Госдума приняла законопроект о запрете на выезд из России после вручения электронной повестки Статьи редакции
Теперь повестки будут присылать через Госуслуги — или считать вручёнными автоматически после внесения данных в специальный реестр.
- Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении законопроект о создании единого электронного реестра воинского учета, а также поправки о новых способах оповещения призывников — сейчас повестки вручают только в бумажном виде, лично и под роспись.
- Поправки внесли 10 апреля в законопроект, который начинали рассматривать в 2018 году, но затем отложили, отмечает РБК. Они должны вступить в силу сразу после их опубликования. Перед этим необходимо одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что законопроект не будет распространяться на весенний призыв. Он начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Осенний призыв — с 1 октября до 31 декабря.
Какие поправки вносит законопроект
- Появятся электронные повестки — их будут рассылать через Госуслуги. Такая повестка будет считаться вручённой с момента появления в личном кабинете пользователя. «Если вы не увидите её в личном кабинете — это ваши проблемы», — заявил депутат Андрей Луговой.
- Также вручать повестки будут через МФЦ и заказным письмом — оно вручается адресату под роспись.
- Создадут единый электронный реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные призывников — включая место проживания и военную специальность. Поставлять данные для него будут ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды и другие организации. Получить доступ к реестру можно будет через Госуслуги или МФЦ.
- Если повестку не удалось вручить, она будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре.
- После вручения повестки нужно в течение 20 дней прийти в военкомат. До тех пор призывнику запрещён выезд из России.
- Спустя 20 дней, в какой бы форме не вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП, на постановку на учёт в налоговой службе, на вождение, получение кредитов и так далее. Также нельзя становиться самозанятым и совершать сделки с недвижимостью.
- Также региональные власти могут вводить дополнительные ограничения: например, отказать в льготах.
Первым об этом на vc.ru сообщил Вадим Д.
12 058 просмотров
Прекрасная новость, главное, что всё законно и не противоречит здравому смыслу. Гойда, господа.
Да и приняли, говорят, за полтора часа, без возможности прочитать, лол) Иногда не до законов, уже третий год как
А еще удивительно наблюдать, как некогда классный продукт Госуслуги, превращается в хтонь, которую уже стремно открывать 😡
Комментарий удален модератором
Господа в Париже, судя по всему. Или в Грузии, на худой, так сказать.
"Да не, это не важно, да и не примут данный закон!"
Выгодное предложение, от которого невозможно отказаться:
https://vc.ru/u/348400/662513
почему админы просто не скрывают комменты к некоторым новостям целиком если и так удаляют половину?
Лишь бы не чёкнулись окончательно и не начали бы для величия ещё и женщин призывать.
Нормально. Очередной удар по скрепам....Какие там они есть - горячие батареи, быстрый дешевый интернет (уже дорожает) и госуслуги с мфц. Ну вот, обратная сторона госуслуг - не для твоего удобства, а для над тобой контроля. Я думаю так же китайцы сперва радовались ви-чат, а потом так же взвыли.
Всё новое - это хорошо забытое старое.
Комментарий удален модератором
чилик что, опять на русский перешёл?
Картинка со звуком
Комментарий удален модератором
2022. "Битва двух извилин за третье место"
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Законопроект называется «Welcome to Kazakhstan».
Законопроект называется "Успей свалить", кстати как показывает практика - Казахстан очень даже неплохо сотрудничает с РОССИЕЙ.
Капслок был задействован, чтобы не создалось ощущение, что я имею какие-либо сомнения по поводу величия РОССИИ. Я предусмотрительно решил использовать капслок, потому что в будущем может быть принят закон по которому я могу получить срок за отрицание величия РОССИИ. Задним числом.
А электронной повестке похуй.
Сидишь ты хоть в Казахстане, хоть где.
Повестку прислали в Госуслуги.
20 дней прошло -> ты злостный уклонист -> уголовка
Вышло так, что тема этого лета
Степи и мамбеты!
На раз-два депортируют, не моргнут.
Госуслугам ничего не угрожает. Написано же, есть личный кабинет или нет, никого не волнует. Все повестки будут в реестре и твои проблемы, знал ты о ее существовании или нет.
и правда, если в общем и целом, то ГосУслуги во многом упрощали жизнь и работу.
Лютый кринж и пиздец, а не сообщение. Во всем цивилизованном мире паспорта давно обычной почтой присылают, а они про кривые госуслуги. Родина слонов, блть
Да эти свиньи любой самый тупой закон против людей с первого чтения принимают.
А вот закон о том, чтобы освободить ветеранов великой отечественной войны от коммунальных платежей, они не приняли.
“Госдума не место для дискуссий”.
“Зачем вы становились депутатом ГД? Чтобы саботировать решения?”.
Это закон для поддержания величия РОССИИ! Понимаете, ВЕЛИЧИЯ! Нет времени думать про людей. Люди без ВЕЛИЧИЯ все равно не смогут.
Капслок был задействован, чтобы не создалось ощущение, что я имею какие-либо сомнения по поводу величия РОССИИ. Я предусмотрительно решил использовать капслок, потому что в будущем может быть принят закон по которому я могу получить срок за отрицание величия РОССИИ. Задним числом.
