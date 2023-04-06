Право
Полина Лааксо

Microsoft выплатит около $3 млн за нарушение санкций США — в том числе введённых в отношении России Статьи редакции

Речь об экспорте услуг и ПО из США в подсанкционные юрисдикции.

  • Американский Минфин сообщил о 1339 случаях, когда корпорация Microsoft проигнорировала ограничения, которые правительство страны наложило на Кубу, Иран, Сирию и Россию, рассказало Reuters со ссылкой на ведомство.
  • Большинство нарушений пришлось на период с 2012-го по 2019 год. Они произошли, потому что Microsoft «не смогла выявить и приостановить» использование своих продуктов попавшими под блокирующие санкции российскими физическими и юридическими лицами в Крыму.
  • В разговоре с изданием компания признала, что действительно не смогла в полной мере соблюсти правила санкционных режимов. Но, по словам Минфина США, она содействовала регуляторам, «добровольно раскрыв случаи нарушения», и сразу согласилась выплатить $2,98 млн.
Источник: РБК
  • Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России 4 марта 2022 года. В июне она рассказала, что также «значительно сократит» бизнес в стране, что затронет более 400 сотрудников.

#новость #microsoft #штрафы

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24 комментария
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 Цифровые комплексы

Это им повезло что с Царьградом не связались, их бы тут быстро на счётчик поставили, 3 млн долларов мелочью бы показались )

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Dmitry

это и так мелочь для такой компании

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Arslan Tazhbaev

С Царьградом было бы 3 млн. долларов в день и увеличение вдвое еженедельно ))

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Вадим Д.

Проклятые нарушители! Радуйтесь, что московский справедливый суд на вас штраф $100 мильёнов в секунду не наложил.

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Виктор Котлов

Деньги не пахнут ))

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Zloy

Мне одному кажется что Америка достигла самого дна ☁️, и пытается брызгать слюнями 💦на всех 🤣

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Цифровые комплексы

А вы госдолг США видели?

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Сергей

$31,460,399,840,834

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Makar H

Да!

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шатал устоев

Красивое?:)

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Император Нолимоций

Ага. Американский президент плюнул — вжух, и нету торговли нормальными акциями и валютами, софта и процессоров. И все в панике думают, где бы достать, из какой стиралки выковырять, какой тугрик купить. Смотрите, как бы не высморкался — телефон ваш в тыкву превратится.

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шатал устоев

Вот интересно, а что будет, если эпол и мс просто прекратят локализацию продуктов под ру рынок?
Господа эксперты?

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Rfc Fy

они не прекратят

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Беженцы с TJ

Прекратят обязательно

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Semper Fi

Ок тжшник

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Бублик static void

Не прекратят.
1) В СНГ есть страны, где у русского есть какой-то статус.
2) Все равно в России будут покупать, от лишней копеечки не откажутся, кто бы не нес ересь о «репутационных потерях».

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шатал устоев

Недавно покупал софт мс (виндовс, визио) - пришлось брать коробки на английском и пакет русификации сверху. Не продает никто тут:(
Коробки явно не местные.

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Невероятный Блондин

А у Apple наоборот — multi-language из коробки

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шатал устоев

А он разве не условно-бесплатно прилагается к технике, которая официально не продается и вендору постоянно выносятся запретить-принудить-оштрафовать?

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Частное Яйцо

Доля продаж по в рф копеечная, конечно же прекратят.

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Thom322

Спросит на рутрекере нужно.

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Makar H

Ну ничего себе!

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Бублик static void

Пишут майки заработали на подсанкционных лицензиях $12М. Даже прибыль получается однако.

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The Popov

Позорище. Штаты приказали - корпорация прогнулась. Но это - майкрософт. ей 3 ляма выписали. Любой другой, не из америки - и 3 ярда бы привесили)))

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