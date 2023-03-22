Апелляционный суд оставил в силе штраф Google на 2 млрд рублей от ФАС Статьи редакции
Российская «дочка» компании с июня 2022 года находится в процессе банкротства.
- Google пыталась обжаловать предписание ФАС в суде первой инстанции, а после в арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции оставили в силе решение регулятора.
- ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей в конце июля 2022 года из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube. Антимонопольная служба считает, что это «ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках».
- Google должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу, но в августе начала оспаривать его.
- В мае 2022 года приставы взыскали с Google штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление информации, его вынесли в 2021-м. Тогда же компания объявила о начале банкротства российской «дочки». В июле компанию оштрафовали ещё на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на YouTube.
- В марте 2023-го 885 российских фирм подали заявления о включении их требований в иск против ООО «Гугл», которое проходит процедуру банкротства. Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы. В деле есть и требование Роскомнадзора в 19,6 млрд рублей — это долг по ранее вынесенным штрафам.
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Вон чего. А мог не оставить что ли? О_о
А есть вообще прецеденты, когда миллиардные иски к зарубежным компаниям изменялись? 😃
Решил проверить чатжпт и ввёл ваш вопрос:
"Да, есть прецеденты, когда миллиардные иски к зарубежным компаниям изменялись. Например, в 2016 году Верховный суд США отменил решение о штрафе в $399 млн, которое было наложено на Samsung в пользу Apple за нарушение патентов."
С той стороны земли всё не как у людей, в том числе и «суд» значит несколько другое…
Войдите в положение, Гугл! Кушать хочется людям, копейки же сущие!
Если контрагент ведёт себя как гавно, то и отношение к нему должно быть соответствующим. Жалость оставьте для тех, кто не смог проплатить Google disk и потерял возможность получать и отправлять почту с аккаунтов на gmail.com, например.
А что, были какие-то проблемы с жимейл?
Если почта заполнила бесплатные 15 гб, то есть
Делаешь 100500 аккаунтов и шаришь по 15Гб?
Гугл не принимает оплату? Или проблема к гуглу не имеет отношения?
Пользуюсь жимэйлом со времен появления и вся моя почта (60 тыс писем там сейчас) помещается в один гб. Просто удаляю все письма типа «посмотри какие фотки!»:)
Блин, они сейчас довыеживаются ещё и гугл с рынка уйдет и весь воздух перекроет.
Не верится даже что гугл мог так....
Надо было Гугл в какой-то другой суд обращаться
Мёртвую корову можно доить? Сомневаюсь. Не лучше бы оставить её живой и получать каждый месяц вполне себе приличный НДС при необходимости дрочить мелкими штрафами по 5-10 миллионов 😀
Самое забавное, что, даже забанив Гугл, государство не сможет создать аналогов. Я сейчас говорю не про техническую часть - вквидео, рутуб и прочие говноплощадки. Я сейчас говорю про экосистему Гугла. Ютуб - прежде всего инструмент монетизации для создателей контента (ага, камеры и монтажеры стоят денег). Даже после закрытия выплат для РФ, создатели контента продолжили его варить для Ютуба, пытаясь теперь в монетизацию через Бусти, нативку внутри роликов (привет Альфабанк!) или еще как. Пропихивание отечественных аналоговнетов просто приведет к созданию Дзена 2.0 - никому не нужного, бесполезного и бесконечно бедного.
Так МТС уже аналог ютуба пилит