Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название — из-за того, что оно противоречит принципам морали Статьи редакции
Сеть доставки суши и роллов должна поменять название юрлица в течение трёх месяцев — или может оспорить решение.
- На решение Арбитражного суда Красноярского края от 7 апреля 2023 года обратило внимание местное издание «Новости Красноярска». Заявление подавала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю.
- «Ёбидоёби» обязана изменить «фирменное наименование» юрлица и внести изменения в учредительные документы в течение трёх месяцев со дня вступления в силу судебного решения. Суд также отметил, что стороны вправе обжаловать решение в течение месяца после принятия.
- Суд признал, что название «может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц». Это противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Он также отметил: чтобы установить «возможность вызывать ассоциации» с бранью, не требуются специальные познания, в частности в лингвистике. Оценивать его нужно с позиции «рядового участника».
- «Ответчик использовал два слова, образованных от матерного слова на букву "е" <...> для обозначения действий сексуального характера, и заменил буквы "е" на смешиваемую с ней в письменной речи букву "ё"», говорится в решении. Выяснять, намерено сеть добавилась ассоциации или нет, суд не стал.
- По словам компании, в переводе с японского языка название означает «День недели – суббота». Но регулятор отказался учитывать нормы японского. Во-первых, ответчик не доказал, что клиенты именно так воспринимают «Ёбидоёби». Во-вторых, японский язык не считается государственным или распространённым языком в России, а также не является языком межнационального общения народов страны. По этой причине оценивать нужно прежде всего русскоязычную транслитерацию.
- Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Тогда же на её скандальное название пожаловалось Управление архитектуры Красноярска, но комиссия антимонопольной службы не нашла признаков нарушений.
- В 2021 году Волгоградское УФАС рассказывало о планах добиться смены названия сети «Ёбидоёби»: оно признало наружную рекламу компании в Волгограде нарушающей требование закона о рекламе.
4568 просмотров
Давно пора убрать эту похабщину. Вместе с их тупыми названиями блюд "куни ли", "ху яки", "си сяки" и прочую низкоинтеллектуальную херню.
это концепция бренда...
И обязательно ввести массовые расстрелы! Ну чтобы как при Сталине!
Комментарий удален модератором
Названию «Ёбидоёби» пришёл «ху яки». Пора делать сепукку.
Комментарий удален модератором
И на эту хрень есть своя целевая аудитория.
И ещё, а откуда все знают, и цитируют названия блюд? Заглядывали?
Пушкин и Есенин оценили бы.
Тоже подумала про названия блюд, их они тоже заменят? Интересно….
А когда еда была интеллектуальной?
Так ведь человек и ест эту еду потому что не вкусно, а похабно. Назовите говном, так он за обе щёки защёки начнёт употреблять. Спасите человеков. По вашему так уважаемый, не знаю вашего имени на русском, нотабыч или хоттабик.
И аморальную☝️😁
Ну а че, суши-сет "Куни" же заебись жевать потом. А "си сяки", которые хочет настоящий мужчина. Ну чё вы...
Всем плевать, нравится или нет конкретно тебе. Это рынок, у них есть продажи и точки в других городах, значит других людей (не тебя) всё устраивает
Это у вас в голове похабщина, каждый воспринимает в меру своей озабоченности, для других это просто японские слова со своим переводом
Оставьте рынку самому разбираться, если людям не понравится, не пойдут и все случится само собой. Вот надо везде свой нос засунуть. А что касается ассоциаций, так это каждый в меру своей распущенности.
К - конкуренция) с 2016 года никому и дела не было, а сейчас компания уже раскрученное название вынуждена будет менять)) видимо кто-то из сетевых конкурентов занёс куда надо
только как показал рыночек что людям было пофиг на название таковое, и бренд спокойно 5 лет про существовал
Вы где вообще видели, чтобы оставляли рынку самому разбираться? Мне всегда говорили, что это незначительное влияние на рынок со стороны государства. Только я говорил про то, когда на рынок компанию не пускали, но сути не меняет.
Йобидойоби и претензия исчерпана.
классное же название
Ну и правильно сделали
Нормально так. В самом решении ссылаются на нормы русского языка, на различие буквы ё на е, но решение выносят наоборот.
2+2=4 по правилам математики, но суд определил, что согласно нормам 2+2=5
Я просто оставлю это здесь)) Скоро тем более уже будет историей просто оху-ительного мар-кетинга
Маркетинг а-ля нулевые! Даже ностальжи
Промокод 🔥
В такие моменты хочется, чтобы была обязательная цензура печатных материалов и рекламы в особенности.
ну и часто вспоминается 1 их слоган - "не материмся"
кунИ ли. Ассоциативно с японским названием. Если вы ставите ударение на У - что ж. )
хоспади, ещё ж озвучить этот промокод надо..
Адекватное решение и формулировка! Аплодирую 👏🏻
Давно пора было это сделать, наконец-то правильное «доёби»!
как нужно себя не уважать чтобы
1. такое предложить обществу
2. таким пользоваться
А никого не смущает что заявление подали налоговики?
Налоговая подала заявление - вот это, на мой взгляд самое интересное в этой статье.