А схему так-то рабочую придумали. И разыскивать никого не надо. Чисто всех прав лишили и все. Сами придут, когда кушать захотят.
Или начнут в своих же стрелять прямо в военкомате. Тоже вариант
удивительно, что не написали: "нахождение в реестре уклонистов является основанием для расторжения трудового договора."
Но процесс разыскивания вроде как тоже ненормальный?
мне вообще удивительно чего тянули прям с самого создания этих самых услуг
Пусть нахуй сходят
Западные бизнесы, кстати, в очередь, чтобы вернуться, да-да %)
да похуй уже на бизнесы
Что-то стали его забывать
Перспективы айти в россии говорят пока. Ну может женщины и пенсионеры поднимать будут
Скоро на всех экранах: Госдума единогласно приняла законопроект, согласно которому любой человек с мужскими половыми органами с момента рождения принадлежит военкомату. "Те, кому не повезло родиться мужиком, сами виноваты", - прокомментировали новость депутаты.
Не, не, при рождении получает повестку.
на учет в военкомат надо будет встать в момент, когда будет 30 недель плоду.... или что там ?
Ничего себе ограничения прав. Просто великолепный закон. Это что так можно по Конституции ограничить права? Только за то, что человек ничего не сделал, лишить его базовых прав, это конечно очень сильно. Я считаю, что это незаконно, противоречит Конституции. Смешно, мужики будут в правах как уголовники) Видимо, времена Евгения Пригожина уже точно пришли. Поздравляю.
"Это что так можно по Конституции ограничить права?"
Это о которую ноги вытерли и наложили сверху в 2020?
А что вы хотели? Идет деиндустриализация, можно обратно крепостных собирать.
На х..ую вертел я российскую власть. С каждым новым говнозаконом.
А вы в каком городе сейчас?
Так вертел, что опи́сался
Не все так однозначные, " я вне политики" , призовут-пойду на месте?
Готовы идти по получению электронной повести до конца года?
Или как-то не очень?
а давайте их позовем!
так как раз, кто "в политике" и пропитан демократией - вперед отстаивать законные права на митинг (заявку оформить не забудьте) - прояви свою гражданскую позицию)))
Если ты прочитал этот комментарий, то тебе вручена повестка и ты должен явиться в военкомат в течении 20 дней.
А я развидел!
Я уже сдался в плен нато, мне не разрешают явиться.
А ты с госдумы сучкин))
Пизда! 😵
Нам!
Удаленный профиль на Госуслугах, кстати, не спасёт.
Почему?
Спасёт. С госуслугами повестка будет вручена сразу же, а без них - через 7 дней. Соответственно можно съебать за 7 дней. Но тогда вопрос, что будет, если ее отправят заказным письмом, а письмо будет идти больше 7 дней, тогда спастись не выйдет. Возможно, появятся какие-то боты, которые будут за плату постоянно чекать твое фио от имени какого-нибудь сотрудника МФЦ
неоднозначно, удаленный через доступ издалека?
по тимке или энидеск?
Читать надо так: удаление профиля на портале ГУ- не спасет!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Сколько мы эту хуйню еще хавать будем?
всегда. А что?
А вы что француз или еврей, что ли, что бы протестовать? Сказали в мясорубку значит бегом
Думаю, что многие только смаковать начали.
Опередил 😁
С каждым днем веселее жить
тут же речь идет про повестки для срочников, про всякие мобилизации же речи нет?
мобилизационные повестки это тоже касается
Легко можно доказать, что цель закона запасники, а не срочники. Посмотрите на ограничения для тех, кто его нарушил: запрет на предпринимательскую деятельность, запрет регистрации сделок по недвижимости/авто, запрет выезда. Это явно направлено на взрослых людей 30+.
Любых военнообязанных (это считай все категории практически). Даже для уточнения данных считается.
Про все) А то вы думали, зачем лишать права собственности и предпринимательства, если речь о призывниках, у которых в первые годы ничего нет, как правило.
Речь про военнообязанных, а не срочников
Про все!
Нет, о всех
Они хотят чтобы мы думали так)
Тут речь о всех в запасе. Даже если ты не на учете, придет повестка явиться и встать на учет.
Комментарий удален модератором
экстремируете?
Помянем тех, кто вернулся.
Мой личный счетчик под названием "Бля, как же хорошо, что я съебал" увеличился на 1 и достиг значения 3.
Первые два это начало войны и мобилизация?
🤡🤡🤡
Патриоты объясните почему с вашими высказываниями "если придёт повестка, то пойду" такая негативная реакция на закон. На примере обсуждения новости о повестках в тг Обыкновенного царизма.
Так теперь за базар придётся отвечать 😁
Ну, на тот день речи не шло. Не обманул 🤣
Так все поняли с момента "не будет повесток через госуслуги, нет такого закона".
Теперь заживем!
Если ты прочитал этот текст, то перешли 10 друзьям, иначе через 1 дней к тебе поступит электронная повестка.
