешь TJournal ✊🏼

@Нейроорлов жги

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Konstantin Tars

жалко парня,молодой всё таки

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СарыньНаКичку

ну да, ему бы на фронт, а не уголовку

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Вадим Д.

Ах он паразит, ууу, поделом ему!

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