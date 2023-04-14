В Госдуму внесли законопроект о штрафах за передачу финансовой информации через иностранные мессенджеры Статьи редакции
Они составят от 50 тысяч до 700 тысяч рублей.
- Законопроект предлагает внести поправки в КоАП — в дополнение к запрету на использование иностранных мессенджеров. Документ устанавливает ответственность за его нарушение.
- Для должностных лиц штрафы составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Кого именно касаются новые поправки — в документе не указано.
- Запрет действует с 1 марта 2023 года. Среди тех, кого он касается — банки, брокеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики. Они не могут передавать через мессенджеры личные данные, информацию о платежах и банковских счетах. Также мессенджеры нельзя использовать для безналичных расчётов.
- 2 марта Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые подпадают под запрет — Discord, Microsoft Teams, версия Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.
- В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. В компании отмечали, что все операции «остаются внутри защищённой системы банка» и не передаются в мессенджер. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram. После публикации Роскомнадзора ВТБ обратился в ведомство за разъяснениями и допустил, что может отключить бота.
- Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, закон не запрещает работу в мессенджерах целиком — только передачу платёжной информации.
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Ахах а как слить конфиденциальные данные тысяч людей, штраф всего 60 000))) да здравствует самый "гуманный" суд в мире
И Суды захватили ОПГ.
А если через отечественные-православные то штрафов не будет?
Если освятить смартфон с телеграмом- это считается отечественно-православным, на ряду с шильдиком Лада на Bestune T77?
Рубрика «Гойда дня»
бешеный принтер 2.0
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Отрицательно поднимают...
Перевожу с русского на русский. Очередной способ сделать Донат неугодным блогерам незаконным.
Что есть финансовые сообщения? У кого интегрированы переводы в месенджеры?
А ICQ теперь православная или все ещё омериканская?
Очень хороший пост для подрыва либерашек, одобряю
А быть либералом это плохо?
Тут вспоминается стих 1 немецкого пастора……
Не знаю такой
Ну а &ули?! Патриотично, однако!
Мне вот интересно, а как тут комментировать, чтобы не быть забаненным по 1.9? Тут же весь пост это сплошное 1.9? Как не разговаривать о политике под постом про политику?
А если через вк мессенжер, то можно?
Вк - иностранный мессенджер?
Только если гоблачу и Стасу. Им можно. Они хогошие
Ладно хоть физиков штрафовать не будут.
Хотя могли бы