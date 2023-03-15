Право
Таня Боброва

Апелляционный суд в Москве подтвердил обязанность Google вернуть приложение «Столото» в Google Play Статьи редакции

Иск подали ещё в 2021 году из-за того, что американская компания нашла нарушения своей политики в отношении азартных игр.

  • Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Москвы, который в феврале 2023 года обязал Google вернуть приложение «Столото» в Google Play на территории России. Внимание на это обратило «Прайм».
  • Тогда же московский суд обязал ответчиков платить неустойку — 100 тысяч рублей в день до исполнения решения. При этом каждую неделю сумма ежедневно начисляемой неустойки будет расти в два раза.
  • Иск к Google LLC, ирландской Google Commerce Limited и ООО «Гугл» ещё осенью 2021 года подала «Технологическая компания “Центр”» — владелец распространителя лотерей «Столото». Как заявил суд, американская компания заблокировала приложение, ссылаясь на внутреннюю политику в отношении азартных игр.
  • При этом в российском праве лотереи не относятся к азартным играм. Кроме того, в России для организации лотерии не нужно получать лицензию.
  • «Прайм» отмечает, что все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт. Крупнейший российский подрядчик — «Столото».

#новость #столото #google

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43 комментария
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 Dobro

В российских лото нет азарта. Просто проигрываешь 100р за билет и все.

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Павел Кондратьев

Вам просто не везет)

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Александр Кабешов

Брат не пали мои выигрыши!

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Павел Кондратьев

😀

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Тарас К.

что ж надо такого делать,чтоб так повезло

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Дмитрий Абрамов

быть азартным игроком

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Life Expert

Мне один такой азартный должен 100к и еще 9 млн должен своим друзьям и родственникам )

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Kirill Kirillov

Уже 150 вроде бы у столото

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lakoros

Столото это "маркетплейс" лотерей. там от 30 рублей и выше.

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Brian Griffin

Ну кому как

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Март Свитшотов

Херасе у него кредитов и хотелок на авто))

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Soviet Pooh

РФ: а давайте штрафовать Эппл и Гугл по миллиарду в день! И заставим Рустор устанавливать!
Тоже РФ: необходимо принять меры против недружественной блокировки смартфонов с ОС Эппл и Гугл у пользователей РФ

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Pavel Petrovich

У всех из правительства РФ все девайсы забугорные. Своего ничего нет и не будет. Кого грабить собрались? Отключат всю страну и сидите молча.

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Никита

Ну, есть условная аврора и сэилфиш, но там уровень развития - чуть выше симбиана на Nokia n9

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Stas Sokolov

А разве не армяне все лотереи у нас контролируют? :)

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Joe cocker

Столото и есть армяне

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Бублик static void

Хз, вроде нарды и лотерея это разные вещи

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Император Нолимоций

Все пропало, Нижневерхнеелабудрищенский суд поставил гугол на еще один виртуальный счетчик и пошел влажно грезить о том, сколько раз Россия на эти воображаемые миллиарды поднимется с колен.

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Никита Климанов

Свиньи бисера просят, войдите в положение!

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Ксения

Пришла чисто лайк поставить

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Александр Александров

Русофобка

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Айрат Галиуллин

Прям сука стратегической важности приложение 😄

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Sergey Folps

Google вы чего?
Зачем ломать рабочую схему по отъему нала у лохов

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Вадим Д.

Обязан и всё тут! Царь я али не царь?!

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Дмитрий Ерохин

Если бы Комитет по физкультуре и спорта проводил лотерею, а то частная армянская компания- так что без разницы

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Mila Mashkova

играй играй и ничего не выиграешь

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Nikita Storozhuk

Это прорыв или рывок? Хоть в лото поиграем)))

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Невкусно и грустно

А если не вернут, отключим газ! Ой

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Андрей Кустов

Надеюсь Гугл покажет реакцию своих юристов на это решение суда

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Джон Еребович

у гугла вроде все арестовано после истории с царьградом и 1 млрд штрафа. им даже некем и некуда получить это решение суда

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Виталий Ермилов

"в российском праве лотереи не относятся к азартным играм"-да ,но фактически таковыми являются

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Sinyakov Maks

Твердо и четко

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Archont74

Лотереи государственные, а подрядчик частный. 😎

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ingeniare

Google еще весной ушла с рынка РФ, они даже заказное письмо мне прислали об этом. А другие гуглы, не подвластны законодательству РФ

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M-S-R

И приложение 1x bet тоже!

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Labeling
Тогда же московский суд обязал ответчиков платить неустойку — 100 тысяч рублей в день до исполнения решения. При этом каждую неделю сумма ежедневно начисляемой неустойки будет расти в два раза.

А чего мелочиться? По миллиарду в день.

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John Nash

Так через 14 недель будет больше миллиарда в день

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Перечитатель

Российский суд требует у американской компании вернуть деньги

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Alexey Poimtsev
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Ян Мухин

При этом в российском праве лотереи не относятся к азартным играм.
ну конечно нив коем случае не относятся

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Алекс
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Игорь Нешин

"Тогда же московский суд обязал ответчиков платить неустойку — 100 тысяч рублей в день до исполнения решения. При этом каждую неделю сумма ежедневно начисляемой неустойки будет расти в два раза."-и приложение вернуть и денег заработать ,ай да молодцы то какие .............

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Dmitry Abutkov

Столотрон в каждый дом!

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