Право
Евгения Евсеева

Минюст признал иноагентами Илью Варламова и главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова Статьи редакции

За распространение «недостоверной информации» о решениях власти.

  • Минюст расширил список иноагентов: в него попали блогер Илья Варламов, глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, бывший журналист «Дождя» Богдан Бакалейко, журналист и политолог Руслан Айсин, Светлана Лада-Русь (Пеунова) и организация «Парни Плюс/Парни+».
  • По мнению Минюста, Варламов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».
  • Чиков, кроме распространении «недостоверной информации» участвовал в «создании и распространении материалов других иноагентов». В феврале 2023 года он дал интервью Юрию Дудю — он также признан иноагентом.
Павел Чиков, скриншот из интервью Юрию Дудю

#новость #иноагент

3516 просмотров
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105 комментариев
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 Romana

Долго Илью не добавляли)

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Konstantin Gubaev

Удивительно долго

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Дмитрий Шусов

Мариновали его, готовили. А сейчас уже всё.

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vvtwittep

Такой скользкий чел он, что даже не знаю не спецом ли его в обойму добавили.

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Zamir Saidov

Список хороших людей растёт. Партию инагентов создать можно?

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EpiSH2

Петушатник этот хочешь возглавить? Надо быть крайне не объективным, лицемерным и прозападным, также получать копейки с запада и при любой удобной ситуации хаять родную страну, точно подходишь под такой типаж гнилой личности?

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4 комментария
Дмитрий Шусов

Смысла нет. В партии любителей пива и то смысла больше.

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Дмитрий Ольшевский

хороших? что эти презервативы сделали хорошего?

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Артур Анатольевич Ротарь

Все на кого в YouTube подписан, признали иноагентами, за исключение строителей) это считается влиянием на меня?) 😂

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nobodyreally

Я бы на вашем месте серьезно задумался о том, контент какого качества вы потребляете

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16 комментариев
Станислав Назаров

Давай проверим... Чей Крым?

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Mark Kats

Мне кажется Варламов должен был в эти списки после первых ЧП попасть, что-то прям реально долго)

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Артём Наделяев

Ну, он в системе нашего правительства работал некоторое время, вот и всё

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Невкусно и грустно

Куда податься, безобидному еврею? Я кошер кушаю и все-таки жирею (с)

Забавно у Кудряшки получилось. Топил за Крымнаш потому что у него там, видите ли, бабушка (с) (хз, что ему мешало к ней так ездить), а теперь уот-так-уот - и в Украине в ЧС, и в РФ.

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Артур Анатольевич Ротарь

Интересно, что будет после того, когда признают всех иноагентами?!

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Хозяин

заслуженный иноагент

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Николай Верегин

Ну есть же еще список экстримистов и террористов.

Есть нежелательные организации, будут нежелательные физические лица.

Много чего придумать можно. Наверно лучше не подсказывать.

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Васисуалий Лоханкин

Начнут душить своих, что. Если маховик репрессий запущен, его уже не остановить. Новые палки будут нужны.

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Игорь Протасов

Так уже наезжали на "патриотов"

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шифер едет

Ебать, когда же признают иноагентом того, что страну сдал Китаю с потрохами.

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Дмитрий Ольшевский

вам нужно выпить персену ибо вы ДБ

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1 комментарий
Andre Gorchev

да хер признаю, весь лес сибирский продали, скоро пустыня там будет(

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Alexey Dymov

Прекрасное начало на vc. Очень ожидаемый комментарий

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Майнкрафтер Фирамир

Пацаны день недели перепутали. Сегодня вообще-то четверг

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Евгения Евсеева
Автор

четверг — это маленькая пятница

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5 комментариев
Valentin G

К ним медведев с ручной белкой заходил в гости.

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Булка хлеба

Ройзмана когда добавят? Это второй после Варламова долгожитель

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Иван Помидоров

Ройзмана посадили на 14 суток на днях ни за что, там другой путь, более жесткий.

