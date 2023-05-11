Суд оштрафовал VK на 60 тысяч рублей из-за утечки данных пользователей Mail.ru Статьи редакции
Данные попали в интернет в январе 2023 года из-за утечки другого сервиса, говорили в компании.
- Мировой суд Савеловского района Москвы признал VK виновной по ч.1 ст.13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных) и назначил штраф в 60 тысяч рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
- В суде пояснили, что речь о нарушении из-за «неправомерного доступа к базе данных, содержащей персональные данные пользователей Mail.ru».
- Об утечке данных почтового сервиса в январе 2023 года сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. Всего — 3,5 млн записей, которые содержат ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и других, телефон, имя, фамилию и логин.
- В Mail.ru объясняли, что выложенные данные оказались в интернете из-за утечки другого сервиса в начале 2022 года. Компания обещала провести расследование и отмечала, что пользователям ничего не угрожает.
- По результатам предварительного расследования VK, причиной утечки стало «проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».
1115 просмотров
60к/3.5кк = 0.01р за ID.
Итого бабушка на среднюю пенсию 19 322 руб. может прикупить себе 1.1 ляма аккаунтов. Например, чтоб деду лайков накрутить к фотке с рыбалки. Или той самой Ленке-проститутке заспамить директ.
На буксах также платят зато, что лайк поставишь на пост.
Штрафы конечно, хоть кредит бери
Помните, что ваши данные стоят 60к рублей, когда будете с пеной у рта кричать "моя жизнь бесценна" или "у меня есть права".
ваши данные стоят 60к, разделенное на количество данных :)
Ваша жизнь стоит 2 ваших годовых оклада
Не переоценивайте
60к?) Это за все данные!
Это все фигня, YOTA мои данные в 10$ оценил
https://vc.ru/u/924779-lastk/689412-ne-dumay-o-yota-a-potom-vino-zhenshchiny-i-karty-nam-obespecheny
Чисто за 60 к купили базу 😅😅😅😅😅
Скорее, продали
Давно не писал классическое предложение:
Легчайшие 60к для государства
Ахахха
За один ID =1 копей ??
Пи*дец
Они даже не пытаются казаться объективными) И так сойдёт, все равно всем пофиг)
а если бы утечка была у некоего ИП Иванова и утекли бы данные 100 человек какой бы был штраф?
Они бы по каждому id по 60k бы накидали
Небывалые «репрессии» против бизнеса!
Думаю VK пора объявлять себя банкротом. Неподъемная сумма
ахахахаххахахаха
60к за слив данных, столько же за #нетвойне в комментариях дают
А за #пютенстарыйкровожадныйудак могут в сотни раз больше дать, а то и уголовочку
Во у нас суд.
Из крайности в крайность...
То пожизненное - то штраф в размере одной ЗП 🤦
Не дорого в принципе стоит слив ПД
Ну какой-то не особо серьезный штраф)
Суд гуманный.
Наверное заказчиком этой базы данных, являлся сам Савеловский суд 😂
Военкомат
Интересно что сможет повысить планку))))
60 тысяч 🤣
60 тыс? 😅
Странно, что не 6000! Был бы это Гугл, штраф был бы 60 млрд 😏
Судью на мыло!!! Где условный срок, где штрафы в сотни миллионов рублей?! Народ негодует
Это же не гугл. У вк и так нихера не получается. А если еще штраф бахнуть, так они обанкротятся сразу.
хорошо, что меня нет в вк
Всего? Хахаха!
Если бы это была apple - закрутили бы под мильярд… а так… шапито…
причем последствия в виде развернувшихся мошенничеств... а попробуй не внеси вовремя платеж за жкх...
F
Постоянно у кого-то что-то утекает, может уже придумать посерьезнее систему
«Всего 3.5 млн». Всего то.
Это ж что за «тестовый контур» в котором реальные данные?
Добро пожаловать в клуб.
Становись в очередь за компенсацией!!! Где-то тут была статья, что всем зарегистрированным на госуслугах будет падать компенсация за слив их данных))))
Тем временем на загнивающем западе: https://www.nytimes.com/2023/04/20/business/facebook-settlement-apply.html
Как слону дробина...грëбаные "патриотические" судьи...на 60 миллиардов надо штрафовать за то,что ВК превратили в помойку...а мэйл ру как был говном с самого начала,так и остался...его почту проще всего взломать🤣🤮
А почему в тестовом контуре используются реальные пользовательские данные? 🙄