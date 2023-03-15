Апелляционный суд в Москве подтвердил обязанность Google вернуть приложение «Столото» в Google Play Статьи редакции
Иск подали ещё в 2021 году из-за того, что американская компания нашла нарушения своей политики в отношении азартных игр.
- Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Москвы, который в феврале 2023 года обязал Google вернуть приложение «Столото» в Google Play на территории России. Внимание на это обратило «Прайм».
- Тогда же московский суд обязал ответчиков платить неустойку — 100 тысяч рублей в день до исполнения решения. При этом каждую неделю сумма ежедневно начисляемой неустойки будет расти в два раза.
- Иск к Google LLC, ирландской Google Commerce Limited и ООО «Гугл» ещё осенью 2021 года подала «Технологическая компания “Центр”» — владелец распространителя лотерей «Столото». Как заявил суд, американская компания заблокировала приложение, ссылаясь на внутреннюю политику в отношении азартных игр.
- При этом в российском праве лотереи не относятся к азартным играм. Кроме того, в России для организации лотерии не нужно получать лицензию.
- «Прайм» отмечает, что все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт. Крупнейший российский подрядчик — «Столото».
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В российских лото нет азарта. Просто проигрываешь 100р за билет и все.
Вам просто не везет)
Брат не пали мои выигрыши!
😀
что ж надо такого делать,чтоб так повезло
быть азартным игроком
Мне один такой азартный должен 100к и еще 9 млн должен своим друзьям и родственникам )
Уже 150 вроде бы у столото
Столото это "маркетплейс" лотерей. там от 30 рублей и выше.
Ну кому как
Херасе у него кредитов и хотелок на авто))
РФ: а давайте штрафовать Эппл и Гугл по миллиарду в день! И заставим Рустор устанавливать!
Тоже РФ: необходимо принять меры против недружественной блокировки смартфонов с ОС Эппл и Гугл у пользователей РФ
У всех из правительства РФ все девайсы забугорные. Своего ничего нет и не будет. Кого грабить собрались? Отключат всю страну и сидите молча.
Ну, есть условная аврора и сэилфиш, но там уровень развития - чуть выше симбиана на Nokia n9
А разве не армяне все лотереи у нас контролируют? :)
Столото и есть армяне
Хз, вроде нарды и лотерея это разные вещи
Все пропало, Нижневерхнеелабудрищенский суд поставил гугол на еще один виртуальный счетчик и пошел влажно грезить о том, сколько раз Россия на эти воображаемые миллиарды поднимется с колен.
Свиньи бисера просят, войдите в положение!
Пришла чисто лайк поставить
Русофобка
Прям сука стратегической важности приложение 😄
Google вы чего?
Зачем ломать рабочую схему по отъему нала у лохов
Обязан и всё тут! Царь я али не царь?!
Если бы Комитет по физкультуре и спорта проводил лотерею, а то частная армянская компания- так что без разницы
играй играй и ничего не выиграешь
Это прорыв или рывок? Хоть в лото поиграем)))
А если не вернут, отключим газ! Ой
Надеюсь Гугл покажет реакцию своих юристов на это решение суда
у гугла вроде все арестовано после истории с царьградом и 1 млрд штрафа. им даже некем и некуда получить это решение суда
"в российском праве лотереи не относятся к азартным играм"-да ,но фактически таковыми являются
Твердо и четко
Лотереи государственные, а подрядчик частный. 😎
Google еще весной ушла с рынка РФ, они даже заказное письмо мне прислали об этом. А другие гуглы, не подвластны законодательству РФ
И приложение 1x bet тоже!
А чего мелочиться? По миллиарду в день.
Так через 14 недель будет больше миллиарда в день
Российский суд требует у американской компании вернуть деньги
При этом в российском праве лотереи не относятся к азартным играм.
ну конечно нив коем случае не относятся
"Тогда же московский суд обязал ответчиков платить неустойку — 100 тысяч рублей в день до исполнения решения. При этом каждую неделю сумма ежедневно начисляемой неустойки будет расти в два раза."-и приложение вернуть и денег заработать ,ай да молодцы то какие .............
Столотрон в каждый дом!