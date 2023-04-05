Участнице «30 до 30» американского Forbes, которую JP Morgan уличил в обмане, предъявили обвинение в мошенничестве Статьи редакции
Параллельно с этим иск против неё подала SEC.
- Основательницу финансовой платформы Frank для помощи при поступлении в колледжи США Чарли Джевис арестовали 3 апреля, пишет Reuters. 4 апреля прокуратура предъявила ей обвинение в мошенничестве на $175 млн — это сумма, за которую JP Morgan купил стартап в 2021 году.
- Согласно заявлению Минюста США, против Джевис открыли уголовное дело. Её обвиняют в фальсификации данных о количестве пользователей Frank: компания заявляла, что их было 4,25 млн, на деле — меньше 300 тысяч. Дело возбудили после иска JP Morgan в январе 2023 года.
- Джевис предъявили обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, в нём самом и мошенничестве с помощью электронных средств — каждый из трёх пунктов предполагает наказание до 30 лет тюрьмы. Кроме этого, её обвинили в мошенничестве с ценными бумагами — оно предполагает наказание до 20 лет тюрьмы.
- Также против Джевис подала иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор тоже обвиняет её в мошенничестве. Согласно расследованию SEC, в результате сделки с JP Morgan Джевис получила как минимум $9,7 млн от продажи акций, «миллионы» через целевые фонды и контракт, который предполагал выплату $20 млн в качестве бонуса.
- Сама Джевис обвинения отрицает. Суд установил ей залог в $2 млн.
- Frank создана в 2016 году, а в 2019-м его основательница Чарли Джевис вошла в рейтинг «З0 до 30» американского Forbes. Компания помогает студентам в США ускоренно подать заявление на получение гранта на высшее образование. JP Morgan закрыл компанию в январе 2023 года — после подачи иска против её основательницы.
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Рейтинг «15 строгого до 30»
Будет вместе с Элизабет Холмс нарды из хлебного мякиша делать.
У них бородинский не в ходу, придётся чем-то подкрашивать
Переименовать гражданку в 20 до 30 и открыть новый рейтинг: кого из других рейтингов на сколько посадили.
Всегда один вопрос в таких случаях"Зачем оставаться?"
Ну наследил, не стой во всем этом. Отойди.
Трать деньги и живи там, где тебя не найдут/не выдадут.
Нет, головокружение от успехов не дает покоя.
И потом перрон, вагон и черный дельфин и тюрьма.
Найдут везде
Даже если так (хотя и спорно). Но что лучше: либо сразу в тюрьму либо сладкая жизнь и потом в тюрьму?
лучше никого не обманывать и жить честно
Трудом праведным не наживёшь палат каменных)
Ну да в РФ, а в цивилизованных странах наоборот
О-да, Святой Запад, где все желающие идут в миллиардеры.
в цивилизованных это каких?
Что лучше или хуже каждый решает сам.
Нет универсальных правил, как прожить жизнь
серьезно что ли? Есть как минимум одно универсальное правило - называется закон.
К сожалению, иногда возникают такие ситуации, когда нарушение закона неизбежно.
Это, конечно, не про героиню сюжета, ибо чтобы додуматься заскамить JP Morgan, нужно быть просто сказочным человеком.
Если так считать, то так и до тюрьмы недалеко. Хакнуть систему - то есть найти порядок, когда ты не нарушаешь закон и никого не обманываешь, это одно, нарушить закон - другое. Хотя и тут святой запад уже впереди планеты всей, не просто манипулировать системой, а хакнуть очень этично
Любому человеку, даже самому законопослушному, всегда недалеко до тюрьмы. Те, кто думают иначе, просто сами себя обманывают.то есть найти порядок, когда ты не нарушаешь закон и никого не обманываешь
Сегодня да. А завтра ты приходишь домой, застукиваешь жену с любовником, и следующее, что ты помнишь это как они без сознания лежат на полу.Хотя и тут святой запад уже впереди планеты всей, не просто манипулировать системой, а хакнуть очень этично
Важен грамотный риск-менеджмент, нужно тщательно взвешивать риски от нарушения закона и риски от его соблюдения, и так принимать решения.
Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой (с).
Это более гибко и универсально.
Чьи законы? В чьих интересах законы были приняты? Кем приняты?
У вас какая-то пионэрская картина мира
А никого не смущает, что SEC подаёт иски уже по факту вскрытого мошенничества (не ими вскрытого)?
Проверять на этапе работы компании, отслеживать денежные потоки, коли их акции в обороте - нее?
Подобное даже у Маска не получилось.
Все компании не проверить. Даже JP Morgan прошляпил проверку, хотя делал due diligence и вскрыл обман уже после завершения сделки.
По факту контора гражданки хорошо работала и делала доброе дело.
Просто она приврала с масштабом, чтоб обмануть банкиров.
Считаю благородное праведное дело.
Молодец Чарли Дэвис.
Это называется - мошенничество, выманивать крупные суммы средств, которые берутся под то чего нет в помине, и в любой нормальной стране это карается тюрьмой.
это называется-развели лоха. Для америки это нормально.
Так обмануть банк, тем более Морган, это праведное благородное дело
Все правильно говоришь.
Вор ворует, фраер пашет.
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Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он ее об забор порвет. Не жили богато, нехyй и начинать.
что то Forbes в последнее время часто косячит с выбором
Хм, а вы предлагете due diligance делать каждому кандидату и его бизнесу из каждого списка?
Тогда Forbes был бы не СМИ, а неплохим консалтинговым агентством
Да нет, наоборот
Появилось даже понятие - проклятие Форбс (a Forbes Curse). Когда какой-то человек, например, СБФ или Елизабет Холмс, компания (WeWork) или продукт (телефоны Nokia), то сразу происходят падение, разоблачение, банкротство или другие страшные вещи. Однако, я бы был скептичен к этому понятию, так как хотел бы подождать полноценного исследования. Учитывая, сколько людей/компаний было на обложках, по моему мнению, все равно будет процент людей/компаний, которые попали/попадут на обложку недобросовестно.
https://youtu.be/pj0uxrwtZkY
WeWork классный сериал получился
"Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло" ©
Шоколад ни в чем не виноват
Fake it and never make it (c)
Да за такие бачи она могла бы купить трафика нормально и реальных людей зарегать, тупая шкура.
Никогда такого не было, и вот опять)))
А потом будет аля "женский волк с уол стрит", как скамить как угодно и кого угодно. Ждем после выхода, на форуме в рашке)
Про Теранос есть уже
SBF и Холмс попадали в этот список?
Вроде нет. Из WeWork тоже в Times только