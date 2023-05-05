Право
Маша Цепелева

Экс-главу по безопасности Uber приговорили к трём годам условно из-за молчания об утечке данных 57 млн клиентов Статьи редакции

Прокурор требовал 15 месяцев тюрьмы.

  • 4 мая окружной суд в США вынес приговор бывшему главе службы безопасности Uber Джо Салливану. Его осудили за воспрепятствование правосудию и сокрытие преступления.
  • В 2016 году хакеры раскрыли информацию 57 млн пользователей Uber и требовали выкуп в $100 тысяч. Компания заплатила и скрывала взлом больше года. Позже Джо Салливана уволили, а хакеров арестовали.
  • Салливану назначили три года условно, отметив его прошлые заслуги в области безопасности данных. Судья Уильям Оррик также добавил, что действия руководителя помогли «предотвратить раскрытие украденных данных».
  • По мнению судьи, бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик несёт равную ответственность за преступление. Он задался вопросом, почему ему не было предъявлено обвинение.
  • Накануне приговора судья Оррик получил более 180 писем о заслугах Салливана, в которых коллеги просили не сажать его в тюрьму. Одно из писем подписали 40 действующих или бывших начальников службы безопасности разных компаний. Прокуроры требовали 15 месяцев тюрьмы, и утверждали, что общественная поддержка связана с «богатством и хорошими связями» обвиняемого.
Джо Салливан, фото The NYT

#новость #uber

3494 просмотров
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57 комментариев
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 Kate

Вот это я понимаю меры
А не Ваши 30 тысяч

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Асхаб Бовкаев

Как раз вспомнил про 30 тыс 😅

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1 комментарий
умный человек

Условный срок без штрафа - конечно же серьезнее чем 30к штрафа
Ну как-то не особо

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8 комментариев
Невероятный Блондин

Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире.

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Мурад Муртазалиев

Потому что в России поддержка бизнеса, а в гегемонии сразу срок!

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Nina Kaverina

наговорили на 10 лет.... ну либо 30 тысяч

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Ирина Дмитриенко

Так а убер- это яндекс, а яндекс - это убер. Значит базы утекли ещё и не только те, и не только туда, и не только оттуда?

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Пьяный кролик

Это в России яндексу убер принадлежит, российская его часть как бы. А в остальном мире убер как бы самостоятельная организация, и уж никак не связана с яндекс

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1 комментарий
Александр Зайцев

Ну да, убер ни с кем не договаривался же там, всего лишь подкупал целые страны до этого, а тут всего 3 года условно за 57 миллионов персональных данных

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Кенан Коюшов

хуйню снёс

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3 комментария
Толерантный Экстремист
подкупал целые страны

Как будто это что-то плохое. Как будто этим был нанесен физический, материальный или моральный ущерб.

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12 комментариев
Вадим Д.

А у нас поругали бы для порядка и з/п подняли.

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Вячеслав Макаров

ну у нас любят таким заниматься

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Андрей Маркин

для нас это обыденное дело уже

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Wini Onil

Да уж,а чего не поощрения выписали?

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Фоксик

Рублей не оказалось штраф оплатить. Только проклятые доллары

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Анна Пономарева

Прокурор требовал 15 месяцев тюрьмы.
Видимо его требования не учлись

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Оксана Бакиева

Чет совсем недорого попросили, не удивительно, что проще было заплатить

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Илья Берников

то есть копу то срок,а кто то 350$ заплатил и свободен

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Виталий Виноградов

несправедливо то как то

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Aziz Muhomediev

😹😹😹😹

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Богдан Щедров
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Мия Сергеева

мало

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Русик Чебот

Ну тюрьма слишком жестко(

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Николай Пылаев

а чего это, столько данных слить ,57 миллионов ,представьте как можно использовать их в злоумышленных целях,так что 3 года условно это еще мало

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Михаил Балакин

Ну хоть условно, а не уголовка

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Михаил Иванович

Помимо этой условки сам Убер заплатил ещё 150 миллионов штрафа

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Влад Каничев

небольшой что-то выкуп они требовали ,за наличие такого количества информации

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Рихард Вагнер

Тоже щитаю что по баксу надо было как за фулку просить)

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Anvar Xudoyberdiyev

И всё таиное становится явным,так будет с каждым

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Маргарита Гордеева

правильно, надо по счетам платить и отвечать за свои действия же

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Форопонова Ася

Ну вот, еще и крайними оказались...

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