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Ivan Shapito

Сегодня ж не пятница

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Dimitri

Наверно решили длинный уикенд устроить

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1 комментарий
зиатдинов габдельнур

Да хуй с ними

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шифер едет

Да, он с ними. А с нами ли?..

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Inna Moon

Пора всех признать иноагентами

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шифер едет

Пора ввести термин "латентный иноагент"

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Евгений Стагис
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dixi

так вот о чем были те рекламные щиты-которые говорили что 23 марта это точка отсчета.Cегодня Одуван начал свое восхождение к власти-он возглавит революцию,и горе той многоэтажке которая останется стоять к началу его правления

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Станислав Назаров

Все что может возглавить одуван, это набег леммингов на кнопку лайк.
Все эти Ютуб политики жидко обосрались, когда решили, что поддержка лайком = реальной поддержки. И что чём то управлять так же просто как вести Ютуб канал.

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Techno George

Наконец-то Варламов дождался)

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AShaman

Мечта Варламова сбылась ))) типо как Яшин все о тюряге мечтал.
Странные времена. Долбанутая власть без логики. И идиоты оппозиционеры, даже не думающие про силовую поддержку (обзавестись стволами и боевиками) и реализацию нормальной войны компроматов по принципу "разделяй и властвуй". Из способностей РФ оппозиции ярко выражены лишь три - прилететь и сдаться ментам без боя, не улетать и сдаться на месте чуть ли ни участковому, не прилетать и кудахтать издалека, даже не заморачиваясь темой подготовки боевиков для взятия власти. Огонь. Сплошная импотенция одних и старческий маразм тех, что в Кремле, на Старой Площади и на Лубянке. Все что нужно знать о современном политическом фоне РФ.

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Татьяна О

Времена обычные. Логика капитала в своей финальной фазе. Оппозиционеры идиоты всегда. И всегда самой властью созданы и прикормлены. Чтоб отвлекать угнетаемый класс от его главных задач.

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1 комментарий
Garmonbon

ну что касается силовой поддержки, то даже пригожина на поводке держат

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1 комментарий
Zamir Saidov

Ну, для вооружённого восстания нужна серьезная поддержка внутри. Лесные братья в Дагестане имели оружие, убивали силовиков, но ничего у них не получилось.
Для несилового восстания тоже нужна поддержка. Деньгами, юристами. Но внутри страны её нет. Снаружи явной тоже нет.

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14 комментариев

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Слегка Придурковатый

«организация «Парни Плюс/Парни+»

Кто-нибудь знает об этой подозрительной организации?

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шифер едет

Конечно. Минюст, например.

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2 комментария
Лесной холод

да, слышал о таком dungeon

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Васисуалий Лоханкин

Варламов был давно готов. Собственности в России не имеет, колесит по миру. А Чикова похоже за интервью Дудю.

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Иван Помидоров

Чиков у них давно как кость в горле, просто очередь подошла.

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DosRaven

Собственность он как раз и имеет, да и семья в России живет.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Пацаны, сорян за вопрос, но задам, ибо не в курсе. А Веника в иноагенты записали?

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Евсей

Да и достаточно давно

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Шпуля Шунтиковна

Стоп. На моём календаре четверг. Обычно это в пятницу происходило....

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Тагир Сатлыков

В статье ошибка. Интервью Дудю было в этом гору. Пора уже перелистнуть счётчик ;)

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Sergey Folps

Делаем ставки господа кто следующий)

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HISOKA YT

Nice👌!

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Zloy Marketolog

Ну вот наконец и кудрявого можно поздравить)

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Дмитрий Шусов

А я думал, что Чиков уже иноагент. Что не день, то открытие.

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Дмитрий Ольшевский

а кто это?

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Denchis Позитива

Кого последнего признают иноагентом, тот проиграл 😁👍😎

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