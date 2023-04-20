Европарламент одобрил законопроект о правилах регулирования криптовалют в ЕС Статьи редакции
Для работы в Европе компаниям придётся регистрироваться в одной из стран ЕС, отслеживать транзакции и раскрывать данные о потреблении энергии.
- Европейский парламент большинством голосов утвердил законопроект, который вводит полные правила регулирования криптовалют на территории ЕС. Закон называется Markets in Crypto-Assets (MiCA), его основные положения согласовали ещё в июне 2022 года. Для окончательного принятия его должен одобрить Совет ЕС.
- Новые правила будут налагать ряд требований на криптоплатформы, эмитентов токенов и торговцев криптовалютой. Например, платформам придётся информировать клиентов о рисках, связанных с операциями с криповалютами.
- Закон будет вступать в силу постепенно с июля 2023 года, но некоторые правила (например, в отношении стейблкоинов) начнут действовать уже с июля 2024-го, остальные — с января 2025-го, отмечает Bloomberg. За соблюдением правил будут следить Европейская служба банковского надзора и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. В том числе — за «адекватными процессами управления рисками», чтобы не допустить «краха в духе FTX».
- После его окончательного принятия криптокомпании для работы в ЕС должны будут регистрироваться в одной из стран, входящих в него. Эмитенты стейблкоинов (например, USDT и USDC) будут обязаны поддерживать достаточные резервы — на случай массового вывода активов.
- Также законопроект затрагивает экологические проблемы: криптофирмам придётся раскрывать данные о потреблении энергии и том, как цифровые активы влияют на экологию.
- Отдельно парламент одобрил законопроект, согласно которому все операции с криптовалютами будут отслеживаться так же, как и обычные денежные переводы. Так власти ЕС хотят бороться с отмыванием денег.
- Документ потребует от криптоплатформ идентифицировать клиентов, а также предоставлять финансовому регулятору информацию об отправителе и получателе токенов. Также он касается некастодиальных кошельков (ключи и пароли от него хранятся только у владельца, в отличие от кастодиальных, которые находятся под управлением криптобиржи — vc.ru) — если те совершают переводы на сумму больше €1000.
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Да-да.
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"все операции с криптовалютами будут отслеживаться так же, как и обычные денежные переводы"
"Также он касается некастодиальных кошельков"
При таких раскладах и нахуй она тогда вообще не нужна.
Переходим на нормальную валюту, всегда в цене
Не очень понимаю, что именно значит «касается некастодиальных кошельков». Как ЕС собирается применять всё описанное к некастодиальным кошелькам, если неизвестно даже, какие именно из таких кошельков европейские?
Ну типа криптобиржам просто запретят обрабатывать таких клиентов да и всё. А из Европы он или Азии - похуй.
Смысл тогда от крипты, если она ничем не будет отличаться от обычных денег
Выпуск не ограничен. Вчера незаконная, завтра законная при наличии условий. Желание обесценить классический вариант для изменения миропорядка.
Нового мирового порядка ☝🏿
Выпуск битка ограничен, в других криптовалютах — по-разному. А а вот выпуск евро не ограничен.
Выпуск новых валют ограничен только фантазией
Мда. Что то держать деньги в Европах стало себе дороже. Что не новость, то очередная «радость»
Почитайте другие комменты этого бота.
Комментарий удален модератором