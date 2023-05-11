Право
Таня Боброва

Военная прокуратура отказалась от иска о блокировке Reddit в России Статьи редакции

Суд прекратил производство по делу.

  • Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона отказалась от иска о блокировке Reddit, следует из картотеки Ленинского райсуда. Заседание прошло 11 мая 2023 года.
  • О причинах отказа прокуратура не рассказала, сообщила пресс-секретарь суда изданию «АиФ-Владимир».
  • Прокуратура подала иск в начале апреля 2023 года. Согласно карточке дела, она требовала заблокировать доступ в России к reddit.com.
  • 10 мая «АиФ-Владимир» писал, что причина — размещение на Reddit информации о «потерях личного состава вооружённых сил России» во время «спецоперации».

#новость #reddit

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Интересно, в reddit вообще знали об этом?

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Артём Акулов

Зачем подобные новости на vc, может кто-то объяснить? Редакция не понимает, что подобными "новостями" только привлекает нерелевантную аудиторию на сайт и толпы ботов?

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Юрий Б.

Каменты пишутся, люди приходят, KPI выполняется. Вы написали камент, я написал (хотя, казалось бы, зачем я это сделал? чтобы что?), так и поддерживается жизнь на сайте.

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Зеленый самолетик

И рекламка кликается)

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Юрий Б.
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Товарищ Майор

А я лайкнул вас. Опа, и тоже написал

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S1m0ne
только привлекает нерелевантную аудиторию на сайт и толпы ботов?

Так у Вас на сайте и у собственника сайта в отношении последнего цели совершенно разные.
Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
— Обезьяна, что делаешь?
— Дай два рубля, скажу.
Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
— Банановую кожуру мою.
Лев со злостью:
— Ты че, дура?
— Ну, дура не дура, а десятку в день имею.

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Какой-то чувак

ключевое слово «привлекает»

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Mansplaining

.

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Зеленый самолетик

«потерях личного состава вооружённых сил России» во время «спецоперации».

Почему все в ковычках?

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Илья Склюев

Так называемые «цитаты»

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