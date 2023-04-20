Право
Полина Лааксо

Подольский суд признал, что Wildberries не имеет права брать с покупателя деньги за возврат бракованных товаров Статьи редакции

В компании заявили, что для клиента услуга «была и остаётся» бесплатной.

  • Подольский городской суд признал нарушением требование Wildberries оплачивать возврат покупок ненадлежащего качества за счёт покупателя, сообщило РБК со ссылкой на представителя Роспотребнадзора. Иск с жалобой на ущемление прав «неопределённого круга потребителей» подало местное управление регулятора 6 марта 2023 года. 13 апреля иск удовлетворили.
  • По закону потребитель может потребовать замены бракованного товара, устранения недостатков, возмещения суммы покупки и компенсации убытков, которые могли возникнуть из-за брака. Маркетплейс же, наоборот, «взимает или удерживает» деньги покупателя.
  • Суд вынес компании предостережение о том, что нарушение требований недопустимо. «При вступлении решения в силу у каждого потребителя будет возможность обратиться к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком», — рассказал РБК представитель регулятора.
  • В Wildberries заявили, что возврат продукции ненадлежащего качества «был и остаётся бесплатным для покупателей», так как стоимость обратной доставки компенсирует продавец. Потребитель платит за возврат только в двух случаях: при отказе от хорошего товара или малом проценте выкупа, пояснила компания. Последнее разрешал и сам Роспотребнадзор.
  • Представители Wildberries не смогли присутствовать на слушании и предоставить свои аргументы, поскольку «не были извещены надлежащим образом». Это помешало суду «в полной мере разобраться в обстоятельствах дела», заявил маркетплейс и добавил, что обжалует решение.
Источник: Weacom
  • Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров, в ноябре 2021 года. В мае 2022-го РБК сообщило, что тот стал массово списывать деньги, а Forbes — что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей.
  • Тогда Роспотребнадзор заявил, что расходы на доставку некачественного товара должен нести продавец, а не потребитель. И напомнил об этом в феврале 2023 года — на фоне очередных жалоб со стороны клиентов.

#новость #wildberries

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68 комментариев
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 Вадим Д.

Суд признал то, что очевидно для всех, кроме WB.

Теперь на ПВЗ новых штрафов навесят, пусть они платят. Продавцы-то и так за брак расплачиваются, что логично, но WB этого мало.

Суд вынес компании предостережение о том, что нарушение требований недопустимо

Вы там так не делайте, если будете так делать — это неправильно и плохо.

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Ware Wow

они наверно так борются с неадекватами которые будут портить и возвращать

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23 комментария
Сергей И

Покупателей брака 1 млн, в суд пойдут 10000, например. Для wb очевидна прибыль.

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2 комментария
Leonid Bushuev

Ну начинается. Еще теперь скажите, что нужно будет начать отвечать в техподдержке, и можно закрывать бизнес.

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Ibragim Zafirov

не переживайте они что то новое придумают

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Yoyo

Можно не покупать на wild berries и не платить вообще - тоже вариант

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Alon Raven

Мы так и сделали)

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Sergey Prince

Туда их, самый ах###ий маркетплейс.

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Полина Лааксо
Автор

привет! а что у вас за списания такие, если не секрет? это возврат денег по отказам от товаров?

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5 комментариев
Wega

у меня тоже самое, заказывала товары с бесплатным возвратом (еще было такое до НГ) и при заказе выбирала специально такие товары. в итоге часть не пришла на НГ, подарки покупала отдельно соотв эти товары не забирала. так вот до сих пор списывают, хотя карты на момент заказа были эти удалены из профиля (списывают однако со всех которые были засвечены в профиле), профиль на вб удалила - не помогло.

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Nick Name

"Мы не берем деньги за возврат некачественных товаров, но обжалуем решение суда, которое запрещает нам брать деньги за возврат некачественных товаров" - заявили в Wildberries.
Л-логика!

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Рядовой Шутник

Вам выписан штраф.

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Слегка Придурковатый

А зачем обжаловать решение, если, по словам ВБ, для клиента услуга была и остаётся бесплатной?

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cmpstrn
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Aliona Marketing

Чтобы не мешали списывать деньги за бесплатный возврат брака, что непонятного)))

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Рэдрик Шухарт
будет возможность обратиться к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком

Что за бред? Может быть просто запретить этот платный возврат и впаивать ВБ по штрафу за каждый случай такого беспредела?
Нет, блин, "будет возможность обратиться за возмещением".

Какой-то суд из серии пальчиком погрозили, как будто похвалили.

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Denis Azarenko

Если все товары бракованные - откуда может быть большой процент выкупа ?

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Пропащий Муму

Оттепель!

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Fred Han

Жара!

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Айрат Заляев

Хотелось бы чтобы эту шарагу привели в порядок, если не рынок, то хотя бы регуляторы.

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Токсик Зарина

А для поставщиков не хотят отменить ?

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Полина Щербакова

подольский кто кто ?

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Серёжа Морару

Подольск 😍😍😍

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E B

Так теперь WILDBERRIES нарушает закон тем, что даже нераспакованный товар не принимает хотя сумма возврата стоит в приложении, но ещё и стоит плашка, что от товара нельзя отказаться. Очевидный обман потребителя и возможность быстро соскочить при первых исках в суд

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Денис Кара

Плохой пиар тоже пиар

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Евгений -

Неужели кто-то еще на помойке покупает что-то?

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Крендель с перцем

Перестал пользоваться WB сразу как они сделали платный возврат

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Тимофей Чекулаев

Ну как бы.... за логистику всегда платит покупатель

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Alon Raven

Это включается в стоимость. За все возвраты и тд платит продавец. За логистику платит покупатель только в том случае, если не может (не хочет) ехать до места, где покупал. И если получал в ПВЗ или на почте, то платит опять же продавец. Если платил за доставку, то и её продавец должен компенсировать.

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1 комментарий
Руслан Келлерман

"В компании заявили, что для клиента услуга «была и остаётся» бесплатной." святые WB, не виноваты они, мы сами хотим платить

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Костя Маслов

Осталось дождаться, когда это станет повсеместным. Очень хотелось бы...

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Цой жив

Подольский суд

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Diana Golubeva

Так можно сделать выбор в пользу магазина, зачем МП

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Егор Вяткин

И снова о наболевшем - о вайлберис 😆

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Ivan S.

Гопники отгребли:)

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Lara Gromova

А это уже приятная новость!

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Дмитрий

Так пусть заодно и РПН пошерстят, ведь они давали комментарий, что ничего такого не видят в платном возврате товара.

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