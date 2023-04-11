Право
Евгения Евсеева

Госдума приняла законопроект о запрете на выезд из России после вручения электронной повестки Статьи редакции

Теперь повестки будут присылать через Госуслуги — или считать вручёнными автоматически после внесения данных в специальный реестр.

  • Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект о создании единого электронного реестра воинского учета, а также поправки о новых способах оповещения призывников — сейчас повестки вручают только в бумажном виде, лично и под роспись.
  • Поправки внесли 10 апреля в законопроект, который начинали рассматривать в 2018 году, но затем отложили, отмечает РБК. Они должны вступить в силу сразу после их опубликования. Перед этим необходимо одобрение Совета Федерации и подпись президента.

  • Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что законопроект не будет распространяться на весенний призыв. Он начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Осенний призыв — с 1 октября до 31 декабря.

Какие поправки вносит законопроект

  • Появятся электронные повестки — их будут рассылать через Госуслуги. Такая повестка будет считаться вручённой с момента появления в личном кабинете пользователя. «Если вы не увидите её в личном кабинете — это ваши проблемы», — заявил депутат Андрей Луговой.
  • Также вручать повестки будут через МФЦ и заказным письмом — оно вручается адресату под роспись.
  • Создадут единый электронный реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные призывников — включая место проживания и военную специальность. Поставлять данные для него будут ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды и другие организации. Получить доступ к реестру можно будет через Госуслуги или МФЦ.
  • Если повестку не удалось вручить, она будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре.
  • После вручения повестки нужно в течение 20 дней прийти в военкомат. До тех пор призывнику запрещён выезд из России.
  • Спустя 20 дней, в какой бы форме не вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП, на постановку на учёт в налоговой службе, на вождение, получение кредитов и так далее. Также нельзя становиться самозанятым и совершать сделки с недвижимостью.
  • Также региональные власти могут вводить дополнительные ограничения: например, отказать в льготах.

Первым об этом на vc.ru сообщил Вадим Д.

#новость #госуслуги

12 058 просмотров
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420 комментариев
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 Pavel Cree
Если вы не увидите её в личном кабинете — это ваши проблемы

Прекрасная новость, главное, что всё законно и не противоречит здравому смыслу. Гойда, господа.

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pupsik
что всё законно

Да и приняли, говорят, за полтора часа, без возможности прочитать, лол) Иногда не до законов, уже третий год как

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5 комментариев
Antny Slmv

А еще удивительно наблюдать, как некогда классный продукт Госуслуги, превращается в хтонь, которую уже стремно открывать 😡

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8 комментариев

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Вадим Д.

Господа в Париже, судя по всему. Или в Грузии, на худой, так сказать.

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Миру Мир (запрещено в РФ)

"Да не, это не важно, да и не примут данный закон!"

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Коротаева Татьяна

Выгодное предложение, от которого невозможно отказаться:

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2 комментария
Невероятный Блондин

https://vc.ru/u/348400/662513

Запись в блоге Невероятный Блондин на vc.ru
Запись в блоге Невероятный Блондин на vc.ru
vc.ru
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3 комментария
Иосиф

почему админы просто не скрывают комменты к некоторым новостям целиком если и так удаляют половину?

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Anton K
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Alexander Golubev

Лишь бы не чёкнулись окончательно и не начали бы для величия ещё и женщин призывать.

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27 комментариев
Иван

Нормально. Очередной удар по скрепам....Какие там они есть - горячие батареи, быстрый дешевый интернет (уже дорожает) и госуслуги с мфц. Ну вот, обратная сторона госуслуг - не для твоего удобства, а для над тобой контроля. Я думаю так же китайцы сперва радовались ви-чат, а потом так же взвыли.

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Коротаева Татьяна

Всё новое - это хорошо забытое старое.

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1 комментарий

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Николай Бойко

чилик что, опять на русский перешёл?

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Hambala Fully
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Руссиано Цикорини

Картинка со звуком

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High Stakes

2022. "Битва двух извилин за третье место"

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Askar Tuleev

Законопроект называется «Welcome to Kazakhstan».

