Право
Маша Цепелева

Апелляционный суд оставил в силе штраф Google на 2 млрд рублей от ФАС Статьи редакции

Российская «дочка» компании с июня 2022 года находится в процессе банкротства.

  • Google пыталась обжаловать предписание ФАС в суде первой инстанции, а после в арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции оставили в силе решение регулятора.
  • ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей в конце июля 2022 года из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube. Антимонопольная служба считает, что это «ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках».
  • Google должна была оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу, но в августе начала оспаривать его.
  • В мае 2022 года приставы взыскали с Google штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление информации, его вынесли в 2021-м. Тогда же компания объявила о начале банкротства российской «дочки». В июле компанию оштрафовали ещё на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на YouTube.
  • В марте 2023-го 885 российских фирм подали заявления о включении их требований в иск против ООО «Гугл», которое проходит процедуру банкротства. Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы. В деле есть и требование Роскомнадзора в 19,6 млрд рублей — это долг по ранее вынесенным штрафам.

#новость #google #фас

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Вон чего. А мог не оставить что ли? О_о

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Айрат Галиуллин

А есть вообще прецеденты, когда миллиардные иски к зарубежным компаниям изменялись? 😃

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Артём К

Решил проверить чатжпт и ввёл ваш вопрос:
"Да, есть прецеденты, когда миллиардные иски к зарубежным компаниям изменялись. Например, в 2016 году Верховный суд США отменил решение о штрафе в $399 млн, которое было наложено на Samsung в пользу Apple за нарушение патентов."

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шатал устоев

С той стороны земли всё не как у людей, в том числе и «суд» значит несколько другое…

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Никита Климанов

Войдите в положение, Гугл! Кушать хочется людям, копейки же сущие!

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Sergei Greedusoff

Если контрагент ведёт себя как гавно, то и отношение к нему должно быть соответствующим. Жалость оставьте для тех, кто не смог проплатить Google disk и потерял возможность получать и отправлять почту с аккаунтов на gmail.com, например.

Gmail
Gmail is email that’s intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile…
gmail.com
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шатал устоев

А что, были какие-то проблемы с жимейл?

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Alexey Petrov

Если почта заполнила бесплатные 15 гб, то есть

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Невкусно и грустно

Делаешь 100500 аккаунтов и шаришь по 15Гб?

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шатал устоев

Гугл не принимает оплату? Или проблема к гуглу не имеет отношения?
Пользуюсь жимэйлом со времен появления и вся моя почта (60 тыс писем там сейчас) помещается в один гб. Просто удаляю все письма типа «посмотри какие фотки!»:)

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SARK ARK

Блин, они сейчас довыеживаются ещё и гугл с рынка уйдет и весь воздух перекроет.

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Алена

Не верится даже что гугл мог так....

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Анна Матвеева

Надо было Гугл в какой-то другой суд обращаться

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Дмитрий Самохин

Мёртвую корову можно доить? Сомневаюсь. Не лучше бы оставить её живой и получать каждый месяц вполне себе приличный НДС при необходимости дрочить мелкими штрафами по 5-10 миллионов 😀

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Невкусно и грустно

Самое забавное, что, даже забанив Гугл, государство не сможет создать аналогов. Я сейчас говорю не про техническую часть - вквидео, рутуб и прочие говноплощадки. Я сейчас говорю про экосистему Гугла. Ютуб - прежде всего инструмент монетизации для создателей контента (ага, камеры и монтажеры стоят денег). Даже после закрытия выплат для РФ, создатели контента продолжили его варить для Ютуба, пытаясь теперь в монетизацию через Бусти, нативку внутри роликов (привет Альфабанк!) или еще как. Пропихивание отечественных аналоговнетов просто приведет к созданию Дзена 2.0 - никому не нужного, бесполезного и бесконечно бедного.

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Sergei Fedostsev

Так МТС уже аналог ютуба пилит

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