СК попросил суд заочно арестовать медиаменеджера и бывшего главу «Яндекс Лавки» Илью Красильщика Статьи редакции
До этого ему заочно предъявили обвинения по делу о «фейках» про российскую армию.
- Басманный районный суд Москвы 16 марта 2023 года рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Красильщика, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
- Уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) против него возбудили в апреле 2022 года. Поводом стали публикации Красильщика в соцсетях «об использовании российских военных для убийства мирного населения Украины».
- В июле МВД объявило медиаменеджера в розыск, а приставы наложили арест на его российские счета. 2 марта 2023 года следствие заочно предъявило ему обвинения в «публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ».
- Илья Красильщик — сооснователь «Медузы» (объявлена нежелательной организацией в России) и бывший глава сервиса «Яндекс Лавка» (ушёл с поста в ноябре 2021-го, официально покинул компанию в апреле 2022-го). После 24 февраля 2022 года он осудил «спецоперацию», уехал из России и запустил издание «Служба поддержки» — с рассказами о «людях в беде» и организациях, которые им помогают.
- В октябре 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Службы поддержки».
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Чел буквально ходил за методичкой в АП, потом по блату папик его пристроил в днондекс - карьерный лифт из редактора в гендиры (показатели лавки сами чекнете), ну а дальше чтоб стать своим среди чужих - решил переобуться)
ну все четко расписал. однозначно ВИНОВЕН! 15 лет общего наверное хватит
Когда на место профессионала приходят такие илюши красильщики по блату от папика, то не ворчи, что у тебя плохое руководство :)
зато вас как профессионала сразу видно.
– Сергей, а почему мы отступаем из Херсона?
– Володя, ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов
Садитесь, 3.
Интересно, сколько на виси продержится ваш комент?))) Я недавно вышел из месячного бана "за политику", примерно также коментил
Если почтиать его посты в твиттере, складывается ощущение, что мудень он ещё тот
если посмотреть ваш никнейм тоже можно подумать что вы мудень еще тот)
Парирую, что мудень вы, так как судите человека из-за инициалов, при этом думая, что судите по политеческим предпочтениям, что тоже не очень
парирование неудачно. наношу крит!
Лучше бы красил, как отец и дед, а не вот это вот всё.
Илья, ты же не Лавочкин, одумайся.
Судя по тому как удаляют коменты, VC захватил СК
Эх, Расея
Бизнес кончился.
Даешь TJournal ✊🏼
@Нейроорлов жги
жалко парня,молодой всё таки
ну да, ему бы на фронт, а не уголовку
Ах он паразит, ууу, поделом ему!