Суд обязал «дочку» IBM в России выплатить своему контрагенту 31,1 млн рублей — предоплату за неоказанную техподдержку Статьи редакции
А предоставлять услуги техподдержки должны были российскому ЦБ.
- Арбитражный суд Москвы обязал ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» — российское юрлицо компании IBM — выплатить 31,1 млн рублей своему контрагенту, ООО «Бизнес телеком-импорт» (юрлицо дистрибьютора RRC). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, внимание на решение обратило CNews.
- Из них 30,1 млн рублей приходится на «неосновательное обогащение», а 1 млн рублей — на проценты за пользование этими средствами
- Согласно документу, «дочка» IBM в октябре 2020 года заключила соглашение об услугах техподдержки, которое несколько раз продлевали. В январе 2022-го она получила от контрагента предоплату — 84,2 млн рублей. Техподдержку должны были оказывать с 1 января по 31 марта 2022 года.
- Но в марте 2022-го IBM приостановила работу в России, а в июне объявила, что решила «планомерно свернуть» свой бизнес в стране.
- Сумма в иске — это предоплата за услуги в марте, которые контрагент потребовал вернуть. Суд признал, что приостановка работы в России — это не форс-мажорное обстоятельство, поэтому компания должна произвести возврат средств.
- Из опубликованного судом следует, что в соглашении речь шла о технической поддержке для программы SUSE Linux, которую оказывали третьему лицу — Центробанку России. Как отмечает CNews, российский ЦБ уже много лет использует ОС на основе Linux.
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Справедливое решение — услуги не оказаны, будьте добры верните деньги. И это норма для суда любой страны
В дурдоме все стабильно!
Держите нас в курсе! Обход врача уже был?
Еще один многопрофильный, совсехсторонний
За 30 млн могу посапортить suse даже пару месяцев
Ну а почему нет, если 30 миллионов в договоре и были прописаны? Этика всегда стоит денег. Не хочешь работать - верни деньги с неустойкой, делов-то.
Денег скорей всего нет, и не предвидится. Перевести из-за границы - нельзя. По хорошему, что бы там суд не говорил, но это форс-мажор. Все остальное - это софистика со стороны государства.
Эээ... Какой ещё нахер форс-мажор?
Остановка нормально работы компании(в частности блокировка финансовых потоков государством) в следствии войны.
Так компании никто не запрещал работать.
А то, что они сами так решили - какой ещё это форс - мажор. Не неси чушь -)
С чего вдруг перевести из-за границы нельзя?
Даже как-то слабовато на фоне гуглоштрафов. Стареет московский суд?
Корову нужно доить неспеша, а не рубить сразу на мясо.
Просто истец не рт
Зачем 30? Жахайте на все деньги
Еще не разогреты все клавиатуры и пар не подан на нужный поршень паровоза ))
Ты что курил? Тебе к товарищу выше Union Mars. Он как раз оттуда
84 ляма за три месяца ...
Откат 80%
А можно мне тоже 31 млн? Кто-то нибудь хочет выплатить?
Ну IBM создай, открой филиал в России, найти клиентов,
Если бы я был господом вашим богом, я бы не 31 млн просил!
Справедливо, что бубнеть-то