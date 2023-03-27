Китай пытался вернуть основателя Alibaba Джека Ма на родину для создания благоприятного имиджа для бизнеса — Bloomberg Статьи редакции
Предприниматель почти не показывается на публике после критики китайских властей в 2020 году и отъезда из страны.
- Китайские власти пытались убедить Ма вернуться и помочь им продемонстрировать государственную поддержку бизнеса, рассказал источник Bloomberg. Но предприниматель решил остаться за границей и заявил, что ушёл из своих компаний, чтобы сосредоточиться на исследованиях в сельском хозяйстве, говорят знакомые с ситуацией собеседники.
- По их словам, Ма сказал руководителям Alibaba и Ant Group не зацикливаться на его возвращении в Китай, но он «привержен их успеху даже на расстоянии».
- Джек Ма перестал часто появляться на публике после критики китайских властей, которые решили отменить IPO его финтех-компании Ant Group в 2020 году — оно должно было стать рекордным. В частности, Ма говорил, что финансовая политика страны «душит инновации». В январе 2023-го Bloomberg писал, что Ма утратит контроль над Ant Group.
- В 2021 году антимонопольный регулятор Китая наложил на Alibaba рекордный для страны штраф в $2,8 млрд. По подсчётам Bloomberg, на фоне давления китайских властей компания потеряла $344 млрд капитализации за год.
- В ноябре 2022 года Financial Times писала, что Ма покинул Китай и уже полгода живёт в Японии, иногда выезжая в другие страны на фоне «продолжающегося подавления Пекином ИТ-сектора». Bloomberg сообщает, что предприниматель посетил одну из школ в китайском Ханчжоу в конце марта, но неизвестно, как долго пробудет в стране.
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Хорошо ещё, что с мешком на голове в Китай не возвращают))
Ну вообще-то может и возвращают. Недавно было расследование про сеть китайских тайных полицейских участков по всему миру.
С задачей следить за уехавшими китайцами и кошмарить тех, кто лодку качает.
А некоторые знаменитости в самом Китае, сказавшие что-то неугодное, просто пропадают из паблика.
Про "санаторий для уйгур" и так все знают.
Та еще тоталитарная помойка.
а что плохо в уйгурах? там обезопасили народ от мирной религии
То есть если в регионе есть отдельные террористы, то загонять всех в большое гетто с камерами и блокпостами на каждом шагу и отправлять на "работы по перевоспитанию" по поводам типа -нашли запрещенную книгу это ок?
Сам бы хотел там пожить?
Норм, либо вторая Сирия получится
почему-то Татарстан в Сирию не превращается
или голову в мешке
Ну так бы они навряд ли смогли продемонстрировать поддержку бизнеса
Ну почему же. Достали бы из мешка и продемонстрировали)
Они лучше нас знают... Проще всего, целлофановый пакетик... Не придется таскать...
Сначала удар в псину, а потом плошка риса и кошка-жена. На что они надеялись?
Товарищ Си!
Тощий утконос признавать ошибка и усердно работать на плошка риса! Удар, удар!
А товарища Си не нужно ударять два разо, у него без удара тоже получается забить гол.
Хотят вернуть, пусть публичные гарантии дадут
Смешно
И смешно, и жалко, что тупо верят, что монстр станет добрым.
В последнее, что можно верить, это в китайские гарантии.
Есть ещё российские))))
Плохой пример заразителен. Мы тоже давали кому-то гарантии, но увы...
И не надо надеяться, что завтра, послезавтра будет лучше. Когда болезнь невилечим лучше сразу удалить. Врачи советуют.
"Спасибо, но нуевонахуй" © Ваш Джек
Китайцам верить нельзя. Тем более, если ты сам китаец
А кому можно верить?)
В.В.П ! Еще Рогозину и конечно же Пригожину - Вагнер ждёт всех не сОгласных 😀.
сначала критикуют,а потом пытаются убедить восстановить имя-очень здорово
Опять Bloomberg с желтушными новостями:
"Китай пытался вернуть основателя Alibaba Джека Ма на родину для создания благоприятного имиджа для бизнеса — Bloomberg"
Ну и вернул.
https://www.reuters.com/world/china/alibaba-founder-jack-ma-returns-china-school-visit-scmp-citing-sources-2023-03-27/
Таких умных людей надо беречь, такую крупную компанию открыл для страны, такие доходы пригласил, а они пытались обонкротить его вместе с компанией, ушел оттуда, чтобы сохранить компанию Алибаба для страны, и сейчас он нужен, так верните ему все миллярды, он и так крупные доходы приносил, оставив свою страну из за вас, а нашли повод миллярды отнять, разве после этого гений вернётся в Китай, он оскарблен, он страдает без Китая, он былпреданым к Китаю, а нет, и теперь покоя нет, приказывают или требуют вернуться, чтобы выручать страну, какая может быть страна, после того как к нему относились?!!!
ну вообще сегодня Ма уже таки в Китае.
ошибся блумберг.
это есть в тексте новости
В ноябре 2022 года Financial Times писала, что Ма покинул Китай и уже полгода живёт в Японии, иногда выезжая в другие страны на фоне «продолжающегося подавления Пекином ИТ-сектора». Bloomberg сообщает, что предприниматель посетил одну из школ в китайском Ханчжоу в конце марта, но неизвестно, как долго пробудет в стране.
Вроде в Японии
В Китае.
Так пусть у пыни спросят, как продемонстрировать государственную поддержку бизнеса
не хватает китайцам списка Ти Това
Таких умных людей надо беречь, такую крупную компанию открыл для страны, такие доходы приносил, а они пытались обанкротить его вместе с компанией, ушел оттуда, чтобы сохранить компанию Алибаба для страны, и сейчас он нужен, так верните ему все миллярды, он и так крупные доходы приносил, оставив свою страну из за вас, а нашли повод миллярды отнять, даже после этого, разве после этого гений вернётся в Китай, он оскарблен, он страдает без Китая, он был преданым родине, а нет, и сейчас нет покоя, приказывают или требуют вернуться, чтобы выручать страну, какая может быть страна, после того как к нему относились?!!!
Китайские коммунистические чмони
Любые
Из новости китайские. Российские вообще дно.
Последнее китайское предупреждение
Не увидел слова "вернулся", приехать, чтобы посетить им основанную школу – не тянет на возвращение.
Так оно какое – возвращение на родину для создания благоприятного имиджа для бизнеса!
Винни пых разозлился сам на себя за то что такой тупой и ничего не знать о бизнесе. Поэтому вызвал злой кошко муж себе в наказание.