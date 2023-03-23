Минюст признал иноагентами Илью Варламова и главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова Статьи редакции
За распространение «недостоверной информации» о решениях власти.
- Минюст расширил список иноагентов: в него попали блогер Илья Варламов, глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, бывший журналист «Дождя» Богдан Бакалейко, журналист и политолог Руслан Айсин, Светлана Лада-Русь (Пеунова) и организация «Парни Плюс/Парни+».
- По мнению Минюста, Варламов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».
- Чиков, кроме распространении «недостоверной информации» участвовал в «создании и распространении материалов других иноагентов». В феврале 2023 года он дал интервью Юрию Дудю — он также признан иноагентом.
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Долго Илью не добавляли)
Удивительно долго
Мариновали его, готовили. А сейчас уже всё.
Такой скользкий чел он, что даже не знаю не спецом ли его в обойму добавили.
Список хороших людей растёт. Партию инагентов создать можно?
Петушатник этот хочешь возглавить? Надо быть крайне не объективным, лицемерным и прозападным, также получать копейки с запада и при любой удобной ситуации хаять родную страну, точно подходишь под такой типаж гнилой личности?
Смысла нет. В партии любителей пива и то смысла больше.
хороших? что эти презервативы сделали хорошего?
Все на кого в YouTube подписан, признали иноагентами, за исключение строителей) это считается влиянием на меня?) 😂
Я бы на вашем месте серьезно задумался о том, контент какого качества вы потребляете
Давай проверим... Чей Крым?
Мне кажется Варламов должен был в эти списки после первых ЧП попасть, что-то прям реально долго)
Ну, он в системе нашего правительства работал некоторое время, вот и всё
Куда податься, безобидному еврею? Я кошер кушаю и все-таки жирею (с)
Забавно у Кудряшки получилось. Топил за Крымнаш потому что у него там, видите ли, бабушка (с) (хз, что ему мешало к ней так ездить), а теперь уот-так-уот - и в Украине в ЧС, и в РФ.
Интересно, что будет после того, когда признают всех иноагентами?!
заслуженный иноагент
Ну есть же еще список экстримистов и террористов.
Есть нежелательные организации, будут нежелательные физические лица.
Много чего придумать можно. Наверно лучше не подсказывать.
Начнут душить своих, что. Если маховик репрессий запущен, его уже не остановить. Новые палки будут нужны.
Так уже наезжали на "патриотов"
Ебать, когда же признают иноагентом того, что страну сдал Китаю с потрохами.
вам нужно выпить персену ибо вы ДБ
да хер признаю, весь лес сибирский продали, скоро пустыня там будет(
Прекрасное начало на vc. Очень ожидаемый комментарий
Пацаны день недели перепутали. Сегодня вообще-то четверг
четверг — это маленькая пятница
К ним медведев с ручной белкой заходил в гости.
Ройзмана когда добавят? Это второй после Варламова долгожитель
Ройзмана посадили на 14 суток на днях ни за что, там другой путь, более жесткий.
Сегодня ж не пятница
Наверно решили длинный уикенд устроить
Да хуй с ними
Да, он с ними. А с нами ли?..
Пора всех признать иноагентами
Пора ввести термин "латентный иноагент"
так вот о чем были те рекламные щиты-которые говорили что 23 марта это точка отсчета.Cегодня Одуван начал свое восхождение к власти-он возглавит революцию,и горе той многоэтажке которая останется стоять к началу его правления
Все что может возглавить одуван, это набег леммингов на кнопку лайк.
Все эти Ютуб политики жидко обосрались, когда решили, что поддержка лайком = реальной поддержки. И что чём то управлять так же просто как вести Ютуб канал.
Наконец-то Варламов дождался)
Мечта Варламова сбылась ))) типо как Яшин все о тюряге мечтал.
Странные времена. Долбанутая власть без логики. И идиоты оппозиционеры, даже не думающие про силовую поддержку (обзавестись стволами и боевиками) и реализацию нормальной войны компроматов по принципу "разделяй и властвуй". Из способностей РФ оппозиции ярко выражены лишь три - прилететь и сдаться ментам без боя, не улетать и сдаться на месте чуть ли ни участковому, не прилетать и кудахтать издалека, даже не заморачиваясь темой подготовки боевиков для взятия власти. Огонь. Сплошная импотенция одних и старческий маразм тех, что в Кремле, на Старой Площади и на Лубянке. Все что нужно знать о современном политическом фоне РФ.
Времена обычные. Логика капитала в своей финальной фазе. Оппозиционеры идиоты всегда. И всегда самой властью созданы и прикормлены. Чтоб отвлекать угнетаемый класс от его главных задач.
ну что касается силовой поддержки, то даже пригожина на поводке держат
Ну, для вооружённого восстания нужна серьезная поддержка внутри. Лесные братья в Дагестане имели оружие, убивали силовиков, но ничего у них не получилось.
Для несилового восстания тоже нужна поддержка. Деньгами, юристами. Но внутри страны её нет. Снаружи явной тоже нет.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
«организация «Парни Плюс/Парни+»
Кто-нибудь знает об этой подозрительной организации?
Конечно. Минюст, например.
да, слышал о таком dungeon
Варламов был давно готов. Собственности в России не имеет, колесит по миру. А Чикова похоже за интервью Дудю.
Чиков у них давно как кость в горле, просто очередь подошла.
Собственность он как раз и имеет, да и семья в России живет.
Пацаны, сорян за вопрос, но задам, ибо не в курсе. А Веника в иноагенты записали?
Да и достаточно давно
Стоп. На моём календаре четверг. Обычно это в пятницу происходило....
В статье ошибка. Интервью Дудю было в этом гору. Пора уже перелистнуть счётчик ;)
Делаем ставки господа кто следующий)
Nice👌!
Ну вот наконец и кудрявого можно поздравить)
А я думал, что Чиков уже иноагент. Что не день, то открытие.
а кто это?
Кого последнего признают иноагентом, тот проиграл 😁👍😎