Госдума поддержала оборотные штрафы для операторов, на сетях которых нет систем оперативно-розыскных мероприятий Статьи редакции
Это одна из трёх инициатив Минцифры, с помощью которых ведомство хочет обязать операторов устанавливать эти системы.
- Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает внести поправки в КоАП об оборотных штрафах для операторов, у которых отсутствуют системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).
- За первое нарушение штраф составит 0,001-0,003% от годовой выручки оператора за услуги связи, за повторное — 0,01-0,03% от неё же. Сейчас в КоАП уже есть штрафы за неустановку СОРМ: 300-500 тысяч рублей за первое нарушение и 2-6 млн рублей за повторное.
- Автор проекта — Минцифры. Ведомство кроме штрафов предлагало увеличить госпошлины с 7,5 тысяч до 1 млн рублей для новых операторов — законопроект уже поддержали в первом чтении. Также Минцифры хотело обязать операторов перед получением лицензии на оказание услуг связи согласовывать с ФСБ схему построения сети — но против предложения выступило Минэкономразвития.
- СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях. Они позволяют правоохранительным органам получать доступ к звонкам, SMS и интернет-трафику абонентов. С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому мобильные операторы и интернет-провайдеры должны временно хранить эти данные.
- Из-за технических и финансовых сложностей, связанных с введением СОРМ, операторы предпочитали уклоняться от их установки. Например, им выгоднее было добровольно прекратить лицензию и получить новую, из-за чего внедрение СОРМ можно было отложить, отмечал «Интерфакс».
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Ну да, как же такую «благодать» без поддержки-то оставить?
И неужели ещё остались операторы без СОРМ?
С трудом верится, что остались. Картинка в тему 👍😆
Слушать и слышать
Ну что ж, видимо, операторы связи теперь сильно заинтересованы в установке систем оперативно-розыскных мероприятий на своих сетях. Может быть, они смогут придумать какие-нибудь креативные и необычные способы реализации этой задачи? Например, использовать дроны или даже тренированных голубей для сбора информации? Хотя, конечно, это все звучит довольно безумно.
Закон Яровой работает все-таки или нет? Как связать слова "действует" и "должны хранить"?
В какой то степени. Не зря же операторы тарифы подняли, не за свой же счет новации проводить.
"Системы оперативно-розыскных мероприятий" - это завуалированное название кремлевских ботоферм?
Нет,это чтобы про Путина плохо не говорили по телефону
Хорошо бы отучить людей пользоваться интернетом и научить ходить строем.
нужно больше золота
ну правильно,товарищу майору неудобно без систем оперативно-розыскных мероприятий