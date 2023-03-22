Право
Таня Боброва

К иску против «дочки» Google в России присоединились более 800 российских компаний Статьи редакции

Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы.

  • 885 российских фирм подали заявления о включении их требований в иск против российского юрлица Google — ООО «Гугл», которое проходит процедуру банкротства. Среди них — «Медиаскоп», «Коммерсантъ», «Скилфэктори», «ВК» и другие ИТ- и медиакомпании, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел.
  • Только в реестр требований кредиторов третьей очереди к «Гугл» включено 66 юрлиц с заявленными 105 млн рублей, отмечает газета.
  • Собеседник среди истцов пояснил, что компания запускала контекстную рекламу в Google. На момент подачи «Гугл» заявления о банкротстве в июне 2022 года и приостановки оказания рекламных услуг у неё на счёте в рекламном кабинете оставались деньги, которые теперь нельзя забрать. Компания обратилась в суд, но вернуть средства не рассчитывает.
  • Опрошенные газетой юристы подтверждают, что истцы заплатили за рекламные услуги, которые фактически не были оказаны.
  • В дело о банкротстве включено и требование Роскомнадзора в размере 19,6 млрд рублей. Регулятор пояснил, что это неоплаченная часть штрафа: «Общая сумма назначенных судом штрафов — 28,3 млрд рублей, из которых только 62 млн компания оплатила добровольно, а более 8,7 млрд принудительно взыскано приставами».
  • Партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Олег Пермяков пояснил, что сначала «Гугл» должна будет выплатить штраф, а уже потом удовлетворять требования кредиторов — если получится.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей. Данных за 2022-й в базе нет.

#новость #google

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53 комментария
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 chmonka

Дорезают итак-уже расчлененный труп Гугла. Осталось дождаться пока он объявит о закрытии сервисов в России.

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Сергей Я

Не объявит, ибо как тогда следить за россиянами? Без шуток. Тут не нужны конспирологические теории и шапочка из фольги, а надо IQ хотя бы больше 100, чтобы понимать, что биг дата все такое. Конкретно ты Вася Пупкин естественно им не нужен.

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9 комментариев
chmonka
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Дмитрий Самохин

Разодрать мирового IT гиганта на своей территории дело не хлопотное. Хлопотное дело создать что-то свое. Когда ушёл букинг прямо тут кричали максимум год и будут на рынке Российские решения, так вот больше года прошло, а Российские решения нет не гавно, их вообще ни каких нет.

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Bastard
Когда ушёл букинг прямо тут кричали максимум год и будут на рынке Российские решения, так вот больше года прошло, а Российские решения нет не гавно, их вообще ни каких нет.

На самом деле неправда, есть. В принципе их даже можно использовать, задачу горе пополам решают. Но говно, это так

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2 комментария
Andrei Romanov

это неправда, Островок к примеру уже очень давно существует

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3 комментария
S1m0ne

да всё никак не выучат "ломать - не строить"(

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Инженер-душнила

вы хотите чтобы в текущей обстановке появилось российское решение по бронированию жилья в недружественных странах с оплатой картой мир???

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1 комментарий
Елена Нефедова

А все что есть юзать не возможно.

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Вадим Д.

Вот довысосут гугл в стране и что дальше? Довольные пойдут плясать и петь по замещение?
Да и не хватит там на всех желающих.

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Гордей Кузьмин

Агась, тем временем потерянные базы данных нормальных людей: :)()

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Сергей Я

Вы не понимаете, это другое!!!!

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Беженцы с TJ

Конечно другое, это антимонопольные иски, а у нас 19,6 млрд от РКН за то что гугл недосаточно новости про дворцы царя и убийства украинцев цензурировал от сознания русских

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3 комментария
M-S-R

Прямо перепись компаний определённого развития. А где можно весь перечень посмотреть?

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Alexey QuQu

Думаю там будет много рекламных агентств, чьи бабки там зависли

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Сергей Я

Про компании не знаю, но перепись таких комментаторов началась - будешь первый. Кто ещё?☺️

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Ghiyd jddf

Похоже скоро гугла не будет в России.

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Гордей Кузьмин

Бедный Гугл. Дали бы хоть альтернативу адекватную...

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Kiss1nger

Не надо никаких альтернатив. Опять распилят миллиарды, а выхлопа Zero.

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1 комментарий
Сергей Я

Альтернативу каким именно продуктам? У Гугла с гугл доками круто, у Яндекса вообще не то. Но если речь пр браузер, то Яша топ. Тем более, что иностранные браузеры ставят палки в колеса с сертификатами безопасности.

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3 комментария
Дмитрий Затокин

бедный здесь только вы🤣🤣🤣

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Саша G

Походу не видать Bard на русском

https://vc.ru/future/641956-google-otkryl-dostup-k-bard

Google открыл доступ к Bard — Будущее на vc.ru
Начинают с США и Великобритании и со временем расширят до большего количества стран и языков.
vc.ru
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DosRaven

Ну справедливости ради они не сразу подобное вводят для русского языка, так что просто не сразу и не в первой волне.

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Слегка Придурковатый

ВПН тебе поможет. По крайней мере, меня в вэйтлист добавили.

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Алексей Шумилов

Приложения в виде различных "Хромовых Сапог" более адаптировано для различных ПК или мобил, чем "недоложенный" в приложениях российский "Яндекс"! Вебинар не возможно провести на "Яндексе",а вот на "хроме"- легко! И вопрос встал самособой - "Яндекс" в нонешнем состоянии слабоват и нет нескольких функций, за которые и мы использовали "Хром" и "Гугль"!

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Сергей С.

То есть на штрафы Царьграду и прочим национал-патриотическим каналам скинулись товарищи из Коммерсанта и Скиллфэктори :)

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Александра Шульц

тут про реестр кредиторов, а штрафы в банкротстве учитываются отдельно

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Alchakov Developer

У меня тоже 1500₽ в кабинете оставалось, хотел пополнить счет и вся эта суета началась

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Слегка Придурковатый

"сначала «Гугл» должна будет выплатить штраф, а уже потом удовлетворять требования кредиторов — если получится"

А сколько у ООО «Гугл» на счетах, известно? Просто все эти телодвижения компаний возможно бесполезны.

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Александра Шульц

"66 юрлиц с заявленными 105 млн рублей" - это же фигня. Или опечатка?

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Михаил Толстых
«Медиаскоп», «Коммерсантъ», «Скилфэктори», «ВК»

Дримтим говна

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