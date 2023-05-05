Экс-главу по безопасности Uber приговорили к трём годам условно из-за молчания об утечке данных 57 млн клиентов Статьи редакции
Прокурор требовал 15 месяцев тюрьмы.
- 4 мая окружной суд в США вынес приговор бывшему главе службы безопасности Uber Джо Салливану. Его осудили за воспрепятствование правосудию и сокрытие преступления.
- В 2016 году хакеры раскрыли информацию 57 млн пользователей Uber и требовали выкуп в $100 тысяч. Компания заплатила и скрывала взлом больше года. Позже Джо Салливана уволили, а хакеров арестовали.
- Салливану назначили три года условно, отметив его прошлые заслуги в области безопасности данных. Судья Уильям Оррик также добавил, что действия руководителя помогли «предотвратить раскрытие украденных данных».
- По мнению судьи, бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик несёт равную ответственность за преступление. Он задался вопросом, почему ему не было предъявлено обвинение.
- Накануне приговора судья Оррик получил более 180 писем о заслугах Салливана, в которых коллеги просили не сажать его в тюрьму. Одно из писем подписали 40 действующих или бывших начальников службы безопасности разных компаний. Прокуроры требовали 15 месяцев тюрьмы, и утверждали, что общественная поддержка связана с «богатством и хорошими связями» обвиняемого.
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Вот это я понимаю меры
А не Ваши 30 тысяч
Как раз вспомнил про 30 тыс 😅
Условный срок без штрафа - конечно же серьезнее чем 30к штрафа
Ну как-то не особо
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире.
Потому что в России поддержка бизнеса, а в гегемонии сразу срок!
наговорили на 10 лет.... ну либо 30 тысяч
Так а убер- это яндекс, а яндекс - это убер. Значит базы утекли ещё и не только те, и не только туда, и не только оттуда?
Это в России яндексу убер принадлежит, российская его часть как бы. А в остальном мире убер как бы самостоятельная организация, и уж никак не связана с яндекс
Ну да, убер ни с кем не договаривался же там, всего лишь подкупал целые страны до этого, а тут всего 3 года условно за 57 миллионов персональных данных
хуйню снёс
Как будто это что-то плохое. Как будто этим был нанесен физический, материальный или моральный ущерб.
А у нас поругали бы для порядка и з/п подняли.
ну у нас любят таким заниматься
для нас это обыденное дело уже
Да уж,а чего не поощрения выписали?
Рублей не оказалось штраф оплатить. Только проклятые доллары
Прокурор требовал 15 месяцев тюрьмы.
Видимо его требования не учлись
Чет совсем недорого попросили, не удивительно, что проще было заплатить
то есть копу то срок,а кто то 350$ заплатил и свободен
несправедливо то как то
😹😹😹😹
мало
Ну тюрьма слишком жестко(
а чего это, столько данных слить ,57 миллионов ,представьте как можно использовать их в злоумышленных целях,так что 3 года условно это еще мало
Ну хоть условно, а не уголовка
Помимо этой условки сам Убер заплатил ещё 150 миллионов штрафа
небольшой что-то выкуп они требовали ,за наличие такого количества информации
Тоже щитаю что по баксу надо было как за фулку просить)
И всё таиное становится явным,так будет с каждым
правильно, надо по счетам платить и отвечать за свои действия же
Ну вот, еще и крайними оказались...