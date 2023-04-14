Владимир Путин подписал закон об электронных повестках Статьи редакции
Он запрещает выезд из страны после получения повестки и предусматривает ограничения за неявку в военкомат.
- Документ опубликован на портале правовой информации. Он предполагает создание единого электронного реестра воинского учета, а также новые способы оповещения призывников. До этого повестки вручали только в бумажном виде, лично и под роспись.
- Закон предполагает появление электронных повесток — их будут рассылать через Госуслуги. Такая повестка будет считаться полученной с момента появления в личном кабинете пользователя. Их также будут вручать в МФЦ или заказным письмом.
- Если повестку не удалось вручить, она будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре, который Минцифры планирует запустить к осени 2023 года.
- После вручение повестки призывнику будет запрещён выезд из России до момента посещения военкомата. Спустя 20 дней, в какой бы форме не вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, на управление автомобилем, получение кредитов и распоряжение недвижимостью.
- Поправки внесли 10 апреля в законопроект, который начинали рассматривать в 2018 году, но затем отложили. Они должны вступить в силу сразу после их опубликования.
- Госдума одобрила законопроект 11 апреля 2023 года сразу во втором и третьем чтении. Совет Федерации принял его на следующий день — 12 апреля.
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Авиасейлс поиск быстрых билетов
Отличная новость, всех поздравляю с торжеством права и справедливости в стране. Горжусь отечеством.
А я горжусь Владимиром Путиным.
Как же хорошо что у нас такой мудрый правитель! Я каждое утро встаю и целую его фотографию. Висит прямо над кроватью.
Знаете что я при этом чувствую? А? Руку кремля в моих шта.. Кххм.
Величие! ВЕЛИЧИЕ!
Август Октавиан, Марк Аврелий, Наполеон и Пётр 1, меркнут в сравнении с Владимиром Владимировичем!
Слава его мудрости! Слава чиновникам, нашим трудолюбивым пчёлкам. Которые трудятся день и ночь ради нас с вами.
Слава! Гордость! Патриотизм! Помните мои слова.
Целуйте портреты! Заряжайте воду!
Модер, если ты удалишь это то ты не Патриот и предатель Родины. А также получишь повестку автоматом.
жаль у нас конституционный суд не работает как в том же Израиле, сдается мне такое поражение в правах самую малость конституции противоречит
Уже получил повестку ?
Пошел он на xyй со своими повестками.
Ред: забавно будет если гос услуги взломают и разошлют повестки вообще всем...
Сказал «ананимус» 🥲😁
ну вообще про это "забавно, если взломают" сказал Руслан Левиев пару дней назад
Не делайте так
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Не то что лайкать, даже смотреть на этот комментарий страшно 🗿
Одна радость: на выходных военкоматы не работают.
Зато работают авиакомпании.
Зато работает пограничная служба ФСБ РФ, умник
коррупция тоже работает тем кто не знал. Но это для тех у кого что то есть
т.е. на все нормы права окончательно положили
и уже давно...
а на какие именно? презумпция вины уже например действовала после штрафов с камер.
а какие еще нарушены?
Самая быстрая рука на диком западе
На диком востоке
😂
Вангую:
Повестки разошлют всем, всем прикроют выезд. Говорить будут - что для уточнения данных. Первым уточняющим - турпоездка в соседнюю страну.
Конкретный ты эксперт, чётко, грамотно, аргументированно.
Работать останутся только женщины и дети?)
Тут 300 000 переправлять замучались, а теперь вот оказывается всю страну отправят.
И форма на всех есть и оружие.
И никакой опасности беспорядков на фоне этих действий.
Акстись сам и не дури других.
В правительстве может и не эталоные ангелочки ( в отличии, конечно, от тебя, Дартаньяна), но уж точно и не де Bill ы.
"Разсылайте всем - бог распознает своих"... Но вообще звучит логично. Выяснять кто реально должен служить, вот эти все медсправки, запросы...Хлопотно все это. А так - разослать всем и пусть кто хочет, тот и пытается оправдатся что не годен. Фильтрационный лагерь в электронной форме.
В Беларусь?
По сути два пути: бесправный живой раб или полноправный свободно гниющий в окопе труп
кто успел за 20 лет наворовать тот и приспособился
Сами себе могилу вырыли! Думаю заслужено..
Но есть еще альтернативная служба. Вот действительно где раб. Год работаешь бесплатно, рабство отменили, ага.
так-то права берут, а не дают, если не хотят брать, на что еще рассчитывают?
Сутин - пука
Пука обидное слово.
Будь мужиком, напиши прямо- Путин Сука Старая))
Так даже обиднее.
Подписал невидимыми чернилами?
Все подзаконные акты (указы) Президента публикуются таким образом, с печатью и без подписи
ЭЦП.
https://www.youtube.com/watch?v=-4PqkJA9rEA
Как оперативно, трудятся слуги народа в пятницу вечером!
