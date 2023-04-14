Право
Артур Томилко

Владимир Путин подписал закон об электронных повестках Статьи редакции

Он запрещает выезд из страны после получения повестки и предусматривает ограничения за неявку в военкомат.

  • Документ опубликован на портале правовой информации. Он предполагает создание единого электронного реестра воинского учета, а также новые способы оповещения призывников. До этого повестки вручали только в бумажном виде, лично и под роспись.
  • Закон предполагает появление электронных повесток — их будут рассылать через Госуслуги. Такая повестка будет считаться полученной с момента появления в личном кабинете пользователя. Их также будут вручать в МФЦ или заказным письмом.
  • Если повестку не удалось вручить, она будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре, который Минцифры планирует запустить к осени 2023 года.
  • После вручение повестки призывнику будет запрещён выезд из России до момента посещения военкомата. Спустя 20 дней, в какой бы форме не вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, на управление автомобилем, получение кредитов и распоряжение недвижимостью.
  • Поправки внесли 10 апреля в законопроект, который начинали рассматривать в 2018 году, но затем отложили. Они должны вступить в силу сразу после их опубликования.
  • Госдума одобрила законопроект 11 апреля 2023 года сразу во втором и третьем чтении. Совет Федерации принял его на следующий день — 12 апреля.

#новость #госуслуги

6577 просмотров
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212 комментариев
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 Игрок

Авиасейлс поиск быстрых билетов

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Pavel Cree

Отличная новость, всех поздравляю с торжеством права и справедливости в стране. Горжусь отечеством.

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Веб Инструменты
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1 комментарий
Ivan Cato

А я горжусь Владимиром Путиным.

Как же хорошо что у нас такой мудрый правитель! Я каждое утро встаю и целую его фотографию. Висит прямо над кроватью.

Знаете что я при этом чувствую? А? Руку кремля в моих шта.. Кххм.

Величие! ВЕЛИЧИЕ!

Август Октавиан, Марк Аврелий, Наполеон и Пётр 1, меркнут в сравнении с Владимиром Владимировичем!

Слава его мудрости! Слава чиновникам, нашим трудолюбивым пчёлкам. Которые трудятся день и ночь ради нас с вами.

Слава! Гордость! Патриотизм! Помните мои слова.

Целуйте портреты! Заряжайте воду!

Модер, если ты удалишь это то ты не Патриот и предатель Родины. А также получишь повестку автоматом.

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2 комментария
Mikhail Che

жаль у нас конституционный суд не работает как в том же Израиле, сдается мне такое поражение в правах самую малость конституции противоречит

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melkiyPadonok

Уже получил повестку ?

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2 комментария
4SJINLnSiQI

Пошел он на xyй со своими повестками.
Ред: забавно будет если гос услуги взломают и разошлют повестки вообще всем...

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Владислав

Сказал «ананимус» 🥲😁

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1 комментарий
Dmitry Shmakov

ну вообще про это "забавно, если взломают" сказал Руслан Левиев пару дней назад

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2 комментария
ShaytanHero

Не делайте так

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1 комментарий

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Ivan

Не то что лайкать, даже смотреть на этот комментарий страшно 🗿

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3 комментария
Denis Zotov

Одна радость: на выходных военкоматы не работают.
Зато работают авиакомпании.

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Сан Саныч

Зато работает пограничная служба ФСБ РФ, умник

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8 комментариев
При себе ничего нет

коррупция тоже работает тем кто не знал. Но это для тех у кого что то есть

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3 комментария
Neutron

т.е. на все нормы права окончательно положили

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Сергей Краснов

и уже давно...

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Leonid Bushuev

а на какие именно? презумпция вины уже например действовала после штрафов с камер.
а какие еще нарушены?

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16 комментариев
Ale K

Самая быстрая рука на диком западе

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Union Mars
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1 комментарий
Dimitri

На диком востоке

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Kiss MySnikers

😂

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Ил Масков

Вангую:
Повестки разошлют всем, всем прикроют выезд. Говорить будут - что для уточнения данных. Первым уточняющим - турпоездка в соседнюю страну.

