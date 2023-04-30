Право
Маша Цепелева

Суд в Бразилии отменил решение о блокировке Telegram Статьи редакции

Потому что оно «препятствует свободе общения тысяч людей».

  • Спустя три дня после повторного решения о блокировке Telegram в Бразилии суд отменил его, сообщило издание G1. Штраф в 1 млн реалов в день (около 16 млн рублей) остался в силе.
  • Полный запрет на использование мессенджера «не разумно» и «помешает свободе общения тысяч людей». Однако штраф остался в силе из-за отказа компании предоставить информацию следствию об администраторах и участниках каналов с неонацистским контентом.
  • Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 26 апреля 2023 года. Полиция требовала от мессенджера передать данные администраторов групп, возможно, причастных к нападению на школу в Аракрусе, при котором погибли четыре человека и десять пострадали. Сервис поделился частью запрошенных сведений, но не предоставил номера телефонов, сообщал G1.
  • 18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии уже выносил решение о блокировке Telegram из-за «распространения дезинформации» на фоне подготовки к выборам. После этого Павел Дуров заявил, что суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы, и попросил отсрочить решение, чтобы исправить ситуацию. 21 марта 2022 года суд отменил решение, поскольку Telegram выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов.

#новость #telegram

755 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Вадим Д.

— Халя, у нас отмена!

Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки

То запрещают, то отменяют. Ну что за жизнь...

Ответить
Развернуть ветку
A+B=C

Чиновники Бразилии в России стажировку проходили?

Ответить
Развернуть ветку
Крендель с перцем

Паша занес?

Ответить
Развернуть ветку
Отзывы Otzovuk

Тг прошел верификацию теперь в Бразилии😄

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null