Право
Евгения Евсеева

Суд оштрафовал VK на 60 тысяч рублей из-за утечки данных пользователей Mail.ru Статьи редакции

Данные попали в интернет в январе 2023 года из-за утечки другого сервиса, говорили в компании.

  • Мировой суд Савеловского района Москвы признал VK виновной по ч.1 ст.13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных) и назначил штраф в 60 тысяч рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
  • В суде пояснили, что речь о нарушении из-за «неправомерного доступа к базе данных, содержащей персональные данные пользователей Mail.ru».
  • Об утечке данных почтового сервиса в январе 2023 года сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. Всего — 3,5 млн записей, которые содержат ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и других, телефон, имя, фамилию и логин.
  • В Mail.ru объясняли, что выложенные данные оказались в интернете из-за утечки другого сервиса в начале 2022 года. Компания обещала провести расследование и отмечала, что пользователям ничего не угрожает.
  • По результатам предварительного расследования VK, причиной утечки стало «проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».

#новость #утечкиданных #vk #mailru

1115 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Написать комментарий...
 Revenant

60к/3.5кк = 0.01р за ID.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Итого бабушка на среднюю пенсию 19 322 руб. может прикупить себе 1.1 ляма аккаунтов. Например, чтоб деду лайков накрутить к фотке с рыбалки. Или той самой Ленке-проститутке заспамить директ.

Ответить
Развернуть ветку
Амир Эль Кадри

На буксах также платят зато, что лайк поставишь на пост.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Сергеевич

Штрафы конечно, хоть кредит бери

Ответить
Развернуть ветку
Амир Эль Кадри

Помните, что ваши данные стоят 60к рублей, когда будете с пеной у рта кричать "моя жизнь бесценна" или "у меня есть права".

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

ваши данные стоят 60к, разделенное на количество данных :)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kate

Ваша жизнь стоит 2 ваших годовых оклада
Не переоценивайте

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Noname

60к?) Это за все данные!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
LastK

Это все фигня, YOTA мои данные в 10$ оценил
https://vc.ru/u/924779-lastk/689412-ne-dumay-o-yota-a-potom-vino-zhenshchiny-i-karty-nam-obespecheny

Не думай о Yota... а потом вино, женщины и карты…
Ничего особенного, просто мой номер украла YOTA, ну кстати, стоит отдать им должное, они еще…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Михаил Синицын

Чисто за 60 к купили базу 😅😅😅😅😅

Ответить
Развернуть ветку
Anton Malgin

Скорее, продали

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Давно не писал классическое предложение:
Легчайшие 60к для государства

Ответить
Развернуть ветку
bymamadov

Ахахха
За один ID =1 копей ??
Пи*дец

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Они даже не пытаются казаться объективными) И так сойдёт, все равно всем пофиг)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

а если бы утечка была у некоего ИП Иванова и утекли бы данные 100 человек какой бы был штраф?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Жариков

Они бы по каждому id по 60k бы накидали

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Небывалые «репрессии» против бизнеса!

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Думаю VK пора объявлять себя банкротом. Неподъемная сумма

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бирюков

ахахахаххахахаха
60к за слив данных, столько же за #нетвойне в комментариях дают

Ответить
Развернуть ветку
تقي

А за #пютенстарыйкровожадныйудак могут в сотни раз больше дать, а то и уголовочку

Ответить
Развернуть ветку
Observer

Во у нас суд.
Из крайности в крайность...
То пожизненное - то штраф в размере одной ЗП 🤦

Ответить
Развернуть ветку
Александр Пустовалов
Ответить
Развернуть ветку
Sergey Nepomnyashchikh

Не дорого в принципе стоит слив ПД

Ответить
Развернуть ветку
Дуайт Шрут

Ну какой-то не особо серьезный штраф)

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Суд гуманный.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ξ M I N

Наверное заказчиком этой базы данных, являлся сам Савеловский суд 😂

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Военкомат

Ответить
Развернуть ветку
Челопес

Интересно что сможет повысить планку))))

Ответить
Развернуть ветку
Султанов Андрей

60 тысяч 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Салтыков

60 тыс? 😅

Ответить
Развернуть ветку
Ξ M I N

Странно, что не 6000! Был бы это Гугл, штраф был бы 60 млрд 😏

Ответить
Развернуть ветку
Kate

Судью на мыло!!! Где условный срок, где штрафы в сотни миллионов рублей?! Народ негодует

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

Это же не гугл. У вк и так нихера не получается. А если еще штраф бахнуть, так они обанкротятся сразу.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Иван Бирюков

хорошо, что меня нет в вк

Ответить
Развернуть ветку
ebanko

Всего? Хахаха!
Если бы это была apple - закрутили бы под мильярд… а так… шапито…

Ответить
Развернуть ветку
Neutron

причем последствия в виде развернувшихся мошенничеств... а попробуй не внеси вовремя платеж за жкх...

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

F

Ответить
Развернуть ветку
Zana One

Постоянно у кого-то что-то утекает, может уже придумать посерьезнее систему

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

«Всего 3.5 млн». Всего то.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен
тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора

Это ж что за «тестовый контур» в котором реальные данные?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Добро пожаловать в клуб.

Ответить
Развернуть ветку
Шпуля Шунтиковна

Становись в очередь за компенсацией!!! Где-то тут была статья, что всем зарегистрированным на госуслугах будет падать компенсация за слив их данных))))

Ответить
Развернуть ветку
Kotlin Developer

Тем временем на загнивающем западе: https://www.nytimes.com/2023/04/20/business/facebook-settlement-apply.html

How to Claim Your Share of Facebook’s $725…
Anyone who had a U.S. Facebook account between May 2007 and December 2022 is eligible to apply…
www.nytimes.com
Ответить
Развернуть ветку
serge belyj

Как слону дробина...грëбаные "патриотические" судьи...на 60 миллиардов надо штрафовать за то,что ВК превратили в помойку...а мэйл ру как был говном с самого начала,так и остался...его почту проще всего взломать🤣🤮

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Novikov

А почему в тестовом контуре используются реальные пользовательские данные? 🙄

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
null