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Алекс

Законопроект называется "Успей свалить", кстати как показывает практика - Казахстан очень даже неплохо сотрудничает с РОССИЕЙ.

Капслок был задействован, чтобы не создалось ощущение, что я имею какие-либо сомнения по поводу величия РОССИИ. Я предусмотрительно решил использовать капслок, потому что в будущем может быть принят закон по которому я могу получить срок за отрицание величия РОССИИ. Задним числом.

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10 комментариев
Апрель Обормотов

А электронной повестке похуй.
Сидишь ты хоть в Казахстане, хоть где.
Повестку прислали в Госуслуги.
20 дней прошло -> ты злостный уклонист -> уголовка

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8 комментариев
Маджид Гаджиев

Вышло так, что тема этого лета
Степи и мамбеты!

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Невероятный Блондин

На раз-два депортируют, не моргнут.

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Беженцы с TJ
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Ware Wow

Госуслугам ничего не угрожает. Написано же, есть личный кабинет или нет, никого не волнует. Все повестки будут в реестре и твои проблемы, знал ты о ее существовании или нет.

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1 комментарий
Артем Денисов

и правда, если в общем и целом, то ГосУслуги во многом упрощали жизнь и работу.

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Невкусно и грустно

Лютый кринж и пиздец, а не сообщение. Во всем цивилизованном мире паспорта давно обычной почтой присылают, а они про кривые госуслуги. Родина слонов, блть

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2 комментария
Edward

Да эти свиньи любой самый тупой закон против людей с первого чтения принимают.

А вот закон о том, чтобы освободить ветеранов великой отечественной войны от коммунальных платежей, они не приняли.

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Ware Wow

“Госдума не место для дискуссий”.
“Зачем вы становились депутатом ГД? Чтобы саботировать решения?”.

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Алекс

Это закон для поддержания величия РОССИИ! Понимаете, ВЕЛИЧИЯ! Нет времени думать про людей. Люди без ВЕЛИЧИЯ все равно не смогут.

Капслок был задействован, чтобы не создалось ощущение, что я имею какие-либо сомнения по поводу величия РОССИИ. Я предусмотрительно решил использовать капслок, потому что в будущем может быть принят закон по которому я могу получить срок за отрицание величия РОССИИ. Задним числом.

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2 комментария
Oleg Chernykh

А схему так-то рабочую придумали. И разыскивать никого не надо. Чисто всех прав лишили и все. Сами придут, когда кушать захотят.

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Максим Ростокин

Или начнут в своих же стрелять прямо в военкомате. Тоже вариант

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Илья М

удивительно, что не написали: "нахождение в реестре уклонистов является основанием для расторжения трудового договора."

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Rex Mundy

Но процесс разыскивания вроде как тоже ненормальный?

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неформат

мне вообще удивительно чего тянули прям с самого создания этих самых услуг

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Михаил малыхин

Пусть нахуй сходят

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Невкусно и грустно

Западные бизнесы, кстати, в очередь, чтобы вернуться, да-да %)

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Aleks B

да похуй уже на бизнесы

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Вадим Д.

Что-то стали его забывать

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Ware Wow
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Беженцы с TJ

Перспективы айти в россии говорят пока. Ну может женщины и пенсионеры поднимать будут

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Иван Булочкин

Скоро на всех экранах: Госдума единогласно приняла законопроект, согласно которому любой человек с мужскими половыми органами с момента рождения принадлежит военкомату. "Те, кому не повезло родиться мужиком, сами виноваты", - прокомментировали новость депутаты.

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Алекс

Не, не, при рождении получает повестку.

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4 комментария
Илья М

на учет в военкомат надо будет встать в момент, когда будет 30 недель плоду.... или что там ?

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1 комментарий
Дарья Смолякова
Спустя 20 дней, в какой бы форме не вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП, на постановку на учёт в налоговой службе, на вождение, получение кредитов и так далее. Также нельзя становиться самозанятым и совершать сделки с недвижимостью.

