Право
Таня Боброва

Китай пытался вернуть основателя Alibaba Джека Ма на родину для создания благоприятного имиджа для бизнеса — Bloomberg Статьи редакции

Предприниматель почти не показывается на публике после критики китайских властей в 2020 году и отъезда из страны.

  • Китайские власти пытались убедить Ма вернуться и помочь им продемонстрировать государственную поддержку бизнеса, рассказал источник Bloomberg. Но предприниматель решил остаться за границей и заявил, что ушёл из своих компаний, чтобы сосредоточиться на исследованиях в сельском хозяйстве, говорят знакомые с ситуацией собеседники.
  • По их словам, Ма сказал руководителям Alibaba и Ant Group не зацикливаться на его возвращении в Китай, но он «привержен их успеху даже на расстоянии».
  • Джек Ма перестал часто появляться на публике после критики китайских властей, которые решили отменить IPO его финтех-компании Ant Group в 2020 году — оно должно было стать рекордным. В частности, Ма говорил, что финансовая политика страны «душит инновации». В январе 2023-го Bloomberg писал, что Ма утратит контроль над Ant Group.
  • В 2021 году антимонопольный регулятор Китая наложил на Alibaba рекордный для страны штраф в $2,8 млрд. По подсчётам Bloomberg, на фоне давления китайских властей компания потеряла $344 млрд капитализации за год.
  • В ноябре 2022 года Financial Times писала, что Ма покинул Китай и уже полгода живёт в Японии, иногда выезжая в другие страны на фоне «продолжающегося подавления Пекином ИТ-сектора». Bloomberg сообщает, что предприниматель посетил одну из школ в китайском Ханчжоу в конце марта, но неизвестно, как долго пробудет в стране.
Фото Qilai Shen / Bloomberg 

#новость #alibaba #джекма

3088 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Написать комментарий...
 Игошин Артемий

Хорошо ещё, что с мешком на голове в Китай не возвращают))

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Ну вообще-то может и возвращают. Недавно было расследование про сеть китайских тайных полицейских участков по всему миру.
С задачей следить за уехавшими китайцами и кошмарить тех, кто лодку качает.
А некоторые знаменитости в самом Китае, сказавшие что-то неугодное, просто пропадают из паблика.
Про "санаторий для уйгур" и так все знают.
Та еще тоталитарная помойка.

Ответить
Развернуть ветку
Зелёный Крокодил

а что плохо в уйгурах? там обезопасили народ от мирной религии

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

То есть если в регионе есть отдельные террористы, то загонять всех в большое гетто с камерами и блокпостами на каждом шагу и отправлять на "работы по перевоспитанию" по поводам типа -нашли запрещенную книгу это ок?

Сам бы хотел там пожить?

Ответить
Развернуть ветку
Мох

Норм, либо вторая Сирия получится

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

почему-то Татарстан в Сирию не превращается

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

или голову в мешке

Ответить
Развернуть ветку
Игошин Артемий

Ну так бы они навряд ли смогли продемонстрировать поддержку бизнеса

Ответить
Развернуть ветку
Николай Глущенко

Ну почему же. Достали бы из мешка и продемонстрировали)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Они лучше нас знают... Проще всего, целлофановый пакетик... Не придется таскать...

Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Сначала удар в псину, а потом плошка риса и кошка-жена. На что они надеялись?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Бойко
Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Товарищ Си!
Тощий утконос признавать ошибка и усердно работать на плошка риса! Удар, удар!

Ответить
Развернуть ветку
Николай Бойко
Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

А товарища Си не нужно ударять два разо, у него без удара тоже получается забить гол.

Ответить
Развернуть ветку
VC комментатор

Хотят вернуть, пусть публичные гарантии дадут

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Смешно

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

И смешно, и жалко, что тупо верят, что монстр станет добрым.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

В последнее, что можно верить, это в китайские гарантии.

Ответить
Развернуть ветку
Bastard

Есть ещё российские))))

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Плохой пример заразителен. Мы тоже давали кому-то гарантии, но увы...

