Совет при ФАС проверит Wildberries, «Авито», «Циан» и «Яндекс Такси» на применение недобросовестных «практик» Статьи редакции
Это может привести к снятию моратория на антимонопольные проверки аккредитованных ИТ-компаний.
- Совет по развитию конкуренции в ИТ при Федеральной антимонопольной службе проверит Wildberries, «Авито», «Циан» и «Яндекс Такси» на соответствие «принципам взаимодействия участников цифровых рынков», сообщил «Ъ» со ссылкой на текст повестки для заседания, которое пройдёт 21 апреля 2023 года.
- Регулятор рассмотрит, как Wildberries начисляет штрафы за неверные габариты, взимает плату за возврат, а также ограничивает размещение незапрещённых для торговли товаров. В маркетплейсе заявили газете, что правила по габаритам и возврату уже пересмотрели с продавцами, а ограничения на размещение касаются только «аксессуаров для курения».
- В случае с «Авито» жалобы касаются изменений в тарифах на услуги при размещении объявлений — из-за них растёт «цена за клиента». Компания отметила, что переход на оплату за просмотр или клик не должен влиять на траты «профессиональных» продавцов. Тарифы введены, чтобы было невыгодно работать тем, кто запускает объявления с ложными ценами и описаниями.
- В «Циане» проверят ситуацию с обменом контактными данными клиентов и продавцов, хотя сам сервис заявляет, что использует только подменные номера. В «Яндекс Такси» эксперты изучат вопрос ценообразования для пассажиров и завышенных комиссий для водителей.
- По результатам исследований совет может рекомендовать ФАС отменить мораторий на антимонопольные проверки аккредитованных ИТ-фирм и выдать нарушителям предупреждения. Ещё один вариант — предложить правительству разработать отдельный закон для прямого регулирования игроков, с административной ответственностью. ФАС допустила, что рассмотрит обе меры и учтёт мнение «всех заинтересованных сторон».
- Собеседники газеты считают, что необходимость проверок вызвана повышенным вниманием общественности к политике маркетплейсов. Например, в марте 2023 года конфликт между Wildberies и владельцами ПВЗ привёл к публичным забастовкам. После этого Wildberies собрал комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и компанией на базе «Опоры России». Похожую группу сформировал и «Яндекс Маркет».
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Свершилось, авито уже в край охамели и пользуются положением.
продаете что-то на авито? расскажете, с какими проблемами столкнулись? интересно!
У многих и моих знакомых, и незнакомых людей был небольшой «бизнес» на авито, люди, не смотря на всю ситуацию в стране, хотя бы имели какой то заработок.
Первоначально они отключили способ покупки объявления «пакетом» , то есть ты купил 500 объявлений в той категории, что хочешь, выбрал регион, и платишь фикс цену каждый месяц. Дальше началась насильная система перевода и удаления из этой системы в систему «оплата за просмотры», практически во всех категориях она кратно не выгодна, у многих даже пропал бизнес из за этого, потому что просмотры возможно и есть, пишут половину сообщений-какие то боты, потом другая проблема-мошенники.
Система абсолютно коммерческая но лишь в одну сторону.
Не знаю, проблема с мошенниками, массовым постингом, кражей аккаунтов и все то, ради чего меняли систему оплаты за публикации и форму, что меняли, все это было направлено на улучшение сервиса в целом.
Но ни того, ни другого, кроме кривой авито доставки, я не увидел.
Торгую на Авито более года, более 300sku, в нашем случае переход на тариф с оплатой за просмотры стал более оптимальным в плане оплаты услуг по размещению(с 11К до 6К) вообще супер, далее: авито предлагает скидку на продвижение в определённые дни, учитываем и активируем.
Кстати, вот всеми этими пакетами пользовались всякие риэлторы, человек 5 скидывались и «работали» с одного аккаунта. Точно так же видимо и с другими работает)
Это только недобросовестные пользователи и багоюзеры. А теперь представьте, какой процент тех, кто работал нормально но теперь их насильно переводят на другой тариф?