Ничего себе ограничения прав. Просто великолепный закон. Это что так можно по Конституции ограничить права? Только за то, что человек ничего не сделал, лишить его базовых прав, это конечно очень сильно. Я считаю, что это незаконно, противоречит Конституции. Смешно, мужики будут в правах как уголовники) Видимо, времена Евгения Пригожина уже точно пришли. Поздравляю.

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Kiss1nger

"Это что так можно по Конституции ограничить права?"
Это о которую ноги вытерли и наложили сверху в 2020?

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Artem 69

А что вы хотели? Идет деиндустриализация, можно обратно крепостных собирать.

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Vyacheslav Bezfamilnih

На х..ую вертел я российскую власть. С каждым новым говнозаконом.

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Марат Шайхутдинов

А вы в каком городе сейчас?

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8 комментариев
Anton Malgin

Так вертел, что опи́сался

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Васисуалий Лоханкин

Не все так однозначные, " я вне политики" , призовут-пойду на месте?
Готовы идти по получению электронной повести до конца года?
Или как-то не очень?

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BblCMOPK HACMOPKA

а давайте их позовем!

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Nikolay Vavilov

так как раз, кто "в политике" и пропитан демократией - вперед отстаивать законные права на митинг (заявку оформить не забудьте) - прояви свою гражданскую позицию)))

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3 комментария
Васисуалий Лоханкин
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Куртуазный маньерист

Если ты прочитал этот комментарий, то тебе вручена повестка и ты должен явиться в военкомат в течении 20 дней.

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Монументальный Утконос

А я развидел!

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2 комментария
Джо Б

Я уже сдался в плен нато, мне не разрешают явиться.

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2 комментария
iDark Ogr

А ты с госдумы сучкин))

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2 комментария
Невероятный Блондин

Пизда! 😵

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Makar H

Нам!

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3 комментария
Михаил Барабаш

Удаленный профиль на Госуслугах, кстати, не спасёт.

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Дарья Адамова

Почему?

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10 комментариев
Игорь Ромин

Спасёт. С госуслугами повестка будет вручена сразу же, а без них - через 7 дней. Соответственно можно съебать за 7 дней. Но тогда вопрос, что будет, если ее отправят заказным письмом, а письмо будет идти больше 7 дней, тогда спастись не выйдет. Возможно, появятся какие-то боты, которые будут за плату постоянно чекать твое фио от имени какого-нибудь сотрудника МФЦ

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2 комментария
Андрей петров

неоднозначно, удаленный через доступ издалека?
по тимке или энидеск?
Читать надо так: удаление профиля на портале ГУ- не спасет!

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MrBoris

Сколько мы эту хуйню еще хавать будем?

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Виталий Лановой
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BblCMOPK HACMOPKA

всегда. А что?

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Евгений Торанов

А вы что француз или еврей, что ли, что бы протестовать? Сказали в мясорубку значит бегом

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Алекс

Думаю, что многие только смаковать начали.

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Виталий Лановой
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Монументальный Утконос

Опередил 😁

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Айрат Заляев

С каждым днем веселее жить

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US immigrant

тут же речь идет про повестки для срочников, про всякие мобилизации же речи нет?

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Виктор Кузнецов

мобилизационные повестки это тоже касается

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Griby Lenina

Легко можно доказать, что цель закона запасники, а не срочники. Посмотрите на ограничения для тех, кто его нарушил: запрет на предпринимательскую деятельность, запрет регистрации сделок по недвижимости/авто, запрет выезда. Это явно направлено на взрослых людей 30+.

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Султанов Андрей
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Ware Wow

Любых военнообязанных (это считай все категории практически). Даже для уточнения данных считается.

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muiren

Про все) А то вы думали, зачем лишать права собственности и предпринимательства, если речь о призывниках, у которых в первые годы ничего нет, как правило.

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Михаил Желтухин

Речь про военнообязанных, а не срочников

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Makar H

Про все!

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Kate

Нет, о всех

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Айрат Заляев

Они хотят чтобы мы думали так)

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Ivan S.

Тут речь о всех в запасе. Даже если ты не на учете, придет повестка явиться и встать на учет.