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Anton Tarasov

Конкретный ты эксперт, чётко, грамотно, аргументированно.
Работать останутся только женщины и дети?)
Тут 300 000 переправлять замучались, а теперь вот оказывается всю страну отправят.
И форма на всех есть и оружие.
И никакой опасности беспорядков на фоне этих действий.
Акстись сам и не дури других.
В правительстве может и не эталоные ангелочки ( в отличии, конечно, от тебя, Дартаньяна), но уж точно и не де Bill ы.

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40 комментариев
Иван

"Разсылайте всем - бог распознает своих"... Но вообще звучит логично. Выяснять кто реально должен служить, вот эти все медсправки, запросы...Хлопотно все это. А так - разослать всем и пусть кто хочет, тот и пытается оправдатся что не годен. Фильтрационный лагерь в электронной форме.

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1 комментарий
nobodyreally
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Rex Mundy

В Беларусь?

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Sergey Folps

По сути два пути: бесправный живой раб или полноправный свободно гниющий в окопе труп

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При себе ничего нет

кто успел за 20 лет наворовать тот и приспособился

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Union Mars

Сами себе могилу вырыли! Думаю заслужено..

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Никита Иванов

Но есть еще альтернативная служба. Вот действительно где раб. Год работаешь бесплатно, рабство отменили, ага.

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Alex Melnikoff

так-то права берут, а не дают, если не хотят брать, на что еще рассчитывают?

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Энтони Лавджой

Сутин - пука

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Ivan Cato

Пука обидное слово.

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Union Mars

Будь мужиком, напиши прямо- Путин Сука Старая))

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3 комментария
Император Нолимоций

Так даже обиднее.

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Eddie II

Подписал невидимыми чернилами?

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Станислав Щербаков

Все подзаконные акты (указы) Президента публикуются таким образом, с печатью и без подписи

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7 комментариев
Император Нолимоций

ЭЦП.
https://www.youtube.com/watch?v=-4PqkJA9rEA

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Тим

Как оперативно, трудятся слуги народа в пятницу вечером!

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Sergey Prince

Да и похуй, пошёл он нахуй.
Пусть анус себе ограничит.

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Aleks B

пока ограничивает он дорогим россиянам

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5 комментариев
Alex Melnikoff

ну объем исходящего трафика ограничен размерами чемодана, включенного в тариф

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Alex R

Можно мысленно проклянуть и понизить его карму

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1 комментарий
Веб Инструменты

Только в электронных повестках не будет имени и фамилии.

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1 комментарий
Aleks B

это незаконно, ты не имеешь права препятствовать геноциду себя

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1 комментарий

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Union Mars

ты переоцениваешь рабов! Много ты видел убийств ментов за подкинутые наркотики или убийство омоновца???
Нет, у людей нет САМОУВАЖЕНИЯ даже!

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Roman

А если каждый 10 человекам отправить посылку с тушенкой, салом и табаком, то в стране станет у всех много тушенки сала и табака!

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Eddie II

Следующий указ будет о введении военного положения

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При себе ничего нет

Уже завтра, а послезавтра уже будем ехать

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Михаил малыхин

Пидр

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Den Kotov

https://www.youtube.com/watch?v=gREX6nXiMAY

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Владислав

Ну правильно. Хоть бардака будет меньше

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Vladislav

Обидно стало, что меня так же зовут как и тебя, думаю сменить имя

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5 комментариев

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Sharik Sharikov

Лол , а кто то сомневался ?)))

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Yan

То есть президент тоже наплювал на конституции, нарушив ее и приняв закон антиконститационый. То есть он стал вне закона, изменником родины.

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Den Kotov

Он уже давно вне закона

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Michael Vigandas

Наплювал.....
Иди уроки делай самокатка

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При себе ничего нет

Уже давно. Он подмял под себя все силовые ведомства и СМИ. Зачем ему теперь законы?

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Union Mars

Он уже давно писей всем по губам поводил, а люди только рады, по телеку сказали так надо))

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Bobby Jazzz

а вы еще удивляетесь его решениям и действиям ,как время невозможное возможно

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Fred Han

Ебать спасибо нахуй

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Ivan

3,14

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Aleks B

др

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1 комментарий
Борис Вишневский

К начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник, в 9 часов

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Сучий сын
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Сучий сын

Обойдетесь

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Валерий Андерсон

уверен?

