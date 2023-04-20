Подольский суд признал, что Wildberries не имеет права брать с покупателя деньги за возврат бракованных товаров Статьи редакции
В компании заявили, что для клиента услуга «была и остаётся» бесплатной.
- Подольский городской суд признал нарушением требование Wildberries оплачивать возврат покупок ненадлежащего качества за счёт покупателя, сообщило РБК со ссылкой на представителя Роспотребнадзора. Иск с жалобой на ущемление прав «неопределённого круга потребителей» подало местное управление регулятора 6 марта 2023 года. 13 апреля иск удовлетворили.
- По закону потребитель может потребовать замены бракованного товара, устранения недостатков, возмещения суммы покупки и компенсации убытков, которые могли возникнуть из-за брака. Маркетплейс же, наоборот, «взимает или удерживает» деньги покупателя.
- Суд вынес компании предостережение о том, что нарушение требований недопустимо. «При вступлении решения в силу у каждого потребителя будет возможность обратиться к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком», — рассказал РБК представитель регулятора.
- В Wildberries заявили, что возврат продукции ненадлежащего качества «был и остаётся бесплатным для покупателей», так как стоимость обратной доставки компенсирует продавец. Потребитель платит за возврат только в двух случаях: при отказе от хорошего товара или малом проценте выкупа, пояснила компания. Последнее разрешал и сам Роспотребнадзор.
- Представители Wildberries не смогли присутствовать на слушании и предоставить свои аргументы, поскольку «не были извещены надлежащим образом». Это помешало суду «в полной мере разобраться в обстоятельствах дела», заявил маркетплейс и добавил, что обжалует решение.
- Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров, в ноябре 2021 года. В мае 2022-го РБК сообщило, что тот стал массово списывать деньги, а Forbes — что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей.
- Тогда Роспотребнадзор заявил, что расходы на доставку некачественного товара должен нести продавец, а не потребитель. И напомнил об этом в феврале 2023 года — на фоне очередных жалоб со стороны клиентов.
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Суд признал то, что очевидно для всех, кроме WB.
Теперь на ПВЗ новых штрафов навесят, пусть они платят. Продавцы-то и так за брак расплачиваются, что логично, но WB этого мало.Суд вынес компании предостережение о том, что нарушение требований недопустимо
Вы там так не делайте, если будете так делать — это неправильно и плохо.
они наверно так борются с неадекватами которые будут портить и возвращать
Покупателей брака 1 млн, в суд пойдут 10000, например. Для wb очевидна прибыль.
Ну начинается. Еще теперь скажите, что нужно будет начать отвечать в техподдержке, и можно закрывать бизнес.
не переживайте они что то новое придумают
Можно не покупать на wild berries и не платить вообще - тоже вариант
Мы так и сделали)
Туда их, самый ах###ий маркетплейс.
привет! а что у вас за списания такие, если не секрет? это возврат денег по отказам от товаров?
у меня тоже самое, заказывала товары с бесплатным возвратом (еще было такое до НГ) и при заказе выбирала специально такие товары. в итоге часть не пришла на НГ, подарки покупала отдельно соотв эти товары не забирала. так вот до сих пор списывают, хотя карты на момент заказа были эти удалены из профиля (списывают однако со всех которые были засвечены в профиле), профиль на вб удалила - не помогло.
"Мы не берем деньги за возврат некачественных товаров, но обжалуем решение суда, которое запрещает нам брать деньги за возврат некачественных товаров" - заявили в Wildberries.
Л-логика!
Вам выписан штраф.
А зачем обжаловать решение, если, по словам ВБ, для клиента услуга была и остаётся бесплатной?
Чтобы не мешали списывать деньги за бесплатный возврат брака, что непонятного)))
Что за бред? Может быть просто запретить этот платный возврат и впаивать ВБ по штрафу за каждый случай такого беспредела?
Нет, блин, "будет возможность обратиться за возмещением".
Какой-то суд из серии пальчиком погрозили, как будто похвалили.
Если все товары бракованные - откуда может быть большой процент выкупа ?
Оттепель!
Жара!
Хотелось бы чтобы эту шарагу привели в порядок, если не рынок, то хотя бы регуляторы.
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А для поставщиков не хотят отменить ?
подольский кто кто ?
Подольск 😍😍😍
Так теперь WILDBERRIES нарушает закон тем, что даже нераспакованный товар не принимает хотя сумма возврата стоит в приложении, но ещё и стоит плашка, что от товара нельзя отказаться. Очевидный обман потребителя и возможность быстро соскочить при первых исках в суд
Плохой пиар тоже пиар
Неужели кто-то еще на помойке покупает что-то?
Перестал пользоваться WB сразу как они сделали платный возврат
Ну как бы.... за логистику всегда платит покупатель
Это включается в стоимость. За все возвраты и тд платит продавец. За логистику платит покупатель только в том случае, если не может (не хочет) ехать до места, где покупал. И если получал в ПВЗ или на почте, то платит опять же продавец. Если платил за доставку, то и её продавец должен компенсировать.
"В компании заявили, что для клиента услуга «была и остаётся» бесплатной." святые WB, не виноваты они, мы сами хотим платить
Осталось дождаться, когда это станет повсеместным. Очень хотелось бы...
Подольский суд
Так можно сделать выбор в пользу магазина, зачем МП
И снова о наболевшем - о вайлберис 😆
Гопники отгребли:)
А это уже приятная новость!
Так пусть заодно и РПН пошерстят, ведь они давали комментарий, что ничего такого не видят в платном возврате товара.