@Евгения Евсеева ну как же так, у нас эта новость, развёрнутая, опубликована ажно в 9:53 (ага, до принятия, но о внесении и позже дополнена):
https://vc.ru/s/sokr/661826-cifrovizaciya-2023-povestki-v-gosuslugi-i-novinki-dlya-uklonistov
добавим!
Пффф, вчерашняя https://vc.ru/u/147787-yazhprogrammist/661521-cifrovizaciya-prizyva-uzhe-zdes. Да да, мне лень копипастить тексты с других источников.
Как там дела у системной оппозиции, не стыдно так голосовать. Стадо…
вы опоздали на лет 10 (хотя какие десять.... на лет 20 скорее)
Под гжель или под хохлому?
Под тюремные наколки.
Слаба богу, я успел сбежать.
А так ГОЙДА, конечно!
откуда деньги и виза
Тут самое удивительное не это. Это то было очевидно. Удивительно, что они при этом только что разрешили удалять аккаунты. Демократы в правительстве саботируют патриотов, не иначе. Уже не первый раз замечаю такие противоречивые действия. Условный Собянин делает свое популистко либеральное действие, в это же время условный пригожин совершает очередные выкрутасы с кувалдой. Так что да, либералов там гораздо больше, чем нам кажется, и период борьбы наступает именно сейчас. Именно поэтому, надо сейчас не сраться с Собяниными, а договариваться. Иначе будет как в Германии 30-ых, когда Сталин запретил коммунистам вступать в коалицию с социал демократами, и победили фашисты. Не вступим сейчас в союз с такими как Собянин, которому мы явно ближе, и победит пригожин.
удаление аккаунта ничего не изменит - реестр отдельно. Повестку могут прислать любым способом.
Собянин за миграцию и размытие русских "россиянами", потому что так дешевле и это мировой тренд. Кому "мы там явно ближе"?
собянин технократ, и он за цифровизацию обеими руками
Удаляй-не удаляй профиль, какая разница, если есть теперь реестр.
Да неужели! Либералы начали догадываться, что можно было пролезть во власть договариваясь с действующей элитой, а не устраивая срач, митинги и расследования ФБК.
Вы только сейчас и только в этом противоречивости заметили? Они у нас ещё со времён "майских" указов, если не раньше, в различных областях проявляются.
Комментарий недоступен
Кон++ пид++
"ну вот ты узнал. И что?"
конец пиджаку?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
У шизиков очередное весеннее обострение.
Щас скажу то за что меня забанят, но честно говоря пофигу.
Типо уже десятки, если не сотни тысяч людей погибли на войне — и в России всех все устраивает.
А тут какой-то призыв.
Ну подумаешь больше мужиков загребут — еще нарожаем. Всем плевать.
Максимум день повозмущаются и все.
Нам эти мужики и нахой не нужон
А если так сделать то повестка не придет ?
Уже нет. Им насрать на все галочки, переключатели, отсутствие аккаунта.
главное чтобы повестка была в их базе.
наоборот лучше получить как можно раньше и надеяться, что базы синхронизируются с лагом, и попытаться выскочить через Минск.
Гойда!
за гойдой
Модераторы жестят прям, здесь теперь можно только восторгаться законами или как?
Зачем поститите политические новости, зная, что будет срач?
А может дело все-таки в тебе?
Думаю, что они информируют аудиторию которая обычно в танке и "вне политики". Выглядит как достаточно полезная информация для бизнеса.
Офигеть. Я хоть не россиянин но переживаю за вас ребята. Это просто караул Я думал что это всё скоро закончится но раз такие законы начинаются то получается что всё только начинается.
странные ожидания, оно началось всё не вчера и даже не год назад, первые отчётливые фигуры вырисовывались ещё в 14 году, но т.к. тогда достаточно легко с Крымом всё прокатило, оттуда наверное и ожидания что ща помутузятся и разбегутся
Ребят подскажите почему так Авиасейл лагает?
цены пока норм.
возможно те кто мог уже уехали, может уедет еще часть кто успел вернуться... возможно большого потока не будет, тем более каждый надеется, что он не попадет в список
Такая повестка будет считаться вручённой с момента появления в личном кабинете пользователя. «Если вы не увидите её в личном кабинете — это ваши проблемы»-жаль что такая отмазка не сработает ,ну будем придумывать что-то другое
Ничего уже не придумаете. Есть реестр.
Я конечно не фанат нашей госдумки, однако "категория хорошо, что я съебал" пахнет по мне примерно также сильно, только душок отличается. Главное, чтобы такте товарищи навсегда съебали, а не пока там хвост прищемит и назад.
Какие у тебя варианты? Оставаться, платить налоги, делать вид что ничего не происходит? Лицемер что-ли?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Не удивлюсь, если МВД или ФСБ смогут сами назначать наказание по отдельным статьям УК
Вообще, суды это морально устаревшая форма, только бюджетные деньги тратят.
Госдума приняла самую комментируемую запись на VC
Турбо патриоты напряглись как никогда
Наконец-то усатого призовут. А то уже который год плачет, что его не берут...
чо там по билетам то уже в космосе? аэрофлот походу покупать на бирже пора 😂