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1 комментарий
Ivan Boldyrev

Ну подписал и подписал.

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S1m0ne

Где тот человек с аргументацией
<когда там президент ещё его подпишет>, цитата, и ему на это большое смеющиеся лицо пришло вежливо.

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Никита Иванов

Как будто Путин хоть раз вставал в позу: не подпишу. По закону после принятия советом федерации президент должен подписать документ в течение 21 дня.

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1 комментарий
Ахмед Шахидов

В последнее время думаю кто засунул сюда всю аудиторию соевиков с TJ.
Новость конечно не очень, особенно для тех кому это может поломать жизнь, но я думаю это временная мера.

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Alex Melnikoff

временные меры это как с заморозкой пенсий?)

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Генерал Ермолов

Если люди бояться сдохнуть под Бахмутом - значит, они соевые дегенераты? Ахуеть аналогия.

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1 комментарий
StargazerXIII

Такими провокационными комментами большая часть идиотов внесет vc в заблокированный ресурс , и угробит бизнес, с обеспечением безработицы несколько десятков людей. Браво ! Нахер нам нужен ресурс то , да?

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Генерал Ермолов

Учитывая, что стране пиздец, ресурс особо и не нужен будет. Какой венчур, тут надо ноги в руки съебывать, пока тебя не призвали

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Император Нолимоций

Кого резко перевели в IT-компанию на рубеже сентября-октября и дали документы на «бронь» для подачи на Госуслугах: если я правильно помню, отсрочка предоставлялась на полгода. Проверьте календари, на всякий случай ;)

UPD: Мог перепутать с отсрочкой для IT-специалистов от призыва на срочную службу.

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Иван

А какая разница уже? Сегодня бронь есть, завтра за пару часов принимаем "армии требуются образованные кадры, поэтому брони больше нет" послезавтра его подписывают и всё. Это как покупка б\у товаров - сегодня работает, завтра нет и никаких 100% гарантий, только "мамой клянусь что новое и работает".

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Валерий Андерсон

говорили вроде что бессрочные

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6 комментариев
Александр Д.

Быстренько- в Среду приняли, в Четверг совет федерации одобрил, в Пятницу- Президент подписал...

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Генерал Ермолов

Могут, когда хотят)
Зато дорогу возле детского садика в нашем городе уже года три не латали, на это всем похуй и денег в бюджете нет

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Хлоргексидин

Ждемс понедельник (

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Игрок

.

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Ivan Cato

Я всё видел. За вами выехали.

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Никита

@aviasales @Авиасейлз ждём нативной рекламы с дешёвыми авиабилетами

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Alex Melnikoff

кстати вчера посмотрел, сегодня, цены не растут
реально те, кто остался, не готовы ехать?

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5 комментариев
Игрок

Продам мопед. Мопед не мой

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Борис Вишневский

Продам к нему же гараж

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1 комментарий
High Stakes

А что случилось-то?

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При себе ничего нет

Все побежали удалять профиль

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4 комментария
Веб Инструменты

О, тем кто "удалил акк" прийдут домой.

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2 комментария
WildZone

Такое впечатление, что ломучее гомно «Госуслуги» задумывался как валидатор всеобщего раболепия.

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Никита Иванов

Это еще рейтинг граждан они не вели, дальше все будет только интереснее. 🥴

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Alex Melnikoff

суть не в ГУ, а в реестре. удалять смысла нет. наоборот, не узнаешь просто, будет сюрприз
отменили главную парадигму, что если не получал-значит не виноват. теперь напишут у себя на заднице, а мы должны знать

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Veronica Baca

долго не затягивал с подписанием данного решения

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Игорь Зайцев

Вот что думаю… а москвичей хватить, чтобы потом Бурятию снова заселить?

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Бинарный Ёж

Пойти в горы на всё лето - вполне вариант.

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Самое главное, чтобы президент с юристами посоветовался)

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Руслан Астратов

Этот плешивый долбоёб, конечно, здорово шлангом прикинулся

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