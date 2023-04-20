Право
Евгения Евсеева

Европарламент одобрил законопроект о правилах регулирования криптовалют в ЕС Статьи редакции

Для работы в Европе компаниям придётся регистрироваться в одной из стран ЕС, отслеживать транзакции и раскрывать данные о потреблении энергии.

  • Европейский парламент большинством голосов утвердил законопроект, который вводит полные правила регулирования криптовалют на территории ЕС. Закон называется Markets in Crypto-Assets (MiCA), его основные положения согласовали ещё в июне 2022 года. Для окончательного принятия его должен одобрить Совет ЕС.
  • Новые правила будут налагать ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и торговцев криптовалютой. Например, платформам придётся информировать клиентов о рисках, связанных с операциями с криповалютами.
  • Закон будет вступать в силу постепенно с июля 2023 года, но некоторые правила (например, в отношении стейблкоинов) начнут действовать уже с июля 2024-го, остальные — с января 2025-го, отмечает Bloomberg. За соблюдением правил будут следить Европейская служба банковского надзора и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. В том числе — за «адекватными процессами управления рисками», чтобы не допустить «краха в духе FTX».
  • После его окончательного принятия криптокомпании для работы в ЕС должны будут регистрироваться в одной из стран, входящих в него. Эмитенты стейблкоинов (например, USDT и USDC) будут обязаны поддерживать достаточные резервы — на случай массового вывода активов.
  • Также законопроект затрагивает экологические проблемы: криптофирмам придётся раскрывать данные о потреблении энергии и том, как цифровые активы влияют на экологию.
  • Отдельно парламент одобрил законопроект, согласно которому все операции с криптовалютами будут отслеживаться так же, как и обычные денежные переводы. Так власти ЕС хотят бороться с отмыванием денег.
  • Документ потребует от криптоплатформ идентифицировать клиентов, а также предоставлять финансовому регулятору информацию об отправителе и получателе токенов. Также он касается некастодиальных кошельков (ключи и пароли от него хранятся только у владельца, в отличие от кастодиальных, которые находятся под управлением криптобиржи — vc.ru) — если те совершают переводы на сумму больше €1000.

#новость #ес

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13 комментариев
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 S1m0ne
Также законопроект затрагивает экологические проблемы: криптофирмам придётся раскрывать данные о потреблении энергии и том, как цифровые активы влияют на экологию

Да-да.

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Иван Серик
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Слегка Придурковатый

"все операции с криптовалютами будут отслеживаться так же, как и обычные денежные переводы"

"Также он касается некастодиальных кошельков"

При таких раскладах и нахуй она тогда вообще не нужна.

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Den

Переходим на нормальную валюту, всегда в цене

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Евгений Трифонов

Не очень понимаю, что именно значит «касается некастодиальных кошельков». Как ЕС собирается применять всё описанное к некастодиальным кошелькам, если неизвестно даже, какие именно из таких кошельков европейские?

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Слегка Придурковатый

Ну типа криптобиржам просто запретят обрабатывать таких клиентов да и всё. А из Европы он или Азии - похуй.

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Nordic Michelle

Смысл тогда от крипты, если она ничем не будет отличаться от обычных денег

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Иван Серик

Выпуск не ограничен. Вчера незаконная, завтра законная при наличии условий. Желание обесценить классический вариант для изменения миропорядка.

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Aleks B

Нового мирового порядка ☝🏿

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Ivan Boldyrev

Выпуск битка ограничен, в других криптовалютах — по-разному. А а вот выпуск евро не ограничен.

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Иван Серик

Выпуск новых валют ограничен только фантазией

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Андрей Комягин

Мда. Что то держать деньги в Европах стало себе дороже. Что не новость, то очередная «радость»

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Ware Wow

Почитайте другие комменты этого бота.

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