ФАС завела дело на «Аэрофлот» из-за «недостоверной» рекламы о бесплатном провозе лыж Статьи редакции
На компанию пожаловался пассажир, которому пришлось оплатить провоз снаряжения.
- ФАС возбудила дело на авиакомпанию за «недостоверную рекламу». Как говорится в сообщении регулятора, «Аэрофлот» в бортовом журнале указал, что компания бесплатно перевезёт лыжное или сноубордическое снаряжения при покупке билета на рейс.
- Служба начала проверку после жалобы неназванного гражданина. Он рассказал, что ему пришлось дважды оплатить перевозку.
- ФАС посчитала, что таким образом «Аэрофлот» нарушил закон «О рекламе» — его пункт о стоимости товара, порядке покупки и других условиях приобретения. Если вину перевозчика установят, ему грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Услуга бесплатной перевозки снаряжения для горных лыж и водных видов спорта у «Аэрофлота» есть: акция действует с 7 декабря 2022 года до 15 мая 2023-го. Если билет не включает в себя бесплатный багаж, за провоз оборудования придётся доплатить. При этом бесплатно оборудование перевезут, если в самолёте есть свободное место для багажа, а согласовать перевозку нужно за 36 часов до вылета.
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Давно пора считать стоимость проезда из-за общего веса пассажира+багаж за каждый кг
а можно не надо? *вытирает жирные слёзы*
Ахахаха.
Кстати тема! Билет с тарификацией по весу. Быть не жирной свиньёй будет выгодно!
Сколько фирм врет в рекламе а до Аэрофлота докопались).То6да уже равномерно одинакого бы всех привлекали)
Так оставляйте жалобу, как неназванный гражданин 🙂
С чего клиент должен платить если в рекламе ему обещали другие условия? Всё правильно сделал. В следующий раз будут лучше следить
Так было же подано обращение для проведения проверки. Если обращений нет, и "докапываться" не будут (ФАС может по своей инициативе проводить проверки, но они, возможно, выборочные и запланированные. Внеплановые только после каких-то резонансных ситуаций или же вот, по обращениям)
Кто-то только лыжи смазал бесплатно лыжи провезти, а тут такое (-:
а зачем лыжи если запчастей нет и никуда не пускают
Вообще всё прекрасно летает :)
вот для этого и нужно - по следам пастора, в швейцарию
Не у всех их нет)
зачем самолет, когда есть лыжи?
ляяяяяяя бедный мужик,лыжи намылил,а пришлось деньги платить 🤣🤣🤣
Чё большие дяди то не поделили
Ахаххахахаха
Да уж, всякое бывает...
никаких лыж - только сани
один лыжи в самолет тащит другой собак третий коров четвертый кур - вы что там устроили
Могут позволить!
Напомнило:
Чтобы штрафы действовали эффективнее, надо их выплачивать заявителю. Будет стимул для охоты на рекламных врунов.
У меня знакомая, когда гоняет в Сочи, обычно отдельно лыжи и борды отправляет, чтобы не морочиться
А если мест нет, то платно. Хотя мест нет.
Свободное место Шрёдингера
обычная реклама с заманухой! попали ребята!
Это Аэрофлот запустил рекламу, в надежде что никто не придет с лыжами
Или Аэрофлот е@анутый или лыжи не едут