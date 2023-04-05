Право
Евгения Евсеева

Участнице «30 до 30» американского Forbes, которую JP Morgan уличил в обмане, предъявили обвинение в мошенничестве Статьи редакции

Параллельно с этим иск против неё подала SEC.

  • Основательницу финансовой платформы Frank для помощи при поступлении в колледжи США Чарли Джевис арестовали 3 апреля, пишет Reuters. 4 апреля прокуратура предъявила ей обвинение в мошенничестве на $175 млн — это сумма, за которую JP Morgan купил стартап в 2021 году.
  • Согласно заявлению Минюста США, против Джевис открыли уголовное дело. Её обвиняют в фальсификации данных о количестве пользователей Frank: компания заявляла, что их было 4,25 млн, на деле — меньше 300 тысяч. Дело возбудили после иска JP Morgan в январе 2023 года.
  • Джевис предъявили обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, в нём самом и мошенничестве с помощью электронных средств — каждый из трёх пунктов предполагает наказание до 30 лет тюрьмы. Кроме этого, её обвинили в мошенничестве с ценными бумагами — оно предполагает наказание до 20 лет тюрьмы.
  • Также против Джевис подала иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор тоже обвиняет её в мошенничестве. Согласно расследованию SEC, в результате сделки с JP Morgan Джевис получила как минимум $9,7 млн от продажи акций, «миллионы» через целевые фонды и контракт, который предполагал выплату $20 млн в качестве бонуса.
  • Сама Джевис обвинения отрицает. Суд установил ей залог в $2 млн.
  • Frank создана в 2016 году, а в 2019-м его основательница Чарли Джевис вошла в рейтинг «З0 до 30» американского Forbes. Компания помогает студентам в США ускоренно подать заявление на получение гранта на высшее образование. JP Morgan закрыл компанию в январе 2023 года — после подачи иска против её основательницы.

#новость #jpmorgan

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Рейтинг «15 строгого до 30»

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Слегка Придурковатый

Будет вместе с Элизабет Холмс нарды из хлебного мякиша делать.

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Невероятный Блондин

У них бородинский не в ходу, придётся чем-то подкрашивать

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Вадим Д.

Переименовать гражданку в 20 до 30 и открыть новый рейтинг: кого из других рейтингов на сколько посадили.

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Сидор

Всегда один вопрос в таких случаях"Зачем оставаться?"
Ну наследил, не стой во всем этом. Отойди.

Трать деньги и живи там, где тебя не найдут/не выдадут.

Нет, головокружение от успехов не дает покоя.
И потом перрон, вагон и черный дельфин и тюрьма.

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Petr0vich71

Найдут везде

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Сидор

Даже если так (хотя и спорно). Но что лучше: либо сразу в тюрьму либо сладкая жизнь и потом в тюрьму?

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alexstellar

лучше никого не обманывать и жить честно

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Добрый Песец

Трудом праведным не наживёшь палат каменных)

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alexstellar

Ну да в РФ, а в цивилизованных странах наоборот

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Sergey S

О-да, Святой Запад, где все желающие идут в миллиардеры.

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Добрый Песец

в цивилизованных это каких?

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Сидор

Что лучше или хуже каждый решает сам.
Нет универсальных правил, как прожить жизнь

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alexstellar

серьезно что ли? Есть как минимум одно универсальное правило - называется закон.

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JewelRunner

К сожалению, иногда возникают такие ситуации, когда нарушение закона неизбежно.

Это, конечно, не про героиню сюжета, ибо чтобы додуматься заскамить JP Morgan, нужно быть просто сказочным человеком.

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alexstellar

Если так считать, то так и до тюрьмы недалеко. Хакнуть систему - то есть найти порядок, когда ты не нарушаешь закон и никого не обманываешь, это одно, нарушить закон - другое. Хотя и тут святой запад уже впереди планеты всей, не просто манипулировать системой, а хакнуть очень этично

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JewelRunner
Если так считать, то так и до тюрьмы недалеко.

Любому человеку, даже самому законопослушному, всегда недалеко до тюрьмы. Те, кто думают иначе, просто сами себя обманывают.

то есть найти порядок, когда ты не нарушаешь закон и никого не обманываешь

Сегодня да. А завтра ты приходишь домой, застукиваешь жену с любовником, и следующее, что ты помнишь это как они без сознания лежат на полу.

Хотя и тут святой запад уже впереди планеты всей, не просто манипулировать системой, а хакнуть очень этично

Важен грамотный риск-менеджмент, нужно тщательно взвешивать риски от нарушения закона и риски от его соблюдения, и так принимать решения.

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Борис Васильев

Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой (с).
Это более гибко и универсально.

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Сидор

Чьи законы? В чьих интересах законы были приняты? Кем приняты?

У вас какая-то пионэрская картина мира

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just a.

А никого не смущает, что SEC подаёт иски уже по факту вскрытого мошенничества (не ими вскрытого)?
Проверять на этапе работы компании, отслеживать денежные потоки, коли их акции в обороте - нее?

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Алексей Иванов

Подобное даже у Маска не получилось.

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Denis Zotov

Все компании не проверить. Даже JP Morgan прошляпил проверку, хотя делал due diligence и вскрыл обман уже после завершения сделки.

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Дмитрий Родионов

По факту контора гражданки хорошо работала и делала доброе дело.
Просто она приврала с масштабом, чтоб обмануть банкиров.
Считаю благородное праведное дело.
Молодец Чарли Дэвис.

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Riddick

Это называется - мошенничество, выманивать крупные суммы средств, которые берутся под то чего нет в помине, и в любой нормальной стране это карается тюрьмой.

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Юрий

это называется-развели лоха. Для америки это нормально.

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Дмитрий Родионов

Так обмануть банк, тем более Морган, это праведное благородное дело

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just a.

Все правильно говоришь.
Вор ворует, фраер пашет.
.
Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он ее об забор порвет. Не жили богато, нехyй и начинать.

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Исторический кран

что то Forbes в последнее время часто косячит с выбором

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Сидор

Хм, а вы предлагете due diligance делать каждому кандидату и его бизнесу из каждого списка?
Тогда Forbes был бы не СМИ, а неплохим консалтинговым агентством

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Peter Mochalov

Да нет, наоборот

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Vladislav Pyatnitsky

Появилось даже понятие - проклятие Форбс (a Forbes Curse). Когда какой-то человек, например, СБФ или Елизабет Холмс, компания (WeWork) или продукт (телефоны Nokia), то сразу происходят падение, разоблачение, банкротство или другие страшные вещи. Однако, я бы был скептичен к этому понятию, так как хотел бы подождать полноценного исследования. Учитывая, сколько людей/компаний было на обложках, по моему мнению, все равно будет процент людей/компаний, которые попали/попадут на обложку недобросовестно.

https://youtu.be/pj0uxrwtZkY

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Goods Trend

WeWork классный сериал получился

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Andrey Chuguev

"Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло" ©

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Родитель 1

Шоколад ни в чем не виноват

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Невкусно и грустно
компания заявляла, что их было 4,25 млн, на деле — меньше 300 тысяч.

Fake it and never make it (c)

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Lead 4b

Да за такие бачи она могла бы купить трафика нормально и реальных людей зарегать, тупая шкура.

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Юрий

Никогда такого не было, и вот опять)))

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Мишаня

А потом будет аля "женский волк с уол стрит", как скамить как угодно и кого угодно. Ждем после выхода, на форуме в рашке)

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Pavel Penkov

Про Теранос есть уже

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Pavel Penkov

SBF и Холмс попадали в этот список?

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Goods Trend

Вроде нет. Из WeWork тоже в Times только

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