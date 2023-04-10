Право
Полина Лааксо

Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название — из-за того, что оно противоречит принципам морали Статьи редакции

Сеть доставки суши и роллов должна поменять название юрлица в течение трёх месяцев — или может оспорить решение.

Дополнено в 14:56. Решение суда касается только юрлица, а не названия самой сети, подчеркнули в пресс-службе «Ёбидоёби». «ФНС ссылается на то, что у потребителя складываются неоднозначные ассоциации, однако название юрлица никак не взаимодействует с потребителями. Решение суда не вступило в силу. Мы будем подавать апелляцию. Пока нет окончательного решения, мы не изменим название юрлица», — сообщила vc.ru пресс-служба компании.
  • На решение Арбитражного суда Красноярского края от 7 апреля 2023 года обратило внимание местное издание «Новости Красноярска». Заявление подавала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю.
  • «Ёбидоёби» обязана изменить «фирменное наименование» юрлица и внести изменения в учредительные документы в течение трёх месяцев со дня вступления в силу судебного решения. Суд также отметил, что стороны вправе обжаловать решение в течение месяца после принятия.
  • Суд признал, что название «может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц». Это противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Он также отметил: чтобы установить «возможность вызывать ассоциации» с бранью, не требуются специальные познания, в частности в лингвистике. Оценивать его нужно с позиции «рядового участника».
  • «Ответчик использовал два слова, образованных от матерного слова на букву "е" <...> для обозначения действий сексуального характера, и заменил буквы "е" на смешиваемую с ней в письменной речи букву "ё"», говорится в решении. Выяснять, намерено сеть добавилась ассоциации или нет, суд не стал.
  • По словам компании, в переводе с японского языка название означает «День недели – суббота». Но регулятор отказался учитывать нормы японского. Во-первых, ответчик не доказал, что клиенты именно так воспринимают «Ёбидоёби». Во-вторых, японский язык не считается государственным или распространённым языком в России, а также не является языком межнационального общения народов страны. По этой причине оценивать нужно прежде всего русскоязычную транслитерацию.
Источник: «Партнёркин Франшизы»
  • Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году. Тогда же на её скандальное название пожаловалось Управление архитектуры Красноярска, но комиссия антимонопольной службы не нашла признаков нарушений.
  • В 2021 году Волгоградское УФАС рассказывало о планах добиться смены названия сети «Ёбидоёби»: оно признало наружную рекламу компании в Волгограде нарушающей требование закона о рекламе.

#новость

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131 комментарий
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 H0ttabych .

Давно пора убрать эту похабщину. Вместе с их тупыми названиями блюд "куни ли", "ху яки", "си сяки" и прочую низкоинтеллектуальную херню.

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Lindsay White

это концепция бренда...

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21 комментарий
Невкусно и грустно

И обязательно ввести массовые расстрелы! Ну чтобы как при Сталине!

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Gre Li

Названию «Ёбидоёби» пришёл «ху яки». Пора делать сепукку.

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15 комментариев
S.Capusta

И на эту хрень есть своя целевая аудитория.
И ещё, а откуда все знают, и цитируют названия блюд? Заглядывали?

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1 комментарий
arty
прочую низкоинтеллектуальную херню

Пушкин и Есенин оценили бы.

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1 комментарий
Kid 87

Тоже подумала про названия блюд, их они тоже заменят? Интересно….

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Алексей Никитенко

А когда еда была интеллектуальной?

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1 комментарий
Ivan Petrov

Так ведь человек и ест эту еду потому что не вкусно, а похабно. Назовите говном, так он за обе щёки защёки начнёт употреблять. Спасите человеков. По вашему так уважаемый, не знаю вашего имени на русском, нотабыч или хоттабик.

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4 комментария
Alex Shevchenko

И аморальную☝️😁

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Crazy Frog

Ну а че, суши-сет "Куни" же заебись жевать потом. А "си сяки", которые хочет настоящий мужчина. Ну чё вы...

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Андрей Землянский

Всем плевать, нравится или нет конкретно тебе. Это рынок, у них есть продажи и точки в других городах, значит других людей (не тебя) всё устраивает

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Darya Koleso

Это у вас в голове похабщина, каждый воспринимает в меру своей озабоченности, для других это просто японские слова со своим переводом

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Sato мать его Nakomura

Оставьте рынку самому разбираться, если людям не понравится, не пойдут и все случится само собой. Вот надо везде свой нос засунуть. А что касается ассоциаций, так это каждый в меру своей распущенности.