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

И не надо надеяться, что завтра, послезавтра будет лучше. Когда болезнь невилечим лучше сразу удалить. Врачи советуют.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

"Спасибо, но нуевонахуй" © Ваш Джек

Ответить
Развернуть ветку
Сомалийский космонавт

Китайцам верить нельзя. Тем более, если ты сам китаец

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Писарев

А кому можно верить?)

Ответить
Развернуть ветку
Arc

В.В.П ! Еще Рогозину и конечно же Пригожину - Вагнер ждёт всех не сОгласных 😀.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Агеев

сначала критикуют,а потом пытаются убедить восстановить имя-очень здорово

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Опять Bloomberg с желтушными новостями:
"Китай пытался вернуть основателя Alibaba Джека Ма на родину для создания благоприятного имиджа для бизнеса — Bloomberg"
Ну и вернул.
https://www.reuters.com/world/china/alibaba-founder-jack-ma-returns-china-school-visit-scmp-citing-sources-2023-03-27/

Ответить
Развернуть ветку
Алвард Grigoryan

Таких умных людей надо беречь, такую крупную компанию открыл для страны, такие доходы пригласил, а они пытались обонкротить его вместе с компанией, ушел оттуда, чтобы сохранить компанию Алибаба для страны, и сейчас он нужен, так верните ему все миллярды, он и так крупные доходы приносил, оставив свою страну из за вас, а нашли повод миллярды отнять, разве после этого гений вернётся в Китай, он оскарблен, он страдает без Китая, он былпреданым к Китаю, а нет, и теперь покоя нет, приказывают или требуют вернуться, чтобы выручать страну, какая может быть страна, после того как к нему относились?!!!

Ответить
Развернуть ветку
Соня

ну вообще сегодня Ма уже таки в Китае.
ошибся блумберг.

Ответить
Развернуть ветку
dixi

это есть в тексте новости
В ноябре 2022 года Financial Times писала, что Ма покинул Китай и уже полгода живёт в Японии, иногда выезжая в другие страны на фоне «продолжающегося подавления Пекином ИТ-сектора». Bloomberg сообщает, что предприниматель посетил одну из школ в китайском Ханчжоу в конце марта, но неизвестно, как долго пробудет в стране.

Ответить
Развернуть ветку
Алвард Grigoryan

Вроде в Японии

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

В Китае.

Ответить
Развернуть ветку
GG

Так пусть у пыни спросят, как продемонстрировать государственную поддержку бизнеса

Ответить
Развернуть ветку
директор робота

не хватает китайцам списка Ти Това

Ответить
Развернуть ветку
Алвард Grigoryan

Таких умных людей надо беречь, такую крупную компанию открыл для страны, такие доходы приносил, а они пытались обанкротить его вместе с компанией, ушел оттуда, чтобы сохранить компанию Алибаба для страны, и сейчас он нужен, так верните ему все миллярды, он и так крупные доходы приносил, оставив свою страну из за вас, а нашли повод миллярды отнять, даже после этого, разве после этого гений вернётся в Китай, он оскарблен, он страдает без Китая, он был преданым родине, а нет, и сейчас нет покоя, приказывают или требуют вернуться, чтобы выручать страну, какая может быть страна, после того как к нему относились?!!!

Ответить
Развернуть ветку
GG

Китайские коммунистические чмони

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Samoil

Любые

Ответить
Развернуть ветку
GG

Из новости китайские. Российские вообще дно.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Последнее китайское предупреждение

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я
Ответить
Развернуть ветку
muiren

Не увидел слова "вернулся", приехать, чтобы посетить им основанную школу – не тянет на возвращение.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Демидов

Так оно какое – возвращение на родину для создания благоприятного имиджа для бизнеса!

Ответить
Развернуть ветку
GG

Винни пых разозлился сам на себя за то что такой тупой и ничего не знать о бизнесе. Поэтому вызвал злой кошко муж себе в наказание.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
null