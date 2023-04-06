Microsoft выплатит около $3 млн за нарушение санкций США — в том числе введённых в отношении России Статьи редакции
Речь об экспорте услуг и ПО из США в подсанкционные юрисдикции.
- Американский Минфин сообщил о 1339 случаях, когда корпорация Microsoft проигнорировала ограничения, которые правительство страны наложило на Кубу, Иран, Сирию и Россию, рассказало Reuters со ссылкой на ведомство.
- Большинство нарушений пришлось на период с 2012-го по 2019 год. Они произошли, потому что Microsoft «не смогла выявить и приостановить» использование своих продуктов попавшими под блокирующие санкции российскими физическими и юридическими лицами в Крыму.
- В разговоре с изданием компания признала, что действительно не смогла в полной мере соблюсти правила санкционных режимов. Но, по словам Минфина США, она содействовала регуляторам, «добровольно раскрыв случаи нарушения», и сразу согласилась выплатить $2,98 млн.
- Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России 4 марта 2022 года. В июне она рассказала, что также «значительно сократит» бизнес в стране, что затронет более 400 сотрудников.
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Это им повезло что с Царьградом не связались, их бы тут быстро на счётчик поставили, 3 млн долларов мелочью бы показались )
это и так мелочь для такой компании
С Царьградом было бы 3 млн. долларов в день и увеличение вдвое еженедельно ))
Проклятые нарушители! Радуйтесь, что московский справедливый суд на вас штраф $100 мильёнов в секунду не наложил.
Деньги не пахнут ))
Мне одному кажется что Америка достигла самого дна ☁️, и пытается брызгать слюнями 💦на всех 🤣
А вы госдолг США видели?
$31,460,399,840,834
Да!
Красивое?:)
Ага. Американский президент плюнул — вжух, и нету торговли нормальными акциями и валютами, софта и процессоров. И все в панике думают, где бы достать, из какой стиралки выковырять, какой тугрик купить. Смотрите, как бы не высморкался — телефон ваш в тыкву превратится.
Вот интересно, а что будет, если эпол и мс просто прекратят локализацию продуктов под ру рынок?
Господа эксперты?
они не прекратят
Прекратят обязательно
Ок тжшник
Не прекратят.
1) В СНГ есть страны, где у русского есть какой-то статус.
2) Все равно в России будут покупать, от лишней копеечки не откажутся, кто бы не нес ересь о «репутационных потерях».
Недавно покупал софт мс (виндовс, визио) - пришлось брать коробки на английском и пакет русификации сверху. Не продает никто тут:(
Коробки явно не местные.
А у Apple наоборот — multi-language из коробки
А он разве не условно-бесплатно прилагается к технике, которая официально не продается и вендору постоянно выносятся запретить-принудить-оштрафовать?
Доля продаж по в рф копеечная, конечно же прекратят.
Спросит на рутрекере нужно.
Ну ничего себе!
Пишут майки заработали на подсанкционных лицензиях $12М. Даже прибыль получается однако.
Позорище. Штаты приказали - корпорация прогнулась. Но это - майкрософт. ей 3 ляма выписали. Любой другой, не из америки - и 3 ярда бы привесили)))