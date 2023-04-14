Минюст признал иностранными агентами издание «Агентство» и журналиста Павла Каныгина Статьи редакции
За распространение материалов других иноагентов и «дискредитацию» армии.
- Помимо «Агентства» и бывшего корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина, в реестр включили Фонд Карнеги за международный мир, интернет-издание «Полигон», объединение «Радужная ассоциация», журналиста и экс-депутата Госдумы Игорь Яковенко, мультипликатора и автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, а также комика Семёна Слепакова.
- Минюст считает, что «Агентство» распространяло материалы других иноагентов, «недостоверную информацию» о решениях органов власти, а также «дискредитировало» российские вооруженные силы.
- Каныгин, по утверждению Минюста, также распространял материалы иноагентов, «дискредитировал» армию и «высказывался простив специальной военной операции на Украине».
- «Агентство» в сентябре 2021 года запустил Роман Баданин — главный редактор издания «Проект», которое генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией. Ведомство сочло, что его деятельность представляет угрозу национальной безопасности.
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Очередная партия знаков качества и репрессий
Ну если за камедиклабовцев взялись, то видимо очень плохи дела у государства 😀
Слепаков доигрался
Уже бежит штаны сушит
Семён, держись там на Израильщине!
Все там будем
Каждую пятницу я в .......
Когда уже плешивого признают?
Пашка, и ты туда же!
Иногенты и штрафы гуглу одинаково бесполезные занятия. По-моему уже пора разнообразить программу. Это уже приелось
Ушастого отзащеканили
А вот интересно- "Иностранного агента" можно призвать, или нет?
Говорят, что Минюст исключил из иноагентов «Центр изучения лосося».
список иноагентов пополняется ,скоро видимо простых обывателей не станет ,переименуемся в иноагентов
Список «Иноагентов» скоро будут считать как знак качества)