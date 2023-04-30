Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram Статьи редакции
Потому что оно «препятствует свободе общения тысяч людей».
- Спустя три дня после повторного решения о блокировке Telegram в Бразилии суд отменил его, сообщило издание G1. Штраф в 1 млн реалов в день (около 16 млн рублей) остался в силе.
- Полный запрет на использование мессенджера «не разумно» и «помешает свободе общения тысяч людей». Однако штраф остался в силе из-за отказа компании предоставить информацию следствию об администраторах и участниках каналов с неонацистским контентом.
- Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 26 апреля 2023 года. Полиция требовала от мессенджера передать данные администраторов групп, возможно, причастных к нападению на школу в Аракрусе, при котором погибли четыре человека и десять пострадали. Сервис поделился частью запрошенных сведений, но не предоставил номера телефонов, сообщал G1.
- 18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии уже выносил решение о блокировке Telegram из-за «распространения дезинформации» на фоне подготовки к выборам. После этого Павел Дуров заявил, что суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы, и попросил отсрочить решение, чтобы исправить ситуацию. 21 марта 2022 года суд отменил решение, поскольку Telegram выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов.
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— Халя, у нас отмена!
То запрещают, то отменяют. Ну что за жизнь...
Чиновники Бразилии в России стажировку проходили?
Паша занес?
Тг прошел верификацию теперь в Бразилии😄