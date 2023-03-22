К иску против «дочки» Google в России присоединились более 800 российских компаний Статьи редакции
Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы.
- 885 российских фирм подали заявления о включении их требований в иск против российского юрлица Google — ООО «Гугл», которое проходит процедуру банкротства. Среди них — «Медиаскоп», «Коммерсантъ», «Скилфэктори», «ВК» и другие ИТ- и медиакомпании, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел.
- Только в реестр требований кредиторов третьей очереди к «Гугл» включено 66 юрлиц с заявленными 105 млн рублей, отмечает газета.
- Собеседник среди истцов пояснил, что компания запускала контекстную рекламу в Google. На момент подачи «Гугл» заявления о банкротстве в июне 2022 года и приостановки оказания рекламных услуг у неё на счёте в рекламном кабинете оставались деньги, которые теперь нельзя забрать. Компания обратилась в суд, но вернуть средства не рассчитывает.
- Опрошенные газетой юристы подтверждают, что истцы заплатили за рекламные услуги, которые фактически не были оказаны.
- В дело о банкротстве включено и требование Роскомнадзора в размере 19,6 млрд рублей. Регулятор пояснил, что это неоплаченная часть штрафа: «Общая сумма назначенных судом штрафов — 28,3 млрд рублей, из которых только 62 млн компания оплатила добровольно, а более 8,7 млрд принудительно взыскано приставами».
- Партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Олег Пермяков пояснил, что сначала «Гугл» должна будет выплатить штраф, а уже потом удовлетворять требования кредиторов — если получится.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей. Данных за 2022-й в базе нет.
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Дорезают итак-уже расчлененный труп Гугла. Осталось дождаться пока он объявит о закрытии сервисов в России.
Не объявит, ибо как тогда следить за россиянами? Без шуток. Тут не нужны конспирологические теории и шапочка из фольги, а надо IQ хотя бы больше 100, чтобы понимать, что биг дата все такое. Конкретно ты Вася Пупкин естественно им не нужен.
Разодрать мирового IT гиганта на своей территории дело не хлопотное. Хлопотное дело создать что-то свое. Когда ушёл букинг прямо тут кричали максимум год и будут на рынке Российские решения, так вот больше года прошло, а Российские решения нет не гавно, их вообще ни каких нет.
На самом деле неправда, есть. В принципе их даже можно использовать, задачу горе пополам решают. Но говно, это так
это неправда, Островок к примеру уже очень давно существует
да всё никак не выучат "ломать - не строить"(
вы хотите чтобы в текущей обстановке появилось российское решение по бронированию жилья в недружественных странах с оплатой картой мир???
А все что есть юзать не возможно.
Вот довысосут гугл в стране и что дальше? Довольные пойдут плясать и петь по замещение?
Да и не хватит там на всех желающих.
Агась, тем временем потерянные базы данных нормальных людей: :)()
Вы не понимаете, это другое!!!!
Конечно другое, это антимонопольные иски, а у нас 19,6 млрд от РКН за то что гугл недосаточно новости про дворцы царя и убийства украинцев цензурировал от сознания русских
Прямо перепись компаний определённого развития. А где можно весь перечень посмотреть?
Думаю там будет много рекламных агентств, чьи бабки там зависли
Про компании не знаю, но перепись таких комментаторов началась - будешь первый. Кто ещё?☺️
Похоже скоро гугла не будет в России.
Бедный Гугл. Дали бы хоть альтернативу адекватную...
Не надо никаких альтернатив. Опять распилят миллиарды, а выхлопа Zero.
Альтернативу каким именно продуктам? У Гугла с гугл доками круто, у Яндекса вообще не то. Но если речь пр браузер, то Яша топ. Тем более, что иностранные браузеры ставят палки в колеса с сертификатами безопасности.
бедный здесь только вы🤣🤣🤣
Походу не видать Bard на русском
https://vc.ru/future/641956-google-otkryl-dostup-k-bard
Ну справедливости ради они не сразу подобное вводят для русского языка, так что просто не сразу и не в первой волне.
ВПН тебе поможет. По крайней мере, меня в вэйтлист добавили.
Приложения в виде различных "Хромовых Сапог" более адаптировано для различных ПК или мобил, чем "недоложенный" в приложениях российский "Яндекс"! Вебинар не возможно провести на "Яндексе",а вот на "хроме"- легко! И вопрос встал самособой - "Яндекс" в нонешнем состоянии слабоват и нет нескольких функций, за которые и мы использовали "Хром" и "Гугль"!
То есть на штрафы Царьграду и прочим национал-патриотическим каналам скинулись товарищи из Коммерсанта и Скиллфэктори :)
тут про реестр кредиторов, а штрафы в банкротстве учитываются отдельно
У меня тоже 1500₽ в кабинете оставалось, хотел пополнить счет и вся эта суета началась
"сначала «Гугл» должна будет выплатить штраф, а уже потом удовлетворять требования кредиторов — если получится"
А сколько у ООО «Гугл» на счетах, известно? Просто все эти телодвижения компаний возможно бесполезны.
"66 юрлиц с заявленными 105 млн рублей" - это же фигня. Или опечатка?
Дримтим говна