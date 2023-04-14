Право
Артур Томилко

Минюст признал иностранными агентами издание «Агентство» и журналиста Павла Каныгина Статьи редакции

За распространение материалов других иноагентов и «дискредитацию» армии.

  • Помимо «Агентства» и бывшего корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина, в реестр включили Фонд Карнеги за международный мир, интернет-издание «Полигон», объединение «Радужная ассоциация», журналиста и экс-депутата Госдумы Игорь Яковенко, мультипликатора и автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, а также комика Семёна Слепакова.
  • Минюст считает, что «Агентство» распространяло материалы других иноагентов, «недостоверную информацию» о решениях органов власти, а также «дискредитировало» российские вооруженные силы.
  • Каныгин, по утверждению Минюста, также распространял материалы иноагентов, «дискредитировал» армию и «высказывался простив специальной военной операции на Украине».
  • «Агентство» в сентябре 2021 года запустил Роман Баданин — главный редактор издания «Проект», которое генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией. Ведомство сочло, что его деятельность представляет угрозу национальной безопасности.

#новости #иноагент

853 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Elena Krinitsyna

Очередная партия знаков качества и репрессий

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Ну если за камедиклабовцев взялись, то видимо очень плохи дела у государства 😀

Ответить
Развернуть ветку
Айнур

Слепаков доигрался

Ответить
Развернуть ветку
При себе ничего нет

Уже бежит штаны сушит

Ответить
Развернуть ветку
Александр А.

Семён, держись там на Израильщине!

Ответить
Развернуть ветку
Фокс Йовович

Все там будем

Ответить
Развернуть ветку
Александр У

Каждую пятницу я в .......

Ответить
Развернуть ветку
pfzim

Когда уже плешивого признают?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Косатиков

Пашка, и ты туда же!

Ответить
Развернуть ветку
Загородный житель

Иногенты и штрафы гуглу одинаково бесполезные занятия. По-моему уже пора разнообразить программу. Это уже приелось

Ответить
Развернуть ветку
Michael Vigandas

Ушастого отзащеканили

Ответить
Развернуть ветку
Александр Д.

А вот интересно- "Иностранного агента" можно призвать, или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Говорят, что Минюст исключил из иноагентов «Центр изучения лосося».

Ответить
Развернуть ветку
Борис Фёдоров

список иноагентов пополняется ,скоро видимо простых обывателей не станет ,переименуемся в иноагентов

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Prince

Список «Иноагентов» скоро будут считать как знак качества)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null