Предлагаю: "НеЁбидоЁби"
p.s долго держались, я думал раньше заставят переименоваться
Тогда лучше "Недоёбидо" 😂
Да чего докопались, пускай называют как хотят
Дело ерундовое конечно. По сути, если матерных слов нет, общие принципы морали не нарушает, то все, пусть называется общество как хочет. Это его право. А государство должно следить за этим правом, а оно не следит, а лезет, проверяет, изучает. Чиновникам делать нечего, от безделья судятся из-за названия ООО. Налоговая это просто регистратор, тоже самое, что Росреестр будет судиться с собственником квартиры, который приводит проституток к себе домой. Обычно эти "моралисты" потом в первых рядах на скамьях подсудимых сидят за всякую жесть.
страна снова живет этим, доносами, цензурой и т.п.
Ха ха смешно 😅😅 теперь и до него добрались, новый ребрендинг компании будет таков е.. всех и точка🤣🤣
Yobidoyobi
Название кринжиссимо, но и мотивировочная часть решения суда про "... принципы гуманности..." тоже как-то огорчает.
Никого не оскорбляли.
Ни одного матного слова, чтобы можно было сказать, что
детей учат мату.
Не понятно почему докопались до них. Точнее абсолютно понятно и очень жаль. Ну а что тут ожидать было. Хорошо, что их не убили "активисты".
Давно пора уже.
Суд прав.
Остальные проблемы в стране решены
"Принцип исправления имен
Исправление имён, (чжэнмин, кит. 正名 zhèngmíng) — одна из центральных концепций конфуцианской философии, объединяющая принципы гносеологии и аксиологии. Чжэнмин — это императив, утверждающий необходимость правильно выстраивать понятия (мин 名) ради того, чтобы с их помощью самосовершенствоваться и управлять государством."
искренне не понимаю защитников этой конторы в комментариях
вся концепция этой сети строилась изначально на провокации, начиная названием и заканчивая наименованием блюд и маркетингом
хотели наебать систему — получили такое же обоснование и формулировки в постановлении
У них ни одного матного слова, так можно и до Ссанг Йонг, Саньо, СиСи, Педигри, доебаться...
"Наркотики нельзя, но можно водку".
И да, метро Войковская это вообще норм и заебись.
А как же «Куни Ли» или «Чпо Ки»? До них доЁби сделают?
В обязательном порядке
Ну и зачем доёбидоёбались
Суддоёби до ёбидоёби
И никто не заметил, что "фирменное название" - это юридическое наименование лица, оно же ООО "тутвставьтесвоеназвание"
Комментарий удален модератором
Давно пора.
Что в очередной раз подтверждает азбучную истину бизнеса а том, что надо играть в долгую и зарабатывать положительную репутацию, а не кривляться ради сиюминутного хайпа.
А суши у них говорят знатные, вкусные)) только как их заказывать, произношение трудное.
Врут.
Это вообще не суши. Роллы с машинным маслом.
😱
Название как бэ намекает))
Ёдоби сделают😅
Крававый режЫм лютует
Та за что :____(
За Русь
Ушла эпоха
В комментах уже столько вариантов названия накидали
🤣🤣🤣
это все происки конкурентов!
ЙобиДойоби - вот им новое название.
ЁпиДоёпи)) То же название только шёпотом 😄
Да можно просто назвать "Заебись!"
Такое ощущение, что новость из параллельной вселенной. 🤣 Дое… Докопались до названия. 😄
представляю себе, как часто в том же Красноярске заказывают роллы "куни ли"
Наконец-то, долго до них руки шли. Жалоб, наверняка, много было по всей стране
о какие знакомые формулировки в решении судов рф, у них ничего не требует познаний судьи сами себе лучшие лингвисты эксперты и всё на свете вместе взятое
Импортозамещение работает на всю катушку
Арбитреби красноеби лингвокуни
они всех уже заеби со своим кунимаркетингом.
тут недавно писали, что большая часть роллов калифорния содержит кучу бактерий из-за неправильной готовки. А в Красноярске на предмет морали проверяют
У кого что болит, тот о том и говорит, как грится)) жаль, было забавно наблюдать за историей этого бренда
Видимо хозяину заведения нравится когда до него официальные власти доЁби. Иначе не понятно зачем городить себе столько проблем с судами и прочими жалобами, когда в бизнесе их итак предостаточно.
А какого х они тогда регили такое юр лицо и бренд? Попахивает очередным псевдо-моральным пиздежом от гос-ва
На самом деле отличное решение суда.
Как сказал однажды то ли Киселев, то ли кто, это было много лет назад: «если говорят, что пипл хавает, то он будет хавать постоянно снижение уровня: еще пошлее, еще голее, любое снижение моральной планки пипл будет хавать. Но тогда однажды мы обнаружим себя в грязи, купающимися как свиньи»
Ленивый адвокат не мог найти "первых встречных" которые бы рассказали что не воспринииают никак матерно
Меня прикалывает то, что паблики/каналы преподносят так, будто название сети будет меняться)))
Вот людям заняться нечем...в такой ситуации, я бы стоял на своем названии бренда!
Судя по отзывам - та ещё шаражка))
теперь точно что-нибудь там закажу!
Тебе примерно от 18-до 23. Угадала?
Какие они там все принципиальные)