Да и похуй, пошёл он нахуй.
Пусть анус себе ограничит.
пока ограничивает он дорогим россиянам
ну объем исходящего трафика ограничен размерами чемодана, включенного в тариф
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Можно мысленно проклянуть и понизить его карму
Только в электронных повестках не будет имени и фамилии.
это незаконно, ты не имеешь права препятствовать геноциду себя
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ты переоцениваешь рабов! Много ты видел убийств ментов за подкинутые наркотики или убийство омоновца???
Нет, у людей нет САМОУВАЖЕНИЯ даже!
А если каждый 10 человекам отправить посылку с тушенкой, салом и табаком, то в стране станет у всех много тушенки сала и табака!
Следующий указ будет о введении военного положения
Уже завтра, а послезавтра уже будем ехать
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Пидр
https://www.youtube.com/watch?v=gREX6nXiMAY
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Ну правильно. Хоть бардака будет меньше
Обидно стало, что меня так же зовут как и тебя, думаю сменить имя
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Лол , а кто то сомневался ?)))
То есть президент тоже наплювал на конституции, нарушив ее и приняв закон антиконститационый. То есть он стал вне закона, изменником родины.
Он уже давно вне закона
Наплювал.....
Иди уроки делай самокатка
Уже давно. Он подмял под себя все силовые ведомства и СМИ. Зачем ему теперь законы?
Он уже давно писей всем по губам поводил, а люди только рады, по телеку сказали так надо))
а вы еще удивляетесь его решениям и действиям ,как время невозможное возможно
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Ебать спасибо нахуй
3,14
др
К начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник, в 9 часов
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Обойдетесь
уверен?
Ну подписал и подписал.
Где тот человек с аргументацией
<когда там президент ещё его подпишет>, цитата, и ему на это большое смеющиеся лицо пришло вежливо.
Как будто Путин хоть раз вставал в позу: не подпишу. По закону после принятия советом федерации президент должен подписать документ в течение 21 дня.
В последнее время думаю кто засунул сюда всю аудиторию соевиков с TJ.
Новость конечно не очень, особенно для тех кому это может поломать жизнь, но я думаю это временная мера.
временные меры это как с заморозкой пенсий?)
Если люди бояться сдохнуть под Бахмутом - значит, они соевые дегенераты? Ахуеть аналогия.
Такими провокационными комментами большая часть идиотов внесет vc в заблокированный ресурс , и угробит бизнес, с обеспечением безработицы несколько десятков людей. Браво ! Нахер нам нужен ресурс то , да?
Учитывая, что стране пиздец, ресурс особо и не нужен будет. Какой венчур, тут надо ноги в руки съебывать, пока тебя не призвали
Кого резко перевели в IT-компанию на рубеже сентября-октября и дали документы на «бронь» для подачи на Госуслугах: если я правильно помню, отсрочка предоставлялась на полгода. Проверьте календари, на всякий случай ;)
UPD: Мог перепутать с отсрочкой для IT-специалистов от призыва на срочную службу.
А какая разница уже? Сегодня бронь есть, завтра за пару часов принимаем "армии требуются образованные кадры, поэтому брони больше нет" послезавтра его подписывают и всё. Это как покупка б\у товаров - сегодня работает, завтра нет и никаких 100% гарантий, только "мамой клянусь что новое и работает".
говорили вроде что бессрочные
Быстренько- в Среду приняли, в Четверг совет федерации одобрил, в Пятницу- Президент подписал...
Могут, когда хотят)
Зато дорогу возле детского садика в нашем городе уже года три не латали, на это всем похуй и денег в бюджете нет
Ждемс понедельник (
.
Я всё видел. За вами выехали.
@aviasales @Авиасейлз ждём нативной рекламы с дешёвыми авиабилетами
кстати вчера посмотрел, сегодня, цены не растут
реально те, кто остался, не готовы ехать?
Продам мопед. Мопед не мой
Продам к нему же гараж
А что случилось-то?
Все побежали удалять профиль
О, тем кто "удалил акк" прийдут домой.
Такое впечатление, что ломучее гомно «Госуслуги» задумывался как валидатор всеобщего раболепия.
Это еще рейтинг граждан они не вели, дальше все будет только интереснее. 🥴
суть не в ГУ, а в реестре. удалять смысла нет. наоборот, не узнаешь просто, будет сюрприз
отменили главную парадигму, что если не получал-значит не виноват. теперь напишут у себя на заднице, а мы должны знать
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долго не затягивал с подписанием данного решения
Вот что думаю… а москвичей хватить, чтобы потом Бурятию снова заселить?
Пойти в горы на всё лето - вполне вариант.
Самое главное, чтобы президент с юристами посоветовался)
Этот плешивый долбоёб, конечно, здорово шлангом прикинулся