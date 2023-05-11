В ЕС поддержали законопроект о регулировании ИИ — он запрещает онлайн-системы распознавания лиц в общественных местах Статьи редакции
Если его примут, он также обяжет компании маркировать контент как сгенерированный ИИ и прогнозировать риски.
- Два профильных комитета Европарламента — комитет по гражданским свободам и комитет по внутреннему рынку и защите прав потребителей — предварительно одобрили проект закона AI ACT. Он вводит регулирование ИИ.
- В июне 2023 года за документ должен проголосовать Европарламент в целом, затем его обсудят с Еврокомиссией, а только после этого — Совет ЕС.
Что предлагает законопроект
- Все основанные на ИИ системы разделят на три категории — с неприемлемыми рисками, высокими и низкими. Первые запретят, вторые должны будут соответствовать «определённым юридическим требованиям», третьи не будут регулировать. Под «неприемлемыми рисками» проект понимает в том числе использование ИИ для манипуляций и выставления «социального рейтинга».
- В целом документ описывает правила использования систем на основе ИИ — систем распознавания лиц, генеративных нейросетей, беспилотных автомобилей и других.
- Компании, которые используют ИИ-инструменты, должны будут оценивать их потенциальные риски с точки зрения «здоровья, безопасности, фундаментальных прав, окружающей среды, демократии и верховенства закона».
- Проект запрещает использование систем распознавания лиц при помощи биометрии и других систем «удалённой биометрической идентификации» в режиме реального времени в общественных местах. Кроме них, запрещено будет и «распознавание эмоций» — полицией, работодателями и в учебных заведениях.
- Также под запретом использование ИИ для разделения людей по категориям: по полу, расе, этнической принадлежности, гражданству, вероисповеданию и политической позиции. Отдельно запрещён сбор с камер и из соцсетей биометрических данных, которые планируется использовать для создания базы распознавания лиц.
- Полиции хотят запретить использовать системы предиктивной аналитики — для прогнозирования правонарушений, когда ИИ «предсказывает», что человек может совершить преступление.
- К «высокорисковым системам» проект относит беспилотные автомобили, медицинские приборы с применением ИИ и другие, сбой в которых может привести к угрозе здоровья и другим серьёзным последствиям.
- Законопроект не запрещает использование генеративного ИИ — речь о GPT, основанных на нейросети чат-ботах и других моделях. Но есть определённые требования о «прозрачности». Контент придётся отмечать плашкой, что его сгенерировал ИИ, а создателям нужно раскрывать список того, какая защищённая авторским правом информация использовалась для обучения.
- За нарушение компаниям может грозить штраф на сумму до €30 млн, или 6% от годовой выручки.
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Но нейронка не ИИ
Так ИИ пока вообще не существует 🤷🏼♂️ Но «пипл хавает», сэр.
Нейронка - наиболее распространенный пример ИИ. Просто ИИ в реальной жизни имеет другое определение, чем из книжек и фильмов
Но у спецслужб и военных всё будет. Иначе откуда взять деньги на развитие?
как будто уже нету ? :)
Как будто статья не говорит о запрете использования
Говорить о запрете может только в кодексе статья. А не "статья" о поддержке законопроекта о... )
Просвещённая Европа изволит тормозить прогресс. Как жаль, что сейчас не те времена, когда можно сжечь Жан... Сэма Альтмана, например.
Ну да, лучше как у нас. Когда любой твой заход и выход из подъезда известен. И все это можно за 5000 купить
Наивно думать, что принятие данного закона в Европе равносильно тому, что тамошние siloviki не будут использовать эти технологии.
езжайте в Китай, там "прогресс" налицо.
Все любят часто писать о том, как Яндекс хорошо ищет лица на картинках, забывая про то, что Гугл умел это куда лучше давным-давно, просто одни соблюдают законы, другие - нет.
Вот и интересно, что теперь сделает наш монополист, ведь европейцем быть очень хочется...
Что он должен сделать? Соблюдать законы ЕС на территории РФ?
Ну вот, дожили. Ещё и разгуляться не успели, а всё туда же — запретить, расстрелять (-:
Так.. в Европе принимаю ограничительные меры.. у нас когда начнут???
У нас такое невозможно, ты чо. Не веришь мне, спроси у РКН!
Где-то кто-то очень громко рассмеялся, сказал Д.. ять и вышел к девчонкам из парной )))
Просто оставлю это здесь. Для истории.
Старая новость же. Это уже пару лет как.
Бестолковая и недопиленная система значит. Ибо деньги бюджетные на это потрачены, но в метро охранники с провинциальными рылами до сих пор предпринимают попытки прооверить рюкзак. Ну они же знать должны. Или может система по факту не работает? 😏
Хотя была информация, что какие -то камеры использовались для задержания "несогласных". Что тоже вызывает вопросы.
А тем, кто считает, что Европа торопится - они делают всё, чтобы развитие прогресса не шло в разрез с интересами граждан.
А в России создали авторитарную систему и годами еще и допиливают её.
Европа впереди планеты всей по защите прав граждан. И да, как отмечают многие - очень вовремя. Наши бакланы лет 7 чесаться будут. Да и какие права в стране рабов, только фикция.