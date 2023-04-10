Дополнено в 14:56. Решение суда касается только юрлица, а не названия самой сети, подчеркнули в пресс-службе «Ёбидоёби». «ФНС ссылается на то, что у потребителя складываются неоднозначные ассоциации, однако название юрлица никак не взаимодействует с потребителями. Решение суда не вступило в силу. Мы будем подавать апелляцию. Пока нет окончательного решения, мы не изменим название юрлица», — сообщила vc.ru пресс-служба компании.