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Невероятный Блондин
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Невероятный Блондин
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2 комментария
Ware Wow

экстремируете?

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Алекс

Помянем тех, кто вернулся.

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Павел

Мой личный счетчик под названием "Бля, как же хорошо, что я съебал" увеличился на 1 и достиг значения 3.

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nambavan

Первые два это начало войны и мобилизация?

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Иосиф
Депутаты-коммунисты возмутились тем, что поправки о повестках объемом в 60 страниц были внесены в Госдуму за полтора часа до их обсуждения.На что, Володин призвал «не саботировать работу» парламента. В итоге все до единого депутаты проголосовали «за».

🤡🤡🤡

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Qwerty54321

Патриоты объясните почему с вашими высказываниями "если придёт повестка, то пойду" такая негативная реакция на закон. На примере обсуждения новости о повестках в тг Обыкновенного царизма.

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Монументальный Утконос

Так теперь за базар придётся отвечать 😁

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1 комментарий
🙈🙀🤦🏼‍♀️
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Foma Kiniaev
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Монументальный Утконос

Ну, на тот день речи не шло. Не обманул 🤣

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Так все поняли с момента "не будет повесток через госуслуги, нет такого закона".

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Михаил Желтухин
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Алекс

Теперь заживем!

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Stanislav Lem

Если ты прочитал этот текст, то перешли 10 друзьям, иначе через 1 дней к тебе поступит электронная повестка.

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Вадим Д.

@Евгения Евсеева ну как же так, у нас эта новость, развёрнутая, опубликована ажно в 9:53 (ага, до принятия, но о внесении и позже дополнена):
https://vc.ru/s/sokr/661826-cifrovizaciya-2023-povestki-v-gosuslugi-i-novinki-dlya-uklonistov

Цифровизация 2023 — повестки в «Госуслуги» и…
Госдума одобрила законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных.Новый закон о…
vc.ru
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Евгения Евсеева
Автор

добавим!

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Пффф, вчерашняя https://vc.ru/u/147787-yazhprogrammist/661521-cifrovizaciya-prizyva-uzhe-zdes. Да да, мне лень копипастить тексты с других источников.

Цифровизация призыва уже здесь — ЯжПрограммист…
Пока речь про регулярный призыв, но "все всё понимают"
vc.ru
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2 комментария
Владлен Лернер

Как там дела у системной оппозиции, не стыдно так голосовать. Стадо…

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Ware Wow

вы опоздали на лет 10 (хотя какие десять.... на лет 20 скорее)

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2 комментария
Foma Kiniaev

Под гжель или под хохлому?

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Вадим Д.

Под тюремные наколки.

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Виталий Воробьев

Слаба богу, я успел сбежать.
А так ГОЙДА, конечно!

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Louise Carr

откуда деньги и виза

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6 комментариев
Сасок

Тут самое удивительное не это. Это то было очевидно. Удивительно, что они при этом только что разрешили удалять аккаунты. Демократы в правительстве саботируют патриотов, не иначе. Уже не первый раз замечаю такие противоречивые действия. Условный Собянин делает свое популистко либеральное действие, в это же время условный пригожин совершает очередные выкрутасы с кувалдой. Так что да, либералов там гораздо больше, чем нам кажется, и период борьбы наступает именно сейчас. Именно поэтому, надо сейчас не сраться с Собяниными, а договариваться. Иначе будет как в Германии 30-ых, когда Сталин запретил коммунистам вступать в коалицию с социал демократами, и победили фашисты. Не вступим сейчас в союз с такими как Собянин, которому мы явно ближе, и победит пригожин.

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Анастасия

удаление аккаунта ничего не изменит - реестр отдельно. Повестку могут прислать любым способом.

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1 комментарий
Анастасия

Собянин за миграцию и размытие русских "россиянами", потому что так дешевле и это мировой тренд. Кому "мы там явно ближе"?

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1 комментарий
Анастасия

собянин технократ, и он за цифровизацию обеими руками

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28 комментариев
muiren

Удаляй-не удаляй профиль, какая разница, если есть теперь реестр.