что свершилось? найдут нарушения, порекомендуют устранить и выпишут штраф 10 МРОТ. Вы понимаете масштабы того же Авито или ВБ? У них банально влияния в кабинетах куда больше чем у любого "совета при ФАС"
Вот тут согласен полностью
А озон ?
А озон оплачивает это мероприятие
Ахахах... ))))))
Ничего не изменится, скриньте. Это как если бы конституционный суд начал проверять законопроекты, на противоречие с конституцией т.е. это невозможно :)
Странно что озон не упомянули, там все нарушения разом, это сейчас самый худший МП по всем позициям
Главное при проверках не выйти на себя, это первое.
А второе — серьёзно? Там уже такое количество не просто «практик», а натурального обмана (-:
Вайлд надо штрафовать жестко и без жалости, эта петушня вообще охуела, штрафует за все подряд даже
Ну Wildberries сам и есть недобросовестная практика
@Авито нет поддержки в авито доставки остался без своих денег уже 5 месяц не советую отправлять авито доставкой один день может дать глюк и все пиши пропало
А когда возьмут за яйца Озон. Там махинации на на сотни миллиардов.
Ozon флешки потдельные продает
https://vc.ru/u/583589-buhoy-pikachu/532028-na-ozon-nachali-prodavat-poddelnye-fleshki
Уже давно и флешки и ssd. И не только озон.
"Тарифы введены, чтобы было невыгодно работать тем, кто запускает объявления с ложными ценами и описаниями." - логика, где же ты?
А что не так? Многие ставят низкие цены, люди переход на эти объявления - игнорируя реальные цены, звонят, а там цена выше, в итоге покупают в другом месте, а не у другого продавца на Авито, кто работает честно.
"...к снятию моратория на антимонопольные проверки аккредитованных ИТ-компаний"
Вообще, удивительно, что маркетплейсы и прочие гиганты с явным признаком монополий (типа Яндекса, допустим) попали под мораторий как и обычная какая-нить средней руки ИТ-компания. Первых, по уму, наоборот нужно ебать чаще и жёстче.
А так щас помурыжат, времени потратят дохуя, а по итогу выпишут по 60 тыщ штрафа.
ФАС - красавчики. Неужели есть вариант, что снова появится конкуренция у такси?! Было бы неплохо фасу ещё проверить поиск Яндекса на предмет неконкурентных практик.
Имитация деятельности
Нет ни законов, ни критериев. Вообще не ясно что они там проверять собрались.
Как г0ворится дай бог нашему теляти да волка поймати.
Слышал, что Авито блокирует семьи целиком
https://vc.ru/claim/88759-avito-zabanil-akkaunty-vsey-semi-pod-predlogom-tolko-odin-na-vseh
"Ты ведешь на Авито семейный бизнес, но делаешь это без уважения... " ©
А почему на картинке Яндекс.Такси?
Это спонсор проверок
Это же просто креативный подход, какие практики)
ФАС открывает для себя дарк паттерны?
Сейчас никто особо проверять небудут, идут по американскому пути-дадут вырасти мега гиганту до масштабов мира(ну в нашем случае до снг) и потом только жать начнут.А если по либеральному то сразу же прижать по лекалам из наплодившихся американских школ,шанинок,курсов,программ для туземцев,просрать свой же рынок иностранным гигантам и потом винить плохой народ.
и в итоге не найдут нарушений или условные копейки выпишут и сделают вид что погрозили пальчиком
ого, фас будет выполнять свою работу, а не закрывать глаза
Неужели, Циан проверят!!! Ох, совершилось.
Яндекс такси планируют увеличить доход своих водителей? неужели
Ох уж эти сказочки , ох уж эти сказочники))
хаха будет круто если они сейчас айти сектор еще грохнут
Антимонопольные практики приводят к росту отрасли
Wildberries вроде как даже персональные данные в публичный доступ выкладывает
https://vc.ru/claim/466664-wildberries-vylozhil-personalnye-dannye-v-publichnyy-dostu
Где они были 8 лет?
неужто самозанятых специалистов нанимать запретят?
А озон??