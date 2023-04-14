Право
Евгения Евсеева

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за передачу финансовой информации через иностранные мессенджеры Статьи редакции

Они составят от 50 тысяч до 700 тысяч рублей.

  • Законопроект предлагает внести поправки в КоАП — в дополнение к запрету на использование иностранных мессенджеров. Документ устанавливает ответственность за его нарушение.
  • Для должностных лиц штрафы составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Кого именно касаются новые поправки — в документе не указано.
  • Запрет действует с 1 марта 2023 года. Среди тех, кого он касается — банки, брокеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики. Они не могут передавать через мессенджеры личные данные, информацию о платежах и банковских счетах. Также мессенджеры нельзя использовать для безналичных расчётов.
  • 2 марта Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые подпадают под запрет — Discord, Microsoft Teams, версия Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.
  • В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. В компании отмечали, что все операции «остаются внутри защищённой системы банка» и не передаются в мессенджер. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram. После публикации Роскомнадзора ВТБ обратился в ведомство за разъяснениями и допустил, что может отключить бота.
  • Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, закон не запрещает работу в мессенджерах целиком — только передачу платёжной информации.

#новость

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25 комментариев
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 Водяной

Ахах а как слить конфиденциальные данные тысяч людей, штраф всего 60 000))) да здравствует самый "гуманный" суд в мире

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При себе ничего нет

И Суды захватили ОПГ.

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Woof
через иностранные мессенджеры

А если через отечественные-православные то штрафов не будет?

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Mr. xXx

Если освятить смартфон с телеграмом- это считается отечественно-православным, на ряду с шильдиком Лада на Bestune T77?

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Продюсер душнила

Рубрика «Гойда дня»

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При себе ничего нет
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Valdis Grefov

бешеный принтер 2.0

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Alex Shevchenko
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Артем Якимов

Новости поднимают настроение каждый день. 👍

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Васисуалий Лоханкин

Отрицательно поднимают...

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Пернатой

Перевожу с русского на русский. Очередной способ сделать Донат неугодным блогерам незаконным.

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Ale K

Что есть финансовые сообщения? У кого интегрированы переводы в месенджеры?

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Zloy Marketolog

А ICQ теперь православная или все ещё омериканская?

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Роман Чернышев
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Karabas Barabas

Очень хороший пост для подрыва либерашек, одобряю

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При себе ничего нет

А быть либералом это плохо?

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Пернатой

Тут вспоминается стих 1 немецкого пастора……

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Karabas Barabas

Не знаю такой

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Ware Wow
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Артур Анатольевич Ротарь

Ну а &ули?! Патриотично, однако!

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Пернатой

Мне вот интересно, а как тут комментировать, чтобы не быть забаненным по 1.9? Тут же весь пост это сплошное 1.9? Как не разговаривать о политике под постом про политику?

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Шпуля Шунтиковна

А если через вк мессенжер, то можно?

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Karabas Barabas

Вк - иностранный мессенджер?

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Пернатой

Только если гоблачу и Стасу. Им можно. Они хогошие

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Апрель Обормотов

Ладно хоть физиков штрафовать не будут.
Хотя могли бы

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