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Дмитрий Бахматов

К - конкуренция) с 2016 года никому и дела не было, а сейчас компания уже раскрученное название вынуждена будет менять)) видимо кто-то из сетевых конкурентов занёс куда надо

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3 комментария
Игорь Киселёв

только как показал рыночек что людям было пофиг на название таковое, и бренд спокойно 5 лет про существовал

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3 комментария
DmitriyS

Вы где вообще видели, чтобы оставляли рынку самому разбираться? Мне всегда говорили, что это незначительное влияние на рынок со стороны государства. Только я говорил про то, когда на рынок компанию не пускали, но сути не меняет.

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Griby Lenina

Йобидойоби и претензия исчерпана.

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Анна Матвеева

классное же название

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Сергей Исаков

Ну и правильно сделали

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Александр Жариков

Нормально так. В самом решении ссылаются на нормы русского языка, на различие буквы ё на е, но решение выносят наоборот.
2+2=4 по правилам математики, но суд определил, что согласно нормам 2+2=5

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Crazy Frog

Я просто оставлю это здесь)) Скоро тем более уже будет историей просто оху-ительного мар-кетинга

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Alex Shevchenko

Маркетинг а-ля нулевые! Даже ностальжи

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2 комментария
Evgeny N.

Промокод 🔥

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H0ttabych .

В такие моменты хочется, чтобы была обязательная цензура печатных материалов и рекламы в особенности.

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1 комментарий
Игорь Киселёв

ну и часто вспоминается 1 их слоган - "не материмся"

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Sergei Timofeyev

кунИ ли. Ассоциативно с японским названием. Если вы ставите ударение на У - что ж. )

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2 комментария
Мария Черная

хоспади, ещё ж озвучить этот промокод надо..

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Вадим Д.

Адекватное решение и формулировка! Аплодирую 👏🏻
Давно пора было это сделать, наконец-то правильное «доёби»!

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M-S-R

как нужно себя не уважать чтобы
1. такое предложить обществу
2. таким пользоваться

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Александр

А никого не смущает что заявление подали налоговики?
Налоговая подала заявление - вот это, на мой взгляд самое интересное в этой статье.

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S.Capusta

Предлагаю: "НеЁбидоЁби"
p.s долго держались, я думал раньше заставят переименоваться

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Эд Маслов

Тогда лучше "Недоёбидо" 😂

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Андрей Грачев

Да чего докопались, пускай называют как хотят

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Дарья Смолякова

Дело ерундовое конечно. По сути, если матерных слов нет, общие принципы морали не нарушает, то все, пусть называется общество как хочет. Это его право. А государство должно следить за этим правом, а оно не следит, а лезет, проверяет, изучает. Чиновникам делать нечего, от безделья судятся из-за названия ООО. Налоговая это просто регистратор, тоже самое, что Росреестр будет судиться с собственником квартиры, который приводит проституток к себе домой. Обычно эти "моралисты" потом в первых рядах на скамьях подсудимых сидят за всякую жесть.

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Ware Wow

страна снова живет этим, доносами, цензурой и т.п.

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1 комментарий
Beyond Borders Education

Ха ха смешно 😅😅 теперь и до него добрались, новый ребрендинг компании будет таков е.. всех и точка🤣🤣

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Sergey A

Yobidoyobi

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Просто взял и
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Михаил Стерлин

Название кринжиссимо, но и мотивировочная часть решения суда про "... принципы гуманности..." тоже как-то огорчает.

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Ware Wow

Никого не оскорбляли.
Ни одного матного слова, чтобы можно было сказать, что
детей учат мату.

Не понятно почему докопались до них. Точнее абсолютно понятно и очень жаль. Ну а что тут ожидать было. Хорошо, что их не убили "активисты".

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Игорь тимошенко

Давно пора уже.

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Evil Pechenka

Суд прав.

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Arslan Tazhbaev

Остальные проблемы в стране решены

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Михаил Стерлин

"Принцип исправления имен
Исправление имён, (чжэнмин, кит. 正名 zhèngmíng) — одна из центральных концепций конфуцианской философии, объединяющая принципы гносеологии и аксиологии. Чжэнмин — это императив, утверждающий необходимость правильно выстраивать понятия (мин 名) ради того, чтобы с их помощью самосовершенствоваться и управлять государством."

