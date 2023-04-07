Право
Евгения Евсеева

ФАС завела дело на «Аэрофлот» из-за «недостоверной» рекламы о бесплатном провозе лыж Статьи редакции

На компанию пожаловался пассажир, которому пришлось оплатить провоз снаряжения.

  • ФАС возбудила дело на авиакомпанию за «недостоверную рекламу». Как говорится в сообщении регулятора, «Аэрофлот» в бортовом журнале указал, что компания бесплатно перевезёт лыжное или сноубордическое снаряжения при покупке билета на рейс.
  • Служба начала проверку после жалобы неназванного гражданина. Он рассказал, что ему пришлось дважды оплатить перевозку.
  • ФАС посчитала, что таким образом «Аэрофлот» нарушил закон «О рекламе» — его пункт о стоимости товара, порядке покупки и других условиях приобретения. Если вину перевозчика установят, ему грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • Услуга бесплатной перевозки снаряжения для горных лыж и водных видов спорта у «Аэрофлота» есть: акция действует с 7 декабря 2022 года до 15 мая 2023-го. Если билет не включает в себя бесплатный багаж, за провоз оборудования придётся доплатить. При этом бесплатно оборудование перевезут, если в самолёте есть свободное место для багажа, а согласовать перевозку нужно за 36 часов до вылета.

#новость #аэрофлот #фас

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55 комментариев
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 Охотник

Давно пора считать стоимость проезда из-за общего веса пассажира+багаж за каждый кг

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Vasiliy

а можно не надо? *вытирает жирные слёзы*

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Алена

Ахахаха.

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M-S-R

Кстати тема! Билет с тарификацией по весу. Быть не жирной свиньёй будет выгодно!

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Алена

Сколько фирм врет в рекламе а до Аэрофлота докопались).То6да уже равномерно одинакого бы всех привлекали)

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Роман Костенко

Так оставляйте жалобу, как неназванный гражданин 🙂

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12 комментариев
Pivozavr

С чего клиент должен платить если в рекламе ему обещали другие условия? Всё правильно сделал. В следующий раз будут лучше следить

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7 комментариев
енот
а до Аэрофлота докопались

Так было же подано обращение для проведения проверки. Если обращений нет, и "докапываться" не будут (ФАС может по своей инициативе проводить проверки, но они, возможно, выборочные и запланированные. Внеплановые только после каких-то резонансных ситуаций или же вот, по обращениям)

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1 комментарий
Вадим Д.

Кто-то только лыжи смазал бесплатно лыжи провезти, а тут такое (-:

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Louise Carr

а зачем лыжи если запчастей нет и никуда не пускают

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Сергей Д.

Вообще всё прекрасно летает :)

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4 комментария
Иван Иванов

вот для этого и нужно - по следам пастора, в швейцарию

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Алена

Не у всех их нет)

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Leo Uvarov

зачем самолет, когда есть лыжи?

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1 комментарий
Владимир Прохоров

ляяяяяяя бедный мужик,лыжи намылил,а пришлось деньги платить 🤣🤣🤣

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Kirill S.

Чё большие дяди то не поделили

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Егор Авдеенко

Ахаххахахаха

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Егор Авдеенко

Да уж, всякое бывает...

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Louise Carr

никаких лыж - только сани

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Louise Carr

один лыжи в самолет тащит другой собак третий коров четвертый кур - вы что там устроили

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Алена

Могут позволить!

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2 комментария
sunblade

Напомнило:

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Anti Anti

Чтобы штрафы действовали эффективнее, надо их выплачивать заявителю. Будет стимул для охоты на рекламных врунов.

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Костя Маслов

У меня знакомая, когда гоняет в Сочи, обычно отдельно лыжи и борды отправляет, чтобы не морочиться

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Невероятный Блондин
бесплатно оборудование перевезут, если в самолёте есть свободное место для багажа

А если мест нет, то платно. Хотя мест нет.

Свободное место Шрёдингера

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Федор Русаков

обычная реклама с заманухой! попали ребята!

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Оксана Шелкова

Это Аэрофлот запустил рекламу, в надежде что никто не придет с лыжами

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Дед Велосипед

Или Аэрофлот е@анутый или лыжи не едут

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