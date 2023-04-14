Владельцы ПВЗ и продавцы подали более 400 исков против Wildberries за три месяца — половина из-за штрафов Статьи редакции
Маркетплейс считает, что увеличение количества исков — «естественная статистика для любой динамично растущей компании».
- Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries начали массово подавать иски к компании, рассказал на встрече с депутатами Госдумы гендиректор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов. Он представляет интересы некоторых партнёров маркетплейса.
- «Ведомости» нашли в картотеке арбитражных дел более 400 исков к маркетплейсу, поданных с начала 2023 года, на общую сумму 560 млн рублей. Для сравнения: за весь 2021 год общая сумма требований составила 640 млн рублей.
- Около 300 исков 2023 года связаны с исполнением обязательств по договорам, в том числе агентским и комиссионным соглашениям. Примерно в половине случаев компании оспаривают начисленные маркетплейсом штрафы, а в остальных – свою ответственность за потерянные или поврежденные товары, объяснил Ефимов.
- В Wildberries считают, что «рост числа исков к площадке носит формальный характер и связан исключительно с увеличением масштабов работы и числа партнеров у неё в разных сферах». По словам представителя маркетплейса, это «естественная статистика для любой динамично растущей компании». Он добавил, что недовольство высказали лишь 10–15 партнёрских ПВЗ, что составляет примерно 0,1% от их общего количества, «поэтому говорить о массовости с их стороны неуместно».
- Против других крупнейших маркетплейсов тоже есть иски, но их значительно меньше. С января по март 2023 года к Ozon в арбитражные суды подано 72 иска на сумму около 52 млн рублей, к «Яндекс.Маркету» — 168 исков, к «Сбермегамаркету» – семь, к «Казань экспрессу» – один, к «Алиэкспресс Россия» – ни одного.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. Но пока у пункта выдачи отрицательный баланс, ему запрещено выводить деньги — это не давало выплачивать зарплаты.
- 14 марта владельцы ПВЗ пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары. 16 марта компания отменила 10 тысяч штрафов за подмену товара для ПВЗ и перестала начислять новые.
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Я вам говорю, они у Госдумы научились
Да не, просто пиарщики у них туповатые. Будь чуть поумнее - написали бы «Мы приняли критику, работаем над решением, скоро все будет заебца»
То есть содержать штат юристов и вредить репутации выгоднее чем просто не душить ПВЗ и вытягивать с них последние копейки?
Так открывают же новые, притом постоянно.
Инфоцыгане работают как надо)
Быть может у ПВЗ есть некопеешные схемы, от которых страдают поставщики, покупатели и сам вб? И как-то нужно вычислять и наказывать штрафами..
Какие? Открыться на условиях ягодиц? Работать по их правилам и ценам?
Там есть скам схемы для владельцев ПВЗ и их используют
https://www.google.com/amp/s/versia.ru/amp/vladelcy-punkta-vydachi-zakazov-wildberries-ukrali-u-marketplejsa-texniku-na-25-millionov-rublej
ШТРАФЫ?
Вы приняты в WB!
да, гораздо выгоднее. без шуток.
редкое единение, очень классно
где вы увидели единение? это отдельные искию
Неправильно потому что челобитные называть исками. Суровая госпожа может осерчать. Боюсь, правда, что даже такого количества исков не хватит, ибо нет предела дну WB.
Неужели нет воли работать с другими ПМ? Или они все в заложниках и не могут даже моргнуть?
Хотя, скорее всего, всё устраивает, раз их постоянно сношают противоестественными способами, а ёжики заталкивают нелюбимый кактус всё глубже.
Мда, с ПВЗ у них реально беда. Когда-то на везде распространяли как выгодно иметь ПВЗ Wildberries и сколько с него можно заработать, а сейчас что?))
Сейчас пвз плодятся,как грибы.У меня в городе с населением 220 тыс. на данный момент 71-вб,64-озон,40-ям.Часть из них скоро наиграется в этот бизнес и прикроется.Поэтому доить их можно сейчас,пока они не закрылись
Вот, значит, почему ВБ вчера ещё более лучшие штрафы для ПВЗ анонсировал. Надо, так сказать, отбивать потенциальный ущерб от исков, лол.
После того как была создана комиссия при Минпромторге по спорам с маркетплейсами, ВБ стал аккуратнее работать с селлерами, дошла очередь и до ПВЗ. Хорошо, что государство начинает все активнее вмешиваться в эту сферу.
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А у ПВЗ WB есть сейчас аналог "вступительного взноса", как у новых селлеров?
Пока нет
Есть.
Есть
Я бы на месте вайлдбериз, издал бы приказ в договоре, запрещающий подавать на них в суд... И еще бы оштрафовал, на 500 000 р. Это как раз в их стиле =)
Наконец-то новости про адекватных партнёров ВБ.
Странно, что половина
Я думал куда больше
к «Алиэкспресс Россия» – ни одного.
сложно подавать иски к тому у кого нет продаж