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Борис Ельцин

искренне не понимаю защитников этой конторы в комментариях

вся концепция этой сети строилась изначально на провокации, начиная названием и заканчивая наименованием блюд и маркетингом

хотели наебать систему — получили такое же обоснование и формулировки в постановлении

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Ware Wow

У них ни одного матного слова, так можно и до Ссанг Йонг, Саньо, СиСи, Педигри, доебаться...

"Наркотики нельзя, но можно водку".

И да, метро Войковская это вообще норм и заебись.

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1 комментарий
Hero

А как же «Куни Ли» или «Чпо Ки»? До них доЁби сделают?

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Яковенко Марта

В обязательном порядке

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Виталий Кузнецов

Ну и зачем доёбидоёбались

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Евгений

Суддоёби до ёбидоёби

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Антошка Гармошка

И никто не заметил, что "фирменное название" - это юридическое наименование лица, оно же ООО "тутвставьтесвоеназвание"

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Рэдрик Шухарт

Давно пора.

Что в очередной раз подтверждает азбучную истину бизнеса а том, что надо играть в долгую и зарабатывать положительную репутацию, а не кривляться ради сиюминутного хайпа.

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Elena

А суши у них говорят знатные, вкусные)) только как их заказывать, произношение трудное.

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Виктор Петров

Врут.
Это вообще не суши. Роллы с машинным маслом.

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1 комментарий
Edward

😱

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Alex Shevchenko

Название как бэ намекает))

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Artur Scheglov

Ёдоби сделают😅

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Апрель Обормотов

Крававый режЫм лютует

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Ян Конев

Та за что :____(

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Сергей Я

За Русь

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Ale K

Ушла эпоха

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Иван Ивкин

В комментах уже столько вариантов названия накидали

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Александр Назаров

🤣🤣🤣

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Кирилл Спинер-Вейпов

это все происки конкурентов!

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Pavel Raspaev

ЙобиДойоби - вот им новое название.

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Aliona Marketing

ЁпиДоёпи)) То же название только шёпотом 😄

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Александр Петров

Да можно просто назвать "Заебись!"

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AVer

Такое ощущение, что новость из параллельной вселенной. 🤣 Дое… Докопались до названия. 😄

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Ярослав Богданов

представляю себе, как часто в том же Красноярске заказывают роллы "куни ли"

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Тим ДеЛакруа

Наконец-то, долго до них руки шли. Жалоб, наверняка, много было по всей стране

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неформат
не требуются специальные познания, в частности в лингвистике

о какие знакомые формулировки в решении судов рф, у них ничего не требует познаний судьи сами себе лучшие лингвисты эксперты и всё на свете вместе взятое

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Sergey A

Импортозамещение работает на всю катушку

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Франсуа Пиньон

Арбитреби красноеби лингвокуни

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Сергей Мазур

они всех уже заеби со своим кунимаркетингом.

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Режиссер Максим

тут недавно писали, что большая часть роллов калифорния содержит кучу бактерий из-за неправильной готовки. А в Красноярске на предмет морали проверяют

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Александр Корнеев

У кого что болит, тот о том и говорит, как грится)) жаль, было забавно наблюдать за историей этого бренда

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Evgeny Kostylev

Видимо хозяину заведения нравится когда до него официальные власти доЁби. Иначе не понятно зачем городить себе столько проблем с судами и прочими жалобами, когда в бизнесе их итак предостаточно.

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Максим Степанов

А какого х они тогда регили такое юр лицо и бренд? Попахивает очередным псевдо-моральным пиздежом от гос-ва

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Oleg Borisov

На самом деле отличное решение суда.

Как сказал однажды то ли Киселев, то ли кто, это было много лет назад: «если говорят, что пипл хавает, то он будет хавать постоянно снижение уровня: еще пошлее, еще голее, любое снижение моральной планки пипл будет хавать. Но тогда однажды мы обнаружим себя в грязи, купающимися как свиньи»

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ЧятЖПТ

Ленивый адвокат не мог найти "первых встречных" которые бы рассказали что не воспринииают никак матерно

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Yaroslav Nikitin

Меня прикалывает то, что паблики/каналы преподносят так, будто название сети будет меняться)))

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Василий Макаров

Вот людям заняться нечем...в такой ситуации, я бы стоял на своем названии бренда!

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Приличная девушка

Судя по отзывам - та ещё шаражка))

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Maxim Demin

теперь точно что-нибудь там закажу!

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Приличная девушка

Тебе примерно от 18-до 23. Угадала?

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Хитрук Екатерина

Какие они там все принципиальные)

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