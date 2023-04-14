Право
Маша Цепелева

Владельцы ПВЗ и продавцы подали более 400 исков против Wildberries за три месяца — половина из-за штрафов Статьи редакции

Маркетплейс считает, что увеличение количества исков — «естественная статистика для любой динамично растущей компании».

  • Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries начали массово подавать иски к компании, рассказал на встрече с депутатами Госдумы гендиректор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов. Он представляет интересы некоторых партнёров маркетплейса.
  • «Ведомости» нашли в картотеке арбитражных дел более 400 исков к маркетплейсу, поданных с начала 2023 года, на общую сумму 560 млн рублей. Для сравнения: за весь 2021 год общая сумма требований составила 640 млн рублей.
  • Около 300 исков 2023 года связаны с исполнением обязательств по договорам, в том числе агентским и комиссионным соглашениям. Примерно в половине случаев компании оспаривают начисленные маркетплейсом штрафы, а в остальных – свою ответственность за потерянные или поврежденные товары, объяснил Ефимов.
  • В Wildberries считают, что «рост числа исков к площадке носит формальный характер и связан исключительно с увеличением масштабов работы и числа партнеров у неё в разных сферах». По словам представителя маркетплейса, это «естественная статистика для любой динамично растущей компании». Он добавил, что недовольство высказали лишь 10–15 партнёрских ПВЗ, что составляет примерно 0,1% от их общего количества, «поэтому говорить о массовости с их стороны неуместно».
  • Против других крупнейших маркетплейсов тоже есть иски, но их значительно меньше. С января по март 2023 года к Ozon в арбитражные суды подано 72 иска на сумму около 52 млн рублей, к «Яндекс.Маркету» — 168 исков, к «Сбермегамаркету» – семь, к «Казань экспрессу» – один, к «Алиэкспресс Россия» – ни одного.
  • В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. Но пока у пункта выдачи отрицательный баланс, ему запрещено выводить деньги — это не давало выплачивать зарплаты.
  • 14 марта владельцы ПВЗ пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары. 16 марта компания отменила 10 тысяч штрафов за подмену товара для ПВЗ и перестала начислять новые.

#новость #wildberries

1831 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Андрей Вечерний
Маркетплейс считает, что увеличение количества исков — «естественная статистика для любой динамично растущей компании

Я вам говорю, они у Госдумы научились

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Да не, просто пиарщики у них туповатые. Будь чуть поумнее - написали бы «Мы приняли критику, работаем над решением, скоро все будет заебца»

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Заляев

То есть содержать штат юристов и вредить репутации выгоднее чем просто не душить ПВЗ и вытягивать с них последние копейки?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Так открывают же новые, притом постоянно.
Инфоцыгане работают как надо)

Ответить
Развернуть ветку
Valery Ya

Быть может у ПВЗ есть некопеешные схемы, от которых страдают поставщики, покупатели и сам вб? И как-то нужно вычислять и наказывать штрафами..

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Какие? Открыться на условиях ягодиц? Работать по их правилам и ценам?

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Там есть скам схемы для владельцев ПВЗ и их используют
https://www.google.com/amp/s/versia.ru/amp/vladelcy-punkta-vydachi-zakazov-wildberries-ukrali-u-marketplejsa-texniku-na-25-millionov-rublej

Владельцы пункта выдачи заказов Wildberries…
В Подмосковье владельцы пункта выдачи товаров Wildberries придумали схему, позволившую им украсть…
www.google.com
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

ШТРАФЫ?

Вы приняты в WB!

Ответить
Развернуть ветку
Trade Scum

да, гораздо выгоднее. без шуток.

Ответить
Развернуть ветку
Айнур

редкое единение, очень классно

Ответить
Развернуть ветку
Trade Scum

где вы увидели единение? это отдельные искию

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Неправильно потому что челобитные называть исками. Суровая госпожа может осерчать. Боюсь, правда, что даже такого количества исков не хватит, ибо нет предела дну WB.

Неужели нет воли работать с другими ПМ? Или они все в заложниках и не могут даже моргнуть?
Хотя, скорее всего, всё устраивает, раз их постоянно сношают противоестественными способами, а ёжики заталкивают нелюбимый кактус всё глубже.

Ответить
Развернуть ветку
Суворцев Николай

Мда, с ПВЗ у них реально беда. Когда-то на везде распространяли как выгодно иметь ПВЗ Wildberries и сколько с него можно заработать, а сейчас что?))

Ответить
Развернуть ветку
Удивленный

Сейчас пвз плодятся,как грибы.У меня в городе с населением 220 тыс. на данный момент 71-вб,64-озон,40-ям.Часть из них скоро наиграется в этот бизнес и прикроется.Поэтому доить их можно сейчас,пока они не закрылись

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вот, значит, почему ВБ вчера ещё более лучшие штрафы для ПВЗ анонсировал. Надо, так сказать, отбивать потенциальный ущерб от исков, лол.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кайгородов

После того как была создана комиссия при Минпромторге по спорам с маркетплейсами, ВБ стал аккуратнее работать с селлерами, дошла очередь и до ПВЗ. Хорошо, что государство начинает все активнее вмешиваться в эту сферу.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Елисеев

⬆️ ⬆️⬆️ лучшие комментаторы 👍🏼🙂😇

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Levi

А у ПВЗ WB есть сейчас аналог "вступительного взноса", как у новых селлеров?

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Пока нет

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Есть.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Есть

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Krim

Я бы на месте вайлдбериз, издал бы приказ в договоре, запрещающий подавать на них в суд... И еще бы оштрафовал, на 500 000 р. Это как раз в их стиле =)

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Наконец-то новости про адекватных партнёров ВБ.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Каримов

Странно, что половина
Я думал куда больше

Ответить
Развернуть ветку
Trade Scum

к «Алиэкспресс Россия» – ни одного.

сложно подавать иски к тому у кого нет продаж

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null