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1 комментарий
Alexander
Именно поэтому, надо сейчас не сраться с Собяниными, а договариваться

Да неужели! Либералы начали догадываться, что можно было пролезть во власть договариваясь с действующей элитой, а не устраивая срач, митинги и расследования ФБК.

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9 комментариев
Forgotten Games

Вы только сейчас и только в этом противоречивости заметили? Они у нас ещё со времён "майских" указов, если не раньше, в различных областях проявляются.

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2 комментария
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Султанов Андрей

Кон++ пид++

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BblCMOPK HACMOPKA

"ну вот ты узнал. И что?"

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Igor

конец пиджаку?

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ingeniare

У шизиков очередное весеннее обострение.

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Монументальный Утконос
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Ангелина Воронович
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Николай Верегин

Щас скажу то за что меня забанят, но честно говоря пофигу.

Типо уже десятки, если не сотни тысяч людей погибли на войне — и в России всех все устраивает.

А тут какой-то призыв.

Ну подумаешь больше мужиков загребут — еще нарожаем. Всем плевать.

Максимум день повозмущаются и все.

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Eddie II

Нам эти мужики и нахой не нужон

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1 комментарий
Владлен Лернер

А если так сделать то повестка не придет ?

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Монументальный Утконос

Уже нет. Им насрать на все галочки, переключатели, отсутствие аккаунта.

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Ware Wow

главное чтобы повестка была в их базе.

наоборот лучше получить как можно раньше и надеяться, что базы синхронизируются с лагом, и попытаться выскочить через Минск.

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Anton K

Гойда!

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Aleks B

за гойдой

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ingeniare

Модераторы жестят прям, здесь теперь можно только восторгаться законами или как?
Зачем поститите политические новости, зная, что будет срач?

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Дмитрий

А может дело все-таки в тебе?

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Алекс

Думаю, что они информируют аудиторию которая обычно в танке и "вне политики". Выглядит как достаточно полезная информация для бизнеса.

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Bahhoff S

Офигеть. Я хоть не россиянин но переживаю за вас ребята. Это просто караул Я думал что это всё скоро закончится но раз такие законы начинаются то получается что всё только начинается.

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неформат

странные ожидания, оно началось всё не вчера и даже не год назад, первые отчётливые фигуры вырисовывались ещё в 14 году, но т.к. тогда достаточно легко с Крымом всё прокатило, оттуда наверное и ожидания что ща помутузятся и разбегутся

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shencrypto

Ребят подскажите почему так Авиасейл лагает?

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Ware Wow

цены пока норм.
возможно те кто мог уже уехали, может уедет еще часть кто успел вернуться... возможно большого потока не будет, тем более каждый надеется, что он не попадет в список

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1 комментарий
Игорь Раду

Такая повестка будет считаться вручённой с момента появления в личном кабинете пользователя. «Если вы не увидите её в личном кабинете — это ваши проблемы»-жаль что такая отмазка не сработает ,ну будем придумывать что-то другое

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muiren

Ничего уже не придумаете. Есть реестр.

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Андрей TheLenin

Я конечно не фанат нашей госдумки, однако "категория хорошо, что я съебал" пахнет по мне примерно также сильно, только душок отличается. Главное, чтобы такте товарищи навсегда съебали, а не пока там хвост прищемит и назад.

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Алекс

Какие у тебя варианты? Оставаться, платить налоги, делать вид что ничего не происходит? Лицемер что-ли?

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4 комментария

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Игорь Богданов

Не удивлюсь, если МВД или ФСБ смогут сами назначать наказание по отдельным статьям УК
Вообще, суды это морально устаревшая форма, только бюджетные деньги тратят.

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Айрат Заляев

Госдума приняла самую комментируемую запись на VC

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Мурад Муртазалиев

Турбо патриоты напряглись как никогда

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Алекс

Наконец-то усатого призовут. А то уже который год плачет, что его не берут...

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неформат

чо там по билетам то уже в космосе? аэрофлот походу покупать на бирже пора 😂

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