Право
Евгения Евсеева

Суд обязал «дочку» IBM в России выплатить своему контрагенту 31,1 млн рублей — предоплату за неоказанную техподдержку Статьи редакции

А предоставлять услуги техподдержки должны были российскому ЦБ.

  • Арбитражный суд Москвы обязал ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» — российское юрлицо компании IBM — выплатить 31,1 млн рублей своему контрагенту, ООО «Бизнес телеком-импорт» (юрлицо дистрибьютора RRC). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, внимание на решение обратило CNews.
  • Из них 30,1 млн рублей приходится на «неосновательное обогащение», а 1 млн рублей — на проценты за пользование этими средствами
  • Согласно документу, «дочка» IBM в октябре 2020 года заключила соглашение об услугах техподдержки, которое несколько раз продлевали. В январе 2022-го она получила от контрагента предоплату — 84,2 млн рублей. Техподдержку должны были оказывать с 1 января по 31 марта 2022 года.
  • Но в марте 2022-го IBM приостановила работу в России, а в июне объявила, что решила «планомерно свернуть» свой бизнес в стране.
  • Сумма в иске — это предоплата за услуги в марте, которые контрагент потребовал вернуть. Суд признал, что приостановка работы в России — это не форс-мажорное обстоятельство, поэтому компания должна произвести возврат средств.
  • Из опубликованного судом следует, что в соглашении речь шла о технической поддержке для программы SUSE Linux, которую оказывали третьему лицу — Центробанку России. Как отмечает CNews, российский ЦБ уже много лет использует ОС на основе Linux.

#новость #цб #ibm

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23 комментария
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 Dmitriy Islamov

Справедливое решение — услуги не оказаны, будьте добры верните деньги. И это норма для суда любой страны

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Union Mars

В дурдоме все стабильно!

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Alexander Golubev

Держите нас в курсе! Обход врача уже был?

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Alexandr Ericson

Еще один многопрофильный, совсехсторонний

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Михаил Желтухин

За 30 млн могу посапортить suse даже пару месяцев

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V Gradusov

Ну а почему нет, если 30 миллионов в договоре и были прописаны? Этика всегда стоит денег. Не хочешь работать - верни деньги с неустойкой, делов-то.

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John Doe

Денег скорей всего нет, и не предвидится. Перевести из-за границы - нельзя. По хорошему, что бы там суд не говорил, но это форс-мажор. Все остальное - это софистика со стороны государства.

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Март Свитшотов

Эээ... Какой ещё нахер форс-мажор?

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John Doe

Остановка нормально работы компании(в частности блокировка финансовых потоков государством) в следствии войны.

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Март Свитшотов

Так компании никто не запрещал работать.
А то, что они сами так решили - какой ещё это форс - мажор. Не неси чушь -)

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Михаил Иванович

С чего вдруг перевести из-за границы нельзя?

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Вадим Демидов

Даже как-то слабовато на фоне гуглоштрафов. Стареет московский суд?

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Вася Пражкин

Корову нужно доить неспеша, а не рубить сразу на мясо.

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John Nash

Просто истец не рт

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Не очень хороший человек

Зачем 30? Жахайте на все деньги

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Сергей Леопольдович

Еще не разогреты все клавиатуры и пар не подан на нужный поршень паровоза ))

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Alexandr Ericson

Ты что курил? Тебе к товарищу выше Union Mars. Он как раз оттуда

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Отображаемое имя

84 ляма за три месяца ...

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Pasha Z

Откат 80%

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Игорь Белкин

А можно мне тоже 31 млн? Кто-то нибудь хочет выплатить?

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Pasha Z

Ну IBM создай, открой филиал в России, найти клиентов,

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Игорь Белкин

Если бы я был господом вашим богом, я бы не 31 млн просил!

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AIAIAI

Справедливо, что бубнеть-то

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