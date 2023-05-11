Военная прокуратура отказалась от иска о блокировке Reddit в России Статьи редакции
Суд прекратил производство по делу.
- Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона отказалась от иска о блокировке Reddit, следует из картотеки Ленинского райсуда. Заседание прошло 11 мая 2023 года.
- О причинах отказа прокуратура не рассказала, сообщила пресс-секретарь суда изданию «АиФ-Владимир».
- Прокуратура подала иск в начале апреля 2023 года. Согласно карточке дела, она требовала заблокировать доступ в России к reddit.com.
- 10 мая «АиФ-Владимир» писал, что причина — размещение на Reddit информации о «потерях личного состава вооружённых сил России» во время «спецоперации».
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Интересно, в reddit вообще знали об этом?
Зачем подобные новости на vc, может кто-то объяснить? Редакция не понимает, что подобными "новостями" только привлекает нерелевантную аудиторию на сайт и толпы ботов?
Каменты пишутся, люди приходят, KPI выполняется. Вы написали камент, я написал (хотя, казалось бы, зачем я это сделал? чтобы что?), так и поддерживается жизнь на сайте.
И рекламка кликается)
А я лайкнул вас. Опа, и тоже написал
Так у Вас на сайте и у собственника сайта в отношении последнего цели совершенно разные.
Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
— Обезьяна, что делаешь?
— Дай два рубля, скажу.
Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
— Банановую кожуру мою.
Лев со злостью:
— Ты че, дура?
— Ну, дура не дура, а десятку в день имею.
ключевое слово «привлекает»
.
«потерях личного состава вооружённых сил России» во время «спецоперации».
Почему все в ковычках?
Так называемые «цитаты»
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